Банковая, 95

Прошедшие президентские выборы и первые шаги новой власти с необыкновенной остротой показали, что процессы трансформации постлиберального миропорядка вполне закономерно добрались и до Украины.

Когда в мире обсуждали шокирующие детали референдума по Brexit, американцы избирали Трампа президентом, в Италии виртуальная партия из интернета проходила в парламент, а в целом ряде вполне стабильных стран Европы крепли правые и популисты, мы думали, что чаша сия нас минует. Но нет, Украина доказала, что она стала органической частью постлиберального мира, проскочив, правда, либеральную стадию его развития. В настоящих демократиях не бывает 400 политических партий. В настоящих демократиях важны ценности и политические взгляды, а телеканалы служат в первую очередь общественным рентгеном, и лишь во вторую — средством оглупления масс. В настоящих демократиях проштрафившиеся политики уходят в отставку, а не получают награды. Мы же вправе гордиться лишь тем, что научились проводить выборы. До всего остального еще расти и расти.

После второго тура выборов Украина окрасилась в зеленый цвет. Единственным "сливовым бордо" оказался Львов. Однако есть подозрение, что если бы украинцы в Польше голосовали дома, то и Львов бы позеленел. Убийственными выглядят и результаты голосования, когда во втором туре один кандидат побеждает с перевесом почти в 50%. Должно быть какое-то рациональное объяснение подобному феномену, тем более что и сейчас, в контексте парламентских выборов, партия "Слуга народу" имеет попросту нереальный рейтинг от 30 до 40% по всей территории Украины.

По-видимому, политтехнологи не только в Украине, но и за рубежом ныне тщательно изучают срезы общества, социальные портреты "избирателя Зеленского" и "избирателя Порошенко", анализируют просчеты и находки основных избирательных кампаний — от лозунгов на бигбордах до принципов формирования штабов. Очевидно, будет много убедительных данных, которые покажут всю внутреннюю анатомию успеха "команды Зе". И все же рискнем предположить, что в основе основ происходящего лежит старый добрый кризис элит, который, как вирус, распространяется по западному поствоенному миру. Как оказалось, чем дальше новые поколения от войны, тем меньше они ценят те институции, которые оберегают мир. Чем выше средний уровень благосостояния, тем больше желающих становиться еще богаче, даже за счет ближнего своего. Циничное стремление к власти заменило понимание общности судьбы и цели. Развитие технологий сделало общедоступной информацию о том, чем реально живут представители современной элиты, и они оказались далеки от идеала, создававшегося им группами поддержки. Социальное неравенство стало вопиющим, хорошее образование и качественные медицинские услуги — прерогативой состоятельных. В Украине ко всем бедам добавилось еще и отсутствие справедливости — прежде всего справедливой оплаты за качественный труд. Нивелирование способностей по сравнению с угодничеством и кумовством, подвешивание социальных лифтов где-то на уровне второго этажа в многоквартирном доме украинской власти — со всем этим мы переживаем уже далеко не первого президента.

Все эти обстоятельства были хорошо известны и до выборов. Была ли возможность у условной "элиты Порошенко" избежать столь разгромного результата? Безусловно. Можно было открыто признать свои ошибки, начать, наконец, говорить с народом о будущем, а не о прошлом, объяснить, куда и почему именно Петр Алексеевич приведет "свой" народ и "свою" страну. Вот, к примеру, можно было позаимствовать опыт нашего южного соседа, где Реджеп Тайип Эрдоган на каждых выборах такие картины будущей Турции рисовал народу, что никакая оппозиция не смогла его одолеть. Однако Петр Алексеевич принял правила игры Зе, и на его поле, конечно же, проиграл.

Выборы стали лишь заключительным этапом трагедии, которая теперь имеет все шансы превратиться в фарс. И два года тому назад, и уж точно год как стало ясно, что общество устало от постоянной "угрозы прямого вторжения" на фоне периодически взрывающихся складов с боеприпасами, журналистских расследований о контрабанде на линии разделения и об "Укроборонпроме". О том, что там творится, ZN.UA писало едва ли не в каждом номере — и никакой реакции. Кадровые решения продолжали поражать необоснованностью, а привычка каждую, даже мелкую победу приписывать себе, превращали позитив в посмешище. Катастрофическая история с "украинским следом" в американских выборах так и не разрешилась, и еще неизвестно как аукнется президенту Зеленскому. Все это надоело и зарубежным партнерам, которые инвестировали немалый капитал, в том числе политический, в "проект Украина". Трамп отказался вводить санкции против "Северного потока-2", Германия приняла решение строить этот газопровод, и вот теперь Германия и Франция вернули Россию в Совет Европы. Провалом можно назвать отношения с постоянным членом СБ ООН и второй экономикой мира — Китаем.

Перечень общественных язв в "элите Порошенко" достаточно длинный. И можно лишь пожелать, чтобы там сделали выводы (если "там" кто-то останется, учитывая нравы наших избирающихся и переизбирающихся персонажей). Мы будем переживать за них потом. Что настораживает значительно больше — это происходящее сразу после инаугурации в новой команде, получившей невиданный мандат.

Так уж повелось в нашей стране, и не без усилий Петра Алексеевича, что президент имеет право и назначает руководителей своей администрации по своему усмотрению. Это не государственная служба, и, кроме того, у него есть право отменять люстрацию. Можно назвать много имен в АПУ, которые при прежних президентах благополучно работали на высоких должностях, невзирая на подозрительное с точки зрения люстрации прошлое. Но вот что, как казалось, должно измениться — это диалог с обществом. Совершенно не помешало бы объяснить общественности, почему именно эти кандидатуры теперь возглавят орган, место которого в государственной иерархии очень высоко, а ответственности — никакой. Еще более любопытно было бы узнать о достоинствах нового начальника Генерального штаба, секретаря СНБОУ, руководителей СБУ. Если система власти при президенте Зеленском не изменится, все эти люди будут играть важнейшую роль в судьбах страны, а судить о них сегодня можно лишь по информации из интернета, которая далеко не всегда бывает точной. Особенно важно понимать, с кем придется иметь дело, с учетом состояния гипноза, в который впали потенциальные и истинные оппоненты Зеленского в связи с перевыборами парламента. Их можно понять — с одной стороны, оппозиция к шестому президенту может привести к плачевным результатам в практически "зеленых" округах, а с другой — политика соглашательства может иметь последствием квази-диктатуру. Не хотелось бы, чтобы в борьбе ценностей против мандатов победила гречка.

Острый на язык избиратель уже в открытую называет новый адрес Администрации — "Банковая, 95". Ее новые обитатели, безусловно, чрезвычайно креативны. Инаугурационная речь Зеленского была необычной. Много важных и правильных посылов. Озвучены правильные заверения и сформулированы верные намерения. Вполне можно согласиться и с идеей роспуска парламента, хотя важно, чтобы юристы все-таки обосновали это решение ссылками на акты законодательства. Логичная, хотя и неожиданная отставка правительства добавила газовых пузырьков в уже и без того бурлящую смесь кипящей воды и пара. Это не страшно. Наряду с настоящими патриотами и профессионалами, в правительстве Гройсмана было много случайных людей, с которыми не жалко расстаться. Вопрос в том, кем их теперь заменить, и будет ли новое правительство лучше предыдущего. В очередной раз на повестке дня оказался вопрос прочности государственных институций, которые, по идее, и должны устоять при любой смене власти.

В свое время Дональд Трамп оказался огромным вызовом для американского истеблишмента. Многие его решения в области внешней политики и торговли стали сокрушительным ударом по привычным взглядам обитателей Вашингтона на роль и место США в мире. Но Трамп все же не смог избежать ни громких отставок, ни расследования Мюллера, ни принятия Конгрессом законопроектов, связывающих его полномочия. Поскольку в США "рулит" не президент, а институции, и законы принято исполнять при любой власти. Говоря о нашей стране, это необъяснимый парадокс — Порошенко всегда уделял огромное внимание судебной системе, так что же помешало ему вычистить эти авгиевы конюшни и создать действительно честный судейский корпус, который смог бы уравновешивать импульсивные решения своего последователя? Зачем надо было тратить время на закрепление в многострадальной и принятой в экстремальных условиях Конституции курс на ЕС и НАТО, если он был уверен в своей победе? А если не уверен, то почему не позаботился о новых законах о политических партиях, избирательном кодексе, конституционных поправках, устраняющих чрезмерные полномочия главы государства в условиях парламентско-президентской республики? Возможно, сейчас не было бы столько вопросов о будущем устройстве власти и судьбе отдельных ее представителей.

Если победителей не судят, то пожелаем новому президенту и его команде успехов. Если же судят, то пусть суд будет честным. По делам.