Смотрим под ноги!

Одна из идей "биометанового" законопроекта, которая при внедрении может серьезно изменить отношение к органическим удобрениям в земледелии, — это стимулирование получения таких удобрений для производства биометана. А уже кондиционный биометан мог бы поступать в газотранспортную систему страны.

Готовя этот материал, обращаюсь к уважаемому мною фермеру за консультацией: правда ли нам нужны органические удобрения (продукты естественного распада отходов растениеводства и животноводства) для повышения плодородия почвы? Или химические удобрения их вполне заменяют?

Его ответ меня убедил: "Действительно, благодаря применению химических удобрений мы забыли, например, об урожайности 250–300 центнеров сахарной свеклы с одного гектара (за которые в советские времена давали звезду героя соцтруда), и уже урожайностью в 800–950 центнеров никого не удивишь".

Правда, свекольный жом (отходы сахарной свеклы при производстве сахара) животные почему-то есть не хотят…

Как известно, при брожении биомассы образуется большое количество метана, и задача — собрать его и использовать вместо ископаемого метана (природного газа). В странах ЕС это направление уже приобретает популярность.

В Украине пока получают развитие биогазовые электростанции на базе газопоршневых установок (ГПУ). Но у выработки электроэнергии на месте, где "производится" биометан, есть ряд недостатков:

— нужно закупать дорогостоящее оборудование по производству электроэнергии (газопоршневую установку);

— от качества обслуживания ГПУ напрямую зависит срок ее эксплуатации, а в сельской местности в этом плане существуют реальные проблемы;

— генерация электроэнергии — это всего около 40% использования потенциала энергии биометана, остальное — это тепло, которое, как правило, некуда девать в селе.

Поэтому важно было бы транспортировать биогаз в точку, где есть потребление и тепла, и электроэнергии. Собственно, так и сделал "Мироновский хлебопродукт": построил биогазопровод длиной более 10 км до забойного цеха по переработке птицы, чтобы использовать тепловые выбросы ГПУ. Но так получается не у всех, более того, из-за высокой стоимости такого решения биогазовые комплексы пока что не стали массовыми.

Решение проблемы массового использования биометана лежит в плоскости изменения стратегии государственной поддержки развития отечественных энергоносителей и фермерских хозяйств:

— производство биометана в месте, где он "возникает", — в фермерских хозяйствах, имеющих в своем составе животноводческое подразделение;

— предоставление доступа в газораспределительные сети для качественного биометана, который будет добавляться в газотранспортную систему страны. Контроль качества должен быть в режиме онлайн с блокировкой в случае нарушения качественных параметров;

— должен вестись государственный реестр объемов биометана;

— предоставление права производить электроэнергию по "зеленому" тарифу из объемов биометана в местах, где есть потребность в тепловой энергии. Например, в городах, в которых уже работают ТЭЦ и которые сейчас испытывают проблемы с производством электроэнергии и тепла для нужд отопления в условиях рынка электроэнергии. Очевидно, что цена электроэнергии из природного газа неконкурентна, а тепло городам давать нужно. Пока что правительство дало на три года право выкупать так называемому Гарантированному покупателю объемы электроэнергии ТЭЦ по затратному принципу. И предоставление возможности работать с биометаном может быть тем выходом, когда государству не нужно будет миллиардными вливаниями решать проблему;

— как известно, биогаз образуется в результате метанового брожения органических веществ (по сути отходов) и является горючим газом. Но газ — всего лишь 10% от общей массы. Из 90% общей массы после брожения получается дигестат — естественное удобрение. Если минеральные удобрения усваиваются лишь на 35–50%, то биологические — практически на 100% и не откладываются в грунт в качестве нитратов.

Потенциал производства биометана в Украине огромен.

В результате должно получиться следующее:

— у фермеров, даже мелких, должен появиться стимул заниматься животноводством, чтобы улучшать свою экономику и заодно повышать качество производимой сельскохозяйственной продукции за счет применения биоудобрений;

— государство предоставляет кредитные возможности, стимулирует развитие собственной энергетики и оказывает поддержку отечественному сельхозпроизводителю, а не только ненасытной "Укргаздобыче", о которой можно сказать "гора в итоге родила мышь". Помним, что в "Укргаздобычу" мы все с вами скинулись за последние четыре года на почти 200 млрд грн, а годовые объемы добычи выросли менее чем на 1,0 млрд кубометров газа;

— не растут тарифы на тепло за счет того, что ТЭЦ не перекладывают убытки при производстве электроэнергии на потребителей тепла;

— уменьшается зависимость от импорта природного газа;

— сокращаются выбросы метана в атмосферу в месте, где он естественно улетучивается.

Ситуация на сегодняшний день: законопроект разработан и лежит в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды…