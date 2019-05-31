Анбандлинг-2019: версия правительства Гройсмана

Кабмин Гройсмана перманентно пытается ограничить контроль компании над ГТС. В этот раз правительство решило, что пора ускорить процесс отделения ГТС от НАКа (тот самый анбандлинг) и в срочном порядке завершить его до конца 2019 г. Аккурат к окончанию десятилетнего "транзитного" контракта "Нафтогаза" с "Газпромом". По замыслу Кабмина, новый контракт должен заключать новый, независимый от НАКа финансово и организационно, системный оператор — "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ).

Сказать, что это стало неожиданностью, вряд ли можно — разговоры об анбандлинге ведутся с 2016 г. Хотя срочность и таинственность принятого 22 мая с.г. постановления Кабмина "О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 1 июля 2016 года №496" дает повод задуматься над его качеством и целями правительства.

Напомню, 1 июля 2016-го Кабмином было принято постановление №496, но с массой оговорок. Основная из них касается собственности на имущество ГТС. Сначала хотели сделать нового оператора реально собственником газотранспортной системы, что давало право новому системному оператору распоряжаться имуществом ГТС плоть до его отчуждения, сдачи в залог и т.п. Правда, это противоречило законодательству Украины, категорически запрещающему по сути приватизацию ГТС.

Поэтому очень скоро от этой идеи отказались и решили, что системный оператор должен быть создан по модели ISO (Independent System Operator). Ее, к слову, в прошлом году и предлагал "Нафтогаз". Это означает, что у НАКа остается только оперативный контроль, но оператор ГТС получает финансовую независимость и возможность распоряжаться своими средствами. До сих пор это право принадлежит "Нафтогазу", и именно он решает, куда направить почти 3 млрд долл., ежегодно зарабатываемых "Укртрансгазом" за услуги по транспортировке природного газа.

Замечу, что обе формы не противоречат европейскому законодательству. Хотя и форма ISO упирается в законодательный запрет и может быть задействована только при принятии закона о концессии, проект которого до сих пор даже не внесен в парламент.

Так или иначе, но, внося принципиальные поправки в постановление №496, правительство вернулось к первой модели. В силу вышеописанных законодательных нюансов это может означать, что все указанные в постановлении от 22 мая 2019 г. сроки правительство (видимо, уже следующее) будет вынуждено уточнять, переносить или даже снова менять форму собственности на имущество ГТС, передаваемое новому системному оператору.

Если, конечно, еще правительство Гройсмана этого не сделает, так как, по одной из версий, постановление от 22 мая еще дорабатывают. На момент написания этого материала его окончательный вариант никто в глаза не видел, а потому и публично комментировать отказывались. При этом, как сообщили источники ZN.UA, постановление от 22 мая передано в Минюст, но там его отказываются визировать. Могут вернуть на доработку или вообще не завизировать…

Разделение "Нафтогаза" по видам деятельности (добыча, транспортировка, хранение, переработка, дистрибуция) и выделение их в самостоятельные компании — это обязательство, взятое на себя Украиной перед Европейским Энергетическим сообществом. Этого же требует и Третий энергопакет. Так что рано или поздно выполнять его придется. Как и внедрять корпоративную реформу крупнейших госпредприятий.

Как должна выглядеть передача ГТС новому системному оператору? Еще в прошлом году в "Укртрансгазе" было создано специальное подразделение, которое по решению набсовета НАКа должно оценить имущество и решить, что из него стоит передать новому оператору, чтобы тот эффективно работал и не был обременен, как говорит глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, "токсичными долгами".

Кабмин решил иначе: до 31 декабря 2019 г. все имущество ГТС, включая подземные хранилища газа и сервисные службы, передать "Магистральным газопроводам Украины". Но сначала сам МГУ станет частью "Укртрансгаза", там всех должны трудоустроить; имуществом ГТС "Укртрансгаз" может пользоваться на правах хозяйственного ведения, а к концу года передать все 100% в МГУ как самостоятельному системному оператору. Вместе с долгами. Мол, тогда новый оператор сам решит, как ему быть и что из имущества эффективно использовать. Хотя если с 2016 г. так и не придумали, как это делать, сложно ожидать, что новосозданный оператор с этим быстро и беспроблемно справится.

В постановлении №496 от 2016 г. во многих пунктах присутствовала оговорка, что решение вступит в силу после окончательного решения по искам в Стокгольмском арбитраже. Как сообщало ZN.UA, "Нафтогаз" выиграл у "Газпрома" и иск по контракту купли-продажи природного газа (в декабре 2018-го), и иск по "транзитному" контракту (в начале 2019 г.). Формально оговорка должна бы прекратить свое действие. Но нюанс в том, что "Нафтогаз" в 2018 г. подал еще один иск к "Газпрому" в тот же Стокгольмский арбитраж. В нем НАК требует компенсацию в случае отказа "Газпрома" от транспортировки своего газа в ЕС по украинской ГТС. Кроме того, "Нафтогаз" требует пересмотра тарифов на услуги по транспортировке газа. Общая сумма исковых претензий НАКа составляет 12 млрд долл.

И здесь, казалось бы, маленькая деталь. "Транзитный" контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом" теряет свою юридическую силу 1 января 2020 г. Может, конечно, "Нафтогаз" нагнетает страсти, то там уверены, что даже этот один день может крайне негативно отразиться на арбитражном слушании, а точнее, на его результатах.

Неофициально в "Нафтогазе" говорят, что если имущество ГТС будет передано новому системному оператору до 1 января будущего года, то "Укртрансгаз", являющийся техническим оператором и стороной "транзитного" контракта, может лишиться своего интереса в использовании ГТС. Это может означать утрату права "Укртрансгаза" требовать от "Газпрома" компенсацию при отказе от транзита российского газа через Украину. Мол, раз собственник имущества ГТС не "Нафтогаз" и не "Укртрансгаз", то о какой компенсации они могут говорить? На каком основании украинская сторона уверяет, что "Газпром" должен им что-то компенсировать?

Правда, последняя поправка в постановлении от 22 мая все же предусматривает, что при создании нового оператора ГТС должны быть учтены нюансы и этого арбитражного процесса в Стокгольме. Но этот пункт явно был внесен в последнюю минуту и без должной детализации. Мол, следует прислушаться к мнению юридических советников.

А компенсация украинской стороне вполне может потребоваться, так как "Газпром" намерен переключить свой транзит с украинского направления на достраивающийся "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Произойдет это не сразу, какое-то время "Газпрому" не обойтись без транспортных возможностей украинской ГТС. Но в Москве настроены решительно и не скрывают этого.

Как известно, переговорный процесс о будущем контракте с "Газпромом" фактически сорван последним. В НАКе считают, что, лишившись имущества ГТС, украинская сторона одновременно существенно ослабит свои позиции и в без того непростом переговорном процессе с "Газпромом". А "Магистральные газопроводы Украины", которые к тому времени вряд ли смогут стать полноценным оператором, да еще имея кучу проблемных долгов, вряд ли добьются выгодных условий.

Впрочем, как рассказал ZN.UA представитель набсовета МГУ, опасения "Нафтогаза" преувеличены. И новый системный оператор вполне способен проводить переговоры на должном уровне. Так ли это, узнаем по заключению нового "транзитного" договора.

Следующая проблема — участие уже созданного консорциума стратегических инвесторов в управлении украинской ГТС. Узнав о поправках от 22 мая, многие из них уверены, что статус "Магистральных газопроводов Украины" должен быть законодательно закреплен. И это должен сделать парламент, а не правительство. Они с опаской ждут публикации текста постановления от 22 мая и не исключают, что в случае, если внесенные правительством поправки их не устроят, они откажутся от участия в управлении ГТС. Тем более что некоторые потенциальные инвесторы изначально предлагали выделить новому оператору только те экспортные газопроводы и соответствующее имущество, которые необходимы для обеспечения транзита. Это же относилось и к подземным хранилищам газа. В противном случае, уверяли они, структура будет неэффективной и слишком дорогой в обслуживании.

Но Кабмин решил иначе. Логика в этом есть — не вешать долги и маловостребованное имущество газотранспортной системы на "Укртрансгаз", у которого могут элементарно возникнуть финансовые проблемы для его обслуживания. Но что будет делать новый оператор ГТС в случае, если, например, Коломойский и иже с ним добьются возврата закачанного в подземные газохранилища более десяти лет назад газа? Ответа на этот вопрос нет.

Обязательным условием для работы нового системного оператора является наличие соответствующего сертификата. Его выдает национальный энергорегулятор (НКРЭКУ), затем он должен быть подтвержден Секретариатом Энергетического сообщества. В МГУ уверены, что смогут получить соответствующий сертификат до заключения нового "транзитного" контракта. Но для этого его структура и капитал должны быть окончательно сформированы до начала будущего года. А работы у МГУ — непочатый край.

Следующий аспект — закачка газа в подземные хранилища на предстоящий осенне-зимний сезон. Кабмин потребовал от "Нафтогаза" увеличить запасы по сравнению с предыдущим годом. По самым скромным подсчетам, для этого НАКу потребуется не менее 1 млрд долл. Где их взять? Кредитная линия ЕБРР, действующая три года подряд и выданная под условие проведения корпоративной реформы НАКа и анбандлинга, уже закрыта. Другие кредиторы не намерены вести с Украиной переговоры до окончания парламентских выборов и формирования нового правительства. А газ закачивать надо уже сегодня, пока цены на европейских хабах сравнительно доступны. Как быть в этой ситуации? Определенного ответа пока тоже нет. И еще неизвестно, как доноры отреагируют на изменения, внесенные постановлением правительства 22 мая.

Безусловно, многолетнюю историю с вариациями отделения транспортировки газа от НАКа и создания независимого оператора ГТС когда-то нужно заканчивать. Очевидно, что "Нафтогаз" и правительство имеют крайне отличные точки зрения на будущее газотранспортной системы. Но в интересах страны все амбиции должны быть отброшены и выбран наиболее приемлемый вариант. Похоже, что и в этот раз компромисс не найден. Хотя для окончательного вывода стоит дождаться доработанный вариант постановления правительства от 22 мая.