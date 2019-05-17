В ожидании инвестора

Держатель гостиницы, не медля ни минуты, отправляет посыльного отдать долг мяснику. Мясник, не чинясь, передает деньги фермеру. Фермер — владельцу автомастерской. Владелец мастерской — хозяину соседней лавки… На каком-то этапе деньги переходят к местной представительнице сферы эскорт-услуг, и та ухоженной ручкой вальяжно вручает банкноту хозяину гостиницы — за проживание…

И не беда, что турист, забрав залог, уезжает, не найдя подходящих апартаментов, — весь городок живет без долгов и с оптимизмом смотрит в будущее!

Как жаль, что этот сюжет со счастливым концом не о нашем топливно-энергетическом комплексе.

Иностранное слово "дефолт" означает отказ платить по своим обязательствам. Сочетание "суверенный дефолт", или отказ государства от выполнения взятых на себя долговых обязательств перед другими государствами, международными финансовыми организациями, затенило в Украине микроэкономическую сторону понятия, однако взаимные неплатежи угольщиков и энергетиков — это тоже дефолт. Дефолт, принявший характер национального феномена.

Когда-то для откатки в шахтах использовали конную тягу. В 2018 г. государственное предприятие (ГП) "Региональные электрические сети" поставило государственному же предприятию "Угольная компания "Шахта "Краснолиманская" более 118 млн кВт∙ч электроэнергии, что соизмеримо с непрекращающейся ни на мгновение работой в течение года 18 тыс. 379 лошадей.

Чтобы шахта "Краснолиманская" получила необходимые ресурсы, ГП "Энергорынок" кредитовало электроэнергией ГП "Региональные электрические сети"". Поэтому эффект домино развивается по цепочке. Дефолт шахты, получившей электроэнергии на сумму почти 211 млн грн от поставщика электричества, оборачивается задолженностью поставщика энергорынку, энергорынок становится должником генерирующей компании "Центрэнерго", а та — своего поставщика угля, коим есть УК "Шахта "Краснолиманская". Такой себе клуб должников!

И это не из ряда вон выходящий случай. В 2018 г. подконтрольные правительству Украины государственные шахты потребили 1 млрд 33 млн 400 тыс. кВт∙ч электроэнергии на сумму 2,158 млрд грн, из которых оплатили лишь 14% (308,6 млн). Хотя дело в принципе привычное: с 2014 г. задолженность шахт составила 9 млрд 113 млн 800 тыс. грн. Но во времена тучной государственной поддержки уровень оплаты потребленного электричества поднимался до 70%, а в 2018-м задолженность по сравнению с 2014 г. увеличилась в четыре раза. А тут еще с января 2019 г. начались реформы рынка электроэнергии.

По правилам функционирования розничного рынка, утвержденным постановлением от 14 марта 2018 г. №312 Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), прежние энергоснабжающие компании, то же предприятие "Региональные электрические сети", перешли в разряд операторов системы распределения (ОСР), а им на смену пришли другие. Теперь потребитель выбирает себе поставщика электроэнергии и заключает с ним договор на обслуживание. Прибежищем же тех, кому не дано найти себе поставщика, становится так называемый поставщик последней надежды (ППН).

Как сообщила НКРЭКУ, поставщику последней надежды сегодня выпало обслуживать 1339 потребителей, в числе которых 49 водоканалов, 26 теплокоммунэнерго, все государственные шахты и прочие финансово несостоятельные клиенты. Энергетическим опекуном угольщиков назначено государственное предприятие внешнеэкономической деятельности "Укринтерэнерго". Под его "опекой" — ГП "Угольная компания "Шахта "Краснолиманская", "Мирноградуголь", "Торецкуголь", "Селидовуголь", "Лисичанскуголь", "Первомайскуголь", "Волыньуголь", "Львоуголь", "Укруглереструктуризация" и др.

Услуги ППН стоят на 25–30% дороже, чем у других поставщиков, — для угледобывающих предприятий в целом это порядка 36,7 млн грн в месяц. Максимальный период, в течение которого можно пользоваться услугами ППН, —

90 дней. Как говорят итальянцы, "хорошее вино, красивые женщины и добрые мужчины быстро заканчиваются". Срок действия контрактов на услуги ППН истек в апреле сего года. Денег нет-с! Закон Украины "О рынке электрической энергии" предписывает прекратить снабжение таких клиентов, но это трудно сделать в силу специфики функционирования тех же угольных шахт.

Убыточные угледобывающие предприятия — это мины замедленного действия под мирными населенными пунктами. В 2005 г. российская шахта "Центральная", принадлежавшая Челябинской угольной компании, оказалась брошенной обанкротившимися владельцами. И местный бюджет под угрозой взрыва метана и подтопления подземными водами половины города Копейска был вынужден принять объект на содержание.

Ресурс до затопления шахты "Котляревская", входящей в ГП "Селидовуголь", — три часа. Другие подчиненные Минэнергоугольпрому Украины шахты при отключении электроэнергии способны продержаться от четырех часов до двух суток.

Вот и подают электроэнергию шахтам в объеме, достаточном лишь для питания насосов главного водоотлива и вентиляторов главного проветривания. О добыче угля нет и речи. Но для энергетиков — это все равно что рубить сук, на котором сидишь. Нет угля — нет доходов, нет доходов — не из чего заплатить за поставленные энергоресурсы. Государственному сектору национальной угольной промышленности угрожает коллапс, чем опасна и чреватая снижением цен на уголь отмена с 1 июля 2019 г. действия схемы "Роттердам+".

Проблема энергетического дефолта угольщиков не терпит экивоков, кто-то должен выложить средства за них, но из резервного фонда на эти нужды выделено всего лишь 450 млн грн, чего недостаточно для обеспечения шести шахт и в течение квартала. И никакие усовершенствованные паровозные котлы "ТурбоРапид", работающие на добытом шахтой угле, энергетической автаркии добывающим предприятиям не обеспечат. Хотя идея здравая.

Пожалуй, только китайцы с оптимизмом смотрят на шахты отечественного госсектора. "В Китае нет убыточных шахт, в том числе и государственных, — сказал директор китайской компании Sany Heavy Equipment по маркетингу в странах Восточной Европы Гуань Цинбай. — И не только потому, что за невыполнение плана по добыче в силу халатности или непрофессионального управления предусмотрена дисциплинарная и даже уголовная ответственность. Шахту либо делают прибыльной, либо закрывают".

С помощью китайской техники, уверяют аналитики фирмы Sany, добычу на украинских государственных шахтах за каких-нибудь два года можно увеличить в 3–5 раз — с нынешних 4 млн до 12–20 млн т в год. Хватило бы финансов.

Отечественной угольной отрасли, как тому курортному городку, нужен богатый турист… Нет, инвестор!

И больше всего на эту роль подходят китайские машиностроители, поддерживаемые правительством Китая. После закрытия шахт в Германии их производственный парк пополнился еще и высококлассными заводами немецкого угольного машиностроения. Если европейские заводы производят до 15 единиц техники в год, украинские — до 10, то Sany ежемесячно выдает только проходческой техники 85–90 единиц. И вся эта махина нуждается в рынках сбыта, для чего в ходу предоставление кредитов. В 2012 г. Государственный банк Китая предоставил долгосрочный кредит в сумме 85 млн долл. на приобретение китайского очистного оборудования для шахты им. Мельникова ОАО "Лисичанскуголь". В 2018 г. ООО "Краснолиманское" приняло в эксплуатацию проходческий комбайн и очистную технику производства Sany Heavy Equipment Co Ltd.

В планах китайцев — организовать крупноузловую сборку, а затем и производство части комплектующих для горно-шахтного оборудования Sany в Украине. Процесс поиска подходящей модели реализации проекта — строительство нового завода или переоборудование существующего — уже запущен.

Но это завтра, а сегодня… поставщик последней надежды ГПВД "Укринтерэнерго" подал заявку на отключение от электроснабжения еще в конце марта этого года УК "Шахта "Краснолиманская", задолжавшей ему 87,617 млн грн. Оператор системы распределения обязан выполнить это требование. Однако под давлением социальных и экологических рисков оператор системы распределения призывает все вовлеченные стороны как можно скорее найти решение, помогающее избежать критического для региона обесточивания шахты.

Подайте бедным угольщикам на свет!