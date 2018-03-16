Российская ядерная петля: освободиться раз и навсегда

Энергетическая зависимость Украины от России не исчерпывается скандальными газовыми и нефтепродуктовыми проблемами. Длительное время РФ играла еще и на атомных струнах отечественной атомной отрасли. Как именно Украине удалось минимизировать сотрудничество с РФ в ядерной сфере, почему подконтрольные России СМИ продолжают поливать грязью украинскую ядерную энергетику, как противостоять этому, а также о современных преобразованиях и развитии отрасли в интервью ZN.UA рассказал директор Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности (ГНТЦ ЯРБ) Игорь ШЕВЧЕНКО.

— Игорь Анатольевич, параллельно с организацией газовых кризисов Россия непременно напоминает о зависимости от нее украинской атомной энергетики — от закупки топлива у российского ТВЭЛ для АЭС до хранения отработанного ядерного топлива (ОЯТ). Насколько удалось снизить ядерную зависимость, особенно во время войны, от РФ как страны-агрессора?

— На сегодняшний день зависимость от России в атомной энергетике практически сведена к нулю. Во-первых, за последние два-три года Украина заместила значительную часть российского ядерного топлива ТВЭЛ топливом американского производства Westinghouse. И это большая заслуга НАЭК "Энергоатом" и Государственной инспекции ядерного регулирования. В любой момент мы готовы вообще отказаться от российского поставщика. Это ни в коем случае не угроза, а констатация факта на случай неожиданных шагов со стороны РФ, которые, как показывают регулярные газовые кризисы, Москва может провоцировать.

Во-вторых, постепенно снижается риск политического влияния России из-за хранения отработанного ядерного топлива. НАЭК "Энергоатом" в значительной степени продвинулась в реализации проекта по строительству Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ), где после введения его в эксплуатацию будет храниться ОЯТ с трех наших АЭС — Хмельницкой, Ровненской и Южно-Украинской. На Запорожской АЭС с 2001 г. действует собственное хранилище.

Строительство ЦХОЯТ сэкономит до 200 млн долл. ежегодно и полностью устранит возможный манипулятивный рычаг воздействия на нашу страну. Невывоз ОЯТ с площадки АЭС — такая же проблема, как и непоставка свежего ядерного топлива. Если приреакторные бассейны выдержки будут заполнены под завязку, отработанное ядерное топливо будет некуда выгружать, и в этом случае эксплуатация АЭС становится невозможной.

В-третьих, активно проходит переориентация на национального и западного поставщиков запчастей для объектов АЭС, инжиниринговой поддержки. Поэтому критической зависимости от России не остается в принципе.

— Какое на сегодняшний день соотношение топлива Westinghouse и ТВЭЛ?

— Топливо Westinghouse в смешанных зонах эксплуатируется на шести энергоблоках украинских АЭС: первом, третьем, четвертом и пятом энергоблоках ЗАЭС и втором и третьем ЮУАЭС. Продолжается процесс постепенного перехода от смешанных загрузок ядерного топлива разных поставщиков в одну активную зону реактора на топливо одного производителя. В ближайшие годы на семи из пятнадцати энергоблоков АЭС будет полностью эксплуатироваться ядерное топливо компании Westinghouse. Согласно недавно подписанному контракту между НАЭК "Энергоатом" и компанией Westinghouse седьмым будет третий энергоблок Ровненской АЭС. В реактор топливо начнут загружать в 2021 г.

— Были ли и какие именно нарушения на отечественных АЭС при испытании топлива производства Westinghouse? Если были, назовите причины.

— Ни одного нарушения, связанного с эксплуатацией топлива Westinghouse, в Украине не было. Чаще всего причиной нарушений является человеческий фактор или сбой в работе электрооборудования, которое никак не связано с радиоактивностью или активной зоной реактора.

— Замена поставщика ядерного топлива для украинских АЭС — российского ТВЭЛ на американский Westinghouse — не является диверсификацией поставщиков. Хотя, разумеется, в атомной энергетике диверсификация — значительно более сложный процесс, чем в других секторах энергетики. Какова, по вашему мнению, перспектива привлечения других производителей топлива для АЭС?

— Суть процесса диверсификации в ядерной отрасли заключается не в том, чтобы от топлива РФ перейти к полномасштабному использованию топлива Westinghouse или другого производителя. Важно, чтобы топливо поставлялось от нескольких производителей. Это уменьшает риски не только с коммерческой точки зрения, но и с точки зрения безопасности.

Рынок Украины достаточно большой — 15 энергоблоков типа ВВЭР, следовательно, речь идет об очень больших деньгах. Поэтому понятно, что российским компаниям невыгодно его терять. Вместе с тем украинский рынок вряд ли может быть одновременно прибыльным для четырех-пяти поставщиков ядерного топлива. К тому же процесс проектирования ядерного топлива сложный, затратный и наукоемкий.

Россияне для сохранения собственной зоны влияния формируют лобби в Украине, запускают дискредитационные кампании в СМИ, манипулируют фактами. Самое смешное, что мне довелось прочесть: "ядерная катастрофа ожидает Украину из-за использования топлива Westinghouse". Курьез в том, что дальше шло описание различных нарушений на энергоблоках, где топливо Westinghouse никогда не использовалось.

"Энергоатом" сотрудничает с Westinghouse давно. В конце 1990-х — начале 2000-х правительство США выделило средства для проведения проектных работ по изготовлению исследовательской партии ядерного топлива для украинских АЭС. Первую исследовательскую партию из шести кассет поставили на третий энергоблок ЮУАЭС в 2005-м. В активной зоне реактора их эксплуатировали в течение четырех лет. Учитывая положительный опыт эксплуатации, НАЭК "Энергоатом" приняла решение расширить процесс диверсификации. Первая пилотная партия из 42 сборок была поставлена на энергоблок №3 ЮУАЭС в 2010 г.

Начало процесса диверсификации в Украине не было безоблачным. В

2012 г. в ходе визуального осмотра топлива Westinghouse были выявлены повреждения элементов конструкции сборки, дистанционирующих решеток, которые взаимодействуют с соседними сборками и внутрикорпусными элементами реактора. Повреждений тепловыделяющих элементов (твэлов) не идентифицировали. С точки зрения ядерной безопасности сложно назвать ситуацию 2012-го критической. Но ядерный регулятор Украины остановил процесс диверсификации. Только после модификации топлива Westinghouse его эксплуатацию в Украине продолжили.

Поэтому нужен баланс и в поставках топлива. Считаю, что три поставщика — это было бы оптимальное решение для Украины.

— Реакция россиян, в частности в СМИ, на конкуренцию российскому топлива производства Westinghouse предсказуема, ведь РФ теряет рынок сбыта. Учитывая плотно разделенный международный рынок между производителями/поставщиками ядерного топлива, кто еще может им стать для украинских АЭС, при каких условиях? Как и кто при этом будет гарантировать безопасность украинцам?

— Среди потенциальных поставщиков ядерного топлива для Украины — Китай. В Китае уже есть завод по фабрикации ядерного топлива для энергоблоков российского производства. Но, по моему мнению, Украине нужно сначала полностью завершить процесс лицензирования американского топлива, из опытно-промышленной перевести его в промышленную эксплуатацию. И только после этого предметно заниматься поиском третьего поставщика. При этом безопасность будет гарантировать Государственная инспекция ядерного регулирования, это ее полномочия. С использованием топлива Westinghouse она выполняет свою задачу в полной мере.

— Поставки не только топлива, но и запчастей для АЭС длительное время были монополией россиян. Есть сдвиги в этом направлении?

— Сейчас зависимость Украины от поставок запчастей российского производства практически сведена к минимуму. В нашей стране сотни компаний, занимающихся изготовлением запчастей для АЭС. Уже налажено производство тепломеханического оборудования, кабельной продукции, систем автоматизации, современных цифровых систем, связанных с эксплуатацией ядерного реактора, и др.

— Решена ли проблема с запчастями к дизель-генераторам, поставки которых вызвали много шума в прошлом году?

— Пока еще нет. Но в ближайшее время она будет решена. Эксплуатирующая организация, НАЭК "Энергоатом", уже разработала необходимую документацию и проводит первые тестовые испытания образцов, изготовленных в Украине.

— В свое время речь шла о строительстве в Украине собственного завода по производству ядерного топлива (с казахами и россиянами). Актуальна ли сегодня эта идея? Почему?

— Ни с Казахстаном, ни с Россией строить завод Украина не будет. Все предыдущие соглашения и договоренности, заключенные с Россией о строительстве завода по фабрикации сборок, уже отменены. Да и строительство собственного завода по производству ядерного топлива для нашей страны экономически невыгодно. Теоретически мы можем построить такой завод, который ежегодно будет производить от 400 до 800 кассет типа ТВС-А. Однако после обеспечения нужд отечественных АЭС у нас еще останутся сборки. Что с ними делать, пока непонятно.

— Строительство Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне отчуждения вызывает обеспокоенность как у некоторых специалистов, так и у граждан. Возглавляемый вами ГНТЦ ЯРБ участвовал в анализе материалов, обосновывающих безопасность объекта. Вы просчитывали, какие опасности могут возникнуть?

— Видимо, не лишним будет рассказать, как оценивалась безопасность объекта. Поскольку американские технологии для Украины были абсолютно новыми, наше предприятие детально проанализировало ряд нормативных документов не только Украины, но и США для того, чтобы установить наиболее приемлемые требования для каждого отдельного элемента хранилища. В результате в каждом частном случае был избран самый жесткий с точки зрения безопасности вариант.

При этом Госатомрегулирования и НАЭК "Энергоатом" установили специфические требования к контейнерам для хранения ОЯТ. Была избрана технология глубокоэшелонированной защиты с двойной стенкой контейнера. Это требование более консервативно по сравнению с требованиями других стран мира, в том числе и США. Хотя такой выбор приводит к увеличению стоимости изготовления контейнеров, он будет способствовать значительному повышению уровня их безопасности.

Безусловно, это сложный высокотехнологичный объект, и риски есть всегда. Но даже при возможных внешних природных и техногенных событиях, включая экстремальные, хранилище останется безопасным.

ЦХОЯТ является очень мощным социальным проектом, 10% от стоимости сооружения которого будет направлено на развитие депрессивных Полесского и Иванковского районов Киевской области. Эти средства могут дать серьезный толчок экономическому росту региона. Речь идет не только о строительстве дорог и железнодорожной инфраструктуры, но и о масштабном обеспечении жителей работой и жильем.

— Как продвигается строительство в Чернобыльской зоне отчуждения хранилища для промежуточного хранения высокоактивных радиоактивных отходов (РАО), которые должны вернуться из РФ после переработки?

— На сегодняшний день Украина, к сожалению, не готова принимать из России высокоактивные остеклованные РАО, полученные в результате переработки отработанного ядерного топлива из первого и второго энергоблоков РАЭС. Уже есть утвержденный проект хранилища, финансировать его строительство должно государство. Проектная стоимость составляет почти 400 млн грн. При ежегодных отчислениях НАЭК "Энергоатом" в Фонд обращения с РАО в размере 4,5 млрд грн — не такая уж и большая сумма. Дело в том, что средства фонда до прошлого года использовались на другие нужды. Впрочем, существуют не только экономические проблемы с сооружением хранилища, которые необходимо решить. Это и согласование спецификаций на упаковки остеклованных РАО, сертификация в Украине транспортно-упаковочного комплекта для перевозки этих упаковок, необходимость осуществления специальных конструктивных разработок, поскольку не все оборудование стандартное. Но я надеюсь, что в ближайшее время хранилище все же построят.

— В обществе если не наверняка, то на уровне слухов существуют опасения, что ЦХОЯТ будет принимать на хранение отработанное ядерное топливо из других стран. Действующее законодательство этого не разрешает. Однако законы пишут и принимают люди, время от времени меняются как законы, так и те, кто их принимал, или их взгляды…

— На этот вопрос мой ответ неизменен: отработанное ядерное топливо из других стран ЦХОЯТ принимать не будет. Объясню как инженер. Хранилище рассчитано исключительно на то количество ОЯТ, которое эксплуатируется в Украине. Для того чтобы разместить отработанное ядерное топливо из других стран, ЦХОЯТ необходимо расширять. А это означает согласование нового проекта, новых документов, отчетов. Без этого никто не сможет завезти на хранилище отработанное топливо из других стран.

— Понятно, что в атомной энергетике решать проблемы сложнее, чем в других отраслях, потому что в первую очередь речь идет о безопасности граждан и страны. Какие реформы могли бы способствовать повышению ядерной независимости Украины?

— Проблемы ядерной отрасли являются неотъемлемой составляющей проблем государства в целом. Если речь идет о законотворческой деятельности, то нам очень не хватает закона, который бы усилил роль и независимость отечественного ядерного регулятора. Сильный независимый регулирующий орган — это безопасность объектов атомной энергетики, а значит, и безопасность страны.

— Специалисты атомной энергетики Украины востребованы в мире и в последние годы уезжают из Украины. Вам известно, куда? Кто не тратится на подготовку специалистов, а "покупает" их? С кем останется отечественная атомная отрасль?

— Новые проекты российских АЭС в Китае и Иране строили в основном украинские специалисты. На сегодняшний день, как это ни обидно, происходит мощный отток наших специалистов в Турцию, где РФ планирует в ближайшее время строить АЭС. Очень часто специалистов из Украины нанимают именно российские компании.

Система подготовки специалистов в ядерной сфере в Украине очень солидная: от студенческих аудиторий до учебно-тренировочных центров на площадках атомных станций. Учебно-тренировочные центры в Украине действуют при каждой АЭС, благодаря им квалификация персонала повышается профессионально. Самый современный центр — при ЗАЭС, там проводится обучение ремонтного персонала.

— Что происходит с ядерными объектами на оккупированных территориях Украины — исследовательским ядерным реактором в АРК и объектами специализированного предприятия обращения с радиоактивными отходами "Донецкий специализированный комбинат" Государственной корпорации УкрГО "Радон"?

— К сожалению, мы не знаем, что происходит на этих объектах. Информация об исследованиях на ядерном реакторе в Крыму и состоянии хранилищ РАО в Донецке из-за агрессии РФ для отечественного регулятора закрыта.

— Кроме хранилищ в Чернобыльской зоне отчуждения, также строится новый безопасный конфайнмент. Как обстоят дела с введением его в эксплуатацию? Дату переносят уже второй раз. Кто тормозит процесс?

— На данный момент введение в эксплуатацию объекта тормозит ядерный регулятор. И делает это обоснованно, ведь со стороны компании Novarka, возводящей новый безопасный конфайнмент, есть ряд недоделок. Пока они не будут устранены, начинать демонтаж нестабильных конструкций четвертого энергоблока ЧАЭС и объекта "Укрытие" Госатомрегулирования не разрешит.

Для завершения этого проекта понадобится финансовая поддержка зарубежных партнеров, без которой Государственное агентство по управлению зоной отчуждения, курирующее проект по превращению объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему, не справится.

— Срок эксплуатации отечественных энергоблоков из года в год уменьшается. С 2030-го до 2040 г. завершится уже продленный срок эксплуатации 12 энергоблоков из 15. Есть ли будущее у ядерной энергетики Украины в дальнейшем?

— Мое мнение таково: говорить о закрытии отечественных энергоблоков в период до 2040-го пока рано. В основном срок эксплуатации в Украине продлевается на десять лет, тогда как в России энергоблоков такого же типа — более чем на 20.

Думаю, в период с 2030-го по 2040 г. НАЭК "Энергоатом" сделает переоценку состояния отечественных энергоблоков. Если возможность дальнейшей эксплуатации будет подтверждена, после замены необходимого оборудования срок эксплуатации энергоблоков будет продлен.

Вместе с тем уже сегодня "Энергоатом" ведет переговоры о возможной реализации SMR-технологий (технология строительства малых модульных реакторов) в Украине.

— Учитывая сказанное вами, есть смысл развивать возобновляемую энергетику в Украине.

— На самом деле этот вопрос не такой простой, как кажется. Когда речь идет о развитии возобновляемой энергетики, нельзя забывать о маневровых мощностях и мощных системах аккумуляции, без которых у возобновляемых источников будущего нет.

К слову, "Энергоатом" движется в этом направлении. В ближайшее время собирается разместить на площадке Запорожской АЭС парк солнечной энергии.

По моему мнению, за возобновляемой энергетикой будущее.

Справка ZN.UA

Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности (ГНТЦ ЯРБ) создан как государственное унитарное предприятие в 1992 г. Миссией Центра является защита населения и окружающей среды от радиационного влияния техногенного происхождения. Предприятие имеет статус двойного подчинения: Государственной инспекции ядерного регулирования Украины и Национальной академии наук Украины.

Основными задачами ГНТЦ ЯРБ являются разработка правил и стандартов в сфере ядерной и радиационной безопасности, экспертная оценка текущего состояния ядерной и радиационной безопасности ядерных установок и радиационных технологий, оценка риска от их использования, разработка научно обоснованных рекомендаций по повышению уровня безопасности ядерных установок и источников ионизирующих излучений, информационная, аналитическая и экспертная поддержка системы аварийного реагирования органа государственного регулирования ядерной и радиационной безопасности, научно-техническая поддержка системы государственного учета ядерных материалов, контроля за их хранением.

ГНТЦ ЯРБ не финансируется из госбюджета и действует как коммерческое учреждение. Доля денег, полученных от международной деятельности предприятия в 2017 г., составила 60% от чистого дохода. Еще около 40% дохода — это средства, полученные за выполнение хозрасчетных проектов на территории Украины. В 2017 г. ГНТЦ ЯРБ уплатил около 34 млн грн обязательных отчислений в бюджет.