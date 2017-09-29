Об инстинкте самосохранения

Реагировать на конструктивную и доброжелательную критику насмешками наподобие "вывсеврете!" становится едва ли не нормой для отечественных чиновников. Вместо того чтобы оппонировать АРГУМЕНТИРОВАННО и УБЕДИТЕЛЬНО (ведь речь идет о расходовании бюджетных средств), они прибегают к действиям, которыми себя же и выставляют на посмешище.

Как пример — полемика туристских чиновников регионального уровня об изложенном в опубликованной в ZN.UA статье "Как поделиться тем, чего нет?" (№30–31 от 19 августа 2017 г.). Поскольку значительная часть указанного в ней касается столичного туризма, то руководители этой отрасли в Киеве не пожалели времени на подготовку письма (за подписью и.о. начальника управления туризма и промоций КГГА А.Вербицкого) ректору вуза, в котором я работаю. Комедийно-показательное начинается уже с первых строк этого "произведения эпистолярного жанра". Это, наверное, обычное дело для городского чиновника напутать и с должностью "доцента кафедри державоведення та туризму" (такой в КНУ имени Тараса Шевченко не существует), и с фамилией автора, дважды приведя ее неправильно. И даже ссылка на статью (названием которой авторы письма сделали ее первый абзац) не позволяет ее увидеть, поскольку является ошибочной. А один из "драгоценных перлов" имеет следующую формулировку: "вищенаведені факти в статті не ґрунтуються на нормативних документах…".

Очевидно, что в нормативных документах читатель не найдет огрехов, о которых шла речь в статье. Но при возможности потратить время на просмотр трансляции с заседания комиссии Киевсовета по вопросам культуры, туризма и информационной политики, он узнает о, мягко говоря, весьма скромных успехах Киевской горадминистрации в развитии туризма. Так, в ходе заседания прозвучала печальная констатация, что Городская целевая программа развития туризма за первое полугодие этого года выполнена только на 8,6%. А основными направлениями расходования средств было проведение выставок и семинаров, а также производство и распространение сувенирной продукции и рекламы. Туризм чиновники "развивают" исключительно за счет городского бюджета, финансирование со стороны остается только на бумаге. При этом рассчитывают результативность осуществляемых мер исключительно по проценту потраченных средств относительно запланированных сумм, экономический эффект от бюджетных расходов никто не подсчитывает.

Председатель комиссии Киевсовета по вопросам культуры, туризма и информационной политики В.Муха отметила, что "из 35 предусмотренных программой мероприятий выполнены пять, да и те частично". В профильной комиссии также констатировали, что туристские чиновники КГГА не подали отчет об экономическом эффекте освоения средств (на развитие туризма. — И.В.). И совсем не понятно, как это сказалось на количестве туристов, посетивших столицу.

Между тем, подписывая письмо, и.о. должен был бы ознакомиться с содержанием статьи, а в ней речь идет о чудесах не возглавляемого им (пусть и временно) органа власти, а управления туризма КГГА (под руководством А.Тараненко).

Что же касается упомянутого в материале коммунального предприятия "Киевский городской туристско-информационный центр", то результаты аудита в этом учреждении также не льют воду на мельницу чиновников. Так, анализ конкурентной среды и результаты анализа основных участников проведенных закупок КП "КГТИЦ" позволили установить, что основными победителями при закупке услуг были: ООО "ЭКСПО ЭДЖЕНСИ" — 1646,6 тыс. грн (26,78%); ФЛП Тарасевич О.М. — 1509,91 тыс. (24,56%); ЧП "ТРЕВЕЛСИСТЕМ" — 300,95 тыс. (4,89% ); ООО "Ландпресс" — 396,6 тыс. (6,45%); ФОП Яцуренко О.В. — 221,2 тыс. грн (3,59%), а это свидетельствует, по меньшей мере, о низком уровне конкуренции в ходе проведения закупок. Более того, аудит выявил нарушения и недостатки, негативно повлиявшие на общее состояние осуществления закупок работ и услуг.

В целом аудит закупок товаров, работ и услуг, проведенных КП "КГТИЦ" на общую сумму 7567,15 тыс. грн, выявил финансовые нарушения, которые привели к потерям на общую сумму 223,83 тыс. грн. Также были допущено проведение закупок с потенциальными потерями в размере 1511,81 тыс. грн и неэффективных закупок с оценочными потерями в размере 68,77 тыс. грн.

Что же касается упомянутого в письме А.Вербицкого договора между КГГА и КНУ о сотрудничестве, то именно чиновники, а не работники образования должны инициировать конкретные меры, реализовывать которые согласно указанному соглашению должны были бы ученые. В частности, и относительно многоязычного столичного туристского портала. Об этом речь шла еще 4 февраля прошлого года на рабочем совещании в горадминистрации — именно тогда А.Тараненко впервые общался с представителями киевских профильных вузов.

На интернет-портале КГГА 14 сентября с.г. в разделе "Новости" заместитель городского головы А.Резников (ответственный в том числе и за развитие туризма) отметил, что на протяжении первого полугодия этого года, по данным Госпогранслужбы (которая фиксирует — НЕЗАВИСИМО от цели — всех, кто пересекает границу), Киев посетили почти 700 тыс. иностранцев. Должностное лицо такого уровня должно было бы знать, что согласно Закону "О туризме" туристом является "лицо, совершающее путешествие по Украине… на срок от 24 часов до одного года без осуществления какой-либо оплачиваемой деятельности…". Границы же нашей страны каждый день пересекают и те, кто едет сюда именно для того, чтобы заработать.

Дальше — больше. "Согласно ожиданиям, к 2020 г. количество иностранных гостей составит не менее 2 млн", — отмечает вице-мэр. Ожиданиям кого? Ясновидцев? Тут упомянутый договор и пригодился бы. Тогда и речь чиновничья приобрела бы признаки компетентности. Потому что ученые на основе в том числе и мониторинга динамики туристских потоков спрогнозировали бы. Как это делается в цивилизованном мире…

Времена меняются, а королей и сегодня делает свита. Удивляет только, что опытный юрист позволяет окружению делать себя "голым".

Предполагаю также, что указанным письмом его авторы преследовали цель не допустить к участию в конкурсных комиссиях (по избранию руководителей управления туризма и промоций КГГА и руководителя КП КГТИЦ) автора этих строк (соответствующие письма было отправлены в адрес В.Кличко). Очень хочу ошибаться относительно такой "крамольной" мысли…