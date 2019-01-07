Семейные традиции — почему это важно?

Мы наряжаем елку, покупаем подарки, готовим традиционные блюда, поем праздничные песни. Кто-то относится к таким действиям без особого энтузиазма (дескать, это всего лишь маркетинговые уловки, чтобы заставить людей тратить больше денег), кому-то кажется, что многое из того, что мы делаем, — лишено смысла и давно устарело, а для кого-то такие дни — это повод стать ближе с семьей, окунуться в детство, почувствовать и подарить тепло дорогим сердцу людям. Так нужны ли нам традиции, и какая у них ценность для нас?

На самом деле в каждой семье есть свои традиции, ритуалы, обычаи, создающие свою семейную микрокультуру. Это не обязательно нечто грандиозное, но даже такие мелочи, как правила ежедневного семейного ужина либо общего воскресного завтрака, особенные семейные рецепты, шутки, виды отдыха (катание на велосипеде, вылазки на пикник, совместные игры или просмотры фильмов). Это все то, о чем мы можем сказать: "у нас в семье принято…", "каждое лето мы с родителями/детьми…", "вечерами мы…". Что объединяет все эти виды деятельности, так это то, что они совершаются всеми членами семьи и происходят с некоей регулярностью.

Семейные психологи рассматривают традиции как принятые в семье нормы, манеры поведения, обычаи и взгляды, которые передаются из поколения в поколение и имеют символическое значение для всех членов семьи. Наличие семейных традиций свидетельствует о том, что семья является сплоченной, а отсутствие каких-либо общих способов семейного взаимодействия, в свою очередь, говорит о том, что семья разобщена, нет ощущения общности у ее членов.

Одна из отличительных особенностей семейных традиций — их повторяемость, регулярность. В первую очередь такую регулярность нам обеспечивают ежегодные праздники, религиозные ритуалы, народные традиции. И в то же время в каждой семье есть свои принятые способы отмечать те или иные праздники, проводить обряды (крещение, свадьбы и т.д.), праздновать какие-то свои особенные важные даты (как-то, например, собираться всей семьей на день рождения или свадьбы самых старших членов рода). Такая регулярность и повторяемость дает возможность радоваться не только в день самого события, но и готовиться к нему — ожидать, предвкушать, фантазировать на тему того, как все должно пройти. Такие действия снижают тревогу членов семьи, дают ощущение опоры и стабильности, что так важно в нашем современном мире, исполненном непредсказуемости и стрессов.

Еще одной особенностью семейных ритуалов и традиций является то, что в них задействованы все члены семьи. Как известно, совместная деятельность, особенно когда она предполагает распределение ролей, кооперацию, общение — способствует сплочению членов команды. Именно этот принцип используется во всех тренингах по командообразованию (тимбилдингу), направленных на создание более дружественной атмосферы, и, соответственно, — более эффективного взаимодействия в рабочем процессе. В совместной деятельности мы можем наилучшим образом проявить свои сильные стороны, показать таланты, научиться распределять роли, и, что немаловажно, решать возникающие проблемы. Придерживаясь определенных традиций, мы получаем возможность ощутить свою причастность к семье как системе, почувствовать свою принадлежность к чему-то большему — к роду, своей культуре, увидеть свою значимость и нужность.

Таким образом, участие в семейных традициях и ритуалах несет много важных функций для нас, даже если мы их не осознаем. Эти традиции укрепляют чувство целостности маленького коллектива — семьи, углубляют отношения между ее членами, создают уверенность и ощущение неповторимости домашней атмосферы. Именно поэтому семейные традиции выполняют очень большую роль в существовании семьи. Обычаи и ритуалы семьи — невероятно важный фактор стабилизации семейной системы, который укрепляет семью и уменьшает тревогу ее членов, позволяет каждому чувствовать себя частью чего-то большого и родного.

Особенно такие традиции необходимы для детей. Для нормального развития им крайне необходимы постоянство, предсказуемость событий, ритуалы. Многим родителям хорошо известно, что есть такое понятие как "ритуал на засыпание" — когда ребенок каждый вечер повторяет одни и те же действия, прежде чем отправиться в постель, и нарушение последовательности или невозможность осуществить их может даже привести к тому, что ребенок будет намного труднее и дольше засыпать. Также родителям знакомо, что дети склонны очень быстро создавать привычки — например, если вы уже один раз купили в каком-то магазине игрушку, то в следующий раз малыш непременно об этом вспомнит и попросит снова. И это происходит вовсе не потому, что он начинает манипулировать, а всего лишь потому, что так устроен его мозг: пока ребенок не способен "ощущать время" как взрослый, ему необходимо "держаться" за какие-либо повторяемые события, дабы не теряться во временном потоке.

Невероятно важны общие семейные традиции для молодых семей, ведь когда объединяются два рода, всем членам семьи необходимо познакомиться, узнать друг друга, завязать новые отношения, распределить функции. Именно поэтому в традиционных культурах, особенно когда после свадьбы молодая семья остается жить неподалеку от родителей новобрачных, до сих пор так распространены свадебные традиции, которые на первый взгляд могут показаться странными и устаревшими. На самом деле это просто универсальный способ снять напряжение посредством разнообразных игр, познакомить всех между собой, дать ощущение предсказуемости событий.

В то же время какие-то из традиций этих двух семейных систем могут быть непонятны другой части семьи, поэтому новобрачным важно со временем обсудить, какие из традиций они хотели бы привнести в свою семью и почему. Ведь каждая из традиций несет какое-то символическое, порой очень важное значение. Например, сегодня в больших городах чаще принято покупать, а не печь пасхальные куличи, и кто-то может с недоумением воспринимать желание провести полдня над тестом накануне праздника. Но если, к примеру, в семье из поколения в поколение передается свой особый рецепт, то готовя пасхальную выпечку самостоятельно, все члены семьи будут ощущать незримую связь поколений. А это чувство дает очень много силы, ощущение опоры, поддержки. Особенно в наше время, когда все так интенсивно, быстротечно, переменчиво.

Также неимоверно важны народные традиции и обряды, ведь помимо всего вышеперечисленного, они дают ощущение связи со своим народом, своей культурой. А это тоже необычайно существенный источник ресурса, ведь ощущать себя причастным к чему-то большому — это такая же наша потребность, обеспечивающая ощущение значимости и смысла.

Если вы чувствуете, что вашей семье не хватает сплоченности, если вы очень мало времени проводите за каким-нибудь общим занятием, имеет смысл задуматься над тем, есть ли в вашей семье традиции — ежедневные и ежегодные, народные и религиозные (если это соответствует вашему вероисповеданию), универсальные и особые (например, день "детской вседозволенности").

Если обнаружите, что таких традиций мало, всегда возможно их ввести — как новые правила. Часто новые традиции появляются с рождением ребенка, многие из них детьми же и привносятся. Также вы можете обратиться к старшим родственникам своего рода и разузнать, как было принято у них в детстве, либо же покопаться в своих воспоминаниях и привнести в свою семью те традиции, которые вы особенно любили в детстве (возможно, это какие-то особые ритуалы на праздники, либо же блюда, или способы проведения семейного досуга).

Совсем скоро — Новый год и целая череда рождественских праздников, которых мы всегда с таким трепетом ждали в детстве. Прислушайтесь к своим ощущениям в эти дни и постарайтесь зарядиться этой позитивной атмосферой, которая дает ощущение не только праздника и веселья, но и семейного уюта, тепла, спокойствия. Пусть Новый год будет для вас и ваших семей невероятно щедрым и добрым, а ваши семейные отношения становятся крепче и нежнее.