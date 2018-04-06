Блэкаут украинского авиапрома…

В конце ноября 2016 г. премьер-министр В.Гройсман во время посещения предприятия "Антонов" заявил о том, что правительство в феврале 2017 г. намерено принять программу возрождения украинского авиастроения на среднесрочную перспективу.

Однако ни в феврале прошлого, ни в феврале с.г. Кабинет министров подобным документом авиастроителей не порадовал.

Вместо анонсированного В.Гройсманом проекта программы чиновники Минэкономразвития лишь на прошлой неделе направили на рассмотрение правительства проект стратегии возрождения авиастроения до 2022 г., состоящий из целых семи пунктов.

Разработанный Минэкономразвития опус под названием "Стратегия" выглядит насмешкой для отрасли, где сосредоточены почти все составляющие инфраструктуры, позволяющей разрабатывать, испытывать, серийно изготавливать самолеты и вертолеты, авиационные двигатели, специальное оборудование, бортовую радиоэлектронную аппаратуру, авиационные агрегаты, проводить модернизацию и ремонт авиационной техники, готовить высококвалифицированных специалистов. А еще большим надругательством для украинских авиастроителей являются мизерные объемы средств, которые правительство предполагает направить на поддержку украинского авиапрома.

Не хотелось бы огорчать премьер-министра, но на сегодняшний день Кабинет министров вносит гораздо больший вклад в развитие французского вертолетостроения, создает рабочие места в пригородах Парижа и наполняет французский бюджет за счет украинских налогоплательщиков.

Прилетит вдруг волшебник

в голубом вертолете…

23 марта т.г. министр А.Аваков и министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан подписали Меморандум о сотрудничестве, в рамках которого МВД предполагает закупить на протяжении пяти последующих лет (для пополнения вертолетного парка пограничников, полиции и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям) 55 вертолетов производства компании Airbus Helicopters.

История с закупкой французских вертолетов началась еще с рабочего визита во Францию в апреле 2015 г. президента П.Порошенко. Как отрапортовал тогда бывший руководитель "Укроборонпрома" Р.Романов, компания Airbus Helicopters будет продавать в Украину вертолеты для Вооруженных сил страны.

Бешеная активность отечественных чиновников по поводу продвижения этой масштабной сделки не только серьезно настораживает, но и требует все-таки разобраться в некоторых ее теневых аспектах.

Любопытно, а о чем думал В.Гройсман, стоя за спиной А.Авакова, подписывавшего с французской стороной меморандум о многомиллиардной сделке, которую необходимо будет профинансировать из государственного бюджета? Может, у правительства появились свободные средства? Вряд ли!

И еще вопрос. Кто и как в правительственных кабинетах осуществлял финансово-экономическое обоснование этого внешнеэкономического контракта? Может быть, лучше создавать рабочие места в Украине? В последнее время все больше складывается впечатление, что наши чиновники рыщут по миру в поисках техники, в том числе б/у, и соревнуются, как закупить ее с наибольшими потерями для государственного бюджета и как не поддерживать отечественную промышленность.

По предварительной оценке, только стоимость закупки самих вертолетов, без учета создания соответствующей инфраструктуры для их хранения, обслуживания и ремонта, а также подготовки пилотов составит от 8 до 9,6 млрд грн.

Открою премьер-министру большую государственную тайну. На поддержку всего отечественного авиастроения на пять лет украинские чиновники предполагают направить из государственного бюджета средства в сумме 7,5 млрд грн. Именно эти цифры фигурируют в проекте распоряжения правительства по реализации концепции возрождения украинского авиастроения, согласованном всеми заинтересованными министерствами, включая Минобороны и МВД.

Подписание меморандума — это еще не реализация контракта. Еще есть время подумать, что важнее для национальных интересов: завершить создание собственного замкнутого цикла производства вертолетной техники или закупать зарубежные вертолеты с выработанным ресурсом?

Эксплуатация вертолетов французского производства предусматривает строительство ангаров, затраты на переобучение летного и технического состава, закупку дорогостоящих комплектов для установки целевого оборудования и средств наземного обслуживания. Стоимость ремонта, замены агрегатов и продления ресурсных показателей также в разы превышает аналогичные затраты на эксплуатацию техники украинского производства.

А если учесть еще, что в Украине в производственном цикле создания вертолетной техники непосредственно могут быть задействованы более

50 предприятий авиастроения и примерно 100 смежников,

то передача государственного заказа иностранному предприятию должна рассматриваться как нанесение ущерба интересам национальной экономики.

Создание отечественного замкнутого цикла производства вертолетной техники — задача, конечно, не простая, и не на один год. Тем более что поддержка этой отрасли со стороны государства носит пока декларативный характер. По оценкам экспертов, создававших в 2012 г. проект Государственной программы развития авиастроения, ежегодное финансирование в сумме 2—2,5 млрд грн на протяжении пяти лет может позволить Украине создать собственное серийное производство вертолетной техники.

Есть ли альтернатива?

Складывается впечатление, что в Кабинете министров отсутствует информация о том, какие возможности существуют в нашей стране для пополнения вертолетного парка силовых структур и Вооруженных сил.

Напомню, что на сегодняшний день Минобороны принят на вооружение модернизированный вертолет Ми-2МСБ, который в настоящее время успешно эксплуатируется в военной авиации и Национальной гвардии. Этот многоцелевой вертолет может применяться в транспортном, пассажирском, санитарном (для экстренной эвакуации и доставки в медучреждения), медицинском (с возможностью оказания помощи на борту), учебно-тренировочном (с двойным управлением) и специальных вариантах.

Все работы по модернизации этого вертолета проводились на базе АО "Мотор Січ" с привлечением большого количества смежных предприятий и использованием технических решений и технологий отечественной разработки. Мало того, силами и на собственные средства наших предприятий реализована программа импортозамещения российских комплектующих. По техническим характеристикам и стоимости производства аналогичные французские легкие вертолеты вряд ли составят нам конкуренцию.

Всего около 1 млрд грн потребуется на создание и организацию серийного производства легкого вертолета МСБ-2, первый экземпляр которого создан в рамках опытно-конструкторской работы "Королек" и проходит ныне заводские испытания. При этом

600 млн грн из этой суммы предприятия авиастроения планируют привлечь самостоятельно. Реализация такого проекта может сэкономить, по самым скромным подсчетам, почти 100 млн долл. на закупке 50 вертолетов аналогичного класса за рубежом. Мало того, Украина, помимо обеспечения потребностей внутреннего рынка, сможет сама экспортировать ежегодно более полусотни легких вертолетов.

В рамках реализации оборонного заказа Минобороны принят на вооружение вертолет Ми-8МСБ-В, который может оснащаться системой внешней тросовой подвески грузов, средствами парашютного и беспарашютного десантирования, спасательной лебедкой, поисковым прожектором, оптико-электронным и радиолокационным оборудованием, комплексом бортовой защиты и системой вооружения, включающей в себя стрелково-пушечное, бомбовое, управляемое и неуправляемое ракетное вооружение. Уже сегодня эти вертолеты эксплуатируются подразделениями Национальной гвардии, армейской авиации Сухопутных войск, воздушными силами страны.

Естественно, оборудовать данный тип вертолета для использования в интересах пограничников, полиции или для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций проблем не представляет.

Стоимость летного часа и подготовки летчиков для эксплуатации французских вертолетов обойдется для государственного бюджета в три-четыре раза дороже, чем при использовании вертолетов украинского производства. А если учитывать, что в Украине создана база подготовки пилотов с использованием специальных отечественных тренажеров, то затратная часть на эти цели несопоставима со стоимостью подготовки таких специалистов за рубежом. Может быть, есть смысл организовать ознакомительную поездку для наших государственных мужей в Запорожье, чтобы они увидели эти самые тренажеры? А еще им надо посмотреть созданное с нуля производство вертолетных редукторов, на котором трудятся некоторые работники Луганского авиаремонтного завода. Производственные мощности этого завода уничтожены боевиками, а оборудование вывезено в Россию.

Надеюсь, что к концу года заработает отечественное производство вертолетных лопастей, без которых военная авиация в скором времени просто перестанет существовать. И даже эту важнейшую для украинской армии задачу АО "Мотор Січ" решает на собственные средства.

Что делать?

Хотелось бы напомнить премьер-министру и разработчикам концепции возрождения украинского авиастроения, что до 2020 г. наша авиационная промышленность прозябает более девяти лет в условиях действия Стратегии развития авиационной промышленности, утвержденной Кабинетом министров еще в декабре 2008 г. Прозябает потому, что ни одного пункта из этого документа не было профинансировано, а то, что украинские авиастроители создали, сделано на собственные средства предприятий и на голом энтузиазме, не благодаря, а вопреки. Такое положение дел свидетельствует о том, что правительство давно уже не контролирует процессы в данной сфере и практически полностью утратило систему управления над этой стратегически важной для экономики и безопасности государства отраслью.

Еще в 2012 г. заинтересованными министерствами и ведомствами страны, вместе с ведущими предприятиями отрасли, был создан проект государственной целевой научно-технической программы развития авиационной промышленности, которой предусматривалось направить на ее реализацию по тем временам астрономическую сумму — более 8 млрд долл. Еще раз акцентирую внимание, что эта программа предусматривала развитие отрасли. Очевидно, что за прошедшие шесть лет украинское авиастроение пробило дно и уже требует не развития, а комплексной реанимации.

Лидеры мирового авиастроения США, страны Евросоюза и даже Бразилия и Китай достигли успеха на рынке авиатехники благодаря государственным преференциям и реинвестированию в развитие авиационной промышленности средств из государственного бюджета.

Правительство Бразилии для финансирования развития собственного авиастроения на протяжении последних лет направило кредитные ресурсы в сумме 20 млрд долл., установив при этом кредитную ставку 3—3,5%.

Канада стимулирует развитие авиапрома путем финансирования из госбюджета НИОКР-ОКР, предоставляет государственные гарантии, страхует дебиторскую задолженность, оказывает маркетинговую поддержку, а в ряде случаев организует финансирование экспортных операций.

В США за последние 20 лет государственные субсидии отрасли составили более 25 млрд долл. И это при существовании федеральных и местных льгот для авиастроительной промышленности.

В Украине за все годы независимости государство не предусматривало финансирование работ по подготовке и запуску полномасштабного серийного производства авиационной техники. Именно поэтому сегодня серийное производство пассажирских самолетов единично, а сборочное производство — убыточно.

Многолетний дефицит финансовых ресурсов для развития украинской авиационной промышленности убивает научный, научно-технический и технологический потенциал.

Наиболее простой инструмент для преодоления кризисного состояния авиастроительной отрасли Украины — формирование государственного заказа на авиационную технику для отечественных предприятий.

Что — нет средств? А как же закупка французских вертолетов на сотни миллионов долларов?

Не могу отделаться от навязчивой мысли, что экономический блок правительства реализует "новую промышленную политику", основная цель которой направлена на уничтожение собственного высокотехнологического производства. Это касается не только производства вертолетов, но вообще авиапромышленности в целом. Вместе с авиастроением обречено на погибель производство радиолокационного оборудования, средств связи, навигации, обеспечения безопасности полетов. Вряд ли кто-то из экспертов сегодня может вспомнить, когда Украина в последний раз финансировала фундаментальные и прикладные исследования в этой сфере, разработку новых материалов и технологий. Может пора прекратить транжирить средства налогоплательщиков на закупку дорогостоящего иностранного хлама и начать финансировать создание рабочих мест в Украине.