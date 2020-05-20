Психотерапия для пользователей холодильников

Стоп тарифы?! Больше трех недель декларируется борьба с кризисом в электроэнергетике: создан Антикризисный энергетический штаб, правительство и Минэнерго принимают важные решения, подготовлен законопроект, ведутся переговоры с инвесторами и проверки НЭК "Укрэнерго", массово раздают обещания стабильности цен наивным потребителям… Тем не менее, ситуация в отрасли ухудшается с каждым днем — бьются антирекорды и по тарифам, и по производству, и по накопленным долгам. Видимо, кризису, как и коронавирусу, высокопоставленные психотерапевты забыли внушить, что вскоре с ним будет навсегда покончено. А, может, все-таки, вместо активной борьбы происходит ее бурная имитация для доверчивых украинцев?

Коллективная безответственность

Врезался в память непостановочный момент заседания Комитета Верховной Рады по энергетике от 12 мая. Тот, на котором депутаты вдруг захотели одобрить план мероприятий правительства по стабилизации ситуации на энергорынке, а фактически — добровольно возложить и на себя ответственность за этот план. Тогда народный депутат всех девяти созывов (начиная с мая 1990 года) Юлий Иоффе прямо спросил премьер-министра Д.Шмыгаля: "Каждый должен выполнять свои обязательства. В рамках закона правительство может делать, что угодно и отвечать за это. Какой правовой статус нашей поддержки плана мероприятий? Зачем мы это делаем?.. Вы сказали, что цена (на электроэнергию. — С.С.) не будет расти, так запишите это, успокойте общество. Существуют спекуляции, что после ваших мероприятий электроэнергия подорожает на 20–30%...".

Вопрос не отражал настроения остальных членов Комитета, подавляющее большинство которых накануне вошли в состав Антикризисного энергетического штаба. Естественно, они одобрили план мероприятий правительства, по сути, как свой. И это, по словам премьера, "символизм совместной воли для наведения порядка в энергетике". Хорошо сказано, не правда ли? Ну, а те 97 народных депутатов (в том числе и члены Комитета), которые обратились к премьер-министру Д.Шмыгалю с просьбой принять меры по недопущению снижения доли электроэнергии АЭС в структуре генерации и соответственно пересмотреть прогнозный баланс объединенной электроэнергетической системы страны, выходит, теперь пусть не мешают наведению порядка, за который вступился профильный Комитет ВР?

Жаль только, что уже 14 мая глава этого же парламентского Комитета был вынужден констатировать на своей странице в Фейсбуке: "Сегодня остановлен еще один атомный блок (уже сложно понять, сколько их остановлено, а сколько еле дышат. — С.С.) — на аварийный ремонт в 17:51 отключен третий блок Южно-Украинской АЭС. Общая мощность работающих блоков упала до 6780 МВт, что составляет менее 49% от общей установленной мощности атомных электростанций. Это новый исторический рекорд, такого еще никогда не было в истории Украины".

А что там цены, неужели стоят как приказано, по стойке смирно? Конечно, нет.

"На остановку атомных блоков уже отреагировал и рынок — в последние дни цена электроэнергии (пока для предприятий. — С.С.) выросла на 15%", — информировал глава парламентского комитета А.Герус. 15% — это лишь довесок к ранее нарисовавшейся тенденции роста цен для предприятий.

И на следующий день — снова "неожиданность". "Вследствие аварийного отключения ПУАЭС-3 была снижена работающая мощность блоков АЭС, — снова констатирует А.Герус. — Готовлю обращение в СБУ и СНБОУ по сложившейся ситуации".

А на кого обращение не уточнил. На себя же бумаги в компетентные органы не пишут. Напомню, вверенный ему комитет дружно и с удовольствием поддержал план мероприятий, разделив ответственность за действия правительства в электроэнергетике. Находясь в эйфории благодарности перед исполнительной властью, не заметили, что в этом самом плане мероприятий не предусмотрена естественная логика: отключение атомного блока следует компенсировать повышением мощности других недогруженных блоков. Фактически вырисовывается безобидный пошаговый метод искусственной остановки блоков "Энергоатома". Не, ну если потребуется, конечно. А так никто ничего останавливать не собирается.

Да и цены повышать никто не будет… Для домашних хозяйств… И только до нового года… А там посмотрим. Тем более что, по словам в.и.о. министра энергетики, у нас самая дешевая электроэнергия в Европе для бытовых потребителей. Намек всем понятен?

Неудобная поза

Антикризисники от исполнительной власти обещают оперативно порешать вопросы самоограничения инвесторов в возобновляемые источники энергии (ВИЭ), запретив вводить в строй новые мощности "зеленой" энергетики и снизив альтернативные тарифы. А там, глядишь и потребление воспрянет, и заживем как в Европе.

Есть, правда, несколько нюансов, которые легко и надежно подпортят нарисованную идиллию.

Во-первых, менее чем за год (после введения в июле 2019 года закона об электроэнергии) в отрасли накопилось аж 50 млрд грн долгов. (Из них задолженность населения перед поставщиками электроэнергии составляет 4,7 млрд грн.)

Судя по гигантским долгам, действительно, работали не покладая рук. Еще 28 млрд грн долгов осталось от старой модели энергорынка, правда накопленных за 17 лет его существования.

Такую дыру государству закрыть будет непросто, если не невозможно. Не забываем, что на дворе 2020-й, с его мировым экономическим кризисом, седьмым годом войны на Востоке, и злым коронавирусом, положившим на лопатки и так на ладан дышащую украинскую экономику.

Во-вторых, ВИЭ-инвесторы тоже не лыком шиты. Давно посчитали свои сверхдоходы от щедрого, хотя и нищего, украинского народа. И отдавать свое — электроэнергию по цене более 4 грн за КВт•час, которую вынужден покупать гарантированный потребитель, т.е. украинцы-налогоплательщики — без боя не намерены. Не зря же они помимо уже введенных в эксплуатацию мощностей (6,8 ГВт), как недавно выяснилось, ухитрились подписать еще и договора pre PPA (предварительный договор о продаже электроэнергии) по старому "зеленому" тарифу на общую мощность, превышающую 5 ГВт. С учетом того, что работающих мощностей АЭС осталось всего-то около 7 ГВт, можно считать, судьба атомной электроэнергии по цене 37–64 коп за Квт•час предрешена.

В-третьих, не будем забывать, что инвесторам уже задолжали за отпущенную "зеленую" электроэнергию, по разным данным, 9–12 млрд грн. А позиция должника в переговорах с шустрыми альтернативщиками не самая удобная для правительства. Поэтому в самом лучшем случае в переговорах с ними можно будет добиться снижения "зеленого" тарифа на 7,5–15%. Не зря же подписание меморандума с инвесторами заметно затягивается.

А такие позорные крохи на фоне самого высокого в мире "зеленого" тарифа погоды не сделают. Он все равно будет в разы больше даже от самых высоких в Европе. Что это, если не имитация решения проблемы?

И, главное, кто же рано или поздно будет за все это платить? Вопрос риторический. Или вам, налогоплательщик, сначала отключить газ? Ой, простите, — электроэнергию…