Дальний порядок, который мы теряем

Аморфные вещества (тела) — конденсированное состояние веществ, атомная структура которых имеет ближний порядок и не имеет дальнего порядка.

Карантин изменяет представление о расстояниях. Лондон и Вашингтон благодаря Zoom и прочим технологиям становятся ближе. Ужгород, Черновцы и Сумы из-за транспортных проблем — дальше.

Но украинские города отдаляет от центра не только пандемия. Она просто совпала по времени с процессом, известным в народе как "децентрализация". Именно так он именуется в нормативных актах, хотя начался не вчера, протекает независимо от законов и, к тому же не совсем в ту сторону, которая была запланирована.

* * *

И ведь нельзя сказать, что такого никто не ждал. Сценаристы "Слуги народа" в 3-м сезоне довольно наглядно отобразили финальную стадию этих преобразований — с Галицким княжеством, Бессарабской республикой и Слобожанщиной. И можно сколько угодно говорить, что это было предостережением, а не предсказанием, успокаивать себя, что там-то речь шла о распаде страны после трех майданов за один год, а у нас и "моновласть", и "монобольшинство", и "моноКабмин"…

Дело, конечно, не в идее децентрализации как таковой — директивно управлять страной до села включительно может власть или очень богатая, или суперполицейская. Ни той, ни другой, как вы понимаете, у нас нет.

Дело в повадках самой власти. В том, организована ли она и компетентна. В том, правильно ли там расставлены люди. В том, есть ли у нее представление, куда она движется, причем конкретное, а не "чтобы всем было хорошо". Уважают ли ее и даже побаиваются ли. В идеале — адекватны ли ее решения ситуаций в стране (хотя это было бы уже слишком хорошо).

Децентрализация по сути своей предполагает уменьшение объема полномочий центра. Процесс хоть и естественный, но рискованный, требующий от самого центра хирургически точных действий, когда он действует как контрольный орган внутри страны и принимает решения во благо всех местностей вовне. Когда определяет правила игры и карает за их нарушение. Короче говоря, сам центр в процессе раздачи полномочий должен стать жестким и конкретным шерифом на районе.

А наш центр напоминает не шерифа, а его юного помощника на общественных началах, который этой работе учится, причем на своих же ошибках и не очень усердно. У нас члены Кабмина назначаются с секретным пунктом в конце постановления: "если не получится — быстро выгоним, делов-то". У нас депутаты монобольшинства находятся в свободном поиске будущей любви, которая позволит задержаться на Печерске подольше, ибо "жизнь наконец-то наладилась". У нас в офисе президента одновременно впряжены быстрые кони, трепетные лани, гордые олени и сонные зубры. У нас областные управления правоохранительных органов больше ориентируются на получение прибыли и мало — на что-то еще. У нас на всех уровнях исполнительной власти сотрудник воспринимает команду начальника как лишнюю информацию. У нас суды наконец обрели независимость и стали неотьемлемой частью рыночной экономики. Одним словом, не торжество демократии, а тихий час в детсаду без воспитателя.

В таких условиях главы обладминистраций, набранные из числа подающих надежды менеджеров среднего звена, оказываются безоружны перед мэрами областных центров, которые хоть и жалуются на бюджетные обрезания, но получают взамен, например, пригороды как часть городских громад. Подавляющее большинство из них переизберется этой осенью — не переизбраться может лишь очень неумный человек или вор, который украл городской бюджет полностью. Если же налево пущены только до 20% городских денег, а на остальные куплены деревья, залатаны дороги, открыт детский городок, а в городе горит свет — такой мэр безальтернативен.

Каждый из них станет центром притяжения на весь срок полномочий. Вы думаете, центр будет держать их в тонусе досудебными расследованиями, как раньше? Да, они будут их бодрить, но не больше — суды только вступают в рынок, а мэры правила игры в нем готовы преподавать.

Они соберут на своих базах большинство в горсоветах, а самые деловитые просто заполнят своими людьми все проходные списки. Приличия ради они даже возьмут "слугу народа" в младшие партнеры (самые неприличные — не возьмут, и им за это ничего не будет).

Все идеологические противники скооперируются и поделят землю и городские бюджеты под контролем градоначальников. Те мэры, которые остались бизнесменами по природе, сотворят партию и по привычке забьют за собой долю. Те, которые поопытнее, добродушно похлопают их по плечу и продолжат неформальное, но крепкое общение, где "за базар отвечают", "за своих вписываются", но "берега не теряют". Все они, уже сейчас имеющие группы подготовленных бойцов, в недалеком будущем завершат процесс подтягивания под себя облуправ МВД, СБУ и прочих служителей закона, после чего, как и все приличные государства, будут иметь несколько родов войск.

Но при этом никто из них никогда не будет воевать за геополитические химеры — для них отсутствие звонков из центра это ценность, за которую они будут драться до последней капли крови. Независимо от того, где этот центр находится, — в Киеве или Москве. А звонок из Москвы, надо сказать, — это вам не звонок из Киева. Там вообще каждый звонок может стать последним. В жизни.

Так что это — не трагедия. Дезинтеграция на уровне отдельных городов и даже районов самому факту существования Украины не только не угрожает, но и может стать неким предохранителем.

Развалиться на части может лишь что-то твердое. Вот, пирамида, например, может рухнуть. А аморфное вещество, которое собственно получится у нас в результате децентрализации, согласно физическим законам, при внешних воздействиях обнаруживает одновременно упругие свойства, подобно кристаллическим твердым веществам, и текучесть, подобно жидкости. Вязкоупругое получается вещество.

Государство городов и районов остается структурой, удерживаемой массой мелких горизонтальных связей, сохраняет "ближний порядок" и даже под внешним давлением старается вернуться в исходное состояние. Но параллельно с этим процессом скорость набирает другой и гораздо более опасный.

* * *

Народ, год назад отправивший в нокдаун традиционный политический истеблишмент, как тогда казалось, решительно отверг идею противостояния Запада и Востока, последние 15 лет разрушавшего страну как свихнувшиеся качели. Казалось, что и пророссийский, и радикально-патриотический отряды надолго сдвинуты в маргинальные ниши, а страна объединена могучим "зеленым мейнстримом".

Но и тогда еще было понятно, что "зеленое торжество" случилось "от противного", что это было голосование отрицания, а не утверждения. Эмоциональный выбор мифа, а не осознанный выбор пути свободы и взаимного уважения. Логично было бы предположить, что на следующем этапе народным массам будет организована если не "раздача слонов" (которых нет по разным причинам), то хотя бы "материализация духов".

За истекший период креативная и административная команда действующего президента так и не сподобилась уложить в несколько простых постулатов, что она, собственно, людям предлагает — как на внутренней кухне, так и на внешней арене. Спичрайтеры как-то сделали шаг в этом направлении, но все осталось на уровне парочки идей в неуклюжем новогоднем поздравлении, которые так и зависли в воздухе. Неудивительно, в общем, если учесть, что один глава офиса президента был занят концентрацией абсолютной власти, а в ответ на вопросы о стратегии посылал всех за горизонт, а второй — озабочен разгребанием кадров, разборками с соратниками и игрой в "нормандские" шашки. И так же неудивительно, что послание президента, в котором планировалось обозначить направление движения, признано несвоевременным.

Команда занималась формированием образа президента как "простого хорошего парня" и кое-каких успехов добилась, но в ежедневной текучке забыла о том, что президент — это не только симпатичный персонаж, но и институт, формулирующий смыслы.

А смыслы не могут подменяться исключительно досудебными расследованиями против конкурентов, имеющих, в отличие от тебя, четкие идеологические рамки. Нельзя сотворить собственное лицо, рисуя карикатуры на чужие некрасивые носы и отекшие глаза.

Если ты перестаешь предлагать простые ответы на сложные вопросы или вообще ничего не предлагаешь, а занят поставкой лекарств, доступными кредитами или строительством дорог (да еще и с переменным успехом), люди ищут эти ответы в другом месте. Помнится, Николай Азаров с досадой отзывался о киевлянах: мол, мы им столько дорожных развязок построили, сколько никогда и никто не делал, а они, неблагодарные, нас не любят! Не понял Николай Янович, что такие подарки от неуважаемой и чужой власти воспринимаются как попытка подкупа — в итоге ними, конечно, пользуются, но ни доверия, ни уважения они сами пор себе не добавляют.

Размытость позиции хороша на этапе выборов, когда каждый избиратель наполняет кандидата своими потаенными желаниями, а в повседневной жизни нужны ясность и четкость цели. Если они будут — да, разбежится часть сторонников, но если их не будет — разбегутся все.

Конечно, уличные разборки Шария с Нацкорпусом сегодня мало кого привлекают, но на их фоне ОПЗЖ и "Европейская солидарность" кажутся уже не маргиналами, а вполне респектабельными политическим силами, что и демонстрируют их растущие рейтинги.

Причем растут они, понятное дело, только в их базовых регионах. ЕС на Западе и в Центре доедает остатки "Голоса", используя трибуну, заботливо предоставленную Петру Порошенко Генпрокуратурой. ОПЗЖ небезуспешно пытается вернуть часть ранее сбежавших к Зеленскому поклонников, ежедневно напоминая им о несбывшемся миротворчестве. И хотя гроздья телеканалов с обеих сторон копают лишь вглубь и траншеи получаются не слишком широкие, но — уже в человеческий рост. Из этих траншей уже никого кроме единомышленников и не видно.

Конечно, речь не идет о победе в национальном масштабе, но в этом году на электоральной карте вновь пришла в движение знаменитая граница между двумя мировоззрениями, 15 лет назад разделившая "синих" и "оранжевых". Она двинулась с границ Донецкой и Луганской областей на запад, достигла реки Днепр, а на юге — Днепр форсировала.

Качели, которые никто не держал, опять пришли в движение, что перед местными выборами должно озадачить и власть, и тех, для кого целостность страны не является чем-то второстепенным в сравнении с победой своих кумиров.

И проблема уже не в горрадах и громадах. А вот облрады — фактор не столько финансовый, сколько политический, а в перспективе создания исполкомов — и вопрос власти.

Мы спокойно и уверенно движемся навстречу образованию как минимум на Западе и Юго-Востоке "идеологических" облрад, контролируемых непримиримыми оппонентами. Растущие рейтинги ОПЗЖ и ЕС получат вполне реальное воплощение в этих не очень влиятельных (на первых порах), но очень шумных местных органах власти.

А дальше — все как по учебнику: встречи глав облрад на предмет "чисто поговорить", совместные заявления, одинаковые решения. Префекты? Одна большая канава, прорытая для укладки кабеля перед входом в префектуру — и в здание никто не войдет. А если войдет — там выйдет из строя канализация.

И все это было бы несмертельно и очень даже по-европейски, если бы не северо-восточный сосед, который никогда не забывает о главной задаче — вновь раскачать качели так, чтобы они наконец-то сорвались с петель и раскололи эту страну, которую там искренне считают симулякром, минимум на две части. Для противодействия этой угрозе одного "ближнего порядка" мало, нужен "дальний". Порядок в головах тех, кто пока еще формулирует правила игры для всей системы. Порядок в их словах, обращенных к поверившим им людям. Порядок в их действиях.

Иначе качели не удержать. Иначе по дорогам, появившимся в ходе "Большой стройки", поедут не граждане, а сначала бронетехника, а потом — и делегации на межгосударственные переговоры.

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