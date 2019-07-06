Реформа топливного рынка: пробуксовка на старте

В Украине стартовал первый этап реформирования топливного рынка.

1 июля 2019 г. введено лицензирование деятельности по производству, хранению, оптовой и розничной реализации нефтепродуктов. Прогнозы о неминуемой остановке заправок и топливном апокалипсисе не сбылись. Однако стартовала реформа не комплексно: из-за проволочек сначала Кабмина, а затем Минюста не может полноценно начаться работа обновленной системы электронного администрирования реализации топлива, что вызвало тихую панику на рынке.

Полноценный запуск всех предусмотренных изменений способен коренным образом изменить рельеф топливного рынка, испытывающего засилье фальсификата и нелегальных торговцев нефтепродуктами, разместившихся буквально под каждым забором.

Информационные волны о якобы неготовности Государственной фискальной службы (ГФС) к старту лицензирования в сети запускались до последнего момента. Еще вечером 30 июня в соцсетях гремели пророчества, что реестры не заработают, и с утра 1 июля все АЗС окажутся вне закона. Однако в 00.15 реестр засветился на сайте ГФС. По состоянию на 2 июля опубликовано 7355 лицензий, львиная доля которых приходится на розничную реализацию.

Список лицензиатов постоянно пополняется, поскольку не все смогли вовремя подать необходимые документы, да и налоговики физически не успевают обрабатывать все данные.

В ряде регионов фискалы оказались дезориентированы из-за действий правительства, что сказалось на темпах и качестве подготовки реформы. Противоречивые и сбивчивые показания зачастую и продуцировали истерики, продолжающие дрейфовать на просторах Интернета.

Интересный момент: благодаря лицензированию в Украине появился какой-никакой реестр объектов топливной инфраструктуры. Процедура стала мощной встряской для всех сегментов отрасли топливного обеспечения.

Стоимость лицензии — копеечная, однако для ее получения необходимо предъявить ряд документов. Причем ничего нового не придумывали, это базовый пакет. Для розницы и хранения это право собственности или пользования на земельный участок, акт ввода объекта в эксплуатацию, разрешение на начало работ повышенной опасности и зарегистрированный в налоговой кассовый аппарат.

Разумеется, эти документы априори должны быть у каждого объекта и субъекта рынка нефтепродуктов, однако оказалось, что есть они не у всех. В процессе оформления лицензии некоторые владельцы АЗС с удивлением узнали, например, что закон требует обучать персонал. А владельцы складов горюче-смазочных материалов (ГСМ) наконец-то поняли, что их инфраструктура — объект повышенной пожарной опасности, и что его нужно вводить в эксплуатацию соответствующим образом. Эти, казалось бы, логичные требования в результаты были окрещены не иначе как "давлением на малый бизнес".

На карандаше

Основной удар лицензирование должно нанести по нелегальной рознице. Беглый анализ по адресам Киева и области в реестре показывает, что откровенные нелегалы, снова разбросавшие свои "бочки" по столице, лицензий не получили.

Что дальше? Лицензии — в первую очередь удар по заправкам и хранилищам, построенным без минимального пакета разрешительных документов, то есть без малейшего соблюдения правил безопасности при работе в/с объектами повышенной пожарной опасности (особенно в период летней жары). Разумеется, такие объекты не исчезли после полуночи 1 июля. Но с этого момента их нарушения автоматически переквалифицируются на более жесткую статью. Ведь работа без лицензии, да еще и с подакцизным товаром — это для начала серьезный штраф, а далее и уголовная ответственность. Не знали, не ожидали? Незнание не освобождает от ответственности!..

Не вызывает сомнений, что на первом этапе реестром воспользуются любители "решать вопросы", для которых идентификация нарушителей стала более простой, а размер взяток, благодаря которым теневой сектор существует, существенно вырос.

Для использования лицензий в правовом поле достаточно заявления любого лица в ГФС или Национальную полицию. Далее — контроль за исполнением и, если прогресса нет, то заявление в прокуратуру или Государственное бюро расследований. Штрафы стартуют от 250 тыс. грн и заканчиваются 1 млн и конфискацией.

Легальные операторы рынка уже активно сопоставляют реестр лицензиатов с фактической картиной в регионах. "Думаю, скоро появятся инициативные группы, которые поставят на поток составление заявлений о торговле топливом без лицензии с последующим контролем исполнения, — говорит представитель небольшой сети АЗС, в полном объеме получившей лицензии на все виды деятельности. — Прелесть в том, что реестр доступен онлайн, возможность инсинуаций со стороны органов сведена к минимуму".

Вскоре отсутствие лицензии на розничную торговлю отдельной графой засветится на карте нелегальных АЗС. В Нефтегазовой ассоциации Украины (НАУ) говорят, что это один из будущих этапов борьбы с "нелегалами".

Популизм против реформ

Теперь о плохом. Лицензирование — лишь небольшая часть комплексной реформы топливного рынка. Остальные два новшества — модернизированная система электронного администрирования реализации топлива и контроль за фактическим оборотом и остатками топлива на складах — крепко забуксовали в Кабмине. Четкие признаки саботажа стали заметны на финишной прямой.

Поглощенный предвыборной эйфорией премьер-министр вступился за "малый бизнес" и до последнего дня затянул утверждение порядка введения реестра лицензиатов. Теперь пробуксовка переместилась на линию Минюста, — к нужной дате ведомство так и не зарегистрировало ряд необходимых для старта реформ приказов Минфина (заявление на регистрацию плательщиков акцизного налога и акцизных складов, заявление на пополнение объемов топлива производителями и уплату акцизного налога, новые формы акцизных накладных, отчетов об обороте топлива и др.). На момент верстки этого материала необходимые документы появились у ГФС, однако без регистрации Минюста они по сути остаются нелегитимными.

Обновление системы электронного администрирования реализации топлива (СЭАРТ) призвана установить сквозной контроль движения топлива и акцизного налога от точки появления топлива (погранпереход или заводские резервуары) до места его конечного потребления. По сути, аналогичный прием был предпринят ранее в Украине для сквозного контроля НДС. Теперь каждое место производства, хранения и продажи топлива, а также транспорт, перемещающий топливо, должны быть зарегистрированы как акцизный склад, а вся цепочка движения топлива — отображаться на серверах ГФС. Под контроль подпадают в том числе бензовозы, которые можно будет онлайн проконтролировать на предмет легитимности груза.

Параллельно вводится контроль физического оборота и остатков топлива на НПЗ, нефтебазах и АЗС. Для этого все стационарные резервуары, в том числе и на промпредприятиях, оснащаются уровнемерами и расходомерами. Данные со счетчиков также поступают к фискалам, которым будет просто обнаружить разницу между показателями по приходу и расходу.

Саботаж Минюста уже привел к законодательному коллапсу. В частности, сорван график перехода от старой системы электронного администрирования реализации топлива к новой. Операторам рынка это грозит крупными штрафами и даже арестом имущества, поскольку выполнить требования закона невозможно.

"Создается правовой вакуум: штрафы и требования по Налоговому кодексу вступили в силу, а новой САЭРТ нет. Без срочного вмешательства Министерства юстиции ситуация может обернуться остановкой работы всей системы нефтепродуктообеспечения и привести к окончательному срыву реформы топливного рынка", — говорит президент НАУ Неля Привалова.

Угроза коллапса нависла и над отраслью авиаперевозок. С января авиатопливо облагается пониженным акцизным налогом (21 евро/1000 л) только по предъявлению подтверждения целевого использования авиатоплива в ГФС. Если подтверждения нет, то ставка акциза в десять раз выше. С 1 июля старый порядок подтверждения уже не работает, новый — из-за проволочек Минюста — еще не вступил в действие. Как подтверждать заправку авиатоплива "в крыло" самолетов, не ясно.

Застрявшие реформы многократно превосходят по эффекту детенизации рынка проведенное лицензирование. Например, даже с лицензиями остается сегмент "серых" заправок, у которых порядок с разрешительными документами, но есть нарушения кассовой дисциплины. Пока система мониторинга фактических остатков не работает, они могут покупать и продавать мимо кассы что угодно и сколько угодно.

Но главное, на что рассчитана реформа, — ликвидация многочисленных схем по "отмыванию" НДС. ZN.UA неоднократно рассказывало, что в Украине несколько лет параллельно существуют два вида потребления топлива — по документам и фактическое сжигаемое. Топливо приходуется по бухгалтерии, формируя искусственный налоговый кредит, а реальные объемы за наличные перепродаются нелегальным трейдерам.

Схемой активно пользуются экспортоориентированные предприятия, в первую очередь аграрии. Зачем ждать возмещения экспортного НДС, если можно "схлопывать" его самостоятельно?! Впрочем, и транспортные компании грешат участием в подобных схемах, ведь на кону серьезная экономия. Именно эта лазейка — главная мишень застрявших в Минюсте систем.

По имеющейся информации, именно аграрное лобби инициировало пробуксовку реформы. Трудно не заметить продолжающуюся PR-кампанию, суть которой сводится к тому, что правительственные инициативы ущемляют аграриев. По факту же от аграриев требуется вывести учет топлива в прозрачную плоскость и легализировать свои склады ГСМ.

О масштабах проблемы налоговых "скруток" многочисленные статьи и посты в соцсетях скромно умалчивают. Как умалчивают и о том, что почти вся топливная инфраструктура мелких сельхозпредприятий построена и эксплуатируется нелегально. Чтобы аграриям привести все разрешения в порядок и получить лицензии, штрафы за работу без нее решили отсрочить до конца года.

"Действия правительства и парламента, которые будут предприняты по реформе контроля оборота нефтепродуктов, — это маркер реальной зрелости и готовности властей к системным и цивилизованным изменениям", — считает Н.Привалова.

Сегодня в прессе уже проскакивают надежды на отмену лицензий для аграриев новым парламентом. Ситуация станет показательным тестом новой власти, которой придется выбирать между популизмом и реальной борьбой с "тенью".

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Мощное противодействие реформе топливного рынка было ожидаемо, ведь речь идет о переориентации в бюджет миллиардов гривен. В борьбе за топливные налоги наши соседи, Турция и Польша, в свое время пошли еще более жестким путем. Топливные налоги во всем цивилизованном мире — священная корова, и попытки отщипнуть от нее кусочек караются самым жестким образом. Несомненно, реформаторы тоже хорошенько наслушались недовольных бизнесменов. Пройти этот этап с холодной головой и чистыми руками предстоит и Украине.