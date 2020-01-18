Тарифы "зеленой" генерации оплатит бизнес

С 2020 года тарифы операторов систем распределения (бывшие облэнерго) выросли в среднем в два раза. Например, тариф "Винницаоблэнерго" для первого класса увеличится с 66,56 до 135,15 грн/МВт·ч, а для второго — с 360,66 до 766,83 грн/МВт·ч (все тарифы приведены без НДС).

За распределение электроэнергии должны платить все украинские потребители, кроме самых крупных, запитанных от магистральных электросетей. Поэтому ожидаемо, что даже при неизменной цене производства электроэнергии ее конечная цена для потребителя повысится примерно на 25%.

Однако, благодаря специальным обязательствам, действующим на рынке электроэнергии Украины, подорожание коснется только одной категории — небытовых покупателей, которые предпочитают независимых поставщиков по свободным ценам. Остальные участники защищены либо крепкими объятиями PSO (public service obligation), либо удачным расположением в энергосистеме.

Кого защитили от подорожания

В Украине потребители электроэнергии разделены на две почти равные по объемам потребления группы: покупатели универсальной услуги по фиксированной цене у регионального поставщика и клиенты независимых поставщиков по свободным ценам.

Более половины электроэнергии в стране покупают по свободным ценам, причем продавцами выступают как независимые поставщики, так и аффилированные с облэнерго поставщики универсальных услуг. Среди их клиентов — промышленность, сельское хозяйство, жилищно-коммунальные предприятия, бюджетные и муниципальные учреждения.

Четверть этого рынка приходится на крупнейших потребителей-металлургов — ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог", АО "Никопольский завод ферросплавов", ЧАО "Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича", ПАО "Полтавский горно-обогатительный комбинат", ЧАО "Северный горно-обогатительный комбинат", ПАО "Ингулецкий горно-обогатительный комбинат". В 2019 году они суммарно потребили 14,365 млрд кВт·ч, что сравнимо по объему с годовым потреблением Киевской области с Киевом в придачу. Для них стоимость электроэнергии важна как одна из наибольших статей себестоимости продукции, в том числе для конкуренции на экспорте.

Но все упомянутые заводы и ГОКи вместе с двумя сотнями таких же счастливчиков присоединены напрямую к сетям "Укрэнерго" и за распределение не платят. Им важен только тариф на передачу оператора энергосистемы НЭК "Укрэнерго", который в новом году вырос всего на несколько гривен, до 155,40 грн/МВт∙ч (без НДС). Значит, крупнейшие потребители электроэнергии в Украине пострадают минимально.

Защищены и покупатели универсальной услуги — малые небытовые потребители (мощность присоединения для коммерческих потребителей — до 50 кВт, для бюджетников — до 150 кВт). Хотя распределение электроэнергии подорожало во всех областях, для них электроэнергия даже немного подешевела с 1 января 2020 года.

Дело в том, что при расчете стоимости универсальной услуги небытовых потребителей учитывается средневзвешенная цена электроэнергии на рынке на сутки вперед за предыдущий квартал. А в четвертом квартале 2019 года цена на электроэнергию как раз пошла вниз.

"Малые небытовые потребители фактически подпадают под рынок, и часто поставщики универсальных услуг, которые на коммерческой основе оказывают им услуги, могли завышать свою норму доходности", — рассказала член Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Ольга Бабий.

По ее словам, комиссия планирует усовершенствовать методику определения стоимости универсальной услуги и пересматривать максимальную цену ежеквартально.

"Сейчас мы рассматриваем механизм, чтобы по отношению к этим потребителям установить ограничение в верхней цене для поставщиков универсальных услуг, чтобы не допускать роста цен для этих потребителей", — сказала О.Бабий.

Безусловная защита населения от подорожания электроэнергии действует уже третий год подряд — тарифы не повышались с весны 2017-го. Хотя на кросс-субсидирование населения еще в 2018 году потратили 45,3 миллиарда гривен, ни регулятор, ни Министерство энергетики и защиты окружающей среды не готовы обсуждать этот вопрос.

Фактически повышение тарифов на распределение оплатит бизнес, присоединенный к сетям облэнерго. Это может быть пекарня, СТО или частная больница с мощностью присоединения от 50 кВт. Может быть завод по производству "молочки" или элеватор. Может быть и метзавод, у которого большое потребление электроэнергии, но с присоединением повезло не так сильно, как Никопольскому заводу ферросплавов.

И когда бизнес заложит новые расходы в себестоимость своей продукции, рост тарифов оплатим мы — опосредованно, как приучились со времен "Роттердама+".

На что пойдут дополнительные деньги?

Повышать тариф облэнерго и "Укрэнерго" пришлось, потому что с нового года у них отобрали льготы.

В 2019 году они имели право через ГП "Гарантированный покупатель" покупать дешевую электроэнергию для компенсации потерь в электросетях. Эта льгота, как и доступность универсальной услуги обеспечиваются за счет административного удешевления электроэнергии государственных НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго".

Госкомпании вынуждены продавать "Гарантированному покупателю" соответственно до 90 и 35% своей плановой выработки по ценам, установленным до запуска рынка электроэнергии.

В свою очередь, "Гарантированный покупатель" перепродает необходимый ресурс поставщикам универсальных услуг по сниженным ценам, чтобы поставщики могли уложиться в фиксированные тарифы. Облэнерго и "Укрэнерго" тоже покупали электроэнергию на потери по "дорыночным" тарифам "Энергоатома" и "Укргидроэнерго".

Оставшийся ресурс "Гарантированный покупатель" должен продавать на рынке на сутки вперед и из прибыли компенсировать "зеленый" тариф украинским солнечным и ветроэлектростанциям. Одними из основных выгодополучателей "зеленого" тарифа, напомним, являются: холдинг Рината Ахметова, китайская госкорпорация CNBM International, ВЭС шведско-украинского бизнесмена Карла Стурена, предприятия основателя американского инвестфонда VR Capital Group Ричарда Дейтса и его партнера Макара Пасенюка, а также компании народного депутата Максима Ефимова.

По Закону "О рынке электрической энергии", еще немного для компенсации "зеленого" тарифа "Гарантированному покупателю" должно перечислять "Укрэнерго" из своего тарифа на передачу. Но с 1 января 2020 года электроэнергию для потерь приходится покупать на рынке на сутки вперед примерно в три раза дороже.

"Когда мы говорим об изменении стоимости передачи и распределения, то основание только одно — необходимость компенсации "зеленым" по тарифам", — признает член НКРЭКУ Ольга Бабий.

Оказалось, что прибыли от продажи электроэнергии АЭС и ГЭС не хватает, чтобы оплатить безудержное торжество "зеленой" генерации в 2019 году. Поэтому Кабинет министров изменил постановление о PSO, чтобы хотя бы временно перекрыть дефицит "Гарантированного покупателя", который в декабре 2019-го достиг 1,4 миллиарда гривен.

"Мы подсчитали, что "Гарантированный покупатель" по предыдущему PSO не мог получать доходы, чтобы выполнять обязательства перед "зелеными". Комиссия поняла, что все свои потери операторы систем распределения должны покупать на рынке на сутки вперед, чтобы не было перекосов рынка", — рассказала О.Бабий.

Но, по мнению старшего аналитика ИК Dragon Capital Дениса Саквы, заработанных денег от продажи электроэнергии для потерь через рынок на сутки вперед не хватит, чтобы решить дорогую "зеленую" проблему. Фактически бизнес оплачивает передышку для правительства.

В профильном министерстве это тоже понимают и пишут законопроект для снижения "зеленого" тарифа, внедрения ответственности за небалансы и перехода от "зеленых" тарифов к аукционам в 2020 году. По словам министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля, к концу января проект закона закончат и подадут в парламент.