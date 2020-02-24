Битва за деньги

Единство, продемонстрированное Европейским Союзом в ходе сложных переговоров с Великобританией, испарилось. И это в тот момент, когда для ЕС так важно доказать свою жизнеспособность именно сейчас — после ухода из европейской семьи пусть и весьма чопорного, но не бедного джентльмена.

"Нас ждут недели, а может, и месяцы дискуссий, чтобы составить амбициозный и справедливый бюджет ЕС на 2021–2027 годы", — написал вчера, 23 февраля, в соцсетях польский премьер Матеуш Моравецкий. Так он оценил итоги первого после выхода Великобритании из Евросоюза саммита европейских лидеров. А тот завершился безрезультатно именно из-за споров о расходах и перераспределении бюджетных средств между 27 странами.

В минувшие четверг и пятницу дискуссия по этому вопросу продолжалась 27 часов. А потом лидеры собрались вечером 21 февраля еще на 25 минут, чтобы убедиться, что компромисс между ними невозможен.

Линии раскола, как обычно, возникли между странами Западной и Восточной Европы, между богатыми странами, которые хотят добиться уменьшения своих взносов в общую кассу, и теми, кто хотел бы получать из нее если не больше, то столько же, как и раньше. А также между лидерами отдельных стран и представителями недавно сформированной Европейской комиссии, выступающими за увеличение расходов на борьбу с изменением климата. Все это на фоне массовых протестов фермеров в Брюсселе, которые в дни саммита требовали сохранения субсидий для своей отрасли.

От преодоления этих противоречий во многом зависит будущее единство Евросоюза, а от денег, которые удастся собрать, — выполнение амбициозных планов.

Выход Великобритании из ЕС будет означать для европейского бюджета дыру в 10–12 миллиардов евро в год (или 75 миллиардов евро на период до 2027-го). Для того чтобы компенсировать эти потери, руководство Евросоюза накануне саммита обнародовало свои предложения по бюджету, включавшие его увеличение с 1,067 до 1,074% общеевропейского валового национального дохода (ВНД). Это компромиссное решение, поскольку предыдущая Еврокомиссия еще в 2018 году выступала за показатель в 1,1%, тогда как ряд лидеров стран ЕС ратовали за уровень в 1%. В реальных суммах это увеличение расходов всего на 7,5 миллиарда евро, до 1,09 триллиона.

Эти деньги должны быть направлены в "Справедливый переходный фонд" (Just Transition Fund), из которого будут финансироваться программы сокращения выбросов парниковых газов, а также отдельные страны, которые будут вынуждены отказываться от существующих вредных производств в пользу экологически чистых. Ожидается, что крупнейшим получателем из этого фонда будет Польша, которая потребляет много угля, но единственная из всех стран отказывается поддержать общеевропейскую стратегию борьбы с изменениями климата.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также заявила о планах масштабных вливаний в цифровую трансформацию ЕС, где приоритетами должны стать исследования в области искусственного интеллекта и работа с большими данными. Дело в том, что Евросоюз хочет включиться в глобальную конкуренцию в сфере управления данными, то есть самостоятельно хранить их и создать сеть обмена данными между странами — членами ЕС. Это должно стать ответом на вызовы, исходящие из Китая и США. Для программы искусственного интеллекта, по оценкам Еврокомиссии, потребуются инвестиции в размере 20 миллиардов евро.

Все эти новации потребовали перераспределения и по другим, традиционным, статьям европейского бюджета. Прежде всего это расходы на "Фонд сплочения" (Cohesion Fund), из которого финансируются страны и регионы, где ВНД на человека ниже 90% от среднего показателя по ЕС. А также субсидии европейским фермерам в рамках Общей сельскохозяйственной политики.

В то же время Еврокомиссия объявила о сокращении финансирования фондов на исследовательские и инновационные проекты, на космическую программу и даже на программу мобильности европейских вооруженных сил (минус 1,5 миллиарда евро). Последнюю еще в прошлом году назвали "флагманским проектом" в сотрудничестве между ЕС и НАТО. При этом ряд европейских лидеров призывали к повышению военных расходов, с одной стороны, опасаясь, что США в ближайшие годы не будут увеличивать ассигнования на поддержание европейской безопасности, а с другой — ввиду военной угрозы со стороны России.

Таким образом, в преддверии саммита у европейских лидеров не было общего мнения по бюджету, и встречались они лишь для того, чтобы изложить свои национальные приоритеты. При этом глава Европейского совета Шарль Мишель до последней минуты пытался найти компромисс.

Страны, которые вносят в бюджет ЕС больше, чем получают оттуда, призвали к сокращению бюджета в целом и урезанию общеевропейских программ поддержки бедных стран, чтобы компенсировать дефицит средств. Их окрестили "скромной четверкой", — это Австрия, Нидерланды, Дания и Швеция. В некоторых вопросах с ними была солидарна Германия.

Под давлением этих стран Шарль Мишель предложил уменьшить бюджет до 1,069% ВНД. Но при этом он хотел увеличить субсидии фермерам на 2 миллиарда евро, чтобы заручиться поддержкой группы стран, которые, как правило, получают из европейского бюджета больше, чем в него отдают. Эту группу из примерно десяти стран часто называют "друзья сплоченности", и на этот раз выразителями ее позиции стали Италия, Румыния и Португалия.

Они заявили, что подходы к "зеленой" политике и распределению "Справедливого переходного фонда" ущемляют права целого ряда стран, экономика которых зависит от европейских субсидий. Так, они не понимают, почему Еврокомиссия хочет урезать поддержку рыболовной отрасли, считая ее вредной для экологии континента. Они выступили за увеличение бюджета аж до 1,3% ВНД Европейского Союза, заявляя, что в противном случае амбициозные программы, о которых объявила Еврокомиссия, не смогут быть реализованы.

В результате саммит закончился без какого-либо решения. Урсула фон дер Ляйен сказала, что "видит длительную дорогу впереди, для того чтобы прийти к компромиссу". Шарль Мишель пытался выглядеть оптимистом, заявляя, что дискуссия в любом случае оказалась полезной. Дескать, "мы теперь понимаем подходы каждой из стран", и "еще есть время, чтобы выработать решение до конца текущего года". В то же время никакой даты для новой встречи озвучено не было.

Европейские дипломаты делают осторожные прогнозы, что, скорее всего, лидеры соберутся на новый "бюджетный" саммит в марте. Но и тогда, по их мнению, маловероятно, что будет найдено компромиссное решение. Скорее всего, бюджетные баталии затянутся до июля, когда Германия начнет председательствовать в ЕС. Вероятно, тогда Берлину удастся сблизить позиции различных группировок внутри Евросоюза.

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