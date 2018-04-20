Мутации опасности

Комплексная комиссия с привлечением представителей Министерства экологии и природных ресурсов Украины в 2006 г. действительно признала, что ядерный взрыв не привел к радиационному загрязнению шахты, прилегающих к ней территорий и окружающей среды. Но для соблюдения радиационной и экологической безопасности Донбасса комиссия рекомендовала содержать объект "Кливаж" в "сухом", то есть незатопленном состоянии.

До начала боевых действий в Донбассе шахтные воды откачивали с горизонтов 936, 826 и 476 м и передавали на поверхность в шахтные отстойники, откуда вода перетекала в пруд-отстойник и далее — в реку Булавин. Режим такого водоотвода обеспечивал минимальное влияние на окружающую природную среду благодаря отсутствию процессов выщелачивания радионуклидов из остекленной массы. Вода, подававшаяся на поверхность, не контактировала непосредственно с объектом "Кливаж".

После фактического затопления этой шахты утверждать о безопасности объекта и стопроцентно исключить вероятность загрязнения грунтовых и поверхностных вод пока рано. Для этого необходимы дополнительные обследования и исследования с привлечением опытных специалистов, в частности Госатомрегулирования Украины и МАГАТЭ. Но Украина на сегодняшний день не имеет доступа ни к "Юнкому", ни к полной документации по объекту, ни ко многим другим источникам ионизирующего излучения (ИИИ), оставшимся на незаконно аннексированной территории АРК и оккупированных территориях на Востоке Украины.

Напомню, что ИИИ — это устройство, содержащее радиоактивное вещество, которое создает или при определенных условиях может создавать ионизирующее излучение. Высокоактивные ИИИ применяются в промышленности, например, для выявления микротрещин в металло-бетонных или металлических конструкциях, в медицине — для лечения онкологических заболеваний и их диагностики (рентген-аппараты). Также источники ионизирующего излучения применяются в военных целях, в частности, для производства оружия массового поражения. При полноценном контроле они не представляют опасности. Но, оказавшись в руках никем не контролируемых сепаратистов, ИИИ могут нести угрозу людям и окружающей среде. И могут стать сырьевой базой для ядерного терроризма.

Украина — МАГАТЭ

Украина своевременно сообщила МАГАТЭ об утрате контроля над радиационными объектами в АРК и на оккупированном Востоке страны.

Представители отечественного ядерного регулятора 26 марта 2014 г. отослали в МАГАТЭ специальный отчет, в котором сообщили, что из-за оккупации РФ контроль над ядерными материалами и установками в Крыму утрачен.

8 апреля 2015 г. аналогичного содержания отчет Госатомрегулирования отправили в МАГАТЭ о потере регулирующего контроля над ядерными материалами и установками на временно неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей.

Информацию от Госатомрегулирования МАГАТЭ приняло к сведению. Но… Согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН №68/262, в которой были признаны суверенитет и территориальная целостность Украины, МАГАТЭ продолжает придерживаться позиции о применении гарантий ко всем ядерным объектам и материалам в нашей стране согласно Соглашению между Украиной и МАГАТЭ.

Проще говоря, Украина несет перед МАГАТЭ ответственность даже за ядерные объекты, расположенные на незаконно аннексированной территории АРК и оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей! Несмотря на отсутствие доступа к таким объектам...

"На территории Украины по состоянию на 2014 г. находилось 11784 радионуклидных источников ионизирующего излучения. Из них на территории Автономной Республики Крым, до ее незаконной аннексии Российской Федерацией, находилось 296 ИИИ.

Вследствие военной агрессии со стороны Российской Федерации и ведения боевых действий на Востоке Украины, в условиях отсутствия государственного регулирующего контроля ядерной и радиационной безопасности, на территории ОРДЛО оказались 73 субъекта хозяйствования, использовавшие 1192 единицы закрытых радионуклидных ИИИ. А именно по состоянию на сентябрь 2014 г.: на оккупированной части Донецкой области находилось 914 радионуклидных ИИИ, на территории неподконтрольных районов Луганской области находилось 278 радионуклидных ИИИ..." — отмечает Госатомрегулирования.

Подробнее о потенциально опасных объектах, оказавшихся на неподконтрольной власти Украины территории, Государственная инспекция атомного регулирования на запрос ZN.UA не имеет полномочий ответить, — засекречено с января 2017 г. постановлением Кабмина Украины. И доступа к этим объектам Госатомрегулирования тоже не имеет — только короткие сообщения от ответственных организаций. И чем дальше — более редкие и фрагментарные, что даже не дает представления об обращении с опасными объектами на неконтролируемой властью Украины территории ОРДЛО. Но одни лишь намерения так называемого министерства угля и энергетики самопровозглашенной "республики" полностью прекратить водоотвод и перевести шахту "Юнком", где находится ионизирующий объект, в состояние "мокрой" консервации, вызывают у специалистов объективную обеспокоенность. А ведь речь идет только об одном объекте…

Украина утратила контроль над исследовательским реактором ДР-100 Севастопольского национального университета ядерной энергии и промышленности, объектами специализированного предприятия обращения с радиоактивными отходами "Донецкий специализированный комбинат" Государственной корпорации УкрГО "Радон". Инфраструктура последнего была повреждена в ходе ведения боевых действий на территории города Донецка.

Без контроля остались еще два хранилища на территории Донецка — ГП "Спеццентр "Углеизотоп" и ЧАО "Донецксталь — металлургический завод", где хранятся почти 500 закрытых радионуклидных ИИИ. Территория законсервированного хранилища радиоактивных отходов Донецкого казенного завода химических изделий попала под обстрел еще в 2014 г.

Неизвестна также судьба компаний "Донецкая угольная энергетическая компания", "Луганскуголь", в которых находится свыше 100 источников ионизирующего излучения третьей категории по уровню потенциальной опасности.

"Там "Грады",

а вы хотите отправить туда людей?!"

В ответе на запрос ZN.UA Госатомрегулирования констатирует: "Вследствие военной агрессии со стороны Российской Федерации в ОРДЛО и незаконной аннексии территории Автономной Республики Крым Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины с 2014 г. временно утрачен регулирующий контроль над обращением с ИИИ на этих территориях".

Как рассказал ZN.UA пресс-секретарь Госатомрегулирования Украины Тарас Козулько, еще в 2014-м это ведомство обращалось в СБУ с просьбой обеспечить возможность инспекторам провести на территории незаконно аннексированного Крыма измерения вблизи источников ионизирующего излучения. По его словам, ответ СБУ сводился к тому, что они не могут гарантировать безопасность инспекторам Госатомрегулирования.

Аналогичный ответ, по словам Т.Козулько, был получен и в 2016-м — об инспектировании на территории ОРДЛО. И даже по поводу отвоеванных Украиной объектов, в частности аэропорта "Луганск" и Луганского авиационного ремонтного завода: "Там "Грады" стоят, а вы хотите отправить людей измерять, повреждены ли источники ионизирующего излучения?".

В сентябре 2014 г. Кабмин принял распоряжение "Об утверждении перечня населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, и перечня населенных пунктов, расположенных на линии соприкосновения". Но за кабинетными формулировками остались судьбы людей. Трех инспекторов Юго-Восточной инспекции Госатомрегулирования — трех женщин, беззащитных в той ситуации, — захватили сепаратисты и бросили в подвал. Держали их до тех пор, пока не вмешались волонтеры и прежде всего представители США. Они обеспечили переезд инспекторов с семьями в Запорожье.

Ядерный статус

неядерного государства

Неядерный статус Украина получила после принятия закона о присоединении к Договору о нераспространении ядерного оружия в

1994 г. Условием вступления в силу этого решения было предоставление нашей стране гарантий безопасности и территориальной целостности, что и было сделано положениями Будапештского меморандума. Этот меморандум подписали Россия, Великобритания и Соединенные Штаты Америки. Согласно закону Украина ликвидировала все ядерное оружие, находившееся на ее территории.

Однако после аннексии Крыма, в начале 2016-го, вполне возможно, что ядерное оружие Украине вернули оккупанты. По информации народного депутата Украины Мустафы Джемилева, на территории полуострова размещены шесть ядерных боеголовок.

"В первую очередь, это грубое нарушение Будапештского меморандума, поскольку юридически Крым — это территория Украины. Мы как неядерное государство снова стали ядерным. Я обращался в Министерство иностранных дел, со многими депутатами говорил о том, что нам необходимо содействие МАГАТЭ. Ведь угроза нависла не только над Украиной, но и над всем Черноморским бассейном", — прокомментировал ситуацию лидер крымскотатарского народа.

Насколько известно ZN.UA, информация о размещении ядерных боеголовок в Крыму не подтверждается профессиональными источниками. Впрочем, те же источники сообщают о том, что после оккупации Крыма в бывшем феодосийском советском хранилище ядерного оружия, уничтоженном в 90-е годы прошлого века, была выставлена охрана, развернуто масштабное восстановление объекта.

Международное сообщество признало факт нарушения положений Будапештского меморандума относительно Украины. Об этом в своей речи на Гаагском саммите по ядерной безопасности 24 марта 2014 г. заявил Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Он отметил, что гарантии безопасности были важным условием для присоединения Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия, но их надежность была серьезно подорвана. Генсек ООН тогда выразил мнение, что прецедент с Украиной будет иметь негативные последствия как для региональной безопасности, так и для всего режима нераспространения ядерного оружия.

Сколько же и как заплатит Россия за нарушение государственного суверенитета и границ Украины, будет решать международный суд в Гааге.

Наглость — второе счастье?

Начиная с 2017-го подконтрольное РФ руководство Севастопольского национального университета ядерной энергии и промышленности неоднократно заявляло о намерениях запустить исследовательский реактор ДР-100, которым завладела Москва после аннексии полуострова. В 2014-м все имущество Крымской государственной инспекции по ядерной и радиационной безопасности также "перешло" к РФ, но связь с ее работниками и руководством продолжалась еще до сентября 2015 г. С тех пор Украина не может осуществлять государственное регулирование ядерной и радиационной безопасности на территории Крыма.

Исследовательский реактор использовался в научных целях с 1967 г. для подготовки служащих для Военно-морского флота и специалистов атомной отрасли. Из-за необходимости продления срока эксплуатации реактора после окончания в 2012 г. проектного срока его работу остановили.

Кроме того, на территории АРК расположены предприятия и лечебные заведения, в которых на время аннексии использовались приборы и контейнеры с радиационной защитой из обедненного урана. Еще шесть учреждений в своей деятельности применяли высокоактивные источники ионизирующего излучения наивысшей — первой — категории.

Состояние и судьба этих учреждений неизвестны, поскольку ни университет, ни предприятия и медицинские заведения не отчитываются перед официальным Киевом. Но оккупационная власть полуострова не стесняется каждый год присылать государственным учреждениям неоккупированной Украины приглашения на так называемую международную научно-практическую конференцию по атомной энергетике, которую третий год подряд россияне устраивают в урочище Ласпи в Севастополе…

Ядерная отрасль Украины также понесла ущерб еще и в том плане, что после аннексии полуострова потеряла мощную учебную базу для подготовки своих специалистов, которой был Севастопольский национальный университет ядерной энергии и промышленности. В этом году был поднят вопрос о возобновлении его работы в г. Славутиче, но начинать все почти с нуля и на новом месте будет непросто.

Ядерные объекты ОРДЛО,

или тактика "выжженной земли"

Наибольший риск, с точки зрения потенциальной опасности, представляют источники ионизирующего излучения первой категории, активность которых составляет более 1000 Кюри. За обращение с ними ответственны восемь субъектов деятельности, а также специализированное предприятие обращения с радиоактивными отходами "Донецкий специализированный комбинат" Государственной корпорации УкрГО "Радон".

Ситуация по обеспечению радиационной безопасности у субъектов использования ИИИ на неподконтрольных территориях значительно ухудшилась с 2015–2016 гг. На пограничном пункте пропуска "Изварино" разрушено устройство для поиска контрабанды, укомплектованное ИИИ с радионуклидом барий-133. Радиоизотопный сигнализатор обледенения РИО-3А, укомплектованный ИИИ с радионуклидом Sr-90+Y-90 сгорел на самолете в Донецком аэропорту. Уничтожены

15 ИИИ с радионуклидом Sr-90+Y-90 в составе РИО-3, установленных на самолетах, хранившихся в отдельных помещениях международного аэропорта "Луганск" и Луганского авиационного ремонтного завода.

По информации Государственного агентства по управлению зоной отчуждения (ГАЗО), по состоянию на октябрь 2014 г. инфраструктура предприятия "Донецкий специализированный комбинат" была повреждена при ведении боевых действий на территории Донецка. Согласно решению Кабинета министров Украины, ГАЗО был издан специальный приказ о перемещении "Донецкого специализированного комбината" из Донецка в Днепр, на производственные площади "Днепропетровского специализированного комбината".

К сожалению, в условиях боевых действий правоохранительным органам и Министерству обороны так и не удалось организовать безопасное перемещение предприятия. Поэтому в начале 2015-го деятельность "Донецкого специализированного комбината" была приостановлена до завершения боевых действий. Имеющиеся радиоактивные отходы оставлены во временном хранилище ангарного типа в двух контейнерах. На сегодняшний день сфера обслуживания предприятия передана ГСП "Днепропетровский ГМСК".

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Если внимательно проследить количество дней с начала войны, когда боевые действия велись непосредственно вблизи нескольких ядерных объектов на территории ОРДЛО, то цифры поражают (см. рис.). Как тут не согласиться с утверждением о тактике "выжженной земли", применяемой оккупационными войсками?

Любая деятельность, связанная с ядерными и радиационными объектами Украины, осуществляемая представителями других стран, а тем более незаконными вооруженными группировками, является неправовой и представляет опасность как для самих объектов, так и для населения.

Более того, ее можно квалифицировать как международный ядерный терроризм. Следует также отметить, что ни так называемая ДНР, ни так называемая ЛНР не имеют никаких законных или институциональных прав на деятельность, связанную с обращением с радиоактивными отходами или источниками ионизирующего излучения. В конце концов, на территории ОРДЛО нет какого-либо профильного учреждения, которое могло бы взять на себя ответственность за них.

Украинский ядерный регулятор, как сказано выше, сейчас не имеет доступа к потенциально опасным объектам в аннексированном Крыму и на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Кто и как их контролирует, с какой целью использует? Вопросов много, и необходимо искать на них ответы.

Итак, подведем итоги: МАГАТЭ считает Украину целостным государством, продолжающим нести ответственность за все ядерные объекты на ее территории. Такую позицию поддерживает и украинский МИД. И позицию МИД можно понять — потеря Украиной полномочий относительно ядерных объектов, размещенных на ее территории, будет означать автоматическое обретение этих полномочий страной-агрессором.

А частичный переход ответственности за те или иные объекты на захваченных территориях к оккупантам будет означать приближение признания их юрисдикции на этих территориях.

Кроме политического, существует еще и человеческое измерение. Ядерные объекты и ИИИ, находящиеся на временно неподконтрольных Украине территориях, могут быть использованы для изготовления грязной бомбы, заражения питьевой воды, уничтожения окружающей среды прежде всего Донбасса. Оккупационная власть с такими объектами может вести себя безответственно, и это может иметь негативные последствия для населения и экологии как контролируемой, так и неконтролируемой официальным Киевом территории.

Мы не можем оставаться равнодушными. Необходим постоянный радиационный контроль на контрольно-пропускных пунктах на линии разграничения и на оккупированных территориях. Надо предоставить доступ украинским специалистам к объектам повышенной опасности ОРДЛО и Крыма для проверки их состояния. Ведь, в конце концов, государство — это люди, и граждане Украины не должны пострадать вследствие неправовых и незаконных действий оккупантов.