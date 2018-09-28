Борьба за мигрантов. Украине приготовиться

ZN.UA систематически освещает тему украинской миграции, проводя и самостоятельные исследования, такие как нашумевшее "Кровотечение", и приглашая к дискуссии профильных специалистов.

По мере приближения выборов тема миграции все больше вызывает политический ажиотаж. Политики то упрекают власть в бездействии при решении этой проблемы, то рисуют собственные "прожекты" решений, привнося все больше демагогии и популизма. Конструктивных же решений что-то не видно ни в стенах парламента, ни в правительстве. Проблема тем временем обостряется, пускает новые ответвления, набирая новые аспекты. Украина не просто страдает от эмиграции трудоспособного населения. Украинская экономика уже ощущает острую потребность в иммиграции рабочей силы.

ZN.UA обратилось к авторитетному специалисту в этой сфере, автору четырех книг и сотни публикаций по теме проблем миграции, доктору экономических наук Андрею Гайдуцкому с просьбой поделиться своими исследовательскими прогнозами: что ждет нашу страну в ближайшем будущем в контексте развития глобальных миграционных процессов?

Проблема трудовой миграции для Украины действительно набирает все более серьезные обороты. Но конструктивных подходов к ее решению не наблюдается.

Более того, запуск безвизового режима еще более ускорил этот процесс. Решению этой проблемы мешают как объективные, так и субъективные причины. К объективным следует отнести то, что источник мотивации трудовой эмиграции украинцев находится за пределами Украины. А к субъективным причинам затягивания решения проблемы миграции в Украине следует отнести многолетнее игнорирование властями успешного опыта многих стран в этом деле. Вследствие этого на смену проблеме занятости трудовых ресурсов в Украине пришла проблема дефицита рабочей силы и необходимость ее иммиграции. Как результат, властям придется разработать и внедрить соответствующую иммиграционную политику, чтобы оживить экономику и сделать ее привлекательной для притока инвестиций.

Итак, сначала о внешнем, к тому же растущем спросе на украинских мигрантов, который представляет собой мотивационную политику многих развитых стран, созданную специально для привлечения дополнительного количества рабочей силы. По данным консалтинговой компании CEB, опросившей 900 рекрутеров и 6 тыс. HR-менеджеров, все больше компаний сталкиваются с серьезными проблемами поиска сотрудников. Например, в США в 2009 г. лишь 30% компаний сталкивались с этими проблемами, а в 2015-м — уже почти 40%. В 2010 г. компания тратила на поиск сотрудника 26 дней, в 2015 г. — уже 68. Из-за каждой незаполненной вакансии компании недополучают, в среднем, 500 долл. в день. В целом такой "простой" обходится компании в 34 тыс. долл. за каждую незаполненную вакансию. Только в США из-за этого в 2015 г. компании недополучили доходов на 184 млрд долл. Кроме того, у компаний существенно растут расходы на поиск сотрудников. По данным Manpower Group, в 2006 г. затраты на поиск 1 сотрудника составляли 2,7 тыс. долл, а в 2016 г. — уже 4,4 тыс.

Подобная ситуация и в Польше. По данным польского агентства занятости Work Service, в 2018 г. почти 50% всех компаний сталкиваются с проблемами поиска сотрудников, хотя в 2016 г. об этом говорили только 35%. В Германии — аналогичная ситуация. В сентябре 2018 г. канцлер Ангела Меркель заявила, что нехватка кадров является "величайшим" вызовом для экономики Германии. В конце 2018 г. Меркель анонсировала законодательные нововведения, призванные продолжить смягчение условий иммиграции для удовлетворения спроса на рабочую силу, что невозможно сделать за счет коренного населения.

Рост спроса на рабочую силу обусловлен не только старением населения, но и растущей эмиграцией. Даже развитые страны это ощущают. Если в 2005 г. из ЕС-28 и Северной Америки эмигрировало (в т. ч., внутри этих регионов) 2,5 млн человек, то в 2016-м — около 3,5 млн. Однако если раньше эмиграция была обусловлена, в основном, выталкивающими факторами, то в ХХI веке преобладают факторы притягивающие. Многие страны создают большое количество мотивационных программ для ежегодного привлечения миллионов мигрантов.

В некоторых странах привлечение мигрантов включено в систему государственного планирования с целью обеспечить свою экономику рабочими руками (подробнее см. "Миграномика ХХІ века", ZN.UA № 37 от 6 октября, 2017). Для этого правительства выделяют крупные бюджеты, к освоению которых привлечены местные власти, частные организации (рекрутеры, юристы, консультанты). Например, в Канаде в 2018–2020 гг. будет потрачено 440 млн долл. США для привлечения почти 1 млн мигрантов по 60 иммиграционным программам.

Зачем нужны иммигранты?

Ухудшение демографической ситуации в развитых странах и рост эмиграции населения — первая причина активной иммиграционной политики многих стран. Иммигранты нужны, чтобы обеспечить рост или замедлить уменьшение количества населения в стране. Во многих странах именно иммигранты уже обеспечивают рост населения (рис. 1). В США — почти на 50%, в Канаде — почти на 70, в Швеции — почти на 80, в Венгрии — на 100%. Однако в Польше, Румынии и, тем более, в Украине население уменьшается за счет эмиграции. Этим странам уже необходимы иммигранты, чтобы покрыть негативное миграционное сальдо.

Вторая причина — иммигранты нужны, чтобы обеспечить рост или замедлить падение количества рабочей силы. Например, в Канаде в 2018 г. уже более 75% прироста рабочей силы происходит благодаря иммигрантам. А к 2034 г. этот показатель составит 100%. В Канаде мигранты уже составляют половину всех трудоспособных кадров во всех секторах точных наук, технологий, инженерии. Такая же ситуация в Швейцарии: мигранты уже составляют около 50% всех работников в пищевой промышленности, 70 — в фармацевтике, 80% — в часовой промышленности. А что если бы Швейцария отторгала мигрантов? Конструктивная визионерская политика швейцарских властей позволяет стране развивать ключевые секторы экономики именно благодаря иммигрантам и обеспечивать ее солидной экспортной выручкой.

Третья причина — иммигранты способствуют росту ВВП. Развитые страны обратили внимание на иммигрантов как на новый источник роста экономики. Ни природные ресурсы, ни иностранные инвестиции уже не дают такого темпа роста ВВП, какой был в ХХ веке. Последние 60 лет каждое десятилетие среднегодовые темпы роста ВВП в мире все время снижаются: если в 1960-е рост составил 5,48%, то в 2000-е — всего 2,81%. Прогнозируется, что если не привлекать иммигрантов, то к 2040 г. темпы роста ВВП упадут еще почти в 2 раза. Это произойдет в т. ч. из-за уменьшения трудоспособного населения, что приведет к уменьшению капитальных и иностранных инвестиций, налогов и платежей.

Эта проблема особенно характерна для Восточной Европы, поскольку, помимо низкой иммиграции, тут присутствует высокая эмиграция. Например, в Польше из-за недостатка притока иммигрантов уже сокращается приток иностранных инвестиций. Если в 2015 г. он составил 15,3 млрд долл, в 2017 г. — всего 6,4 млрд. Опрос представителей польского бизнеса в 2018 г. показывает, что 16% компаний планируют продолжить сокращение инвестиций в стране из-за невозможности обеспечить предприятия рабочей силой.

В ряде стран уже понимают важность иммигрантов для развития экономики. Например, министерство по делам иммигрантов Канады посчитало, что в 2017 г. иммигранты уже обеспечили 8% прироста ВВП, к 2023-му их вклад в прирост ВВП составит 23%, а к 2040 г. — 33%. Это очень значительно, учитывая что в 2020–2040 гг. ВВП Канады буде расти в среднем за год на 1,9–2,5%. По некоторым оценкам, в Польше и Швеции вклад мигрантов в прирост ВВП в 2018 г. составит уже более 10%.

Иммигранты, как напрямую, так и опосредованно ощутимо влияют на экономический рост. Благодаря их предпринимательскому духу существенно растут доходы домохозяйств мигрантов. По данным исследования Center for American Progress, легализация иммигрантов в США в первый год приносит рост их доходов от 15 до 28%, а получение гражданства увеличивает их доходы еще на 10% в год. Другое исследование показывает, что после получения гражданства доходы иммигранта уже за первый год вырастают на 32% (у коренных жителей доходы растут всего на 5–15% в год). Таким образом государство получает достаточно доходного налогоплательщика.

Сколько нужно иммигрантов?

В апреле 2018 г., выступая на Канадском иммиграционном саммите, министр по делам иммигрантов Канады Ахмед Хуссен заявил, что уже не стоит вопрос "Зачем нужны иммигранты?" Теперь главный вопрос звучит "Сколько нужно иммигрантов?" По его данным, в 1971 г. в Канаде на 1 пенсионера приходилось 6 человек трудоспособного возраста, в 2012 г. — 4, а к 2036 г. останется всего 2 работника на 1 пенсионера. Поэтому канадский министр задал еще один вопрос: "Если приток иммигрантов в страну останется на нынешнем уровне, то как поддерживать дальнейшее развитие Канады?"

Аналитический центр Conference Board of Canada утверждает, что страна должна ежегодно привлекать количество иммигрантов, равное 1% его населения. Это позволит решить проблему сокращения соотношения трудоспособных и пенсионных категорий населения, а также сохранить темпы роста экономики. Давайте посмотрим, достаточно ли страны привлекают иммигрантов (рис. 2). Если взять 1% населения за норматив потребности страны в мигрантах, то только Швеция и Германия смогли выдержать его в 2016 г. Остальные страны его не вытягивают, причем многие на 50% и более. Этим 10 странам (включая три балтийские) нужно было в 2016 г. дополнительно привлечь 0,5 млн человек, чтобы поддержать темпы роста своей экономики. Учитывая, что по данным Евростата во всех этих странах (кроме Канады) украинцы являются одними из лидеров по трудовой иммиграции — представьте какой ежегодный спрос на украинцев они сформируют в следующие 10 лет…

Но давайте еще отдельно взглянем на Швецию — лидера по привлечению иммигрантов (рис. 3). За 17 лет страна увеличила годовое количество иммигрантов в 2,5 раза, она ежегодно выдерживает указанный норматив в 1% (и даже больше). Но разве этого достаточно? Нет — мы видим, что продолжает расти соотношение числа пенсионеров к численности населения в стране. В том числе и потому, что растет ежегодная эмиграция (почти в 1,5 раза за 17 лет). Шведы это прекрасно понимают, и в ближайшие 10 лет они могут удвоить годовое количество иммигрантов. В этом вопросе они уже лидируют среди скандинавских стран: в расчете на 1000 жителей Швеция привлекает в 2 раза больше мигрантов, чем Норвегия и Дания, и в 3 раза больше, чем Финляндия. И вот результат этой работы: за 2011–2016 гг. среднегодовые темпы роста ВВП Швеции составили 2,33%. Это в 1,5 раза больше, чем в Норвегии, почти в 2 раза больше, чем в Дании, и почти в 7 раз больше, чем в Финляндии. Это еще один пример удачной иммиграционной политики. Этому примеру начинают следовать и другие страны. По данным Евростата, 24 из 32 развитых стран Европы за 2007–2016 гг. существенно увеличили годовой приток иммигрантов. Например, Польша и Болгария — в 15 раз, Эстония в 5, Венгрия и Литва — в 2 раза.

Кому нужны иммигранты?

Из-за демографического дисбаланса и эмиграции практически все секторы экономики остро нуждаются в рабочей силе. Однако все больше исследований указывают на то, что наибольший спрос на мигрантов будут формировать города и мегаполисы. Мир становится все более урбанизированным, и этот процесс только ускоряется. По данным известного урбаниста Габриэля Ланфранчи со ссылкой на ООН, в городах сейчас живет около 3,5 млрд человек, а к 2050 г. здесь будет жить почти вдвое больше — 6,5 млрд. В ближайшие 15 лет мир урбанизируется сильнее, чем за всю предыдущую историю человечества. Урбанизация идет в 3 раза быстрее, чем растет население. К 2035 г. городская территория в мире вырастет вдвое, и за этот период будет расширено действующих и построено новых городов по площади столько, сколько за предыдущие 6 тыс. лет.

Между городами уже идет борьба за мигрантов. Например, в США более молодые города активно привлекают рабочую силу путем внутренней иммиграции из крупнейших мегаполисов, и единственный вариант поддержания численности населения — привлечение иностранных иммигрантов (рис. 4). Во многих мегаполисах мигранты уже составляют 17–37% населения. Но этого недостаточно. Мегаполисы нуждаются в миллионах новых рабочих рук для поддержания и развития инфраструктуры, обслуживания жителей и бизнеса. При этом власти уделяют особое внимание мигрантам-предпринимателям, привлечение которых позволит замедлить внутреннюю эмиграцию и поддерживать на высоком уровне сбор платежей и налогов.

Причем мэрии этих городов не боятся работать не только с экономическими мигрантами. Они привлекают их семьи, и даже беженцев. Мэрии понимают, что каждый иммигрант несет огромный потенциал роста для города. Ведь каждый иммигрант отличается большей продуктивностью, чем коренной житель. Например, на сайте мэрии Чикаго приводится отчет Center for American Progress о том, насколько полезными для страны являются выходцы из Сирии. Средний годовой доход сирийского мигранта в США — 52 тыс. долл, а у коренного американца — 46 тыс. 11% сирийцев в США являются владельцами бизнеса, а среди коренного населения всего 3%, 27% сирийских мигрантов имеют полное высшее образование, а среди коренного населения — лишь 11%. Это связано, в том числе с тем, что наиболее продуктивные американцы тоже эмигрируют в другие регионы. В 2016 г. около 9 млн. граждан США проживали за границей (в 2,2 раза больше, чем в 1999 году).

Мэрии уже сами создают необходимую инфраструктуру по приезду, обслуживанию, трудоустройству мигрантов. Мэрии также имеют влияние на центральную власть, чтобы та упрощала правила и снижала требования для привлечения необходимого количества иммигрантов. В первую очередь это касается квалифицированных мигрантов. Например, Канада за 2015–2018 гг. в два раза уменьшила проходной балл SRC Score (с 886 до 440) для притока квалифицированных мигрантов по программе Express Entry System. Это позволит городам Канады увеличить годовой приток иммигрантов с 60 тыс. в 2015 г. до 100 тыс. в 2018-м. Мэрии также начинают предусматривать статьи в бюджетах для финансового стимулирования к переезду квалифицированных мигрантов. Например, с 2018 г. мэрия Санкт-Петербурга выделяет IT-специалистам разовую финансовую помощь в размере до 17 тыс. долл. на переезд и адаптацию. Ключевые требования: официальное трудоустройство и минимум 5-летний контракт на работу. Таким образом, мэрия получает гарантии возврата средств в бюджет в виде налогов.

Когда нужны иммигранты?

Из-за ухудшения демографической ситуации и ускорения эмиграции все больше стран отмечает, что мигранты нужны им "здесь и сейчас". Например, позиция министерства по делам иммигрантов Канады такова: чем скорее мигрант приедет в страну, тем быстрее будет ощутим социально-экономический эффект от его жизнедеятельности в Канаде. Опыт США также показывает: чем скорее легализовать мигрантов и дать им гражданство, тем быстрее и выше будет экономический рост страны. Поскольку это не только новые рабочие руки, это также потребители и налогоплательщики. В 2013 г. в США провели исследование влияния разных сроков легализации и интеграции на ключевые экономические показатели (рис. 5). Если мигранту выдать гражданство в том же году, когда и вид на жительство (ВНЖ), то дополнительный прирост ключевых показателей (ВВП, доходов населения, собранных налогов, новых рабочих мест) увеличится на 60% по сравнению с тем, если гражданство предоставить только через 10 лет после ВНЖ. Таким образом, ответ на этот вопрос очевиден: если страна/город хотят быстрее развиваться, нужно быстрее привлекать иммигрантов, легализовать их и выдавать гражданство своей страны.

Ключевые задачи для Украины

Становится очевидным, что активизация политики иммиграции в странах Европы и Северной Америки приводит к росту трудовой эмиграции, в т. ч. из Украины, возникновению дефицита трудовых ресурсов и иммиграции рабочей силы. Следовательно, Украине нужно приготовиться к проблеме дефицита трудовых ресурсов. С каждым годом в нашей стране снижается доля экономически активного населения. В 2018 г. по данным Госстата из 42 млн человек населения почти 28% (11,7 млн) — пенсионеры, еще 26% (11 млн) — экономически неактивны (за классификацией МОТ это население в возрасте 15-70 лет, не попадающее в категории "занятые" или "безработные"), около 7–10% (3–5 млн.) работают за границей. Остается всего около 15 млн. (36%) экономически активных людей. Это в три раза меньше, чем в Германии (около 45 млн), хотя население Украины официально лишь в 2 раза меньше. Однако, многие эксперты уверены, что реальное количество населения меньше, чем указано в статотчетности. Поэтому Украине нужно решить две задачи: 1) научиться привлекать иностранных иммигрантов и 2) научиться возвращать украинских эмигрантов.

Задача №1. Привлечение иностранных иммигрантов

Ежегодная потребность стран ЕС в иммигрантах составляет около 5–6 млн человек, в т. ч. стран ЕС–10 — около 1 млн. Восточным странам ЕС нужно больше рабочих рук, поскольку эмиграция не уменьшается, а привлечение иммигрантов идет медленно. Поэтому ожидается что к 2030 г. страны сократят сроки получения ВНЖ с 3–6 месяцев до 1–4 недель, а сроки получения гражданства с 5–10 лет до 6–12 месяцев. Страны будут запускать новые упрощенные и гибридные формы ВНЖ и гражданства, чтобы привлечь необходимое количество мигрантов. Учитывая, что во многих странах ЕС украинцы уже лидеры по иммиграции, можно предположить что ежегодно 300–400 тыс. украинцев будет выезжать в страны ЕС. Из-за демографического кризиса Украина дополнительно теряет около 200 тыс. человек в год. Таким образом, ежегодная потребность Украины в иммигрантах уже составляет 500–600 тыс. человек. Только в этом случае страна сможет компенсировать отток и природные потери человеческих ресурсов и направить их на развитие экономики.

Привлечение трудовых ресурсов (читай — иммигрантов) — главный вызов для местных властей Украины. Ведь если не будет притока трудовых ресурсов, значит, предприятия начнут закрываться, что приведет к снижению поступлений в местные бюджеты. Как результат — рост нагрузки на содержание инфраструктуры и пенсионеров. Соответственно, вырастают риски, связанные с безопасностью и удовлетворением жизнью в регионе, а это лишь усиливает эмиграционные настроения. Но этот вызов местные власти должны разделить с центральной властью. Ведь Украина находится на 116 месте (из 138) в рейтинге привлекательности стран для мигрантов Gallup Migrant Acceptance Index. Как результат, Украина в год привлекает всего 20–30 тыс. мигрантов (выдает ВНЖ), то есть в 20 раз меньше, чем это необходимо экономике.

Поэтому в Украине необходима соответствующая согласованная политика между центральной и местными властями. Важным условием разработки и реализации этой политики является установка Ключевых показателей эффективности привлечения иммигрантов (от англ. KPI — key performance indicators).

Для центральных властей KPI должны включать ускорение сроков: 1) регистрации в стране; 2) получения ВНЖ; 3) открытия банковского счета; 4) получения гражданства; 5) выдачи разрешения на работу; 6) регистрации их инвестиций и т. д. Также свои показатели KPIдолжны быть и для местных властей, которые должны показывать динамику увеличения в регионе: 1) количества иммигрантов; 2) количества иммигрантов в разрезе секторов экономики; 3) количества иммигрантов-предпринимателей; 4) объемов денежных переводов; 5) объемов инвестиций иммигрантов и т. д. Если этого не сделать, не установить такие KPI и не контролировать их выполнение, бюрократия центральных органов власти не позволит развиваться городам и регионам. А бюрократия местных властей не позволит развиваться экономике страны и создавать необходимые мультиэффекты в смежных отраслях.

Отсутствие рабочей силы в городе/регионе — это не проблема предпринимателя. Во многих случаях он может закрыть бизнес в Украине и открыть его там, где идет приток трудовых ресурсов. Недостаток рабочей силы — это проблема местных властей, и именно им нужно ее решать. И здесь их можно сравнить с владельцами торговых центров, которые сталкиваются с проблемой наличия посетителей — потенциальных покупателей. Для ее решения владельцы торговых центров сами организовывают бесплатную доставку и развозку потенциальных покупателей товаров и услуг в торговых центрах. Они понимают, что если этого делать не будут, арендаторы просто освободят торговые площади, и бизнес владельца-арендодателя остановится. Задача бизнеса-арендатора — продавать товары и оказывать услуги, то есть получать доход и прибыль, платить налоги. Поэтому поиск и доставку клиентов на себя берет владелец торгового центра. И это суровые реалии рыночной экономики. Такой же вызов стоит и перед региональными властями: хотите прихода инвесторов, увеличения поступлений местных налогов, реализации интересов ваших избирателей — вам придется заняться привлечением иммигрантов.

Ускорение и упрощение условий иммиграции, то есть то, к чему мир стремительно движется и что необходимо реализовать в Украине (путем выполнения вышеупомянутых KPI) — важное условие для ускорения развития экономики. Потому что уже через 2–3 года потенциальный инвестор, желающий вложить деньги, будет задавать новые ключевые вопросы: сколько трудоспособного возраста населения проживает в регионе, сколько времени занимает получение ВНЖ, каковы программы местных властей для интеграции иностранцев? И если ответы на эти вопросы будут невнятны и неконкурентоспособны, потенциальный инвестор развернется и уйдет, и речь даже не дойдет до стандартных вопросов на тему "как подключиться к электросетям", "каковы налоговые ставки", "возможно ли защитить свои интересы в суде" и т. п. Ведь инвестор понимает, что он может за год построить завод, а потом у него возникнет проблема, при которой он полгода не сможет его запустить.

Поэтому в региональном разрезе будущее Украины очевидно: те города и регионы страны, которые первыми начнут политику стимулирования притока иммигрантов, первыми и получат выигрыш в виде роста: 1) трудовых ресурсов; 2) инвестиций; 3) количества предприятий;

4) поступлений налогов и платежей; 5) валового регионального продукта.

Задача №2. Возвращение украинских эмигрантов

Эту задачу мы поставили на второе место, ибо в краткосрочной перспективе Украина не сможет ее решить. Ни одна страна в мире не может этого сделать в краткие сроки. Кстати, как и ни одна рыночная страна в мире не ограничивает эмиграцию. Политика возвращения эмигрантов — это "игра в долгую", поскольку миграция имеет свои циклы. Как правило, люди готовы возвращаться при достижении определенных целей, возраста, накопленных сбережений, капитала и т. д. Например, в Ирландии масштабное возвращение эмигрантов началось только примерно спустя 130 лет, в Южной Корее — 40, в Турции — 30 лет. Опыт других стран показывает, что в основе политики возвращения эмигрантов лежит комплекс финансово-экономических и организационных механизмов (мотивационных программ). Их запуск позволяет сначала существенно увеличить приток денежных переводов и инвестиций уехавших мигрантов, а уж потом они начинают сами возвращаться на родину.

Финансово-экономические механизмы и программы подразумевают плодотворную работу властей и финансово-банковского сектора. Среди ключевых мотивационных продуктов можно выделить размещение облигаций среди мигрантов и диаспоры. За 60 лет около 20 стран (включая Индию, Израиль) привлекли более 50 млрд долл. путем размещения облигаций для своей диаспоры в странах их проживания. Эти деньги идут на развитие инфраструктурных проектов на родине, финансирование госдолга, строительства социально важных проектов. Другие страны запускают депозитно-накопительные банковские услуги. За 1970–2010 гг. около десяти стран (включая Турцию, Индию, Марокко) привлекли более 100 млрд долл. от своих мигрантов на специальные депозитные и сберегательные счета в местных банках. В зависимости от страны деньги мигрантов и диаспоры составляли 10–40% всех депозитов населения этих стран.

Отдельную работу нужно проводить по упрощению регистрации истимулированию развития новых каналов денежных переводов. В странах, которые стимулируют приток средств своих мигрантов, на рынке работает от 500 до 1000 систем переводов. Такие страны получают в год от 15 млрд до 30 млрд долл. в год. Увеличение объемов переводов должно сопровождаться запуском кредитных, страховых, пенсионных и ипотечных программ. Страны пытаются защитить своих мигрантов, пока те пребывают за границей. Только на Филиппинах в год продается более 5 млн страховых полисов для отъезжающих мигрантов, которые покрывают от 10 до 20 типов страховых случаев.

Учитывая, что денежные переводы — это стабильный источник поступления валюты в страну, страны начинают проводить секьюритизацию будущих поступлений денежных переводов. За 1992–2006 гг. шесть стран (в т.ч. Бразилия, Перу) получили на рынках заемного капитала почти 2 млрд долл. под залог будущих потоков денежных переводов. Всемирный банк считает такой механизм очень перспективным в применении и еще в 2006 г. оценивал его годовой потенциал в 36 млрд долл. Чтобы еще больше привлечь переводов мигрантов в регионы, местные власти развивают программы государственно-частного партнерства.Опыт Латинской Америки показывает, что в целом 30–40% мигрантов заинтересованы выделять 1–10% своих личных доходов на социальные проекты на родине, если в их софинансировании принимают участие местные/центральные власти. В целом в мире до 10 млрд долл. переводов в год направляется на такие программы.

Отдельный вопрос нужно уделить запуску инвестиционных и таможенно-налоговых льгот/стимулов. Страны разрабатывают инвестпрограммы и снижают налоги для мигрантов, желающих инвестировать средства на родину. В Турции за 1961–2007 гг. реализовано 44 спецпрограммы сотрудничества со своими мигрантами и диаспорой. В Индии для мигрантов-инвесторов налог на прибыль в два раза меньше; налоги на дивиденды и доход от депозитов — отсутствует.

Организационные механизмы и программы также играют ключевую роль, поскольку именно они будут стимулировать реализацию вышеперечисленных экономических механизмов. Здесь на первом этапе нужно создать Министерство по делам мигрантов и диаспоры для развития мотивационной политики их реинтеграции в Украину. Уже в 46 странах есть такой центральный орган (в т.ч., в Армении, Грузии, Ирландии, Канаде), который разрабатывает ключевые мотивационные механизмы и работает с донорами. Также необходимо создание профильных подразделений в центральных и региональных органах власти для внедрения мотивационной политики министерства. Уже в 56 странах работает более 400 специальных подразделений, которые реализуют программы по возвращению мигрантов на родину. Кроме этого, необходимо создание позиции атташе по делам мигрантов при посольствах Украины. Во многих странах Азии с высоким уровнем переводов при каждом посольстве введены эти позиции. Роль этих атташе — поддерживать отношения с мигрантами и информировать обо всех мотивационных программах по инвестированию своих накоплений и возвращению на родину.

Отдельное направление — создание профильных подразделений в финансово-банковских организациях. Уже в 30 странах мира в крупнейших банках созданы специальные подразделения по разработке услуг и привлечению денег мигрантов и диаспоры. Помимо банков, власти могут привлечь международных доноров и ассоциации диаспор. Все крупнейшие международные организации имеют спецфонды для развития проектов в сфере миграции и денежных переводов и готовы тратить их на продуктивные цели. Например, в Латинской Америке за 2001–2011 гг. на эти программы доноры потратили более 45 млн долл.

В целом, используя лучший международный опыт, Украина должна качественно подготовиться к увеличению притока иммигрантов, запустив лучший опыт других стран, направленный на легальную, безопасную и эффективную иммиграцию, которая позволит ускорить развитие экономики Украины. При этом нужно научиться формировать спрос на иммигрантов с развитых стран (упор на "белые воротнички", а также с развивающихся (упор на "синие воротнички"). Здесь нужно учитывать потребности регионов и местного бизнеса. При развитии иммиграционной политики важно учитывать вопросы национальной безопасности, риски роста преступности среди иммигрантов или в их адрес. Поэтому здесь важно изучить и применить лучшие практики привлечения, регулирования и принудительного возвращения мигрантов. Лучший опыт здесь имеют англосаксонские страны (США, Канада, Австралия, Новая Зеландия), где доля иммигрантов колеблется в 15–35%, а также страны Персидского залива (ОАЭ, Катар, Саудовская Аравия), где доля иммигрантов достигает 90%.

С другой стороны, Украине нужно стимулировать возращение украинских эмигрантов, но делать это необходимо путем запуска мотивационных программ по увеличению их денежных переводов на родину. Здесь лучший опыт имеют Ирландия, Израиль, Филиппины, Индия. Реализация выше предложенных экономических и организационных мер позволит в кратчайший срок установить контакт с украинскими мигрантами, стимулировать их возвращение путем развития их предпринимательства на родине. Кроме того, путем внедрения мотивационных программ и проектов Украина сможет регулировать и контролировать так называемую утечку мозгов (brain drain), превращать ее в циркуляцию мозгов (brain circulation) и максимально использовать знания диаспоры (brain gain).