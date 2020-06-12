Рынок электроэнергии на сутки вперед: почему падают цены

При этом определить, с какой стороны ждать беду и в каком именно месте прорвет, становится все сложнее. Неожиданно сильная ценовая турбулентность недавно проявилась в ключевом сегменте рынка электроэнергии — на рынке на сутки вперед (РСВ), который по своей сути является ценовой биржей и ценовым индикатором для всех остальных сегментов рынка электроэнергии.

До недавнего времени практически все причастные к энергетике властные структуры, в том числе регулятор — Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), последовательно и упрямо боролись против роста тарифов на электроэнергию. Известны и средства, использованные в этой борьбе. Прежде всего это предельные ограничения цен (так называемые прайс-кепи), действующие и поныне, и импорт электроэнергии, к счастью, уже прекращенный. Казалось бы, достигнут и результат: цены для производителей существенно снизились против прошлого года без какой-либо тенденции к росту.

Но 23–24 мая абсолютно неожиданно на РСВ произошел обвал. Средневзвешенная цена упала ниже 96 коп./кВт∙ч, а через несколько дней — до 66–67 коп./кВт∙ч, то есть до уровня себестоимости самого дешевого производителя электроэнергии, государственного предприятия НАЭК "Энергоатом", и намного ниже себестоимости тепловой генерации. Средняя цена на РСВ на неделе с 25 мая составляла 81 коп./кВт∙ч, что на 40% ниже средней цены за первые 20 дней мая (согласно данным Оператора рынка).

Вместо глубокого анализа и выявления причин и на этой основе определения путей преодоления кризиса власть имущие пошли проторенным путем поиска (назначения) виновного. При этом все задействованные стороны поторопились назначить его как можно скорее, чтобы отвести обвинения в первую очередь от себя. Глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, который был инициатором импорта электроэнергии и до этого находился под плотным огнем критики практически из всех лагерей, кроме, конечно, своего собственного, прозрачно намекнув на компанию ДТЭК, обвинил монополистов и начал требовать от АМКУ и СБУ немедленного расследования "злого умысла". К Герусу присоединилась НКРЭКУ, которая тоже обвиняет указанную компанию в "злом умысле", правда, в ответ на обвинение этой компанией ее самой в некомпетентном регулировании. Какую выгоду от этого "злого умысла" смогла получить ДТЭК, ни первый, ни вторая простому гражданину не объяснили. В свою очередь, ДТЭК и Минэнерго виновником обвального падения цены на РСВ объявили некомпетентное регулирование со стороны НКРЭКУ.

Попытаемся, при возможности, объективно разобраться в причинах обвала цен и выяснить, куда грести, чтобы доплыть до берега. Большинство причин, по моему мнению, находятся на поверхности и все же немного глубже, чем это видят указанные стейкхолдеры.

Рынок электроэнергии, внедренный с 1 июля 2019 года, стартовал со значительными недостатками, часть из которых сразу же дала о себе знать, а некоторые искажения и недоработки "выстреливают" время от времени. Если говорить о нынешнем обвале цен, то главных причин две. Первая является следствием искажения украинского рынка электроэнергии, в частности, из-за выбранной модели возложения специальных обязанностей (ПСО) для поддержания низких цен для населения и высоких цен для "зеленых". Эта модель ПСО предусматривает выведение ключевых производителей электроэнергии — компаний "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" — за пределы рынка, в частности полное устранение их с рынка прямых контрактов.

Вторая, фундаментальная, причина того, почему цены пробивают дно, а не потолок, — это значительное превышение предложения над спросом из-за избыточных мощностей, которых в Украине сейчас почти вдвое больше, чем требуется. Профицит электроэнергии был усилен еще и ее импортом из РФ и Беларуси. Существующих мощностей генерации (производства электроэнергии) в Украине было много уже на старте внедрения либерализованной модели рынка. Но активное введение в работу новых "зеленых" электростанций (за последний год их мощность выросла втрое) плюс коронавирусный спад в экономике и потреблении электроэнергии довершили это дело. Что бывает, когда предложение намного превышает спрос, украинцы, как и весь мир, видят на примере обвала мировых цен на нефть и газ.

Следует отметить, что ситуация, сложившаяся на рынке электроэнергии, в большей мере является следствием отсутствия координирующего центра как на стадии подготовки, так и в процессе внедрения нового рынка. Формировали и сопровождают работу рынка НКРЭКУ, Минэнерго, правительство и ВР Украины. Имеют отношение к этим вопросам Минфин, Минэкономразвития, АМКУ и другие органы управления. Каждый из них имеет свою глубину погружения в проблематику, свою зону ответственности и свое видение путей решения проблем. Согласно этому принимаются решения, которые по определению не были и не могут быть целостными. Именно это послужило причиной неоптимальности многих решений об архитектуре и основных механизмах рынка, информационной неготовности главных игроков. В частности, несмотря на закон, Украина вошла в новый рынок, не ликвидировав перекрестное субсидирование домохозяйств через тарифный механизм; новая модель рынка не была отработана в пилотном режиме для апробации; инфраструктура рынка не позволяет своевременно получать необходимые данные для его мониторинга, а механизмы такого мониторинга и инструментарий реагирования до сих пор не отработаны.

Дополнительным дестабилизирующим фактором для цен на РСВ являются действия трейдеров, проводящих спекулятивные операции, искажая рыночные индикаторы цен на рынке. Это приводит к искусственному искажению цен и ухудшению финансового положения как госпредприятия "Гарантированный покупатель", так и производителей электрической энергии.

Сейчас для стабилизации ситуации на рынке на сутки вперед надо перестать искать виноватых, а как можно скорее повлиять на причины кризисных явлений. В частности, целесообразно было бы осуществить следующие оперативные шаги:

— на рынке на сутки вперед необходимо предусмотреть возможность реализации электрической энергии только для производителей электроэнергии и госпредприятия "Гарантированный покупатель". Кроме того, на рынке прямых контрактов НЭК "Укрэнерго" (оператор энергосистемы) должна внедрить процедуру проверки двусторонних договоров на отсутствие фиктивных соглашений. За двусторонними соглашениями должен стоять конечный потребитель с реальным спросом: конечное предприятие, экспорт, потери оператора системы распределения, потребление поставщика универсальных услуг на закрепленной территории;

— пересмотреть и заменить на финансовую существующую модель возложения специальных обязанностей, что позволит "Энергоатому" и "Укргидроэнерго" стать полноценными игроками во всех сегментах рынка, а следовательно, сделает рынок более ликвидным и конкурентным;

— стабилизирующими факторами для ценовой ситуации на рынке будут также меры по введению платы за мощность и отмене существующих прайс-кепов;

— для отработки и организации введения мер по исправлению существующих перекосов и стабилизации работы рынка необходимо создать Координационный центр, которым будет руководить глава правительства или его заместитель.