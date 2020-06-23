Между стратегией сотрудничества и стратегией конкуренции

— Вы знаете, Адам, новость — на каждого гражданина давит столб воздуха силою в 214 килограмм!

— Нет, — сказал Козлевич, — а что?

— Как что! Это научно-медицинский факт. И мне это стало с недавнего времени тяжело. Вы только подумайте! 214 кило! Давит круглые сутки, в особенности по ночам. Я плохо сплю.

И.Ильф, Е.Петров. "Золотой теленок"

В экспертной среде ведутся дискуссии вокруг поиска оптимальной экономической политики. Во времена кризисных потрясений она должна была бы приобретать признаки стабилизационной. Эксперты, убежденные в своей способности формировать повестку дня государства, создают соответствующие мозговые центры, представители которых наперегонки отчитываются правительству об активной работе. Есть и такие, кто сам себя назначает выдающимся специалистом, не стыдясь при этом проводить опросы на социальных платформах наподобие "А вы слышали о таком?", "А кто знает, правда ли это?" и т.п. А потом, вырывая из контекста тезисы, обобщают их способом, не выдерживающим никакой критики. Так и формируются в информационном пространстве власть имущих те самые 214 кило мусорной информации, мифологии и предостережений, которые блокируют возможность нашему государству выбрать необходимую стратегию и формировать согласно ей шаги выхода из кризиса.

Сторонники идеи таргетирования инфляции как единственного мерила действенности политики, реализуемой украинским правительством, убеждают: при любых условиях целевым индикатором эффективности реализации комплекса государственных политик, в частности и монетарной, должна быть ценовая стабильность. При этом игнорируют тот факт, что даже в Европейском валютном союзе между странами-членами нет единодушия при выборе как целевых ориентиров, так и механизмов их достижения из-за отличий в экономических и социальных условиях хозяйствования.

Еще в 2005 году по заказу Европейского центрального банка профессор Майкл Карлбергер издал книгу с красноречивым названием "Координация международной экономической политики". Там он финализировал результаты многолетнего проекта, направленного на поиск компромиссов между использованием монетарной и фискальной политик в условиях регуляторной кооперации или регуляторной конкуренции между странами — торговыми партнерами ради достижения оптимального при разных условиях состояния равновесия в Европейском валютном союзе. Таким образом, сама постановка исследовательской задачи лишает каких-либо иллюзий. Признается, что миром движут не благие намерения, а вполне эгоистические цели. Акторами, которые принимают решения и определяют эти самые цели, выступают центральные банки, национальные правительства, отраслевые ассоциации и национальные профсоюзы. ЕЦБ считает координацию экономической политики постоянной игрой, а не следованием по ранее заданной единой траектории.

Страны могут отличаться степенью открытости экономики, ее размером, структурой, наличием факторов производства, состоянием торгового и платежного баланса, природой процентной ставки (она может быть эндогенной или экзогенной). Страны могут испытывать шоки со стороны потребительского спроса, возникающие вследствие резкого изменения предложения денег или скорости их обращения, резких колебаний инвестиционного спроса и т.п. Но они могут страдать и от шоков предложения, обусловленных резкими скачками цен на ресурсы, стихийными бедствиями, которые приводят к потере части ресурсов экономики и возможному уменьшению потенциала, а также усилением активности профсоюзов, изменением в законодательстве, значительным ростом расходов на экологию и т.п.

Страны могут отличаться и по так называемым бихевиористским особенностям (поведенческим реакциям работников на действия правительства). Заработная плата у них может быть фиксированной или гибкой, может индексироваться согласно инфляции. Кроме того, могут сосуществовать противоположные режимы фиксированной и гибкой заработной платы. При реализации политики дезинфляции (так называемой политики холодной индейки, то есть шокового сокращения объема денег в экономике и других шоков для преодоления инфляции) могут отличаться "нормы жертвы" — количество лет избыточной безработицы, необходимой для достижения снижения инфляции на один процентный пункт, на которое должно согласиться население. Следует также помнить, что терпение нужно не только населению, но и бизнесу, поскольку каждый процент отклонения безработицы от своего естественного уровня — полной занятости (в сторону увеличения) — приводит к производственным потерям.

Таким образом, аксиомой является то, что при уменьшении денежной массы производство и занятость падают. Но рост денежной массы может по-разному влиять на рост объема производства и на инфляцию, в частности в разных частях мира. Например, какие факторы определяют уровень потребительской инфляции в Европе, а какие — в США? Более того, что определяет уровень этого показателя в европейских странах: что — в Германии, а что — во Франции? И ключевые вопросы, которые нельзя игнорировать при определении влияния роста денежной массы: как увеличивается номинальная и реальная заработная плата, повышаются ли доходы потребителей, амортизация, номинальная и реальная процентные ставки?

Инфляция на потребительском рынке может быть следствием не большей денежной массы, а повышения уровня цен производителей, обусловленных инфляцией затрат. В свою очередь, трансформация затрат производства в цены потребителя занимает от одного месяца до трех лет в зависимости от вида экономической отрасли, а значит, применение тех или иных мер экономической политики — фискальных или монетарных, будет иметь разное влияние согласно структуре экономики. Инфляция может импортироваться вместе с растущими в стоимости импортными товарами или быть высокой из-за курсовой разницы даже на фоне сокращения спроса во многих отраслях экономики, как это происходит в Украине. Кроме того, инфляция может увеличиваться и в ответ на рост тарифов. Резкое ослабление курса гривни традиционно вызывает повышение импортной составляющей в затратах украинских предприятий (с лагом в несколько месяцев), и выравнивание цены товаров и услуг в гривне происходит согласно этим изменениям на протяжении двух лет.

В уже упомянутой книге "Координация международной экономической политики" Майкла Калбергера, которая фактически является библией политического деятеля, с учетом дискуссии вокруг целей, задекларированных в мандатах центробанков, и их соответствия новым реалиям основными целями признаются ценовая стабильность и полная занятость. При этом декларируются все возможные спилловер-эффекты (эффекты переливов) денежно-кредитной политики между странами-партнерами: действительно, увеличение объемов денежной массы в Европейском валютном союзе снижает американский совокупный выпуск и наоборот. Целью европейского правительства признается полная занятость в Европе, тогда как американского — полная занятость в США. То же самое касается и спилловер-эффектов фискальной политики. Манипулирование налогами и заработными платами может давать дополнительные конкурентные преимущества производителям страны-адаптанта такой стратегии, хотя увеличение правительственных закупок, например европейцами, может увеличить вместе с тем и объемы американского производства.

Таким образом, ключевой вопрос моделирования международной экономической политики лежит в плоскости выбора между стратегией сотрудничества и стратегией конкуренции. И в центре внимания толстого учебника для обучения мощному моделированию международной экономической политики находится не достижение желаемого равновесия любыми мерами, а прежде всего поиск способов стимулирования совокупного выпуска ради достижения полной занятости при условии соблюдения стабильности цен.

И окажутся ли одинаковыми поведенческие реакции так называемых рациональных экономических агентов, каждый из которых живет в своей "объективной реальности", скорректированной на собственные ощущения риска и стремление к прибыли? Едва ли, поскольку экономическая среда непостоянна, а ее состояние определяют власть имущие, которые решают действовать по-разному в условиях, когда на них "давит столб воздуха силою в 214 кило".