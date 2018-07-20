Влияние сектора энергетики на рост ВВП

Производство и потребление энергии неразрывно связано как с экономикой в целом, так и с жизнью человека.

Включая дома свет или готовя еду, мы не задумываемся, откуда берется эта энергия и насколько она важна для общества. И хотя с момента изобретения паровой машины прошло немногим более 300 лет, а лампа накаливания была создана всего 180 лет назад, энергетика успела превратиться в базовый сектор экономики.

Годовые затраты потребителей Украины на топливно-энергетические ресурсы в 2016 г. составили около 15,5 млрд долл. (без НДС). При годовом ВВП Украины в 93,3 млрд долл. (2016 г.) на них пришлось 17% от ВВП. Очевидно, в масштабах экономики энергоресурсы являются существенной статьей затрат потребителей. Так, показатель ВВП на единицу энергии (долларов США на килограмм нефтяного эквивалента) в Украине составляет 3,354 долл./кг н.э., в развитых странах (по классификации Всемирного банка) — 9,138 долл., а для всей мировой экономики — 7,904 долл./кг н.э.

Можно ли изменить ситуацию к лучшему? Конечно, нужно повысить эффективность использования энергии, снизить потери и таким образом увеличить долю других секторов экономики.

Сложившаяся ситуация с высокой долей расходов на энергоресурсы вызвана рядом факторов, среди которых основными являются следующие:

— неэффективная и устаревшая структура энергосектора;

— высокая степень износа и технологического устаревания материально-технической базы;

— изначально высокая стоимость энергоресурсов в ряде случаев необоснованно завышена;

— неэффективное конечное потребление энергии.

Снижение затрат на энергоресурсы в первую очередь зависит от эффективности энергосектора, модели тарифообразования и объективной оплаты за реально потребленный объем энергоресурсов (учет и регулирование потребления).

Прогноз потребления

Для разработки энергетической стратегии необходим расчет прогнозного потребления энергоресурсов. В качестве базового уровня потребления используют его текущий уровень. Так, в 2016 г. потребление электроэнергии составило 116,9 млрд кВт∙ч, тепла — 50,1 млн Гкал, прямое потребление природного газа (за вычетом потребления теплокоммунэнерго для генерации тепла) — 23,9 млрд кубометров.

Потребителей можно условно разделить на две группы: первая — организации, вторая — население. Для каждой из групп существуют свои факторы, влияющие на величину и темпы потребления. Например, на величину потребления организациями влияют темпы роста ВВП и структура экономики, менее выражена на макроуровне сезонность потребления.

Потребление электроэнергии населением, напротив, имеет ярко выраженную сезонность, а в течение дня возникают пиковые часы потребления. Но индивидуальное потребление намного меньше зависит от темпов роста ВВП. В то же время динамика потребления энергоресурсов населением существенно зависит от модели теплообеспечения, а также наличия либо отсутствия стимулов к энергосбережению. Также необходимо закладывать увеличение потребления электроэнергии электротранспортом, внедрение технологии smart-grid, рост рынка промышленных и бытовых накопителей энергии.

Модель теплообеспечения — ключевая составляющая при прогнозе потребления энергии населением. Текущее состояние сетей централизованного теплоснабжения является критическим и требует их капитальной модернизации в ближайшие годы. По нашим оценкам, стоимость такой модернизации составит более 24,3 млрд долл. Однако даже после модернизации в большинстве случаев такая модель теплообеспечения неэффективна. Водяное отопление — это технология XIX века, и развитый мир от нее давно отказался ввиду ее низкой эффективности.

Электрическое отопление существенно экономнее и эффективнее. Оно может использоваться для отопления и горячего водоснабжения как частных, так и многоквартирных домов. При этом в многоквартирных домах оно может быть реализовано в разном виде — или за счет установки электрических котлов в подвале для централизованной подачи тепла на уровне дома, или же при индивидуальной установке в каждой квартире электрического водонагревателя (бойлера) и электрических обогревателей — конверторных либо масляных — вместо радиаторов централизованного отопления. Также старые радиаторы можно оборудовать электрическими ТЭНами. Реализация теплоснабжения на основе электроотопления потребует значительно меньших затрат и будет по-настоящему энергоэффективной, а также позволит потребителям самостоятельно управлять своим потреблением и регулировать размер коммунальных платежей.

Нынешняя инфраструктура энергосистемы не выдержит массового перехода на электрическое отопление и электрический нагрев воды. Чтобы рост потребления электричества не перегрузил сети, необходимо будет повысить напряжение в сетях, в нашем случае — с 10 до 20 кВ. Электрические сети в любом случае требуют скорой модернизации, а одновременный переход на 20 кВ позволит разом сократить потери электроэнергии в низковольтных сетях в два раза, а также повысить их возможную нагрузку.

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На потребление электроэнергии промышленным и бизнес-сектором в первую очередь влияет структура экономики и темпы роста ВВП. Существует множество вариантов потенциальной структуры экономики Украины через 20 лет, а также различные прогнозы роста ВВП, но при любом варианте сектор энергетики должен не ограничивать, а способствовать росту экономики.

В нашем прогнозе потребления организациями (в том числе промышленностью) заложен средний ежегодный рост ВВП на уровне 7,5%. Для сравнения, средний рост ВВП Украины за период с 2005-го по 2015 г. (в долларах США по ППС 2010 г.) составил минус 1%. Несмотря на то, что согласно прогнозам правительства и МФО, в ближайшие годы темпы роста ВВП составят примерно 1–2% в год, по нашему мнению, такой прогноз довольно пессимистичный. Прогноз роста мирового ВВП составляет 3,6% в год, а для развивающихся стран даже выше, поэтому с такими тенденциями Украина продолжит деградировать, увеличивая разрыв от мировой экономики, чего нельзя допустить.

Государственная политика должна быть направлена на стимулирование роста ВВП. У Украины есть достаточный потенциал для роста экономики свыше 5% в год, а модернизация энергосектора с частичной локализацией производства оборудования и услуг послужит дополнительным стимулом для роста экономики, обеспечив дополнительно 1,5–2,0% ежегодного роста ВВП.

Наши расчеты строятся на том, что инвестиции в восстановление энергетики создают мультипликационный эффект и ускоряют темпы роста через повышение обращения денег в экономике. Траты расходуются на создание инфраструктуры, рабочих мест и индустрии с высокой добавочной стоимостью. Также важно понимать, что в энергомодель необходимо закладывать оптимистичный сценарий роста, поскольку для реального экономического роста необходима энергия. В ином случае мощности энергосектора станут своеобразным бутылочным горлышком, через которое потребители не смогут получить доступ к необходимому количеству энергии.

Структура энергосектора

Существует множество вариантов структуры генерации. Считаем оптимальной такую структуру энергосектора, которая позволит добиться максимально низких тарифов для потребителей при разумных сроках окупаемости инвестиций.

Для справедливой конкуренции между поставщиками и производителями электроэнергии необходимо выполнить два условия:

1) сбалансировать прибыльность и риски на рынке;

2) позволить потребителям влиять на объем потребления энергоресурсов и оплачивать только фактически потребленный объем.

Оптимальная структура генерации

Наша модель "альтернативной" энергостратегии отталкивается от следующих ограничений:

— существующая в Украине структура генерирующих мощностей;

— природные запасы ископаемого топлива (добыча которых экономически целесообразна);

— стоимость капитала в стране;

— стоимость модернизации существующих и строительства новых мощностей добычи/генерации, а также сетей транспортировки и дистрибуции;

— текущий и прогнозный уровни потребления электроэнергии;

— потребление энергетики внутри сектора и потери в сетях;

— неравномерность потребления (как в течение дня, так и помесячно);

— возможности маневрирования генерацией выработки электроэнергии, а также хранения электроэнергии при помощи накопителей;

— специфические графики выработки солнечной и ветровой электроэнергии;

— максимально возможная и минимально целесообразная выработка электроэнергии различными типами генерации в час, сутки, месяц, год (в том числе среднегодовой и/или максимальный коэффициент использования установленных мощностей, КИУМ).

Энергонезависимость повысит экологические нормы экономики, а также стимулирует рост ВВП

Энергетическая независимость страны потребует увеличения доли возобновляемых источников энергии, а также увеличения собственной добычи природного газа. Выведение из эксплуатации старых неэффективных и экологически "грязных" угольных энергоблоков вместе с созданием экологически чистой генерации, такой, как солнечные и ветроэлектростанции, а также парогазовые установки, позволит снизить негативное воздействие на экологию и здоровье людей.

Василий Артюшенко, ZN.UA

В свою очередь, комплексная модернизация энергосектора создает спрос на продукцию национального производителя; загрузка локальной промышленности на изготовление оборудования, комплектующих и оказание услуг создаст мощный экономический стимул. В перспективе более эффективная работа энергосектора и, соответственно, более низкая доля затрат на энергоресурсы освободят капитал, который можно будет реинвестировать в более перспективные сферы, чем прямое сжигание топлива, затраты на которое, напомним, сегодня составляют 17% ВВП.

Реалистичное повышение энергоэффективности в два раза даже при нынешней структуре позволит реинвестировать до 8% ВВП. Рассчитываем, что это усилит конкурентоспособность украинских предприятий на международном рынке, а населению позволит повысить свое благосостояние, снизив долю затрат на энергоресурсы, с одной стороны, и участвуя в новосозданных экономических сферах индустриального производства и услуг — с другой.