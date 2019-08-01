Эмбарго – не панацея

Рассчитывать на то, что введением с 1 июля эмбарго на все минеральные удобрения из РФ, нанесен сокрушительный удар, который обязательно приведет к окончательному поражению российского химпрома в Украине, не стоит. Речь пока идет лишь о победе в крупном сражении, которая позволила потеснить противника и запустить в работу большинство отечественных заводов-производителей минеральных удобрений. Однако противник силен и коварен, он сделает все, чтобы вернуть себе украинский рынок. Поэтому новому Кабмину еще предстоит большая работа, которая даст возможность окончательно отстоять химическую и аграрную независимость Украины…

Прошел лишь месяц, как начало действовать эмбарго на товары из РФ, а рынок минудобрений уже почувствовал сопротивление, создаваемое огромным лоббистским ресурсом производителей удобрений из РФ. Доходит до того, что аграриев уговаривают не спешить с приобретением украинской химической продукции, а советуют дождаться появления на рынке российской. Никто не сомневался, что северный сосед приложит все усилия, чтобы, несмотря на эмбарго, это произошло. Тешит другое, что одним из весомых аргументов движения вспять приводится смена украинского правительства.

Ошибаются. Перед новым Кабмином, кандидатуры министров которого как раз рассматривает президент, ставятся противоположные задачи. Да и какое правительство откажется от бюджетообразующей отрасли с экспортными возможностями, десятками тысяч рабочих мест по всей территории страны вплоть до прифронтовых территорий и официальными зарплатами.

Тем более, что процесс восстановления отрасли уже идет.

Соскочили с азотной "иглы"

Первым освободился от оккупации рынок азотных удобрений (АУ). Сработала заградительная пошлина (действовала с апреля 2018 г.), за которой последовало решение СНБО о блокировании поставок АУ из РФ. И это притом, что решение СНБО не очень соблюдалось, а пошлину научились обходить, завозя РФ удобрения через третьи страны.

В результате, если за 2017 г., когда не было действенных ограничений, российские производители завезли в Украину 1,6 млн т. АУ, то за 2018 г. – только 436 тыс. т. Из них 386 тыс. т. было завезено за январь-февраль 2018 г.

И никакого дефицита на рынке, вопреки страшилкам лоббистов российских корпораций. Примерно 4,1 млн т. было потреблено в 2017 и 2018 гг. Зато импорт "просел" на 0,9 млн. т. (с 2,4 до 1,56 млн т.), которые и были компенсированы украинскими заводами.

Фактически, лишь заставив потесниться производителей из РФ, простаивающая химическая отрасль Украины ожила. Запустился "Днепразот", который уже сейчас отправляет свою продукцию на экспорт, хоть и не в больших количествах – 20 тыс. т. карбамида в месяц. Вышли на проектную мощность черкасское ПАО "Азот" и ПАО "Ривнеазот". Заработало даже ПАО "Северодонецкое объединение Азот", расположенное в прифронтовой зоне. Вряд ли нужно объяснять, насколько важно для государства и для его руководства экономическое благосостояние людей, проживающих на прифронтовой территории.

Шанс для сложных удобрений

Исторически так сложилось, что около 60% отечественного рынка комплексных удобрений (КУ) занимали россияне. Этот рынок меньше, чем азотный – 1,2—1,3 млн т., но ситуация в производственной сфере значительно хуже. ГП "Сумыхимпром" и ЧАО "Днепровский завод минеральных удобрений" (ДЗМУ), не могли соревноваться с россиянами и находились в состоянии полной остановки производства.

Теперь, благодаря санкциям Кабмина в отношении российской продукции, у них появился шанс на выживание. ДЗМУ на этой неделе выпустил первую продукцию после двухлетнего простоя. Успеют ли эти предприятия закрыть брешь, образовавшуюся после оттеснения РФ? И есть ли эта брешь в принципе?

Импорт комплексных удобрений за 2018 г. (исключая диамониум фосфат и моноамониум фосфат) составил 853 тыс. т., из которых за первые четыре месяца 2018 г. было ввезено 243 тыс. т. Зато за первые четыре месяца 2019 г. в Украину ввезено 517 тыс. т КУ. Причем ввозили преимущественно из РФ (54%) и Беларуси. Судя по бурной активности, к эмбарго готовились. Затоваривали склады. Может ли быть в такой ситуации дефицит или что не довезли "русские"?

Потенциальный дефицит рынка около 336 тыс. т. (853 – 517), т.е. россияне не довезли около 200 тыс. т (60% рынка). Кто может это компенсировать рынку?

Если говорить об импорте, то компенсаторами могут стать традиционные поставки из Беларуси, Голландии, Финляндии, Бельгии. Нам еще спасибо скажут.

Но главное – наконец могут расправить плечи отечественные производители комплексных удобрений. Мощность производства ДЗМУ оценивается в 15—16 тыс. т. в месяц. До декабря (четыре месяца) он может произвести 60 тыс. т. "Сумыхимпром" мощностью 40 тыс. т за тоже время произведет 160 тыс. т. Вряд ли стоит ожидать какого-то дефицита как в ближайшем будущем, так и в рамках осенней посевной.

Цены, конечно, будут отличаться от цен российских производителей, которые, по сути, при дармовом газе и калии продавали нам КУ по себестоимости их производства в Украине. Но поскольку отечественные предприятия произведут больше, рентабельность вырастет, а себестоимость снизится, это не может не сказаться положительно на их отпускной цене. Поэтому, как прогнозируют эксперты, ценовая разница не станет принципиальным фактором при таком ипортозамещении.

Защита экономических интересов

Сегодня, после санкций украинского правительства, выиграно сражение за будущее отечественного химпрома, но не война. Все промежуточные достижения отрасли носят временный характер. Почему? Потому что экспорт удобрений из Грузии в Украину в два раза превышает производственные мощности Грузии, экспорт из Литвы в Украину в первом квартале 2019 г. составил ровно столько, сколько импорт из РФ в Литву, из Турции к нам идет селитра (запрещенная к применению в самой Турции), произведенная из российского аммиака. Непонятно откуда берутся излишки удобрений у Болгарии и Румынии для поставок в Украину. Это все страны нетто-импортеры удобрений, а значит – российские корпорации, для которых победа в войне за украинский рынок является принципиальным вопросом, обходят пошлины и даже эмбарго Кабмина, используя для поставок третьи страны. Российская продукция, благодаря специально выстроенной логистике, попадает на украинский рынок через страны, которые не обладают для этого ни мощностями, ни дешевым сырьем.

Если не продолжать защищаться, то РФ очень скоро вернет себе украинский рынок, обойдя эмбарго, и показав, что украинское государство фактически безоружно против торговых манипуляций российских производителей. Вряд ли, было бы возможным нечто подобное с поставками украинской продукции, находящейся под санкциями правительства РФ, на российский рынок.

Новое правительство Украины будет вынужденно идти дальше в отстаивании экономических интересов государства, если действительно будет понимание, что такую важную для Украины отрасль как АПК нельзя оставлять без сильного национального химпрома. Зачем зависеть от чужих удобрений, если Украина сама способна обеспечить ими себя и даже соседей. Но для этого правительство, аграрии и химики должны оказаться за одним столом и выработать устраивающую все стороны стратегию.

Варианты есть. Их подсказывает современная практика цивилизованных стран. Эксперты предлагают либо вводить пошлины против продавцов с нерыночной ценой на сырье (что отчасти уже предпринималось в отношении минеральных удобрений из РФ), либо квотировать рынок по отдельным странам.

И это по-европейски.

P.S. Стало известно, что в игру на рынке включился АМКУ. 1 августа он провел заседание, на котором рассматривал злоупотребления монопольным положением в 2014--2017 гг. не российских поставщиков, а предприятий холдинга OSTCHEM (Д. Фирташа). Интересно, что расследование в отношении крупного украинского производителя активизировалось именно на фоне санкций Кабмина на российские минеральные удобрения. Решение о принудительном разделении азотного бизнеса группы Фирташа не принято (рассмотрение дела перенесено на 8 августа), однако оно может серьёзным образом повлиять на расстановку сил на рынке минеральных удобрений Украины.