Мадьярский узел

Порой стоит взглянуть на проблему межгосударственных отношений с географическим соседом, членом ЕС, таким, как Венгрия, под иным углом. Чтобы обоюдная выгода и перспектива стать полноправными участниками европейского пула помогли начать отношения с чистого листа.

Закон Украины "Об образовании", принятый Верховной Радой 5 сентября 2017 г., определил обязательность обучения на украинском — государственном — языке на всей территории страны, включая приграничные области. И этим вызвал массу политических эмоций в сопредельной Венгрии. Словаки, поляки, белорусы, молдаване и даже россияне (если не считать записных украинофобов и подстрекаемых ими венгров) отнеслись к этому факту спокойнее.

Дипломаты Будапешта и Киева ведут кропотливую работу, но без громких заявлений. Вопрос в том, как продолжить (или все же начать после эмоциональных выбросов?) конструктивные и взаимовыгодные отношения с таким важным участником европейского интеграционного процесса и членом Вышеградской четверки, как Венгрия? И что для этого необходимо сделать?

Для начала определим, почему действия Будапешта так привлекательны для венгроговорящих украинцев, проживающих на приграничной с Венгрией территории. Орбан умело играет на популярных для Закарпатья темах, зарабатывая электоральные очки. Предоставляет кредиты на АПК, строительство инфраструктуры, поддержку украинских учителей и медработников. Все вроде бы в рамках закона, доказать обратное никто пока не смог.

В то же время некоторые венгерские политики идут еще дальше — обещают законодательно закрепить увеличение помощи заграничным венграм почти в пять раз.

На шаг позади Эгана

В прошлом году на конкурс, объявленный благотворительным фондом Центра по развитию экономики Закарпатья имени Эде Эгана, через Интернет зарегистрировались 1395 представителей венгерского меньшинства. Будапешт готов предоставлять безвозвратную помощь предпринимателям и малым предприятиям области в размере 80% от стоимости проекта.

Для получения помощи нужно всего лишь составить бизнес-план и зарегистрироваться на сайте. И стать тем счастливчиком, которому перепадет часть благотворительного пирога из 17,5 млн евро, выделенных на эти цели.

Директор фонда Эде Эгана — Марианна Берки особо не скрывает, что ее основная цель — способствовать экономическому развитию Закарпатья, созданию новых рабочих мест, дать возможность людям вернуться из-за границы и обеспечивать свою семью стабильным доходом дома, на родной земле, естественно, по ее мнению, венгерской. Никого не смущает, что речь идет об украинских гражданах?

О долгосрочном характере планов всеми возможными преференциями заманить украинских венгров в такую близкую венгерскую заграницу, сделав их не трудовыми мигрантами-заробитчанами, а гражданами мадьярской родины, свидетельствуют и слова правительственного комиссара Венгрии Иштвана Грежи, который отвечает за Закарпатье в правительстве Венгрии. Он утверждает, что для Будапешта приоритетным направлением остается поддержка сельскохозяйственного производства, а также малых и средних предприятий.

По мнению руководящего партнера "Финансового клуба" Руслана Черного, подобная ситуация свидетельствует о том, что это рынок, и если таким образом иностранные государства пытаются забрать себе часть хороших клиентов и предпринимателей, которые могут работать в другом государстве и стать их гражданами, то они действительно это делают.

"При этом можно по-разному охарактеризовать этот процесс, в частности как ненормальную конкуренцию. Но это рынок, и власти Украины действительно должны подумать о том, как этому противостоять, в том числе используя рыночные механизмы. В частности, создавать условия, чтобы наши граждане любили эту страну и не хотели отсюда уезжать. Для этого надо сделать так, чтобы правила ведения бизнеса в Украине были благоприятными и понятными, тогда аграрии будут довольны тем, что они делают, и уверены в завтрашнем дне", — считает Р.Черный.

В 2017-м инфляция в Украине почти в восемь раз превысила венгерский показатель в 2,5% и достигла 16,4%. Почти в полтора раза больше украинского и показатель венгерского ВВП на душу населения. И если сегодня премьер Гройсман утверждает, что по итогам 2017 г. средняя зарплата в Украине составляет

7,4 тыс. грн в месяц, и надеется, что в 2018-м этот показатель достигнет 10 тыс. грн, то средняя зарплата в Венгрии в пять, а то и в десять раз выше — от 1000 до 2000 евро (если перевести в гривни, то это по реальному курсу от 35 тыс. до 70 тыс. грн). Соотношение цифр дает ключ к пониманию остроты проблемы. В частности того, что действия Будапешта по привлечению приграничных соотечественников в условиях, когда происходит массовая миграция трудоспособных венгров в другие страны ЕС и мира, где зарплаты выше, — это уже не просто борьба за трудовые ресурсы. И Венгрия в такой ситуации примет украинцев Закарпатья, как своих.

При этом совершенно закономерно ожидать от украинских властей проактивных действий на упреждение. В первую очередь для того, чтобы уберечь своих соотечественников от эмоциональных решений, связанных со сменой гражданства и подкрепленных финансовыми стимулами заграницы. Однако, вопреки ожиданиям, украинские чиновники, похоже, даже не пытаются конкурировать с венгерскими коллегами, пустив на самотек опасные процессы влияния иностранных кредитов на решения закарпатских украинцев в выборе Родины. Такое бездействие, списывание проблем на мнимый региональный характер могут стать причиной нового геополитического кризиса уже в Прикарпатье.

Председатель комитета АПК Торгово-промышленной палаты Украины Олег Юхновский так прокомментировал данную ситуацию: "Украинская власть декларировала в последние годы очень много планов. Но по факту в текущем году предусмотрено 1 млрд грн на поддержку именно фермерских хозяйств (госбюджет 2018 г.). Однако у Министерства аграрной политики и продовольствия Украины нет четкой программы использования этих средства. В частности, в каких областях Украины потребность в бюджетных деньгах велика, а в каких регионах дефицит не так губителен".

Справка

Согласно информации официального сайта, Украинский государственный фонд поддержки фермерских хозяйств (Укргосфонд) является правопреемником организации с аналогичным названием, созданной распоряжением КМУ 27 июня 1991 г. В 2017-м благодаря его деятельности 212 фермерских хозяйств — победителей конкурса получили господдержку на сумму 65 млн грн.

Кроме того, Укргосфонд представил в Минрегион на конкурс проектов, которые могут быть реализованы за средства ЕС, проект "Создание Всеукраинского сетевого бизнес-инкубатора для диверсификации сельскохозяйственного производства и развития кооперации в сельской местности".

По словам Юхновского, правительство Украины только говорит о поддержке работы сектора АПК и выделении полумиллиарда гривен на создание в сельской местности кооперативов, перерабатывающих предприятий. Но на каких условиях и каков механизм этой поддержки, пока никто точно не знает. В частности, неизвестно, на какую сумму поддержки могут рассчитывать кооперативы и перерабатывающие предприятия в Закарпатье, и насколько эта сумма будет отличаться от финансовой поддержки приграничной с аннексированным Крымом Херсонщины.

"Государство должно четко определить для себя приоритеты развития и точечно сконцентрировать ресурсы, прописав это в региональных программах развития, назначив ответственные министерства", — резюмировал Олег Юхновский.

Косвенно о нерасторопности и несогласованности действий госучреждений в отношении поддержки АПК в Закарпатье могут свидетельствовать реляции пресс-службы системного Ощадбанка, датированные июлем 2017-го, о выдаче с начала 2017 г. 133 кредитов на сумму 210 млн грн. Кредиты выданы 400 украинским малым и средним сельхозпредприятиям, в основном аграриям Запорожской, Луганской и Херсонской областей.

4 декабря прошлого года Ощадбанк как уполномоченный банк правительственной программы поддержки аграриев при покупке отечественной сельхозтехники отрапортовал о том, что за 2017 г. выплатил на эти цели 31,6 млн грн. При этом в бюджете на 20-процентную компенсацию стоимости оборудования было предусмотрено 550 млн грн. Это означает, что бюджетные кредиты были освоены лишь на 6% (!).

Сравнив более выгодные условия, создаваемые для своих и украинских аграриев Будапештом — 80% компенсации на сельхозтехнику с 20% возмещения от Украины (Венгрия дает в четыре раза больше. — Э.С.), можно понять, насколько серьезно мадьяры заинтересованы в работниках именно нашего Закарпатья.

Киев снова отстает от предложений Будапешта и благотворительного фонда Эде Эгана, хотя на радикальные альтернативы и кредитные предложения даже имеющихся в госбюджете финансовых средств вполне достаточно. Именно об этом говорит тот факт, что Ощадбанк в 2018 г. планирует поднять уровень компенсаций АПК до 900 млн грн, а уже в 2019–2021 гг. — до 1,5 млрд. Но, как говорится, дорога ложка к обеду.

В начале декабря 2017-го заместитель министра аграрной политики и продовольствия Виктор Шеремета принял участие в работе круглого стола "Реализация проекта оценки устойчивого развития фермерских хозяйств". Замминистра напомнил, что в соответствии с бюджетной программой поддержки развития фермерских хозяйств Минагропрод запланировало в том числе поддержку сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов путем удешевления стоимости (до 70%) закупки техники, оборудования. Очевидно желание не только составить реальную конкуренцию венгерскому благотворителю Эду Эгану, но и поддержать отечественного производителя техники для агропромышленного комплекса.

Также В.Шеремета пообещал продолжить работу по удешевлению кредитов, полученных в государственном банке или банке, в уставном капитале которого 75 и более процентов акций принадлежит государству. Он сообщил, что премьер-министр Владимир Гройсман дал указание Минагропроду согласовать с госбанками возможность предоставления аграриям кредитов под 1,3% годовых.

"На сегодняшний день на такие условия согласился один государственный банк, в котором действует программа, согласно которой 500 тыс. грн может быть предоставлено аграрию даже без залога. Такие условия созданы, поскольку, изучив историю кредитования украинских фермеров, мы обнаружили, что отечественный аграрий не всегда имеет возможность дать залог", — пояснил В.Шеремета.

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Углубление экономического сотрудничества Украины и Венгрии — важная составляющая межгосударственных отношений двух соседних государств. Будем надеяться, что руководство нашей страны и Венгрии понимают важность и перспективность выстраивания взаимовыгодных отношений.

Венгерской общине Закарпатья нужна не блокада евроатлантической интеграции Украины, не наблюдательная миссия ОБСЕ в регионе. Ей нужны гарантии ее прав, сейчас в первую очередь языковых и образовательных, и внимание украинской власти как к полноценным гражданам Украины. Этого ждет и требует все Закарпатье.

К слову, о том, что подобные процессы между Венгрией, Словакией и Польшей уже активно идут, информируют ведущие информационные агентства. Так, в начале января 2018 г. сообщалось о том, что Польша ведет переговоры с Венгрией о создании банка развития, который будет инвестировать в инфраструктуру региона. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе встречи в Будапеште с венгерским коллегой Виктором Орбаном.

В Будапеште ждут не только продуманных шагов отдельных украинских министерств, там ждут системной межгосударственной стратегии развития региона. При этом попытки Киева свести проблемы к региональному уровню по сути бесперспективны — такой вариант не будет способствовать решению накопившихся проблем.