Лечим последствия пандемии

Мировая экономика под ударом коронавирусной инфекции как-то очень быстро рухнула: многочисленные деловые связи между странами и внутри стран разорвались, многие миллионы людей за считанные недели остались без работы, а еще больше — лишатся ее в скором времени. В этой ситуации разные правительства и центробанки стараются придумать максимум различных мер, которые позволят национальным бизнесам пережить кризис, не закрыться, не обанкротиться, дожить до лучших времен и начать восстановление.

Даже американцы, которые просто включили все печатные станки и начали заливать экономический пожар деньгами в сумме 6 трлн долл., не чураются немонетарных методов поддержки своих предприятий. Еще в начале марта Дональд Трамп объявил, что администрация обсудит с Конгрессом налоговые меры для смягчения последствий вспышки коронавируса, включая снижение налога на заработную плату.

Ранее Трамп призвал Палату представителей предложить "очень простое снижение налога на заработную плату за один год". А министр финансов США Стивен Мнучин также предположил, что компаниям будут предоставлены налоговые льготы для увеличения денежного потока.

Мы собрали для вас подборку экономических стимулов, введенных в развитых странах, кроме прямого вливания денег в экономику, чем сейчас занимаются, кажется, все правительства без исключения.

Беларусь

Единственная страна в Евразии, не объявившая карантин и не закрывшая границы. Но как бы Александр Лукашенко ни отрицал проблемы с эпидемией, как бы ни отрицал COVID-19, но и ему приходится принимать меры по поддержке национальной экономики в ситуации "денег нет и не будет".

Уже подготовлен проект указа "О поддержке экономики", положения которого направлены на минимизацию негативных последствий пандемии для субъектов хозяйствования. В частности, в области налогов предусматривается:

— перенос сроков уплаты налогов, сборов (пошлин), уплачиваемых в местные бюджеты (земельный налог, налог на недвижимость, налог при упрощенной системе налогообложения), арендной платы за земельные участки, находящиеся в госсобственности, которая подлежит уплате во втором и третьем кварталах 2020 года, путем предоставления налогового кредита с погашением его равными долями ежемесячно с 1 октября по 31 декабря 2020-го без начисления процентов;

— предоставление права местным органам власти во втором и третьем кварталах уменьшать суммы налога на недвижимость и земельного налога;

— предоставление права местным исполкомам во втором и третьем кварталах уменьшать суммы арендной платы за земельные участки;

— включение плательщиками в затраты, учитываемые при налогообложении, расходов на проведение санитарно-противоэпидемиологических и ограничительных мероприятий.

Казахстан

Постановлением правительства введен поправочный коэффициент 0 к ставкам:

— налога на имущество юридических лиц и частных предпринимателей по крупным торговым объектам, ТРЦ, кинозалам, театрам, выставкам и спортивным сооружениям;

— земельного налога для производителей сельскохозяйственной продукции;

— индивидуального подоходного налога частных предпринимателей.

До 15 августа приостанавливается начисление пени по не исполненным в срок налоговым обязательствам и переносятся сроки сдачи налоговой отчетности. В дальнейшем планируется приостановить выплату сумм основного долга и вознаграждения по всем кредитам малого и среднего бизнеса.

Отсрочка малому и среднему бизнесу по уплате всех видов налогов на три месяца, без начисления штрафов и пени. Рассматривается необходимость временного снижения НДС на сельхозпродукцию и продукты питания, обнуления таможенных пошлин по критически важному импорту.

На три месяца приостанавливается начисление арендных платежей.

Министерству финансов поручено усилить контроль за выполнением госорганами договорных обязательств в рамках осуществления госзакупок. Все выплаты по фактически оказанным услугам и выполненным работам должны производиться в течение пяти дней. Затягивание, требование дополнительных бумаг должны быть исключены. Предписано в кратчайшие сроки сформировать реестр отечественных товаропроизводителей и ввести специальный режим госзакупок, отменив внесение обеспечительного взноса или банковской гарантии.

Франция

Главное управление государственных финансов объявило о предоставлении отсрочки предстоящих налоговых платежей для компаний и самозанятых налогоплательщиков из-за чрезвычайной ситуации в области здравоохранения. Как сказано в сообщении налогового ведомства, эти "исключительные меры по поддержке бизнеса" соответствуют заявлениям о политике в отношении коронавирусного кризиса, сделанным президентом Франции Эммануэлем Макроном 12 марта.

В соответствии с этими мерами компании могут подавать запросы в корпоративный налоговый департамент, чтобы отложить свои следующие сроки для уплаты прямых налогов. Компании, уже уплатившие налоги в марте, могут потребовать возмещения этих сумм.

Кроме того, налогоплательщики, работающие не по найму, смогут отложить выплату подоходного налога на профессиональный доход от одного до трех раз, если они платят ежемесячно. Те, кто платит налог ежеквартально, смогут отложить налоговые платежи до следующего квартала.

Италия

12 марта Агентство по доходам объявило о приостановке действий по ликвидации, контролю, оценке, доступу, проверкам и судебным разбирательствам в своих офисах. Это положение включено в директиву, подписанную генеральным директором по доходам Эрнесто Марией Руффини после указа премьер-министра о борьбе с распространением COVID-19.

Директива предусматривает:

— отсрочку до 31 мая уплаты налогов и социальных взносов для малого и среднего бизнеса и самозанятых;

— приостановление налоговых процедур и срока исковой давности;

— меры по поддержке ликвидности компаний.

Предусматриваются единовременные выплаты в размере 500 евро на человека для самозанятых, государственная поддержка компаний, выплачивающих выходное пособие увольняемым сотрудникам, замораживание любых увольнений работников, денежная премия для работающих во время локдауна — таксистам и почтовым служащим, которые продолжают работать, оказывая срочные услуги во время эпидемии.

Также предусматриваются мораторий на выплаты по кредитам и ипотеке, финансовая поддержка семьям с детьми.

Продлены сроки уплаты налогов для компаний в "красных зонах" страны. Кроме того, отсрочка уплаты всех налогов и налоговые кредиты будут предоставлены компаниям, которые пострадают от 25-процентного падения доходов.

Великобритания

Бюджет Великобритании на 2020 год, опубликованный 11 марта, включает предложения об отмене ставок для небольших розничных предприятий, введении нового налога на пластмассы и отмене НДС для электронных публикаций.

"Любой предприниматель, которому понадобятся деньги для оплаты аренды, выплаты зарплат и других расходов, сможет получить кредит на хороших условиях", — сказал министр финансов страны Риши Сунак.

Также ожидается, что бизнес на время будет освобожден от уплаты муниципального налога. Домовладельцам, испытывающим финансовые трудности из-за пандемии коронавируса, правительство разрешило три месяца не платить по ипотечным кредитам.

Правительство объявило, что в течение следующего финансового года любой приемлемый бизнес в сфере розничной торговли, отдыха или гостиничного бизнеса со стоимостью ниже 65 670 долл. США не будет платить налоги на коммерческую недвижимость.

Испания

В рамках помощи бизнесу приостановлены судебные процессы, налоговые проверки и течение сроков давности. Введена отсрочка уплаты налогов. Также одобрены налоговые льготы для малого и среднего бизнеса и самозанятых. Они смогут отложить свои налоговые обязательства по налогу на доходы, корпоративному налогу и НДС на полгода без процентов.

Ирландия

Для малого бизнеса взимание процентов по просроченным платежам НДС и налогов на зарплату, а также взыскание задолженности приостановлены. Крупные предприятия, испытывающие трудности, вправе обратиться за помощью в налоговые органы для получения аналогичных льгот.

Приостанавливается проверка правомерности возврата вычетов по НДС. Сотрудники, переведенные на удаленную работу из-за распространения коронавируса, смогут списать расходы на электричество, тепло и Интернет в уменьшение подоходного и социального (PRSI) налогов.

Германия

13 марта Минфин объявил о смягчении требований по уплате налогов. Расширяются права налоговых органов по предоставлению отсрочки задолженности по налогам. Для компаний, непосредственно пострадавших от коронавируса, сокращаются авансовые налоговые платежи, а принудительные меры и штрафы за несвоевременную оплату отменяются до конца года.

Правительство также расширяет субсидируемую схему выплат компенсаций работникам, которых работодатели отправляют на удаленную работу во время кризиса. Заработная плата немцев уже субсидировалась по этой схеме во время финансового кризиса 2008 года.

Нидерланды

Правительство позволит налогоплательщикам отсрочить платежи по определенным налогам. Компаниям, у которых есть проблемы с ликвидностью, может быть предоставлена отсрочка по подоходному налогу, корпоративному налогу, НДС и налогу на зарплату без уплаты штрафов и пени. Таким плательщикам отсрочка будет предоставляться по письменному заявлению. К нему прилагается справка внешнего аудитора, налогового консультанта или отраслевой ассоциации, объясняющая, что вопросы оплаты носят временный характер из-за коронавируса, и бизнес налогоплательщика является жизнеспособным. С 17 марта отсрочка платежа предоставляется по запросу немедленно, а экспертное заключение может быть подано в течение четырех недель.

Кроме того, плательщикам, которые ожидают, что их доходы в 2020 году сократятся в результате эпидемии коронавируса, сокращаются авансовые платежи по корпоративным налогам. Ранее наложенные пени за неуплату налогов сокращаются с 4 до 0,01%.

Австрия

Авансовые платежи по налогу на прибыль или корпоративному налогу за 2020 год могут быть уменьшены или обнулены. Налогоплательщики, пострадавшие от потери дохода из-за коронавируса, могут подать заявление о снижении авансовых платежей по налогу до 31 октября. В заявлении нужно представить достоверные доказательства возможного уменьшения налоговой базы, исходя из специфики своей проблемы. Запрос может быть сделан в электронной форме. Если в течение года не будет никаких обязательств по налогу на прибыль или корпоративному налогу, авансовые платежи за 2020 год должны быть установлены в размере 0 евро.

Налоговые органы должны воздерживаться от начисления процентов, если фактический доход или обязательства по корпоративному налогу превышают уменьшенные авансовые платежи.

Кроме того, австрийский фонд медицинского страхования (ÖGK) разработал комплекс мер по оказанию эффективной поддержки работодателям в случае краткосрочной нехватки ликвидности. Максимальный срок отсрочки может быть продлен с одного до трех месяцев. Срок рассрочки может быть увеличен до 18 месяцев.

Конечно, каждая страна исходит прежде всего из своих возможностей, и чем больше жирка удалось накопить экономике до кризиса, тем больше у правительства этой страны возможностей для поддержки бизнеса и сотрудников, пострадавших от пандемии. И это хороший повод задуматься, являются ли экономические успехи Украины в последние годы таковыми, если никаких запасов прочности для преодоления кризиса и поддержки бизнеса у нас так и не появилось. Мы все еще живем "от зарплаты до получки" — от посевной до уборочной, проедая практически все, что можем заработать.