Не газуй на морозе, Украина!

Начало 2020 года для украинской энергетики прошло под знаком так называемого Украинского зеленого соглашения. Согласно представленному в январе проекту Концепции "зеленого" энергетического перехода к 2050 году, Украина будет активно внедрять меры по энергоэффективности, постепенно отказываясь от использования ископаемого топлива и переходя на возобновляемые источники энергии (ВИЭ).

В ходе публичных дискуссий в последние несколько месяцев отдельные представители власти и бизнеса активно пропагандируют мнение о том, что переходным топливом между "грязной" и "чистой" энергетикой может быть природный газ. Обосновываем, почему Украина не должна усиливать свою зависимость от голубого топлива.

Природный газ не замедлит изменение климата

Достижение климатических целей в рамках Парижского соглашения требует декарбонизации энергетического сектора к середине нынешнего столетия. Приверженцы использования газа в своей аргументации подчеркивают, что общие выбросы углерода из природного газа меньше выбросов из других ископаемых источников. Но последние исследования объемов утечек метана на всех этапах производства и поставки голубого топлива позволяют усомниться в подобном предположении. Природный газ более чем на 90% состоит из метана (парникового газа), который хоть и разлагается в атмосфере, но в пределах 20 лет имеет потенциал нагревать планету в 86 раз сильнее двуокиси углерода.

Поэтому замена угольных мощностей новыми газовыми станциями не позволит сократить выбросы, даже если утечка метана будет сведена к минимуму. Чтобы сдержать изменение климата на уровне 1,5–2°C, как этого требуют ученые, промышленную добычу и сжигание угля и газа надо прекратить в течение следующих 20–30 лет.

Природный газ vs энергия солнца и ветра

Хотя сейчас природный газ в Европе и мире дешевеет, в средне- и долгосрочной перспективе он будет неконкурентоспособным по сравнению с "зелеными" альтернативами. Так, только за последние десять лет стоимость производства электроэнергии из солнца и ветра упала на 88 и 69% соответственно.

А в ноябре 2017 года ученые Технологического университета Лаппеенранта (Финляндия) и Energy Watch Group презентовали результаты моделирования по функционированию энергетических систем мира исключительно на генерации из возобновляемых источников энергии. Эти результаты свидетельствуют, что в среднем стоимость электроэнергии при полном внедрении технологий ВИЭ к 2050 году уменьшится на четверть — до 52 евро/МВт∙ч по сравнению с 70 евро/МВт∙ч на ископаемом топливе в 2015 году. При этом стоимость генерации электроэнергии может сократиться более чем вдвое — с 65,8 евро до 30,2 евро за мегаватт-час.

Это хорошие новости для Украины, ведь наши ученые подсчитали, что в 2050 году доля возобновляемых источников в структуре конечного потребления энергоресурсов может достичь 91%, а в генерации электрической энергии — 92,9%. При этом совокупная стоимость такого перехода на чистые источники энергии ниже по сравнению с базовым сценарием, предполагающим постоянное увеличение использования ископаемого топлива (газа, угля, нефти) на протяжении следующих 30 лет. Основной вывод исследования следующий: "Самые амбициозные энергетические и экологические цели, такие как переход на 90–100% ВИЭ в конечном потреблении к 2050 году, могут иметь существенные преимущества как для экономики, так и для общества в целом".

Балансирующие мощности

Поскольку энергия из солнца и ветра производится не постоянно (это зависит от погодных условий, сезона, времени суток и т.п.), мощности "зеленой" энергетики требуют балансирования в энергетической системе, но газ — не единственный и не лучший ресурс для этого.

Аккумулирующие мощности возобновляемой энергии быстро становятся экономически более целесообразными, чем их газовые альтернативы. Ветровые и солнечные электростанции с аккумулирующими батареями уже сейчас конкурируют с новыми угольными или газовыми станциями в Германии, Великобритании, Китае, Австралии и США. Прогнозируется, что к 2030 году их стоимость уменьшится вдвое по сравнению с 2020 годом — до 150 евро/кВт. А к 2050 году — в четыре раза, до 75 евро/кВт. Это позволит владельцам мощностей ВИЭ в Украине — то ли бизнесу, то ли частным домохозяйствам — рассматривать использование аккумулирующих технологий как экономически выгодное решение.

И если в условиях бесперебойной подачи топлива газовые установки могут работать сколько требуется, то аккумулирующие мощности зависят от времени своей разрядки. Хотя последние исследования показали, что шести- и восьмичасовые накопительные системы, которые начинают выходить на рынок, могут удовлетворить 74 и 90% спроса в пиковые часы соответственно.

Поэтому нет особых оснований отдавать предпочтение газу как основному решению.

Газовая инфраструктура

Если Украина все же сделает ставку на расширение использования голубого топлива, это потребует строительства новой многомиллиардной инфраструктуры. Такое решение может стать бременем для экономики и населения, если Украина будет выделять государственные финансовые гарантии под такие проекты. При этом мы потеряем время и ресурсы, инвестируя в устаревшие технологии, вместо повышения энергоэффективности и отказа от сжигания ископаемого топлива ради борьбы с изменением климата.

Также очень вероятно, что из-за усиления климатической политики на международном уровне и введения углеродной пошлины (что уже активно обсуждается в ЕС и предусмотрено договором об Энергетическом сообществе) инвесторы в газовые проекты с большим сроком окупаемости (например в строительство трубопроводов) потеряют деньги. В ином случае они будут вынуждены создавать искусственный спрос на газ, чтобы оставаться на плаву. Кроме этого, инвесторы не смогут перепрофилировать инфраструктуру, а ее демонтаж обойдется очень дорого.

Следовательно, мифологизация природного газа как безальтернативного переходного топлива при более детальном рассмотрении не выдерживает никакой критики. Если Украина действительно стремится соблюдать цели Парижского соглашения и активно бороться с изменением климата, то какая-либо государственная поддержка для индустрии ископаемого топлива неприемлема.

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