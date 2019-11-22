Дело Чучундр живет и побеждает

Достигший своего апогея в феврале-марте сего года скандал с воровством в оборонной промышленности постепенно теряет обороты, а его фигуранты, пережив некоторый испуг, были выкатаны чьим-то яйцом и, не потеряв при этом даже финансовый ресурс на залог, чувствуют себя вполне сносно.

На убыль пошли и угрозы со стороны правоохранительных органов типа: "арестовать", "закрыть", "посадить", "конфисковать". Мало того, притихшие на некоторое время дельцы теневого бизнеса от оборонки, взбодрились и ничуть не гнушаются пользоваться схемами "свинарчуковско-гладковской" группы по присвоению бюджетных средств при проведении закупок комплектующих и запчастей.

Фискальной службой по этому поводу даже введено, наряду с термином "фиктивное предприятие", определение — "предприятие с признаками "транзитности".

Для теневого бизнеса ситуацию вполне возможно считать почти "штатной", если бы не одно "но". Речь в нашем случае идет о проведении ремонта ракетных комплексов и авиатехники.

Операция "ракетопад"…

Среди клиентов трех частных предприятий по определению фискалов с признаками "транзитности" ООО "Промэлектроника", "Радиоаптека" и "Торговый Дом "Эталон" числятся около 20 предприятий государственного концерна "Укроборонпром". Большинство из этих предприятий осуществляет ремонт авиационной и радиолокационной техники. В предыдущих своих статьях я детально описывал схемы легализации посредством использования фиктивного предпринимательства. Речь шла о контрабандных, контрафактных и украденных на армейских складах комплектующих и запчастях для военной техники. Большинство из описанных в ЗН эпизодов все же попало в поле зрения следователей, хотя и перспективы доведения вялотекущих уголовных производств до суда пока не видно.

В плотных рядах контрагентов, указанных трех "транзитников", затесалось еще одно весьма интересное предприятие государственного концерна — ГП "Укроборонсервис". Многие помнят это предприятие как крупного спецэкспортера вооружений и военной техники за рубеж, имевшего серьезные позиции на международных рынках продажи оружия. Кроме того, до недавнего времени "Укроборонсервис" был монополистом по вопросам продолжения сроков и ресурсов, модернизации, технического обслуживания и ремонта зенитных ракетных комплексов С-300 и "Бук", что исходило из внутреннего приказа руководства "Укроборонпрома" №67 от 04.03.2016 г. и позволяло этому предприятию без конкуренции получать все заказы вооруженных сил на ремонт и модернизацию ракетных комплексов.

Как организовать ремонт зенитно-ракетного комплекса, производство которого, а так же запчастей и комплектующих к нему, находится в стране-агрессоре? А где взять те самые клистроны — электровакуумные приборы, которые по сути являются "сердцем" ЗРК и на сегодня — самая дефицитная деталь? Судя по всему, эти самые новые клистроны для ремонта ЗРК масштабно материализуются "Укроборонсервисом" из воздуха, или мы имеем дело с еще одной тайной операцией, похожей на дело "Оптимумспецдетали" из журналистского расследования по Свинарчуку-Гладковскому. Разница лишь в том, что подобная операция уж точно попадает под режим контроля за ракетными технологиями (РКРТ).

По документам для военных клистроны для ремонта используются новые и поставляются они "Промэлектроникой" и другими не менее "экзотическими" контрагентами "Укроборонсервиса", на сленге "Укроборонпрома" — квалифицированными поставщиками, по цене 6 млн грн. По факту же суть схемы проста — где-то на границе с северным соседом возможно есть серьезная брешь, через которую на территорию Украины контрабандой просачиваются дефицитные детали. Стоит такой бывший в употреблении клистрон 1–1,5 млн грн. Не секрет, что регенерация клистрона, например на ГП "Генератор", обойдется в сумму 700–800 тыс. грн. Таким образом на "транзитной" фирме, оперирующей только лишь документами, легализующими контрафакт и контрабанду через фиктивные компании, "оседает" маржа 3,7–4,3 млн грн на одном изделии. Учитывая, что на ремонт одного ЗРК необходимо 4 клистрона, сумма потерь для государственного бюджета на подобной операции составит около 17.2 млн грн. Подсчет общей суммы ущерба осложняется тем, что большинство услуг по ремонту подобной техники осуществляется по закрытым процедурам. Однако для правоохранителей, имеющих допуск к государственной тайне, не составит большого труда выяснить куда и в каком объеме утекают многомиллионные суммы из государственного бюджета. В помощь следователям сообщаю: по данным международных экспертов из британского Института стратегических исследований в Воздушных силах Украины на 2017 год находилось около 250 единиц ЗРК С-300 разных модификаций и 72 ЗРК "Бук-М1", которые кстати за время боевых действий на востоке страны, если мне не изменяет память, не использовались ни разу.

Понимая общую критическую потребность в дефицитных комплектующих, зависимость в этом вопросе от РФ, Укроборонпром не наладил за пять лет войны производство собственной элементной базы. Разве это не преступление? Может в Вооруженных силах страны не знают, что в Украине есть уже собственные разработки в этом плане? Может хватит тягать через границу разработки 60-х годов?

Не могу не вспомнить дело бывшего директора полтавского завода "Знамя" Юрия Солошенко, осужденного в России, которого ФСБ РФ задержала в 2015 году именно по подозрению в попытке вывоза из страны-агрессора тех самых клистронов для восстановления украинских ЗРК.

В связи с этим возникает еще один немаловажный вопрос — не осуществляются ли поставки комплектующих для ракетной техники украинских вооруженных сил под контролем спецслужб соседнего государства? Не получим ли мы от такой деятельности "Укроборонсервиса" в качестве "подарка" не функционирующие ЗРК? Или их выход из строя планируется во время "Ч"? Кто стоит за этой схемой?

Кстати, ООО "Промэлектроника" уже "засветилось" в материалах уголовного производства как поставщик контрафактных и контрабандных запчастей для ремонта военной техники из Тайваня и Китая. Судя по тому, что схемотехники до сих пор на свободе, интенсивной работы следователей нацполиции по их посадке мы в ближайшее время не увидим.

"Укроборонсервис": банкротство или ликвидация?

Скорее всего, до объявленного руководителем госконцерна "Укроборонпром" А.Абромавичусом уменьшения количества спецэкспортеров "Укроборонсервис" может не дотянуть.

Открою "Укроборонпрому" секрет Полишинеля — финансово-экономическое положение некогда успешного предприятия-держателя многомиллионных внешнеэкономических контрактов близится к банкротству. Да и это немудрено при хозяйственниках, давно "путающих личную шерсть с государственной".

Напомню, что сам концерн "Укроборонпром" в законодательстве Украины именуется не иначе как субъект управления объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе. Именно поэтому руководство концерна не могло не знать о том, что заместитель по производству ГП "Укроборонсервис" Р.Матиишен организовал ремонт и модернизацию ЗРК на арендуемых у самого себя производственных площадях в селе Ивница, что находится в Андрушевском районе Житомирской области. Ну все-таки наша страна имеет своих "левшей" и "кулибиных"! Раньше в этих сараях ремонтировали сельхозтехнику, а теперь здесь модернизируют и ремонтируют зенитно-ракетные комплексы!

Связать арендодателей ООО "Укртехсервис-М" и ЧАО "Укрпроммашсервис" с упомянутым выше персонажем из "Укроборонсервиса" вовсе не сложно. Подскажу службе безопасности концерна, что исчерпывающие данные о конфликте интересов у этого руководителя "Укрборонсервиса" мне удалось найти в системе Prozorro. Копнув чуть больше, не составит труда получить информацию о всех родственных связях Р.Матиишена. Кого там только нет! И папа, и супруга, и очень-очень доверенные лица!

Следует отметить, что собственная производственная база "Укроборонсервиса" на улице Россошанской в Киеве было достаточно неплохой. Да и находящаяся на балансе ГП производственная площадка в Шостке вполне могла быть использована по назначению без необходимости арендовать сельские ремонтные мастерские.

Есть в "Укроборонсервисе" еще одна не такая масштабная, как с контрабандой и контрафактом схема, именуемая в правоохранительных и антикоррупционных органах не иначе как "поднять свой частный бизнес, используя свое служебное положение на государственном предприятии".

Речь идет об оплате гостиничного сервиса для сотрудников ГП "Укроборонсервис" во время длительных командировок в село Ивница. Оказывается, помимо немалых арендных платежей, люди из близкого окружения Р.Матиишена получают от "Укроборонсервиса" средства за проживание в гостиницах. Подробно описывать все нюансы ухищрений семейного подряда одного из руководителей "Укроборонсервиса" нет смысла. Упоминаю лишь для того, чтобы было понятно, что таких персонажей в "Укроборонпроме" пруд пруди.

Подобных и других схем вывода в тень бюджетных средств и финансовых ресурсов госпредприятий существует на предприятиях "Укроборонпрома" предостаточно. Именно из этих маленьких финансовых ручейков с госпредприятий формируются мощные финансовые потоки, за которые борются украинские бароны оружейного бизнеса.

О, сколько их упало в эту бездну?

Речь идет не о погибших душах, а о колоссальных финансовых ресурсах, выводящихся в тень с предприятий оборонно-промышленного комплекса.

У "квалифицированных", по понятиям бывших функционеров "Укроборонпрома", контрагентов "Укроборонсервиса" можно обнаружить не менее двух сотен якобы поставщиков дефицитных запчастей и комплектующих для военной техники. В материалах уголовного производства фискальной службы по фактам уклонения от уплаты налогов и возмещения фиктивного НДС за 2016 г. "Промэлектроника" фигурирует наряду с известными уже "контрабандистами" "Оптимумспецдеталь" и "Брендоборонмаркет" как поставщик запчастей к бронетехнике. Спрут фиктивных поставщиков в этом случае охватил территорию десяти областей Украины. Нет сомнения в том, что и в описанном мной эпизоде с поставками клистронов для ремонта зенитно-ракетных комплексов мы имеем дело с не менее масштабной схемой расхищения государственных средств. Только в этом случае речь идет о нанесении прямого ущерба обороноспособности страны, связанного с эффективным функционированием системы ПВО.

Я неоднократно акцентировал внимание читателей на том, что у каждой подобной схемы есть вдохновители, создатели и исполнители. Выйти на этих персонажей вполне возможно. Ведь кто-то же подсказал Р.Матиишену, что дефицитные клистроны для ЗРК можно запросто купить у "Промэлектроники". Только мне не удалось обнаружить у этого предприятия, как впрочем у большинства его контрагентов, ни признаков внешнеэкономической деятельности, ни складов, ни соответствующего персонала.

Для раскрытия и ликвидации подобных схем, как показывает следственная практика, необходимо объединить усилия всех правоохранительных органов и спецслужб под эгидой защиты основ национальной безопасности. В противном случае фискалы будут расследовать неуплату налогов, ГБР — отдельные эпизоды злоупотреблений должностных лиц, СБУ — ловить нарушителей правил экспортного контроля... А за то, кто "шил весь костюм" — никто не ответит.