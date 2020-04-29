Умеют же в нашей стране самые передовые начинания, идеи или технологии, заведомо обещающие великолепный результат, исковеркать так, что реальный итог неожиданным образом получается противоположен ожидаемому. Научились на практике почти гарантированно превращать позитив в негатив, просто негативогенератор какой-то.

Ну, к примеру, что, собственно, плохого в государственной поддержке развития возобновляемой ("зеленой") энергетики, гарантирующей полную экологичность используемых технологий? Не зря же по этому пути идут цивилизованные страны мира. Но, увы. Мы снова доводим ситуацию до абсурда: при значительном избытке генерирующих мощностей умудрились достичь такого результата в продвижении "зеленой" энергетики, при котором впору ожидать радиальных отключений потребителей из-за разбалансирования энергосистемы. Да и за произведенную альтернативную энергию платить тоже, похоже, нечем…

Да-да, платежи производителям энергии из возобновляемых источников (ветра и солнца) идут с большой задержкой и не в полной мере, хотя выкуп электроэнергии у них гарантирован государством. И, тем не менее, "зеленые" мощности упрямо появляются неожиданно ускоренными темпами, внося свою посильную лепту в вынужденное отключение от сети мощностей теплогенерирующих компаний и энергоблоков атомных электростанций, производящих значительно более дешевую энергию. Этот неуемный рост обусловлен прежде всего приторно-сладким "зеленым" тарифом, который в разы превышает аналогичный в развитых (и не только) странах. Неслучайно окупаемость даже маленьких домашних "зеленых" электростанций в Украине стартует с двух-трех лет. Что уж говорить о промышленных экземплярах с прибыльностью в 300% и даже выше.

Все попытки государства существенно снизить взятое на себя непомерное тарифное бремя, связанное с возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ), до сих пор не увенчались успехом. И это в условиях, когда в остальном мире идет откровенная игра на существенное снижение "зеленых" тарифов. Поэтому не удивительно, что в Украине нет отбоя от инвесторов, вкладывающих свои капиталы под сверхприбыльный "зеленый" тариф. Но откуда брать деньги для оплаты, вполне возможно, самой дорогой "зеленой" электроэнергии в мире, если описанный выше негативный процесс развивается, кроме всего прочего, на фоне небывалого кризиса в экономике Украины (осложненного коронавирусом), который сопровождается резким снижением потребления электроэнергии и пандемией неплатежей обнищавшего населения и промышленности?

Такое впечатление, что страна семимильными шагами движется еще и к "зеленому" дефолту по испанскому сценарию, после которого платить "зеленым" инвесторам все равно придется. Ведь Украине не светит чешско-словенский сценарий, при котором государство закрыло проект еще на старте по причине невозможности платить по завышенным тарифам. Стало быть, без изменения существующей системы проблему не устранить.

И одним лишь снижением тарифов до посильной величины задача не решается. Да и попробуйте еще их снизить. Мы это уже проходили, — сразу начнется крик о защите и гарантиях для иностранных инвестиций и, естественно, международные суды. Поэтому в первую очередь нужно внедрять контроль над ситуацией путем регулирования вводимых в эксплуатацию больших ВИЭ-ферм. Не может быть такого, что одни бесконтрольно строят, а другие за это гарантированно платят, да еще по тарифам, зафиксированным в евро, но при этом значительно превышающим европейские.

Желательно не декларировать, а все же использовать лучший европейский опыт. Например, сделать так, чтобы, как в богатой Германии, "зеленые" электростанции не вымывали бюджет, а пополняли его, а тарифы на произведенную ими электроэнергию были посильными для пользователей в стране. Но для этого придется прийти к системе, когда рынок электроэнергии становится не искусственно созданным образованием, как сейчас в Украине, а реальным, с действующими на нем рыночными отношениями. На таком рынке работает закон конъюнктуры, и цена определяется в конкурентной борьбе на основе компромисса спроса и предложения. Тогда тот, кто предлагает более дешевый и качественный товар, становится успешным, а не останавливает производство.

А если государство хочет поддержать кого-то на рынке, то пусть делает это за свой счет и, естественно, соизмеряет свои желания с возможностями. Для этого ему придется как минимум регулировать мощности вводимых в эксплуатацию ВИЭ-ферм. Тогда будет невозможной ситуация, когда во время кризиса в странах Европы цены на энергоносители и электроэнергию уверенно снижаются под давлением падающего спроса, а в Украине при том же снижающемся спросе они почему-то растут, превышая европейские.

Это не рынок, если по каждому виду генерации государство устанавливает отдельные тарифы, если компании, производящие более дешевую и качественную электроэнергию, не могут ее продавать в угоду более дорогой и менее стабильной. Квазирынок не может саморегулироваться. Создав его искусственно, государство должно само заниматься его регулированием, и не раз в пять лет, а постоянно, исходя из текущей обстановки. Если в данный момент происходят негативные изменения, требующие срочного вмешательства, то к этому должны быть готовы и государство, и бизнес. В этом и состоит расплата за искусственно созданную нежизнеспособную конструкцию, которую почему-то назвали рынком. И ничего в этом страшного нет, ведь бизнес за это неудобство получает космические тарифы.

В нашем же случае текущего регулирования нет, и процесс жизнедеятельности "рынка" происходит бесконтрольно. Точнее, правила игры "забивают" на многие годы вперед (слегка корректируя тарифы в конце года) и живут от проблемы до проблемы. А как иначе, если, например "Энергоатом" с его самой дешевой электроэнергией (в среднем 65 коп. за киловатт-час) может продавать по рыночным ценам всего 15% своей энергии. Остальные 85% электроэнергии он отдает Гарантированному покупателю в общий котел, чтобы тот мог компенсировать низкой ценой запредельно высокий "зеленый" тариф.

Фактически государство сознательно идет на потери ради развития альтернативной энергетики. Но под силу ли ему темпы роста этой самой альтернативной энергетики, если она только за прошлый год увеличила свои мощности более чем на 61%. Если говорить в абсолютных цифрах, то за последние полгода введено в эксплуатацию дополнительно 600 МВт мощности возобновляемой энергетики. Где в правилах работы искусственно созданного "рынка" ограничители, учитывающие такие аппетиты?

Законодатель стимулировал "зеленую" энергетику беспрецедентными тарифами, исходя из ее малой доли на рынке. Он был уверен, что ее влияние на конъюнктуру в общем миксе со значительно более дешевой электроэнергией от традиционных генераций долго будет оставаться незначительным. Но, похоже, просчитался. И ситуация требует вмешательства. Тем более что государство Украина терпит финансовое фиаско. Затяжная война на Востоке, мировой финансовый кризис и, наконец, уже почти два месяца карантина из-за коронавируса обескровили экономику. Будем продолжать стимулировать "зеленую" энергетику, одалживая деньги за рубежом? Или включим для этого печатный станок?

Конечно, делать этого никто не будет. Вместо этого по традиции повысят тарифы для промышленности, а затем их выровняют с тарифами для населения. Впрочем, это уже происходит. Только не случилось бы так, что в один прекрасный момент практикуемый трюк не удастся, и обнищавшее население не сможет оплатить ни премиальный тариф, ни продукцию, произведенную с его помощью… Тогда чем заплатит государство по своим гарантиям?