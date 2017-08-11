Соревнование за Ярослава Мудрого

Фигура Ярослава Мудрого в нашей истории довольно интересна.

Именно этот князь создал Древнерусское государство, расстроил Киев (который даже начал соревноваться с Константинополем), стал автором первых писаных законов в своем государстве — Русской правды. А также многое сделал для утверждения в Восточной Европе христианства и породнился с правящими монаршими домами континента. Заложенные Ярославом Мудрым основы государственной традиции сохранялись не одно столетие.

И все же Ярослав Мудрый оказался будто в тени других власть имущих Древней Руси. Прежде всего своего отца — Владимира Святославовича. Фигура князя Ярослава терялась в тени и еще одного Владимира — его внука Мономаха, который прославился своими походами и на ниве государственного строительства. Если брать церковное измерение, то тут Ярослава Мудрого затенили не только фигуры Владимира и Ольги, которые считаются крестителями Руси, но и его братьев — Бориса и Глеба, которых одними из первых среди русских князей причислили к сонму святых. Ярослав Мудрый находится в тени даже своих детей.

Дуэль президентов

из-за Анны Ярославны

Вот и недавно имя Ярослава Мудрого громко прозвучало — к тому же на международной арене. Правда, опять в тени другого, точнее другой — его дочери Анны Ярославны. 29 мая 2017 г., во время визита президента России Владимира Путина во Францию, этот руководитель позволил себе сказать такое: "Просвещенная французская публика знает о российской Анне — королеве Франции. Младшая дочь нашего великого князя Ярослава Мудрого была женой Генриха І и внесла существенный вклад в развитие Франции, будучи одной из учредительниц по меньшей мере двух европейских династий — Бурбонов и Валуа, — одна из которых до сих пор правит в Испании". В этом спиче российский президент решил "приватизировать" для российской истории не только Анну Киевскую, но и ее отца (потому что он для него "наш великий князь"!), а также всю историю Руси.

Памятник Анне Ярославне в г. Санлисе (Франция)

На это высказывание почти молниеносно отреагировал президент Украины Петр Порошенко. На следующий день после упомянутого выступления Путина он, комментируя ратификацию парламентом Нидерландов Соглашения между Украиной и Евросоюзом об ассоциации и зоне свободной торговли, возмутился: "Кремль, пораженный хронической украинофобией, пакостил нам на каждом шагу… Делалось это с единственной целью — сделать невозможной ратификацию соглашения, похоронить его и, соответственно, остановить курс Украины на воссоединение с нашей европейской семьей. Именно воссоединение, потому что исторически мы были ее частью. Кстати, со времен древнеукраинского князя Ярослава Мудрого и его дочери Анны Ярославны, которую вчера Путин пытался на глазах всей Европы "похитить" в российскую историю".

Этаким арбитром в споре президентов России и Украины относительно того, кому принадлежит Анна Ярославна, стал президент Франции Эммануэль Макрон. Принимая 26 июня во Франции Петра Порошенко, он заметил, что президент Украины оказал почести Анне Киевской, королеве франков (т.е. посетил место ее погребения). Ведь ее фигура очень важна для отношений между Украиной и Францией, имеющих древнюю историю.

На самом деле эта своеобразная дуэль президентов Украины и России не является чем-то новым. Фактически это дискуссия о том, кому принадлежит наследие Киевской Руси — россиянам или украинцам. И в этой дискуссии в разных контекстах постоянно появляется имя Ярослава Мудрого. Это неудивительно, поскольку он, как уже отмечалось, играл важную роль в утверждении государственной традиции в Древней Руси.

"Ярослав Мудрый"

как сталинский проект

Не будем заглядывать далеко — во времена царской России. Посмотрим, как борьба за князя Ярослава происходила сравнительно недавно — в советский период.

Прежде всего вспомним историю с останками Ярослава Мудрого. Они были в специальном саркофаге, который, очевидно, привезли из Византии. В течение веков реликвия находилась в Софийском соборе. Однако в 1934 г. это культовое сооружение стало музеем, а в 1935-м собор стал доступным для посетителей.

В следующем году саркофаг Ярослава Мудрого открыли для исследований. Понятно, эти действия были санкционированы высшим советским руководством. В 1939-м останки из саркофага перевезли в Ленинградский институт этнографии и антропологии, где из них сложили два скелета — мужской и женский. Экспертиза дала основания считать, что мужской скелет принадлежал Ярославу Мудрому. Что касается женского, то его не идентифицировали. По мужским останкам российский советский антрополог и скульптор Михаил Герасимов (1907–1970) воссоздал возможный портрет Ярослава Мудрого. Заметим, что он же создал ряд портретов знаковых фигур российской истории — Андрея Боголюбского, Ивана Грозного, Федора Ушакова. Именно в этот период в Советском Союзе активно переписывали историю. И осуществлялось это преимущественно в пророссийском национальном духе. Творилась иконография "российских" национальных героев.

Ярослав Мудрый. Реконструкция М.Герасимова

Некоторые работы Герасимова находились в этом тренде. Поэтому можно понять изъятие останков Ярослава Мудрого из саркофага. Нужен был аутентичный портрет князя, который должен был стать одной из фигур пантеона "выдающихся россиян". Созданный Герасимовым портрет князя Ярослава теперь считают каноническим. Он представлен в разных книгах, учебниках… Есть он и на украинской купюре номиналом в две гривни.

И все же Ярослав Мудрый не стал заметной фигурой в советском искусстве. Во время Второй мировой войны более затребованными для советского агитпропа оказались другие исторические персонажи, например, Богдан Хмельницкий, который воевал с поляками (напомним, Вторая мировая война началась с нападения нацистской Германии и Советского Союза на Польшу), или же Александр Невский, победивший немецких рыцарей. Исторический багаж Ярослава в тот период оказался не слишком актуальным.

Однако одно стоящее художественно-литературное произведение, посвященное этому князю, все же появилось. Принадлежит оно перу Ивана Кочерги (1881–1952). Это драма "Ярослав Мудрый", которая была завершена в 1944 г. А уже в 1946-м пьесу поставили в Харьковском академическом украинском драматическом театре им. Тараса Шевченко. В следующем году постановка была удостоена наивысшей в то время государственной награды в СССР — Сталинской премии.

Произведение писалось в период, когда в СССР появился острый запрос на патриотические творения, в частности на такие, которые обращались к героическим страницам прошлого России и других народов СССР и которые были нужны для мобилизации народных масс в условиях трудного военного времени. Главный герой драмы "Ярослав Мудрый" заботится о единстве своего государства — Руси, о ее обороне от чужеземных захватчиков. Здесь напрашивается параллель с событиями Второй мировой войны. Есть в произведении и другие военные аллюзии. Например, много внимания в нем уделено варяжской теме. Варяги — это германцы, т.е. близкие к немцам. Так называемую норманнскую теорию, согласно которой варяги были основателями Руси, использовали нацистские пропагандисты. А в "Ярославе Мудром" умышленно акцентируется на том, что Русь — это сугубо славянское государство. И хотя в жилах Ярослава якобы течет какая-то часть варяжской крови, он идентифицирует себя как русина-славянина. Свою жену, шведку Ингигерду, Ярослав призывает русифицироваться, считать себя русской княгиней.

Ярослав Мудрый и Ингигерда, шведская принцесса. Художник А.Транковский

Ярослав Мудрый в драме Кочерги суровый, но справедливый. В его образе невольно узнаются "сталинские черты". Он не щадит врагов, потому что ему приходится воевать с врагами не только внешними, но и внутренними. Последние совершают разные пакости, которые могут уничтожить Древнерусское государство. А целью князя как раз и есть благо страны.

Рефреном в драме проходят слова "прежде закон, а потом благодать". Это будто апелляция к известному "Слову о законе и благодати" Илариона. На самом же деле в упомянутом "Слове…" совсем другое толкование противопоставления закона и благодати, а также иная интерпретация этих понятий. Для Илариона закон — это Старый Завет. А благодать — Завет Новый. В драме Кочерги понятия "закон" и "благодать" толкуются абсолютно в духе сталинизма. Закон — жесткий порядок. Благодать — благоденствие, счастливая жизнь, которая непременно настанет. Ярослав (или Сталин) через установление закона ведет свой народ к благодати. Он говорит:

"Береться мудрість

не із заповітів,

А із шукань і помилок гірких.

А щоб людей

добру призвичаїти,

Чимало князь

голів стинає злих...

Бо кроткий вік

без крові не создать, —

Раніш закон,

а потім благодать.

Людей учу я

страхом і книжками..."

В целом идеологический проект советского агитпропа "Ярослав Мудрый" оказался не особенно эффектным. Но события, связанные с вывозом останков князя, хотя и породили много проблем, однако — пусть и опосредованно — способствовали появлению художественных произведений.

Знал ли Павло Загребельный об исчезновении останков Ярослава Мудрого?

В 1940 г. скелеты из саркофага Ярослава Мудрого вернули в Киев. Об этом есть официальные акты. Останки хранились в фондах музея "София Киевская". Именно здесь они покоились и во время немецкой оккупации.

В послевоенный период в среде украинской диаспоры распространилась версия, согласно которой скелет Ярослава Мудрого в 1943 г. вывезли из Киева. Известный украинский церковный деятель, историк церкви и культуры, языковед Иван Огиенко в 1954 г. опубликовал в Виннипеге заметку под названием "Где останки великого князя Киевского Ярослава Мудрого?". В ней он писал, что в конце 1943 г. "немцы, уходя из Киева, позволили забрать — по просьбе кое-кого из украинцев — и останки Великого Князя Ярослава. Эти останки вместе с Чудотворным образом св. Николая т.н. Мокрого (памятник ХІ в.) оказались в руках одного человека. Когда этого человека в 1952-м спросили, куда он девал останки Великого Князя Ярослава, и где Чудотворный образ св. Николая, он ответил: "Спрятаны на эмиграции в хороших руках". Особа эта живет теперь в Нью-Йорке, и совершенно непонятно, почему она прячет великие и святые памятники всеукраинского значения… Это ведь памятники всего украинского народа, а не отдельного лица".

Советские спецслужбы пристально следили за украинской эмиграцией. Тем более в поле их зрения была такая известная и влиятельная фигура, как Иван Огиенко. Его сообщение об останках Ярослава Мудрого, которые якобы где-то в Северной Америке, казалось отнюдь не фантастическим. Ведь и икона Николая Мокрого оказалась в Соединенных Штатах Америки. Там могли оказаться и останки князя Ярослава Мудрого, если их вывезли украинские эмигранты. Ныне икона Николая Мокрого находится в церкви Святой Троицы в Бруклине (Нью-Йорк). Возможно, там когда-то найдутся и останки киевского князя.

Кроме публикации Огиенко, в печати украинской эмиграции появились и другие сообщения о том, что скелет Ярослава Мудрого теперь в Америке. Этот вопрос широко обсуждался в среде украинской диаспоры. Что не могло не вызвать беспокойство у сотрудников советских спецслужб.

Очевидно, чтобы прекратить "инсинуации украинских буржуазных националистов", скелеты, которые в свое время изъяли из саркофага Ярослава Мудрого, решили вернуть из фондов на место. Произошло это уже в 1964 г., о чем составлены соответствующие документы. А туристам, которые до тех пор посещали Софию Киевскую, экскурсоводы говорили, что останки Ярослава Мудрого в саркофаге.

Именно в это время, в 1962–1968 гг., Павло Загребельный начал писать роман "Диво". В 1968-м произведение увидело свет. У Загребельного, как известно, были хорошие отношения с высшим компартийным руководством Украины, в частности Владимиром Щербицким.

Не исключено, что ему порекомендовали написать "правильный" роман о Ярославе Мудром, где бы проводилась мысль, что культурные реликвии времен этого князя хотели вывезти немецкие оккупанты, но, несмотря на все перепетии, их удалось спасти.

В романе три сюжетные линии, которые иногда пересекаются. Это — линия современная, где действуют профессора Гордей Отава и его сын Борис. Во время немецкой оккупации Киева штурмбанфюрер Адальберт Шнурре хочет использовать Гордея, чтобы тот реставрировал фрески Софии Киевской.

Вторая сюжетная линия — история строителя этого храма Сивоока, которого тайно похоронили под его плитами. Невольно здесь прослеживается параллель с погребением Ярослава Мудрого в саркофаге в Софии Киевской.

Эта линия противопоставляется княжеской линии — истории Ярослава Мудрого. Не князь создает Софию Киевскую, а Сивоок. Однако Ярослав приказывает уничтожить пергамент, где слава досталась строителю Сивооку, и написать новый, где было бы увековечено его имя — дескать, именно он, князь, заложил храм Софии. В этом же храме после его сооружения Ярослав становится уже не князем, а кесарем.

В романе "Диво" типичное противопоставление в духе народничества элиты, представителем которой является Ярослав Мудрый, и народа, яркий представитель которого — Сивоок. В произведении содержится намек на то, что прах Ярослава Мудрого в саркофаге Софии Киевской не имеет большой ценности. Ценен прах простолюдина под плитами храма-дива.

Оранта — главный образ Софии Киевской

В контексте истории исчезновения останков Ярослава Мудрого из Софии Киевской для нас интересны не столько сюжетные линии Ярослава Мудрого и Сивоока в романе "Диво", как сюжетная линия отца и сына Отав. В одном эпизоде произведения Адальберт Шнурре рассказывает профессору Гордею Отаве о плане вывоза культурных ценностей из Киева: "Вашего народа уже нет. Украина вся завоевана войсками фюрера… Нас ждут дела неотложные. Само провидение послало меня, чтобы не только спасти вас от простого физического уничтожения, но еще и дать возможность реабилитации духовной. Открою вам еще одну большую тайну, о которой здесь не может знать никто. Мы организуем невиданно большой музей мировой культуры на родине фюрера, в городе Линц. Там будут собрано все, созданное высоким германским духом, и все лучшие достижения варваров. Две или три самые выдающиеся фрески Софийского собора мы тоже поместим в музее…".

Таким образом, в романе "Диво" есть откровенный намек на то, что немцы планировали вывезти ценности из Софии Киевской. В другом фрагменте произведения находим утверждение, что кое-что из собора они таки вывезли.

" — Так вот, — сказал Отава, поскольку Шнурре молчал, делая вид, будто весь заполнен музыкой, на самом же деле отслеживал каждое движение Отавы и, весь внутренне напрягшись, ожидал, что тот скажет, — я осмотрел собор…

— И! — не вытерпел все-таки Шнурре.

— В самом соборе ничего не разрушено и не зацеплено, но пропали…

— Вы о некоторых вещах, которые там хранились? — перебил его Шнурре. — Мы их просто спрятали в надежном месте…

Отава не стал уточнять, какое это "надежное место", ибо и так хорошо знал, да и не это его волновало".

Диалог слишком выразительный. Особенно упоминание, что немцы изъяли из собора некоторые вещи и спрятали их в "надежном месте". Конечно, все это можно списать на авторскую фантазию. Дескать, чего только не придумает писатель. Однако складывается впечатление, что Загребельный знал: останков Ярослава Мудрого в Киеве нет, их вывезли. На это он предусмотрительно намекал. А само произведение, похоже, писалось, чтобы реабилитировать их исчезновение. По крайней мере, это могла быть одна из целей романа.

"Ярослав Мудрый"

по-застойному

Вскоре после "Дива", в 1973 г., в СССР вышел еще один исторический роман о временах Ярослава Мудрого — "Анна Ярославна — королева Франции" Антонина Ладинского (1896–1961). Произведение появилось уже после смерти автора. Сам же роман был написан (или дописан) в 1960 г.

Вскоре после публикации этого произведения на киностудии "Ленфильм" сняли фильм "Ярославна, королева Франции", при написании сценария которого использовали роман Ладинского. Фильм вышел на экраны в 1978-м. В нем речь идет о далеком и трудном пути, который пришлось преодолеть Анне Ярославне от Киева до Парижа.

В 1981 г. вышел еще один советский фильм — "Ярослав Мудрый", снятый на Киевской киностудии им. Александра Довженко и киностудии "Мосфильм". Он задумывался как эпическое произведение, цель которого — показать величие Руси. Подобные эпические кинопроизведения были присущи советскому кинематографу времен застоя.

Хотя в фильме показывается якобы Киевская Русь, в действительности эта Русь оказалась слишком русифицированной. Одежда действующих лиц на самом деле является стилизацией одежды московитов допетровского периода. Язык фильма — русский, где понятие "русский" и "российский" звучали идентично, а именно: "русская земля". На русском языке цитировались и древнерусские летописи. Зритель невольно воспринимал Киевскую Русь как Россию.

Кадр из фильма «Ярослав Мудрый». 1981 г.

Фильм "Ярослав Мудрый" был в двух сериях. В первой рассказывалось о детстве, молодости и непростом пути князя к власти. Во второй — о деятельности Ярослава, когда он сел на киевский престол. Создатели фильма в целом придерживались летописных сказаний о деяниях князя.

Сюжет фильма напоминает красочный патриотический лубок — особенно во второй серии. Здесь показано, как князь Ярослав Мудрый занимается государственными делами, развивает свою столицу Киев, проникается делами культурными, например, посещает школу, где суровый учитель заставляет учеников писать "Печенег — враг русича". Ну чем не советская контрпропаганда застойного периода?

Заканчивается фильм этаким эпическим хеппи-эндом: под стенами Киева русичи, т.е. "русские", полностью разбивают печенегов. После чего Ярослав произносит патриотическую речь о могуществе Руси.

Фильм "Ярослав Мудрый" так и не стал заметным явлением в советской кинематографии. На это был ряд причин. Художественно лента вышла слабой, этакой иллюстрацией фрагментов "Повести временных лет". Многие сцены кажутся абсолютно надуманными. Надуманна и эпичность фильма. Сомнительно, что он мог пробудить у советских людей сильные патриотические чувства, поскольку вышел на экраны в пик застоя, когда слишком уж ощущалось несоответствие декларированных партией и правительством ценностей и жизненных реалий. Поэтому апелляция к "величию в прошлом" на фоне социальной и экономической деградации в государстве не вызвала восторга — скорее, равнодушие и даже раздражение.

За что мы любим Ярослава Мудрого?

Интересные метаморфозы с образом князя Ярослава произошли в постсоветский период, когда Россия и Украина стали отдельными государствами. Можно говорить, что между этими двумя странами была и до сих пор продолжается борьба за Ярослава Мудрого и его наследие.

Подтверждение этого находим в научной и научно-популярной литературе. Да, книг, которые бы широко освещали биографию Ярослава Мудрого, ни в царской России, ни в Советском Союзе не было. Но в последнее время они начали появляться и в Украине, и в России.

В независимой Украине память о князе Ярославе увековечена в ряде украинских городов, где в его честь названы улицы. Есть такая улица и в Киеве, существующая еще с царских времен. В 1955 г. в столице появился переулок, названный именем этого князя. Улицы Ярослава Мудрого есть во Львове, Харькове, Белой Церкви, Василькове, Жидачове, Мостиске, Борщеве, Тлумаче, Каменке-Бугской, Лубнах, Петропавловской Борщаговке, Раздельной… В 2007 г. в Харькове в его честь назвали даже площадь. Национальный юридический университет в этом городе также получил имя Ярослава Мудрого. Национальная парламентская библиотека Украины изменила свое название и с 14 декабря 2016 г. называется "Национальная библиотека Украины им. Ярослава Мудрого". В ряде украинских городов князю установлены памятники. Это — Киев, Харьков и Белая Церковь. Есть бюст в Полтаве.

В России памятник Ярославу Мудрому сооружен в Ярославле, поскольку считается, что город основал именно он. Правда, первое упоминание о Ярославле относится к 1071 г. и касается событий, произошедших после смерти Ярослава Мудрого. Сейчас же считается, будто город основан в 1010 г., хотя дата документально не подтверждена. Именно этот год был последним годом княжения Ярослава Мудрого на Ростовской земле, где и расположен нынешний Ярославль. В 2010 г. официально отметили 1000-летие со времени основания города. К этой дате россияне сняли художественный фильм "Ярослав. Тысячу лет назад". Хотя фильм позиционировали как биографию, на самом деле в нем от реальной биографии князя мало что осталось. Сюжет кинофильма базировался на фантазиях и легендарной основе. В нем речь идет о борьбе Ярослава с работорговцами, его любовной истории с дочерью вождя племени "медведей" Райдой, об объединении племен вокруг Ростова и распространении христианства. И, конечно, об основании Ярославля на месте языческого капища племени "медведей".

Фильм "Ярослав. Тысяча лет назад" не имел коммерческого успеха. Кассовая выручка от проката составляла менее трети затрат на его производство. Картина имела, скорее, пропагандистское значение. Ее показали в Ярославле в связи с празднованием 1000-летнего юбилея города. Показали и на сторожевом корабле "Ярослав Мудрый", который входит в состав Балтийского флота России.

Еще одним объектом памяти в России о Ярославе Мудром является Новгородский университет, который носит имя князя.

Ярослав Мудрый удостоился изображений и на дензнаках. Его портрет, созданный тем самым Герасимовым, есть и на украинской банкноте. В 2001 г. Нацбанк Украины выпустил с портретом князя серебряную монету номиналом 10 гривен. На российской купюре номиналом 1000 рублей изображен город Ярославль и скульптура легендарного основателя города Ярослава Мудрого.

В общем, если сравнивать чествование памяти о Ярославе Мудром в Украине и России, то представляется, что лидером является Украина.

23 августа 1995 г. указом президента Украины Леонида Кучмы для награждения граждан за выдающиеся личные заслуги перед Украинским государством была основана президентская награда "Орден князя Ярослава Мудрого" пяти степеней. Вероятно, инициатором установления этой награды был тогдашний руководитель президентской администрации Дмитрий Табачник.

Он же обеспечил победу Ярослава Мудрого в телепроекте канала "Интер" "Великие украинцы", который реализовывался с 16 ноября 2007-го по 16 мая 2008-го. Конечно, Ярослав Мудрый не занимал и не занимает заметного места в историческом сознании украинцев. Сомнительно, что за него массово голосовали во время проведения телепроекта. Поэтому г-н Табачник прибег к "накручиванию" голосов. Делалось это, в частности, для того, чтобы не допустить победы Степана Бандеры. Табачнику как известному пророссийскому политику было важно, чтобы победителем оказался не украинский националист, а более приемлемый для россиян деятель. Таким Табачнику и его российским кураторам представлялся князь Ярослав Мудрый, который якобы был персонажем "общей российско-украинской истории".

Несмотря на позорное "накручивание", которое совершенно скомпрометировало проект и закончилось громким скандалом, выход на первое место Ярослава Мудрого имел для украинцев некоторые позитивы, однако их не оценили. Во-первых, эта победа указывала на то, что украинцы воспринимают Киевскую Русь как свое историческое наследие, как свое государство. Во-вторых, на первое место они поставили князя, который прославился развитием государственных структур и отмечался конструктивной деятельностью в сфере права и культуры. Это якобы свидетельствовало о высоком государственном сознании наших сограждан.

Такой вот парадокс — неблагие намерения фактически дали благой результат.

Еще одна резонансная история, связанная с Ярославом Мудрым, — это обнаружение факта, что останки князя исчезли из Софийского собора. 10 сентября 2009 г. саркофаг князя Ярослава открыли для изучения его содержимого. Однако там оказался лишь женский скелет…

Стало понятно, что слухи и рассказы о том, что останки Ярослава Мудрого хранятся где-то за рубежом, имеют под собой основания. Руководство Национального заповедника "София Киевская" при поддержке государственных структур попробовало узнать, где же именно они теперь, и вернуть их на родину. К сожалению, пока что безуспешно. Где сейчас останки князя Ярослава, доподлинно неизвестно. А сама история с их исчезновением приобрела, можно сказать, мистически-детективный характер.

Несмотря на то, что открытие саркофага в 2009 г. стало плохой новостью, в этом был и положительный момент. Найденный в нем скелет оказался женским. По мнению исследователей, это были останки жены Ярослава Мудрого — Ингигерды. Экспертиза установила, что череп принадлежал женщине возрастом 45–55 лет, которую по комплексу краниологических признаков можно отнести к северным европеоидам.

По черепу был реконструирован портрет Ингигерды. Таким образом, мы знаем, как выглядела жена Ярослава Мудрого.

Осенью 2016 г. украинская телекомпания "1+1 Продакшн" начала работать над многосерийным фильмом "Ингигерда". Этот сериал позиционируют как "Великолепный век" по-украински, где в центре фильма женщина, которая определяет ход истории. А в перспективе в Украине совместно с Францией собираются снимать фильм об Анне Ярославне. Словом, борьба за наследие князя Ярослава Мудрого продолжается.

Будет ли ответ со стороны россиян?