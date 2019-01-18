Африканский фронт

Еще в прошлом году появилась новость о том, что весной 2019 г. Россия планирует провести межпарламентскую конференцию Россия—Африка с целью обсуждения стратегии взаимного сотрудничества и развития.

Приглашение на форум должны получить около 30 спикеров африканских стран. В украинских СМИ, не говоря уж об официальных учреждениях, этому факту не придали особого значения, поскольку все понимают, что в России сказать и сделать — две большие разницы. Тем не менее это событие станет еще одним сигналом о том, что позиция РФ на африканских рынках продолжит упрочняться, осложняя сотрудничество Украины со странами Африканского континента. А ведь эти рынки для нас как экспортоориентированной страны должны быть приоритетными.

Следует отметить, что РФ в последние годы и так уделяет достаточно много внимания африканским странам: активно раздает стипендии африканским студентам, предоставляет военную и медицинскую помощь, на разных уровнях проводит двусторонние визиты. На фоне всего этого звучит все больше тревожных звоночков о том, что российские дипломаты, высокопоставленные чиновники и представители бизнеса активно лоббируют посещение мероприятия африканскими чиновниками высшего уровня и бизнесменами.

В связи с этим имеем два блока проблем для Украины.

Экономические проблемы

Россия — крупнейший прямой конкурент Украины в Африке, поскольку номенклатура российских товаров, их качество и стоимость практически идентичны украинским (речь в первую очередь о машиностроении, военной технике, наукоемких проектах, хотя по продовольствию ситуация схожая). Проведение данной конференции позволит РФ претендовать на звание стратегического партнера африканских правительств, которые ищут варианты диверсификации влияния Китая, ЕС и США на континенте.

В глазах африканцев Россия — мощный игрок, способный оказать помощь в изменении расстановки сил в Африке, но недостаточно сильный, чтобы тотально подмять под себя их государства, как это активно пытается делать Китай. На руку Москве в этом вопросе играет позитивная память африканцев о помощи, которую длительное время предоставлял их странам СССР. Ну, по крайней мере, так африканцы оценивают ситуацию. Россия может предоставить Африке все необходимые технологии в области сельского хозяйства, гидроэнергетики, металлургии, в оборонной сфере. РФ, пытаясь угнаться за Китаем, активно заманивает к себе африканских студентов, тем самым создавая будущую базу для продвижения своих товаров. Ведь не секрет, какие танки купит африканская страна, если у нее в наличии будут уже обученные танкисты и механики, разбирающиеся только в Т-90.

А ведь Украина ничем не уступает России ни в знаниях, ни в профессионализме во всех этих отраслях. Мы уступаем только в одном — в отсутствии дальновидности и стратегичности в вопросах выстраивания взаимоотношений со странами Африки. Об этом свидетельствуют как визиты украинских высокопоставленных чиновников на континент (а их нет), так и отсутствие стратегии по работе с регионом.

При значительной поддержке российских экспортеров со стороны правительства РФ и активном лоббировании их интересов внутри африканских стран мы рискуем упустить ниши, которые на сегодняшний день являются для нас привлекательными. В ситуации, когда украинские экспортеры пытаются самостоятельно пробивать себе дорогу на этом рынке, а интересы россиян продавливаются всей мощью государственной машины, вполне очевидно, в чью пользу будут решаться вопросы по крупным промышленным и продовольственным контрактам в Африке.

Россия вполне может, манипулируя вопросами продовольственной безопасности в Африке, использовать свое присутствие на рынках этих стран как один из механизмов влияния на местные правительства. Помимо этого, россияне также способны использовать свое влияние в регионе как разменную монету в глобальных переговорах по важным для них вопросам.

Африка фактически является единственным быстрорастущим рынком с достаточно низким по сравнению с ЕС и Китаем уровнем конкуренции. Именно этот регион может дать Украине столь необходимый прирост экспорта на фоне предстоящего экономического кризиса или корректировки, кому и как удобно его называть.

Дипломатические проблемы

Посещение спикерами парламентов российской конференции на фоне нерешенного вопроса с возвращением Крыма и в период войны на Донбассе — это попытка лишить Украину с каждым днем уменьшающейся поддержки со стороны международного сообщества. Россия проводит активную работу по переубеждению представителей иностранных государств в своей правоте в вопросах Крыма и Донбасса.

Спикер парламента — это фактически второй или третий человек в стране в зависимости от формы устройства того или иного государства. Их официальный визит на конференцию нанесет удар по и без того зыбким дипломатическим отношениям африканских стран с Украиной, в большинстве из которых даже нет наших посольств. К слову, этих самых посольств всего десять на 54 африканские страны.

Можно только догадываться, какими будут последствия российского промывания мозгов африканским высокопоставленным чиновникам, но они точно не будут позитивными ни для украинского бизнеса, ни для наших дипломатов. А 54 африканские страны — это не только действующие и потенциальные торговые партнеры Украины, но и 28% от общего количества членов ООН.

По данным International Trade Centre, в 2017 г. общий объем экспорта Украины в страны Африки составил 3,97 млрд долл. США, при этом в РФ было поставлено товаров на 3,94 млрд. То есть украинские производители экспортировали в одну страну с населением 144 млн человек, с которой мы находимся в состоянии войны, столько же товаров, сколько и в 54 африканские страны с общим населением более 1,2 млрд человек.

Тот же International Trade Centre оценивает текущий неиспользованный экспортный потенциал Украины на континенте в 3,85 млрд долл. Фактически мы можем как минимум удвоить экспорт в Африку, увеличив суммарный украинский экспорт на 10%, и сократить разрыв торгового баланса. Думаю, что объем потенциальных экономических потерь в случае проведения конференции Россия—Африка очевиден для всех. Прошу заметить, что это прямые потери, без учета мультипликационного эффекта, который генерирует наш экспорт.

Вряд ли украинские дипломаты, которые уже давно должны бить во все колокола, смогут помешать проведению межпарламентской конференции в формате Россия—Африка, но сработать на опережение можно. Хотя бы декларируя желание развивать сотрудничество, в том числе торговое, с африканскими государствами, а главное, заявить о позиции Украины в отношении предстоящего мероприятия. Это не избавит нас от жесткой конкуренции с Россией на этом рынке, но по крайней мере позволит Украине смягчить возможные удары по нашей репутации со стороны российской пропаганды.

Еще есть достаточно времени, чтобы повлиять на ситуацию. МИД должен обратиться с нотой к Африканскому союзу (African Union) о недопустимости приезда высокопоставленных чиновников на конференцию, что по своей сути будет означать поддержку России с их стороны. Спикер украинского парламента просто обязан проинформировать своих коллег-спикеров всех 54 стран о том, что Украина глубоко встревожена желанием России провести саммит в период российской агрессии в Донбассе.

Нашему президенту уже давно пора выйти из тени, поскольку подавляющее большинство африканских стран — это президентские республики, и задекларировать по отношению к своим коллегам тот факт, что Африка является стратегически важным для нас регионом. Украина готова быть надежным партнером стран континента, заинтересованного в win-win сотрудничестве на уровне как бизнеса, так и государства. Хотя Петр Алексеевич и не смог найти времени для хотя бы одного визита в одну из африканских стран, но он может стать первым президентом Украины, который заложит первый камень в фундамент развития стратегического партнерства и дружбы между Украиной и странами Африки. Ведущие мировые эксперты, Всемирный банк, ООН говорят о том, что текущее столетие — это столетие расцвета Африки. И от того, какие отношения мы выстроим с этим регионом, во многом будет зависеть, что нас ждет в будущем.