Тарифный геноцид

"All animals are equal, but some animals are more equal than others".

George Orwell, "Animal Farm"*.

28 сентября НКРЭКУ доложит о результатах рассмотрения всех предложений относительно снижения тарифа на электроэнергию "Энергоатома" с действующего 48 коп./кВт·ч до 40,77 коп. или его повышения до 48,45 коп./кВт·ч. Ради сохранения тарифов для частных ТЭС?

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, на открытом заседании 29 августа 2017 г. рассматривала среди прочих проект постановления "О внесении изменений в постановление НКРЭКУ от 9 декабря 2016 г. №2156 по пересмотру тарифа на отпуск электрической и производство тепловой энергии, произведенных на атомных электростанциях, и внесении изменений в Инвестиционную программу ГП "НАЭК "Энергоатом" на 2017 год с 1 октября 2017 года". В проекте, обнародованном перед заседанием, предлагались два варианта: снизить тариф "Энергоатома" за отпускаемую в рынок электроэнергию с 48 коп. за 1 кВт·ч до 40,77 коп. (без НДС) или увеличить его на 0,93%, до 48,45 коп./кВт·ч.

В соответствии с "Порядком проведения открытого обсуждения проектов решений НКРЭКУ" от 30 июля 2017 г. №866, с 30 августа по 26 сентября все желающие могут принять участие в открытом обсуждении и направить свои предложения нацрегулятору. А 28 сентября состоится заседание, на котором НКРЭКУ доложит присутствующим о результатах рассмотрения всех предложений.

Воспользуюсь и я возможностью публично высказаться о грядущем решении НКРЭКУ по тарифной политике на электроэнергию АЭС.

Нацкомиссия в первом варианте предлагает снизить тариф для НАЭК "Энергоатом", оператора всех украинских АЭС, с 1 октября на 15% относительно действующего на сегодняшний день (без НДС) и на 20% — относительно тарифа, действовавшего в четвертом квартале 2016-го (51,2 коп./кВт·ч).

В то же время по итогам семи месяцев 2017 г., тариф на электроэнергию генерирующих тепловых электростанций составил 164,67 коп./кВт·ч, или в четыре раза больше тарифа, который может быть установлен самым независимым регулятором для АЭС с 1 октября. Если пересчитать тариф по действующему курсу НБУ (30,23 грн/евро), то тариф на электроэнергию АЭС составит 1,35 евроцента, что примерно в 1,5–7,8 раза ниже, чем в европейских странах (от 2,0 до 10,5 евроцента в зависимости от страны).

Динамика среднегодовых тарифов на электроэнергию генерирующих компаний АЭС и ТЭС с 2000 г. наглядно свидетельствует о ежегодном неестественном перекосе между этими показателями (см. рис.1–4). Так, в 2000 г. разница составляла 1,5 раза, в 2005-м — 2,4, в 2010-м — 2,8, в 2016-м — 3,6 раза. В странах с развитой ядерной энергетикой такая разница не превышает 30%. А, например, в РФ в 2016 г. разница между тарифами ТЭС и АЭС составила и вовсе 16% (см. рис. 1).

Ларчик открывается просто. После нескольких лет искусственного уменьшения доли дешевой электроэнергии в общем объеме рынка во времена Януковича с целью дать заработать побольше денег частной тепловой компании ДТЭК, принадлежащей земляку беглого экс-президента, с начала российско-украинской войны и оккупации части Донбасса в 2014 г. доля атомной электроэнергии начала расти (см. рис. 2).

Тогда Минэнергоугольпром приняло решение пересмотреть баланс электроэнергии, опасаясь, что ТЭС не успеют накопить уголь в достаточном количестве к осенне-зимнему сезону 2014–2015 гг., поскольку часть шахт оказалась на неподконтрольной Украине территории.

Соответственно, доля электроэнергии, произведенной на ТЭС, уменьшалась. Но это несущественно сказалось на средствах, которые получает на рынке электроэнергии каждая из этих генераций. Только в 2016 г. доля стоимости электроэнергии ТЭС в оптовой цене выросла более чем на 13%, тогда как доля стоимости атомной электроэнергии уменьшилась на 3% (см. табл.).

Потом случился "Роттердам+", вследствие которого цену угля с шахт на оккупированных территориях решением НКРЭКУ привязали к иностранной валюте плюс цена транспортировки якобы из портов Нидерландов. Соответственно, тарифы для тепловой генерации выросли, а по сравнению с тарифами 2014-го — в 2,35 раза. И в пересчете по курсу НБУ они составили около 7 евроцентов за киловатт-час, что является сверхвысоким показателем даже для Европы.

Чтобы сдерживать рост среднерыночной оптовой цены и не шокировать потребителей, и увеличивается доля дешевой атомной электроэнергии в балансе (по итогам семи месяцев 2017 г. она составила в рынке 59,7%). А еще лучше — для того чтобы работала формула "Роттердам+" без Роттердама с целью преумножения владельцем ТЭС неплохих "чаевых", как в своем интервью в 2016 г. изящно выразился глава НКРЭКУ Д.Вовк, тариф атомщиков хорошо бы и снизить.

Заступиться за генерирующие государственные компании некому, потому как большинство власть имущих свято уверены в том, что государственные компании должны не только быть социально ответственными по отношению к своему персоналу и населению городов-спутников, но и выполнять обязательства государства. Например, за счет перекрестного субсидирования поддерживать развитие электроэнергетики из возобновляемых источников энергии (солнца и ветра), а также льготные категории потребителей электроэнергии (см. рис. 3).Это ошибочное представление приводит к тому, что при утверждении финансового плана, который согласовывается с НКРЭКУ, прибыль для НАЭК "Энергоатом", производящей почти 60% электроэнергии, определяется в 0,44 млрд грн, а для "Центроэнерго", производящей 2%, более 1 млрд грн.

Более того, атомщикам недоплачивает ГП "Энергорынок" и за уже отпущенную электроэнергию. Так, по данным Всеукраинской энергетической ассамблеи, уровень расчетов энергопоставляющих компаний за электроэнергию составил 98,6%. Общий уровень расчетов с Оптовым рынком электроэнергии в июле — 105,1%. Население старается платить исправно. А вот государственные угольные шахты продолжают наращивать долги за электроэнергию, несмотря на принимаемые решения об увеличении цен на уголь и государственные дотации. За июль 2017 г. шахтеры увеличили долг на 74 млн грн (против 230 млн в июне). По состоянию на 1 августа 2017 г. долг государственных шахт достиг 12,4 млрд грн.

Задолженность ОРЭ перед производителями, НЭК "Укрэнерго" и другими кредиторами на 1 августа 2017 г. составляет 31,5 млрд грн. и снизилась по сравнению с июнем на 0,8 млрд.

В то же время только за семь месяцев 2017 г. ГП "Энергорынок" задолжало "Энергоатому" 1,1 млрд грн, а с учетом долгов предыдущего периода общая сумма долга составляет более 13 млрд грн. Вдумайтесь, 13 млрд! В предвоенном 2013-м этот долг был около 5 млрд грн, т.е. вырос в 2,5 раза за последние три года. А рассчитается ли ГП "Энергорынок" перед "Энергоатомом" до своего преобразования, как предписывает Закон "О рынке электроэнергии", вступивший в силу с 1 июля 2017 г., большой вопрос…

Несмотря на повышение тарифа на электроэнергию для населения дважды в течение 2016 г., объем дотационных сертификатов (перекрестное субсидирование) в настоящее время существенно не уменьшился по сравнению с январем 2016 г. В январе 2017-го он достиг рекордных 4,709 млрд грн (без НДС). И это при том, что тарифы для ГП НАЭК "Энергоатом" на 2017 г. уменьшены на 8,95%, для ГП "Укрэнерго" — на 4,2% (до 6,054 коп./кВт·ч), для ПАО "Укргидроэнерго" — на 21,7% (с 85 до 66 коп./кВт·ч). Смета на содержание ГП "Энергорынок" была урезана на 41,5%. (см. рис. 4)

Все это НКРЭКУ делала с единственной целью — снизить оптово-рыночную цену в первом квартале 2017 г. на 10% по сравнению с четвертым кварталом 2016-го, а во втором-четвертом кварталах 2017 г. — еще на 5,8%. Тариф НАЭК "Энергоатом" был снижен с 51,2 до 46,6 коп./кВт·ч. По оценкам экспертов рынка, объем дотационных сертификатов по итогам 2017 г. составит примерно 36 млрд грн.

В конце 2016 г., когда утверждали тариф для АЭС на 2017-й, придирчивые члены НКРЭКУ системно не соглашались с обоснованием НАЭК "Энергоатом" по отдельным статьям сметы в сторону ее увеличения. Например, в тарифе НАЭК очередной раз не учтен, как в 2014–2016 гг., членский взнос в важную международную организацию "Всемирная ассоциация операторов АЭС", объединяющую операторов всех АЭС мира. Только за 2014–2015 гг. задолженность компании перед ВАО АЭС составила 4,5 млн долл. Членство в ВАО АЭС позволяет учитывать в своей практике опыт эксплуатации других АЭС, предотвращать возникновение событий, которые имели место на других АЭС, использовать в практической деятельности рекомендации, которые разрабатывает ВАО АЭС на произошедшие события, использовать базу данных показателей работы всех АЭС мира для сравнительного анализа и повышения эффективности работы, безопасности и надежности АЭС и нести коллективную ответственность за безопасную эксплуатацию АЭС. Механизм взаимодействия определяется программами Ассоциации: партнерские проверки, обмен информацией об опыте эксплуатации, профессиональное и техническое развитие, поддержка и обмен опытом, миссии технической поддержки и т.п. ВАО АЭС является некоммерческой партнерской организацией, все расходы на программы, содержание секретариата и руководящих органов Ассоциации и программ ВАО АЭС осуществляются за счет членских взносов.

Безусловно, неуплата взносов в авторитетную международную организацию не только оказывает негативное влияние на имидж компании, которая производит в стране половину всей электроэнергии и эксплуатирует 15 ядерных энергетических реакторов, но и не лучшим образом сказывается на имидже государства. Никаких внятных аргументов ни в устном, ни в письменном виде, почему не включается в тариф взнос в ВАО АЭС, "Энергоатом" не получал ни разу. Мол, слишком много. Это для компании, которая в 2016-м продала электроэнергии почти на 42 млрд грн?!

Аналогичная ситуация сложилась и сейчас. Скажу прямо, НКРЭКУ предоставляет преференции в ценовой политике генерирующим компаниям — ТЭС и искусственно сдерживает оптовую рыночную цену на электроэнергию путем применения предвзятых ограничений на статьи расходов НАЭК "Энергоатом".

Действующий тариф на электроэнергию АЭС включает недопустимо низкую для генерирующей компании АЭС инвестиционную составляющую в условиях выполнения масштабных мероприятий по продлению срока эксплуатации и повышению безопасности одновременно нескольких действующих ядерных энергоблоков, строительства централизованного хранилища отработанного ядерного топлива, комплексов по переработке твердых радиоактивных отходов, реконструкции открытых распределительных устройств и т.п. Впервые за много лет процент инвестиционной составляющей снизился до 7,7, хотя еще три года назад она составляла 15%.

На топливную составляющую (закупка свежего и вывоз отработанного ядерного топлива) в действующем тарифе приходится 48%. Напомню, что топливо и российской компании "ТВЭЛ", и американской компании Westinghouse покупается за валюту, в отличие от угля из ОРДЛО. С 2014 г. гривня девальвировала в три раза, а тариф для АЭС был увеличен только в 1,5. Сегодня в тариф включаются средства на обеспечение текущего производства электрической энергии с неприемлемо малой долей на инвестиционную деятельность, ремонты, сопровождение эксплуатации, налоговые платежи. Даже такая статья расходов, как повышение безопасности некапитального характера, на начало 2017 г. равнялась в тарифе нулю! А это — подготовка отчетов по анализу безопасности, оплата государственной экспертизы этих отчетов, базовых документов, на основе которых Госатомрегулирования Украины принимает решение о продлении действия лицензий на эксплуатацию энергоблоков или выдаче лицензии на новые объекты! Только с апреля 2017-го НКРЭКУ расщедрилась в тарифе аж до 2,4 млн грн на эту статью, а в соответствии с проектом постановления с 1 октября 2017 г. — аж до 43,2 млн грн. Только вот освоить даже эти небольшие деньги в последнем квартале будет проблематично.

В 2017 г. политика искусственного ограничения тарифа АЭС ставит под угрозу финансирование в полном объеме производственных и инвестиционных программ ГП "НАЭК "Энергоатом". Общий дефицит составляет 5,5 млрд грн, прежде всего по следующим направлениям:

— производственная себестоимость — 1,114 млрд грн. А это работы по продлению срока эксплуатации и повышению безопасности АЭС некапитального характера, эксплуатационные расходы, расходы на оплату труда с единым взносом на общеобязательное социальное страхование, другие расходы в себестоимости (в том числе сторожевая и пожарная охрана, охрана труда, сборы, отчисления и платежи);

— развитие производства — 0,224 млрд грн, из них: взносы украинских ядерных обществ и других ассоциаций — 0,183 млрд грн, возмещение расходов Пенсионного фонда Украины — 41 млн грн;

— налог на прибыль — 2,26 млрд грн;

— капитальные вложения — 1,996 млрд грн.

При этом Национальная комиссия за отклонение по статьям структуры тарифа изымает средства из ГП "НАЭК "Энергоатом" при пересмотре тарифов как за превышение, так и за экономию. В частности, в тарифе 2016 г. были предусмотрены расходы на общую сумму 38,737 млрд грн при товарной продукции, обеспеченной тарифом, 35,302 млрд грн.

Фактически полученные средства за электроэнергию АЭС, отпущенную ГП "Энергорынок" (34,622 млрд грн), меньше предусмотренных структурой тарифа на 4,114 млрд грн. Но постановлением НКРЭКУ от 1 июня 2017 г. №735 по итогам проверки ГП "НАЭК "Энергоатом" предусматривается при следующем пересмотре тарифа учесть сумму экономии средств по статьям тарифа и инвестиционной программы (в том числе 2015 г.) на сумму 3,727 млрд грн (то есть включить в расходы, не включив в тариф).

Здесь хочу напомнить, что НАЭК "Энергоатом" в 2000-х годах дважды подавала в суд на НКРЭ и дважды суды выигрывала. Вот и в этом году компания подала пять исков на действия НКРЭКУ, принятых в производство, и планируется, что они будут рассмотрены до конца года.

Будем надеяться, что суд примет справедливое решение в отношении НКРЭКУ.

Что же в сухом остатке? НКРЭКУ, не предпринимая практически никаких мер для стимулирования конкуренции между генерирующими ТЭС, проблему роста тарифов для потребителей решает простым путем, незамысловато — за счет государственной генерирующей компании "Энергоатом", которая сегодня обеспечивает 60% отпуска электроэнергии в оптовый рынок.

Умеренный рост оптовой рыночной цены в течение последних двух лет на фоне одновременного резкого роста цен ТЭС и сдерживания тарифов ГП "НАЭК "Энергоатом" привел к направлению непропорционально большой доли дополнительной денежной массы генерирующим компаниям ТЭС и обогащению их собственника. В ущерб фактически финансированию ядерной и радиационной безопасности эксплуатации АЭС и, в конечном итоге, энергетической безопасности государства.

На мой взгляд, соглашаться с такой логикой принятия решений членами НКРЭКУ, которых назначает и увольняет президент Украины, — значит, потворствовать злоупотреблениям в ущерб национальной безопасности государства, что недопустимо. Общая задача сегодня для активной части общества — привести в чувство членов НКРЭКУ, которые наслаждаются своей безнаказанностью, продуцируя ложь за ложью в пояснениях своей тарифной политики, не выполняя ни одного своего обещания, в том числе о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике через пятиэтапное повышение тарифов для населения. И здесь хороши все законные инструменты, которые есть у меня как народного депутата и гражданки Украины.

*"Все животные равны, но некоторые равнее".

Джордж Оруэлл, "Скотный двор"