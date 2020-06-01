Обман или словоблудие?

Не прячьте ваши денежки по банкам и углам,

Несите ваши денежки — иначе быть беде.

И в полночь ваши денежки заройте в землю там…

"Поле чудес в Стране дураков"

За минувший месяц борьбы с кризисом на энергорынке в адрес Кабмина и профильного министерства прозвучало бесконечное число однотипных вопросов о судьбе цен на электроэнергию для населения. Ответы премьера и в.и.о. министра были такими же однотипными: "Население сегодня платит и будет платить 1,68 грн… Цены повышать никто не будет… Для домашних хозяйств… Только до нового года…". А там, мол, посмотрим. Тем более что, по словам в.и.о. министра энергетики, у нас самая дешевая в Европе электроэнергия для бытовых потребителей.

Такой намек дорогого стоит — вскоре оказалось, что 27 мая правительство утвердило Программу стимулирования экономики для преодоления последствий эпидемии COVID-19, которая предусматривает пересмотр тарифов на электроэнергию для населения. Если упразднение льготного тарифа 90 коп за КВт•час на первые 100 КВт премьер (судя по его словам) повышением не считает, значит пересмотр тарифов должен означать нечто более существенное.

Спекуляции оказались правдоподобнее

Выходит прав был народный депутат всех девяти созывов (начиная с мая 1990 года) Юлий Иоффе, во время заседания энергетического Комитета ВР прямо спросивший премьер-министра Д.Шмыгаля: "Вы сказали, что цена (на электроэнергию. — С.С.) не будет расти, так запишите это, успокойте общество. Существуют спекуляции, что после ваших мероприятий электроэнергия подорожает на 20–30%...".

Вот вам по сути прямой ответ на тот прямой вопрос — в программу выхода из кризиса черным по белому записали… повышение тарифов на электроэнергию для населения, вместо обещанных "ни в коем случае"…

И еще, дай Бог, чтобы это антикризисное повышение не превысило "спекулятивный" прогноз. Любят у нас власти предержащие бить такие рекорды. Ведь население "нагибать" и государственные атомные энергоблоки останавливать, как оказалось, правительству значительно проще, чем уговорить инвесторов (в том числе иностранных) возобновляемых источников энергии (ВИЭ) пойти хотя бы на символические уступки.

У рядовых граждан даже спрашивать не обязательно (можно и обмануть), хотят ли они, чтобы правительство за их счет боролось с экономическими последствиями COVID-19. Точно так же как их не спрашивали, когда в марте не всегда обоснованно останавливали бизнес и транспорт, создавая те самые последствия, с которыми теперь намерены вести борьбу.

"Заробітчане" в Украине

А вот с "зелеными" инвесторами, которые нашли в нищей Украине возможность получения сверхдоходов, разговор совсем иной. На их стороне Закон, предусматривающий такие привилегии для местных и иностранных инвесторов, что теперь их, как говорится, палкой отсюда не выгонишь. За них (как за своих) вступились правительства успешных цивилизованных стран, которые дружно вторят: "вы попали — нужно платить", "качать права — себе дороже", "максимум вы можете рассчитывать на добровольную реструктуризацию инвесторов "зеленой" энергетики".

При этом инвесторам-альтернативщикам не нужна никакая инвестиционная няня, тут скорее государству впору искать спасения от их нашествия. Ведь в стране уже который год полным ходом идет деиндустриализация, соответственно сокращается потребление электроэнергии. Даже дешевой атомной энергии у нас переизбыток. А мы вынуждены в соответствии с пролоббированным законодательством неограниченно брать и оплачивать альтернативную энергию по 4 грн/КВт и выше. Можно, конечно, и не брать, но платить все равно обязаны.

В результате страна попадает в парадоксальную ситуацию: в условиях перепроизводства электроэнергии растет цена для потребителей, сокращается дешевая атомная генерация, но нарастают мощности дорогой "зеленой".

По словам в.и.о. президента НАЭК "Энергоатом" Петра Котина, 27 мая производство электроэнергии украинскими АЭС опустилось до очередного исторического минимума — 6630 МВт из 9490 возможных. При этом в "Укрэнерго" объясняют введение балансовых ограничений падением потребления электроэнергии из-за карантина на фоне увеличения производства электроэнергии ветровых и солнечных электростанций (ВЭС и СЭС).

Деньги не пахнут — иностранцев и их защитников, судя по всему, не волнует какой-то там экономический кризис в Украине, не тревожит и наша война на Востоке, которую страна ведет уже седьмой год. Если инвесторы и уступят правительству, то — крохи (7,5–15% снижения "зеленого" тарифа), но за это захотят еще 5–15 лет дополнительно (до 2035 года) вывозить отсюда сверхдоходы. Потому что выгодно. Где еще в мире найдешь такой клондайк? По подсчетам Минэкоэнерго, каждый год пролонгации поддержки ВИЭ увеличивает переплату по "зеленому" тарифу на 0,8 млрд евро.

Только в 2019 году десять крупнейших инвесторов ВИЭ заработали в Украине более 14 млрд грн. Больше всех заработала компания "ДТЭК ВИЭ" Рината Ахметова, которая получила 4,7 млрд грн и заняла 25,5% рынка.

Вдумайтесь только, в Украине ведутся переговоры за/против снижения граничного "зеленого" тарифа для ВИЭ до 22 евроцентов/КВт•ч (6,6 грн) на ближайшие 10–15 лет, тогда как в Объединенных Арабских Эмиратах инвесторы уже сейчас заявили, что генерируемое солнечной фермой (мощностью 2 ГВт) в эмирате Абу-Даби электричество будет рекордно дешевым — всего 1,35 центов за кВт•ч. Украинцы до сих пор платят по 34–46 евроцентов за КВт•час "зеленой" энергии от СЭС, введенных в эксплуатацию до 2015 года. Ну, разве это не колониальные условия в XXI веке?

Беззубое государство пока ничего не может (или не хочет) с этим делать, кроме как заставить население Украины платить за чей-то праздник жизни. А ведь обязано защищать своих граждан...

Финальная стадия финальных консультаций

Страшно подумать, что больше десяти лет граждане этой страны будут вынуждены оплачивать самый высокий в мире "зеленый" тариф за электроэнергию. И естественно экономить. (В то время как цивилизованный мир будет купаться в дешевой альтернативной энергии.) При этом государство окончательно лишится своей дешевой атомной генерации. Как следствие страна потеряет промышленность, и в лучшем случае (если не потеряет контроль над землей) станет аграрным аппендиксом цивилизованного мира.

Но не все сразу — сначала нужно пережить ближайшую осень с динамичным тарифным ралли.

К 1 октября нас ожидает отмена льготного тарифа 0,9 грн за КВт•час за первые 100 кВт электроэнергии для населения. Ведь так записано в Меморандуме о сокращении "зеленого" тарифа, который, по словам премьера, все еще находится на финальной стадии переговоров с инвесторами "зеленой" энергетики. И это явное "неувеличение" тарифов между прочим обеспечит дополнительные поступления в размере 11,6 млрд грн в год от населения и рассматривается в Меморандуме как один из действенных вариантов балансирования дефицита Гарантированного покупателя. Этих денег как раз достаточно, чтобы покрыть долги перед "зеленой" генерацией. Поэтому, увы, нет оснований надеяться, что чаша сия минует население.

При этом очевидно, что отмена льготного тарифа — не единственный шаг. Нам, конечно, обещали,.. но Программу стимулирования экономики после эпидемии COVID-19, предусматривающую пересмотр тарифов на электроэнергию для населения, выполнять нужно уже сейчас.

До конца 2020 года коммунальная платежка рядового потребителя существенно подорожает и за счет газа, тепла и воды. Плюс придется оплачивать дополнительные банковские комиссии за новые квитанции.

Готовьте ваши денежки… И ждите новых обещаний.