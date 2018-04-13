Альфонс Муха: гений "искусства для всех"

Имя знаменитого чешского художника, графика, декоратора и дизайнера, одной из ключевых фигур стиля арт-нуво Альфонса Мухи (1860–1939) и поныне продолжает оставаться на слуху.

Его картины, витражи, иллюстрации, открытки, театральные афиши, рекламные буклеты и плакаты, ресторанные меню отличаются новаторским и фирменным стилем. Они, без преувеличения, являются шедеврами искусства мирового уровня. Потому и сегодня они популярны, продолжают радовать взгляд современников на плакатах, календарях…

Людям, не искушенным в истории денежных отношений, вряд ли известно, что этот чешский патриот, ревностный защитник славянской идеи, был автором первых банкнот новообразованной Чехословацкой республики. 28 октября 1918 года Национальный Чехословацкий совет провозгласил на руинах Австро-Венгерской империи независимость страны. Последние два десятилетия жизни Альфонс Мария Муха практически не выезжал за пределы вновь обретенной родины.

Альфонс Муха. Фото начала XX в.

…Уроженцу южноморавского города Иванчице к тому времени уже исполнилось 58 лет. О нем, о его творчестве было известно далеко за пределами Европы. В молодости театральный декоратор, уличный портретист, маляр в Брно и Вене, Альфонс Муха постепенно стал завоевывать высоту за высотой. Расписывал стены и потолки в домах обеспеченных граждан, в том числе и графа Куэн-Беласси. Именно благодаря субсидиям этого высокородного аристократа Альфонс Муха в течение двух лет постигал азы живописи в Мюнхенской академии художеств. Наконец, в 1887 году он переехал в Париж — город-призрак, богемная жизнь которого притягивала многих талантливых людей мира искусств. Так, некоторое время он делил мастерскую с выдающимся голландским художником Винсентом Ван Гогом, который безуспешно пытался найти свой путь к славе. Спустя три года Ван Гог покончит счеты с жизнью…

Не так все было легко и просто и у Альфонса Мухи. Уроженец Моравии прошел через голод и холод, подолгу болел. Казалось, его ждала судьба многих "искателей счастья", канувших в Лету или получивших свою толику славы уже после смерти. Альфонс занимался изготовлением рекламных афиш, календарей, ресторанных меню, приглашений, визитных карточек, вновь, как и в Вене начал готовить декорации к театральным спектаклям…

Обложка календаря для журнала La Plume («Зодиак»)

Но в 1894 году художник наконец-то вытянул счастливый билет: получил заказ на изготовление рекламного плаката к премьере в театре "Ренессанс" спектакля "Жисмонда" с участием великой Сары Бернар, которую театральные режиссеры и критики считали образцом технического совершенства на сцене. Заказ был выполнен за сутки и привел в восторг 50-летнюю "Божественную Сару". Она настояла на встрече с 34-летним художником. Альфонс Муха был назначен главным декоратором театра, получив шестилетний контракт, по которому он был обязан готовить не только декорации, но и костюмы к спектаклям, а также буклеты и афиши. Спектакли "Медея", "Дама с камелиями", "Тоска", "Гамлет", "Самаритянка" с участием повелительницы сцены имели шумный успех. Театр "Ренессанс" через несколько лет уже назывался просто "Театр Сары Бернар". Альфонс и Сара несколько лет были любовниками…

Реклама оперы «Тоска» с участием Сары Бернар

Художник продолжает заниматься изготовлением виньеток и этикеток для шампанского, бисквитов, конфет, шоколада, проявляет себя как талантливый дизайнер ювелирных украшений. Приходит невиданный коммерческий успех, а значит и финансовая независимость. Эти годы, на изломе XIX и XX веков, становятся эпохой полного доминирования стиля арт-нуво (новое искусство). Стиль модерн, казалось, занял незыблемые позиции. Графические серии в стиле арт-нуво "Времена года", "Цветы", "Месяцы", "Звезды", "Деревья", "Искусства", "Драгоценные камни" буквально взорвали Париж.

Реклама бисквитов, 1896 г.

Казалось, столицу Франции, занявшую особое место в мировом искусстве, было трудно чем-то удивить. Но "Женщины Мухи", ярко выраженной славянской внешности, шли в свет прямо-таки громадными тиражами. Он становится членом группы символистов "Салон ста", участниками которой были такие известные художники, как Анри Тулуз-Лотрек, Пьер Бонне, Эжен Грассе, поэты Поль Верлен и Стефан Маларме… Жил художник в основном в Париже, несколько раз посещал США, где также работал и преподавал. Творческий, а также и финансовый успех за океаном (впервые США он посетил в 1906 г.), возможно, и вдохновил художника, но оставаться там он не захотел. Альфонс Муха вернулся в Европу, и все больше задумывался о возвращении на родину. И, наконец, в 1910 году он окончательно переехал в Прагу.

Еще в начале XX века у Альфонса Мухи вызревает идея создания целой серии картин, которая нашла свое воплощение уже спустя десятилетие. С 1912-го по 1928-й годы художник написал 20 монументальных полотен (6 на 8 м) в серии "Славянская эпопея". Не все картины (проект профинансировал американский миллионер Чарльз Крейн), подаренные Праге, равноценны, но это дело вкуса. Художественные критики в целом встретили выход в свет "Славянской эпопеи" в штыки. Также отметим и витражи художника во всемирно известном пражском Соборе святого Вита.

Витраж в соборе святого Вита в Праге

В конце 1918 года Альфонс Муха принялся за исполнение срочного заказа первого правительства независимой Чехословакии. Он включал также разработку герба новой страны и бланков правительственных документов и почтовой корреспонденции. В течение считанных месяцев заказ был выполнен. Первой, уже 15 апреля 1919 года, была выпущена банкнота достоинством в 100 крон. Всего в 1919 году выпускались в Чехословакии такие банкноты: 10, 20, 50, 100 и 500 крон (весь тираж был отпечатан в США, стране, которая более всего приложила усилий для создания независимого Чехословацкого государства).

Банкнота в 10 крон 1919 г.

Далее Альфонс Муха неоднократно рисовал и прорисовывал новые темы. И главным "героем" Альфонса Мухи становились столь любимые им женщины, в которых он ценил природную красоту. Женой художника еще в 1903 году стала соотечественница Мария Хитилова, которую он сам называл ласкательно Марушкой. Она была постоянной натурщицей Альфонса, как и дочка — Ярослава. Их образы угадываются на многих картинах и банкнотах. Отметим сложную комбинацию узоров банкнот, которые практически невозможно воспроизвести. Они и сейчас весьма дороги в среде коллекционеров банкнот. Но было и "исключение". К 1923 году художник уже состоял в масонской ложе и на банкноте номиналом в 50 чехословацких крон изображаются масонские символы.

Банкнота в 500 крон 1923 г.

Художник в межвоенной Чехословакии был известен своими антинемецкими и антинацистскими взглядами. Для него, как и для большинства чехов и словаков, Мюнхенский сговор 1938 года стал настоящей катастрофой. 15 марта 1939 года нацисты вошли в Прагу. Умер Альфонс Муха через четыре месяца, 14 июля, в уже полностью оккупированной гитлеровцами стране. Перед смертью его несколько раз арестовывали, проводили многочасовые допросы, бросали в холодные камеры…

Один из самых ярких представителей стиля модерн оставил неизгладимый след в художественном искусстве. Его легко запоминающиеся картины, буклеты, афиши, дизайнерские разработки в ювелирном деле и сегодня радуют глаз. Альфонс Муха заставил по-иному посмотреть, на самые что ни на есть, бытовые темы в искусстве. Его воистину многогранное наследие является образцом подражания для многих художников, иллюстраторов, мастеров рекламы.

«Ярослава». Портрет дочери

"Я знаю две жизненно необходимые для нашего народа обязанности, — говорил Альфонс Муха. Первая — сохранить и взрастить свою собственную самобытность. А вторая — усовершенствовать свои материальные условия до такого уровня, чтобы они служили надлежащим инструментом для расцвета и роста нашей культуры и благополучия. Чтобы наша благородная воля могла воплотиться в дела справедливости, терпимости и любви, необходимые для существования нашего народа и гармоничного сосуществования с человечеством...".