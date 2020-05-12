У разбитого корыта

Чтобы сэкономить на счетах за электроэнергию средний класс в Украине вынужденно перешел на самообеспечение, активно устанавливая солнечные панели на крышах домов, дач и даже фасадах многоэтажек. Любую возможную альтернативу дорогой "государственной" электроэнергии используют и последние промышленные предприятия, отчаянно борющиеся за выживание. И это невзирая на новый налог на экономию, предусмотрительно введенный правительством еще в 2028 году…

Благие намерения и дорога в ад

Начало мая 2029 года. Меньше года осталось до конца действия льгот производителям альтернативной электроэнергии — 1 января 2030 года. Однако до сих пор Верховная Рада так и не приняла n-ый по счету законопроект об изменении системы поддержки "зеленых" электростанций, предусматривающей кардинальное снижение неоправданно высокого "зеленого" тарифа и переход к системе аукционов.

Теперь уже всем понятно, что реальность оказалась жестокой для Украины — цивилизованное и хорошее, в общем-то, начинание привело в нашей стране к неожиданным результатам, принципиально отличающимся от задуманного в начале 2000-х годов. Если, к примеру, страны Европы, выбравшие "зеленую" энергетику, в придачу к завидной экологии получили обилие электроэнергии по низким тарифам, то Украина практически уничтожила свой экономический потенциал, не получив взамен даже чистого воздуха.

Не смогла повлиять на "зеленые" тарифы и Нацкомиссия регулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Ее попытки снизить тарифы на все виды генерации из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) для сокращения резко нарастающих выплат по "зеленому" тарифу так и не увенчались успехом.

Не были услышаны и рекомендации Всемирного банка правительству Украины об отсрочке введения в эксплуатацию новых ВИЭ электростанций, до тех пор, пока не будут решены накопившиеся в энергетике проблемы.

Увы, правительство, то ли боясь исков в международные арбитражные суды со стороны ВИЭ инвесторов (а такие предупреждения действительно декларировались), то ли делая вид, что боится, пошло по пути бесперспективных переговоров, наивно намереваясь заключить с инвесторами добровольные меморандумы по их же самоограничению. Хотя Служба безопасности сообщала об угрозе энергетической безопасности страны и дестабилизации Объединенной энергетической системы из-за неконтролируемого роста производителей "зеленой" энергетики и несовершенства ценообразования, а Государственное бюро расследований начало соответствующее расследование.

Все это вкупе привело к неоправданному росту выплат из госбюджета в пользу "зеленой" генерации (абсолютно не соответствующих ее доле на рынке) и ограничению дешевой государственной генерации — АЭС. Момент, когда можно было все исправить и направить в правильное русло, был упущен еще в далеком 2020 году. Именно тогда, в условиях безудержного роста мощностей альтернативной генерации на фоне перепроизводства электроэнергии в условиях мирового кризиса, цены начали свой стремительный рост, резко увеличив финансовую нагрузку на внутреннего производителя, предприятия жилищно-коммунального хозяйства и госсектор экономики. Далее негативы на рынке накапливались по принципу снежного кома.

Атомщики и крупный рогатый скот

А месяц назад была поставлена жирная точка — правительство дало разрешение Министерству энергетики и защиты окружающей среды на отключение последнего энергоблока Запорожской АЭС, реализующего электроэнергию по тарифу 82 коп/кВт•час (при нынешнем курсе 70 грн за евро). Который использовал остатки ядерного топлива, ранее закупленного для АЭС.

Атомные энергоблоки (в 2020 году их было 15) гигантов украинской энергетики уже не занимаются выработкой гигаватт дешевой электроэнергии. Часть их оборудования после остановки разворована, часть ушла на переплавку, кадры безвозвратно потеряны. После неудачной реализации проекта майнинга криптовалют оставшиеся без работы атомщики занялись разведением рыбы, креветок, водоплавающей птицы и даже крупного рогатого скота.

Сейчас уже очевидно, что покинув рынок по приказу государственных чиновников, дешевая атомная энергетика тем самым предоставила возможность досрочно увеличить до 70% (по плану это должно было произойти не ранее 2050 года) долю альтернативной генерации. Одновременно был спасен угольный сектор и тепловая энергетика, а "зеленые" игроки получили более 90% денег всего рынка.

Гарантированный покупатель по-прежнему сполна оплачивает альтернативщикам даже ту их электроэнергию, которая оказывается лишней на профицитном рынке. А они и рады стараться, полученные деньги превращают в свои новые и новые мощности. Соответственно, тарифы продолжают расти (давно превысив размер "зеленого" тарифа), и одной отменой льгот, запланированной на 2030 год, их уже не остановить.

Потребители наоборот перешли в режим жесткой экономии. Например, многие домашние хозяйства отказываются от централизованного электроснабжения в пользу индивидуального, как в свое время вынужденно отказались от централизованной подачи горячей воды в пользу бойлеров.

Бремя оплаты ненужных "зеленых" киловатт все больше ложится на государство. Чтобы спасти бюджет от очередного секвестра, в 2028 году ВР пошла на изменения в Налоговый кодекс — в нем появился весьма оригинальный налог — на экономию электроэнергии.

И это все на фоне процветания нынешней Европы (в свое время тоже выбравшей "зеленый" путь в электроэнергетике), которая своим потребителям реализует киловатт "зеленой" электроэнергии по 2,3 евроцента. Не удивительно, что и промышленность и транспорт там активно используют дешевую и экологически чистую электроэнергию.

Экология и смог

Атомные электростанции остановили, а маневрировать ВИЭ оставили тепловые станции, работающие на ископаемых источниках энергии, что, естественно, привело к росту выбросов углекислого газа, серы, азота... Но и это еще было бы полбеды. Беда в том, что мощности украинских ТЭС изношены. Они вводились в эксплуатацию еще в Союзные времена (некоторые в 50-х годах прошлого столетия) и зачастую не имеют очистного оборудования исходящих газов от соединений серы и азота. Их последующая экологизация была проведена только на бумаге. А некоторые ТЭС вообще сжигают уголь энергоблоками без фильтров, выбрасывая в атмосферу загрязняющие вещества.

О каких достижениях в защите окружающей среды может идти речь?

В результате, понеся многомиллиардные потери на выплату запредельных "зеленых" тарифов и убытки от банкротства атомной энергетики, Украина не получила чистого воздуха за счет обещанного постепенного замещения тепловой энергии "зелеными" электростанциями. Вместо этого она пережила остановку дешевой атомной генерации, терпит веерные отключения потребителей от электроэнергии, а заодно — смог с местными кислотными дождями. А еще — зависимость от работы угольной отрасли. И не только отечественной.

P.S. Просочилась информация, что волонтеры приняли отчаянное решение послать уполномоченную делегацию безработных электроэнергетиков в прошлое, чтобы рассказать нашим высокопоставленным предшественникам о том, как Украина, мечтающая об экологически чистой энергетике, в итоге осталась у разбитого корыта. Может быть, тогда чиновники удосужатся принять решение, которое не допустит печального будущего…

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