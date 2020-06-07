"Девятый вал" Аргентины

"Девятый вал" угрожает Аргентине: уже в девятый раз за ее историю может быть объявлен дефолт. Разрушительное влияние предыдущих дефолтов до сих пор дает о себе знать, не позволяя полностью выздороветь экономике страны. Поэтому аргентинское правительство прилагает максимум усилий, чтобы уберечь страну от очередной волны проблем.

Срок выплаты Аргентиной 503 млн долл. по процентам частным кредиторам истек 22 мая. Это заставило правительство Альберто Фернандеса заявить о "техническом дефолте". Но сразу было объявлено о проведении переговоров с кредиторами, которые планировалось завершить 2 июня, но потом их продлили до 12 июня. Это означает, что дискуссии продолжаются, и обе стороны заинтересованы в достижении согласия, а у Аргентины все еще есть шанс избежать дефолта.

Сейчас общий внешний долг третьей крупнейшей экономики Латинской Америки превышает 300 млрд долл., что эквивалентно почти 90% ВВП страны. Нынешний дефолт по выплате процентов касается долга частным инвестиционным фондам, составляющего свыше 66 млрд долл., — это приблизительно 20% общего долга и 15% ВВП страны. Из остальной суммы 44 млрд долл. — это долг перед МВФ, который в 2018 году согласился выделить Аргентине в течение трех лет наибольший за историю фонда заем в размере 57 млрд долл.

Хотя большинство экономистов соглашаются, что этот дефолт "выборочный", а некоторые, в том числе министр экономики Мартин Гусман, называют его мягким, но он может иметь очень негативные последствия как для самой Аргентины, так и для других стран мира, в том числе даже для Украины. Аргентина является одним из мировых лидеров по производству подсолнечника и подсолнечного масла, а также зерновых, в частности пшеницы, поэтому возможное падение цен на эти сельскохозяйственные культуры негативно скажется на прибылях от украинского экспорта.

Кроме того, дефолт даже одной страны может послужить причиной паники на мировых финансовых рынках. Сейчас из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса, большое число государств могут оказаться не в состоянии осуществлять выплаты по кредитам, и случай Аргентины — особенно если ей удастся избежать дефолта, — может оказаться прецедентом для международной финансовой системы, который в дальнейшем будет использован ими для реструктуризации долга. Это объясняет огромное внимание во всем мире к аргентинской ситуации.

Предыдущие восемь дефолтов имели довольно тяжелые последствия для экономики государства и благосостояния его населения, свыше 35% которого сейчас живут в условиях бедности. Особенно сложной была ситуация в 2001 году — во время аргентинской "Великой экономической депрессии", когда из-за мер правительства по уменьшению бюджетных расходов, замораживанию банковских счетов ради блокирования снятия депозитов тысячи людей вышли на один из самых больших в мире так называемых кастрюльных протестов, результатом которого стали десятки жертв.

После этого страна на 15 лет оказалась в финансовой изоляции, из которой вышла в 2016 году во время президентства Маурисио Макри, приверженца неолиберализма, который смог завоевать доверие кредиторов и продать даже столетние облигации. Но его политика сокращения бюджетного дефицита, в том числе за счет неиндексирования зарплат и пенсий, не помогла сэкономить достаточные средства.

К тому же сильные засухи в начале 2018-го и конце 2019-го нанесли значительные убытки аграрному сектору, который до сих пор является одной из основных экспортных отраслей Аргентины. В частности, не был получен достаточный урожай сои, на который сделали ставку аргентинские производители (даже сейчас она составляет 15% экспорта страны). Это стало одной из причин сокращения ВВП на 2,5% в 2018 году и падения экономики еще на 2,2% в 2019-м, когда ситуацию также ухудшил высокий уровень инфляции и девальвация аргентинского песо.

Придя к власти в декабре 2019 года, правительство Альберто Фернандеса пыталось избежать дефолта. Месяц назад оно сделало предложение кредиторам, большинство из которых являются частными американскими инвестиционными фондами, состоявшее в продлении льготного периода выплаты до трех лет, уменьшении выплат по процентам на 62% и прощении 5,4% долга. Но это предложение, разработанное лауреатом Нобелевской премии по экономике, бывшим главным экономистом Всемирного банка Джозефом Стиглицем, было отброшено, вместо этого кредиторы внесли собственные. Среди них — перенесение срока выплаты не на три года, а на один, что не удовлетворило аргентинцев. В течение последней недели от кредиторов поступило три предложения, которые сейчас находятся на рассмотрении в правительстве.

Если не удастся достичь согласия, и дефолт будет окончательно объявлен, два первых последствия, которые это повлечет за собой, по мнению экспертов, будут следующими. Во-первых, это вероятные осложнения в процессе судебного разбирательства, если владельцы государственных облигаций решат требовать через суд их выплаты в полном объеме, мотивируя тем, что Аргентина не является надежным плательщиком. Во-вторых, это активация так называемого страхования от дефолта — кредитных дефолтных свопов, находящихся в руках хедж-фондов, известных в Аргентине как "фонды-стервятники": опасность заключается в том, что эти фонды, скупив дешевые облигации, могут помешать дальнейшей возможной реструктуризации долга.

Вместе с тем правительство должно будет выбирать между тремя вариантами дальнейших действий, каждый из которых будет иметь негативные последствия для реального сектора экономики: сокращение бюджетных расходов, увеличение налогов и эмиссия денег.

К первому варианту с целью избежания дефолта уже на днях прибегло правительство Эквадора. Оно сократило пенсии, заработную плату и уменьшило количество рабочих мест в государственном секторе, урезало расходы на высшее образование, закрыло многочисленные государственные предприятия, оставив значительное количество людей без работы, чем спровоцировало массовые протесты. И это в стране, в которой заболеваемость и смертность от коронавируса в процентном соотношении к количеству населения сейчас наибольшие в регионе.

В случае выбора варианта увеличения налогов в условиях нынешнего налогового давления, близкого к историческим максимумам, значительное количество производств в стране станет нерентабельными. В свою очередь, эмиссия денег непременно приведет к росту инфляции, повышению общего уровня цен, негативно скажется на обменном курсе, послужит причиной появления множественных валютных курсов со значительным разрывом с официальным курсом, спровоцирует существенное падение экспорта и сокращение импорта и т.п.

В случае дефолта усугубится кризис доверия, от которого уже страдает Аргентина, имея продолжительную историю невыполнения долговых обязательств. Государство вновь потеряет доступ к мировым инвестиционным рынкам, что лишит ее капиталов, в которых оно нуждается для развития экономики. Бегство капиталов, обычное при таких обстоятельствах, спровоцирует значительные убытки для валютных резервов и рынков. Кроме того, возникнут и политические последствия: кризис непременно вызовет нестабильность власти, как, например, после 2001 года, когда в течение двух недель сменилось пять президентов.

Кроме того, суверенный дефолт повлияет на государственные администрации других уровней (региональных и муниципальных) и государственные компании, которым в новой ситуации будет сложно или даже невозможно получить финансирование за границей, поскольку международные кредиторы не будут предоставлять займы не только правительству, но и остальным субъектам страны. Ухудшение рейтингов риска государства может вызвать увеличение частной внешней задолженности. Частный сектор, вероятно, потеряет доступ к внешним кредитам и понесет убытки от прекращения поступления инвестиций, что имеет решающее значение для восстановления роста экономики. На макроэкономическом уровне это приведет к уменьшению экономической активности.

В итоге дефолт, увеличивающий уровень неопределенности, может спровоцировать панику внутри страны, в том числе привести к снятию депозитов, что поставит под угрозу банковскую систему и усилит неконтролируемую девальвацию.

Все это замедлит восстановление экономики, что, в частности, будет связано с отсутствием средств на инфраструктурные и инвестиционные проекты, и в дальнейшем еще больше усложнит возврат долга.

С учетом этого надежды на достижение согласия по реструктуризации долга высказываются многими экспертами, в том числе представителями МВФ, который тоже заинтересован в получении в перспективе выплат по своему кредиту и сейчас пытается выступить как своеобразный посредник на стороне Аргентины. В феврале 2020 года МВФ уже сделал заявление о том, что долг страны является невыплачиваемым и нуждается в пересмотре при значительном содействии со стороны частных кредиторов. Следует отметить, что недавно фонд, даже учитывая невозможность страны осуществить выплаты по процентам, все равно одобрил предоставление ей остального обещанного кредита. Позицию МВФ поддержали нобелевские лауреаты Джозеф Стиглиц и Эдмунд Фелпс и известный американский экономист Кармен Рейнхарт в своем открытом письме к кредиторам с призывом помочь Аргентине, который уже подписали свыше 145 ведущих экономистов из разных стран мира.

Многочисленные эксперты отмечают, что сейчас — именно во время ухудшения эпидемической ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Латинской Америке — лучший период для достижения соглашения об отсрочке обслуживания долга до окончания пандемии. Втягивание в продолжительные судебные процессы сейчас невыгодно для кредитных фондов, они уже несут потери из-за пандемии, и вызванный ею экономический кризис в Аргентине может со временем еще больше усложнить получение выплат на приемлемых для них условиях. К тому же отмечают еще моральный аспект проблемы — имиджевые потери из-за взыскания выплат со страны, которая страдает от пандемии и нуждается в средствах для преодоления ее последствий и предоставления помощи населению, потерявшему прибыль из-за кризиса.

Основная группа кредиторов, владеющая облигациями Аргентины на сумму около 16,7 млрд долл., признала, что Аргентина пытается достичь всестороннего соглашения. "Ад гок группа аргентинских кредиторов", в состав которой входят, среди прочих, инвестиционные компании Ashmore Group, BlackRock и AllianceBernstein, требует от аргентинского правительства более активной вовлеченности в диалог. Вместе с тем другая основная группа "Комитет аргентинских кредиторов" высказала заинтересованность в реструктуризации долга.

Если Аргентине удастся согласовать реструктуризацию выплаты, это поможет достичь положительных результатов на переговорах по остальной части долга. Реструктуризация отложит выплату, но не отменит ее. Но она позволит восстановить поток международного финансирования в страну, это будет содействовать увеличению эффективности реализации инвестиционного потенциала производственных предприятий, что в перспективе поможет восстановлению экономики и облегчит выплату задолженности. В случае недостижения реструктуризации выплаты в полном объеме правительство страны может попытаться согласовать хотя бы частичную реструктуризацию, в частности, с заинтересованными в этом миноритарными кредиторами.