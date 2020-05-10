Реструктуризация государственной угледобычи: прекратить игру в имитацию

Государственный сектор угольной отрасли Украины уже длительное время находится в критическом техническом, экономическом и социальном положении. В условиях глобального падения цен на энергетические ресурсы убытки, связанные с содержанием государственных шахт, будут только расти. На фоне энергетического кризиса надежды на системную политику реструктуризации государственной угледобычи становятся призрачными. Нужна системная долгосрочная политика реструктуризации сектора.

Основные фонды отрасли крайне устарели. Их изношенность превышает 61%. Всего две государственные шахты — 6% от общего количества — работают менее 35 лет, а более трети шахт работают свыше 70 лет. Высока и доля рабочих пенсионного возраста: на ряде шахт пенсионеры составляют 20–28% от количества подземного персонала.

Высокий уровень износа, истощение пластов, неэффективное управление определяют неудовлетворительные экономические показатели труда. Себестоимость готовой товарной продукции каждого из государственных угледобывающих объединений выше, чем цена реализации угля этих предприятий. По себестоимости продукция государственных шахт не конкурирует ни с частными компаниями, ни с импортом. За 2016–2019 годы себестоимость угля госшахт выросла на 82,5%.

Следовательно, подавляющее большинство государственных шахт убыточны. За девять месяцев прошлого года совокупный чистый убыток государственных угледобывающих предприятий составил 2,19 млрд грн, а по результатам 2018-го — 2,72 млрд. Долги этих предприятий превысили 28 млрд грн, из которых около трети — за электроэнергию и почти столько же — по платежам в бюджет и фонды соцстрахования. За 2016–2019 годы государственные дотации продукции угольных шахт увеличились в 3,7 раза в расчете на тонну.

Годами велись разговоры о реформировании сектора. И ежегодно государство тратит миллиарды на дотацию убыточных шахт, откладывая рассмотрение этого вопроса.

При этом на государственные шахты в течение последних лет приходилось только немногим более 10% всей добычи энергетического угля в стране. А вклад этих предприятий в ВВП страны на протяжении последних лет сохранялся на уровне 0,2%.

Динамика добычи энергетического угля в разрезе форм собственности предприятий, 2001–2019 гг., млн т

Понятно, делать ставку на уголь как перспективный энергоресурс нет никакого смысла. Многие страны начали активно внедрять политику декарбонизации и сокращать роль угля в энергетических балансах. Несмотря на это, продолжительное время в отдельных регионах и странах уголь будет оставаться востребованным энергетическим ресурсом.

Украина тоже взяла на себя соответствующие обязательства, среди которых и имплементация Директивы 2010/75/ЕС. Это предполагает сокращение уровня загрязнения, обусловленного тепловой генерацией, путем установления соответствующего очистительного оборудования или же закрытия электростанций. В случае выполнения природоохранных обязательств отечественные энергетические компании еще смогут использовать уголь.

Но это должно быть и экономически оправдано в условиях появления новых энергетических технологий.

Ряд европейских стран проходят или уже прошли сложную реструктуризацию угольного сектора. Германия планирует использовать уголь до 2038 года. Но отказывается от убыточной добычи в пользу более дешевого импорта. Польша приложила значительные усилия для переориентации угольной Силезии. Например, только расходы на финансовую поддержку и переквалификацию бывших шахтеров в регионе, на повышение производительности угледобычи на протяжении 1998–2002 годов составили 1,4 млрд долл. (бюджет Польши в 2002 году составлял 43,6 млрд долл.) и на 70% были профинансированы из бюджета, а остальные — за счет угледобывающих компаний. Вследствие этого количество работников сократилось более чем вдвое, выросла производительность труда угледобычи в регионе (объемы добычи в Польше за этот период сократились всего на 11%). За счет создания финансовых стимулов шахтеры меняли профессию. Сейчас уголь остается крайне важным ресурсом в Польше, но сектор работает значительно эффективнее, чем двадцать лет назад.

В Украине ограничились "дружеским советом" шахтерам от бывшего профильного министра думать о новых профессиях для собственных детей. Понятно, сокращение спроса на уголь в будущем снизит и потребность в шахтерском труде. Необходимы системные долгосрочные программы переориентации угольных регионов и переквалификации работников. Этому должно предшествовать решение неотложных вопросов по эффективности государственных шахт.

Реструктуризация государственного сектора угледобычи не должна быть направлена на неаргументированное закрытие шахт без предварительного аудита и деления их на перспективные и неперспективные. Консервация и закрытие должны сопровождаться частичным перераспределением высвобожденных трудовых ресурсов на перспективные шахты, которые продолжат деятельность до момента декарбонизации энергетики Украины. Критерием эффективности должно стать достижение конкурентоспособности себестоимости угля, добытого на шахтах, находящихся сегодня в государственной собственности.

Важным вопросом является будущая форма собственности государственных шахт. Сохранение государственного права собственности на перспективные угледобывающие шахты имеет смысл только в случае наличия в госсобственности тепловой генерации. Такой вертикально интегрированный актив мог бы выступать инструментом гарантирования энергетической безопасности и обеспечения надежности работы рынка электроэнергии.

Опыт последних лет подтверждает, что часто государство не является эффективным владельцем. В частности, и "Центрэнерго", которое вследствие коррупционных влияний генерирует убытки, продавая электроэнергию не по рыночным условиям. Государственное управление шахтами тоже не продемонстрировало эффективность. Лучшим вариантом является дальнейшая приватизация "Центрэнерго" и передача перспективных шахт государственной собственности в частное пользование или государственно-частное партнерство.

Если частные инвесторы не проявят интереса к перспективным шахтам, есть смысл оставлять их в государственной собственности с передачей в управление отдельной компании. Она будет отвечать за эффективность функционирования государственного актива.

Процесс реформирования государственной угледобычи может осуществляться в порядке следующих логических этапов:

1. Принятие концептуального решения о будущей форме собственности перспективных государственных шахт.

2. Формирование прогнозных балансов угля: оценка величины собственной добычи частными компаниями и спроса на ресурс до 2030 года.

3. Оценка величины дефицита, который может быть покрыт, благодаря государственным шахтам (с существующим уровнем добычи или с интенсификацией на отдельных шахтах).

4. Аудит государственных шахт и определение перечня перспективных, потенциально перспективных и шахт, подлежащих закрытию. Оценка потенциала этих шахт для покрытия возможного дефицита ресурса в стране.

5. Моделирование сценариев технико-экономических показателей работы перспективных шахт, принимая во внимание сценарные балансы угля и цены на энергоресурсы-заменители.

6. Закрытие и консервация бесперспективных и потенциально перспективных шахт. Поиск частных инвесторов для перспективных шахт или же выбор управляющей компании в случае сохранения шахт в государственной собственности. Временное решение проблемы персонала шахт, которые консервируются и закрываются: переведение работников на соседние объекты угледобычи, предложение компенсации для лиц пенсионного и предпенсионного возраста.

7. Формирование стратегии переориентации угольных регионов для дальнейшей декарбонизации.

Порядок реорганизации перспективных шахт должен состоять из следующих этапов:

1. Списание и ликвидация долгов угледобывающих предприятий. Очищение от непрофильных активов.

2. Распределение перспективных шахт, которые будут продолжать работу, выделение их групп в отдельные юридические лица.

3. Проведение перераспределения материальных и трудовых ресурсов в пользу перспективных шахт.

4. Моделирование технико-экономических показателей работы перспективных шахт (на основе сценарных балансов угля и результатов аудитов). Разработка программ развития угледобывающих компаний для передачи их частным собственникам или управленцам.

5. Поиск потенциальных собственников, готовых за минимальную цену получить и использовать актив с обязательствами эффективного его функционирования в будущем.

6. Поиск заинтересованных сторон для входа в государственно-частное партнерство шахт, которые не были проданы на предыдущем этапе.

7. Передача в управление отдельному государственному холдингу или же консервация шахт, на которые не было спроса со стороны частных собственников.

Конечно, этот путь может оказаться достаточно сложным и, не исключено, столкнется с сопротивлением. Есть и значительно более простой — продолжать игнорировать проблему стагнации государственных угледобывающих предприятий и регионов, в которых они расположены, прикрываясь лозунгами об энергетической безопасности страны, ежегодно дотировать сектор. Но рано или поздно придется решать проблемы угольных регионов. И к этому процессу важно привлечь национальные и международные стороны. Среди них: национальные компании, работающие в тепловой генерации и добыче угля, профессиональные аналитические и общественные организации, Всемирный банк, европейская платформа для угольных регионов, находящихся в процессе трансформации.