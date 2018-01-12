Как согреться Украине, или Как "нагревают" украинцев

Типичная, увы, ситуация: в квартире холодно, "горячую" воду надо спускать минут пятнадцать, пока "потеплеет". "Киевэнерго" подает воду и тепло только "до стенки", а управляющая компания (сиречь ЖЭК) говорит, что циркуляционный насос украли, а без него ничего сделать не могут…

Почему бурная деятельность правительства и парламента по законоупорядочению сферы ЖКХ не только не способствует решению коммунальных проблем украинцев, а наоборот, усугубила их, сделав граждан еще более беспомощными перед облэнерго, облгазами, водоканалами, теплокоммунэнерго и прочими естественными и неестественными местными, региональными и "всеукраинскими" монополиями?

И это при том, что за последние три года принят ряд законов, которые совокупно означают (вроде бы!) коренную реформу в жилищно-коммунальной сфере. Это законы "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования расчетов за энергоносители" (№1198, 2014 г.), "Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме" (№417, 2015 г.), "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения" (№2119, 2017 г.) и, наконец, новая редакция Закона "О жилищно-коммунальных услугах" (№2189, 2017 г.).

Следует четко осознать, что развитие мировой цивилизации базируется именно на таких простых, казалось бы, вещах, как питьевая вода, горячий душ, тепло в доме и, пардон, канализация. В чем причины такой… "нецивилизационной" ситуации в Украине?

Прямой договор с поставщиком или спасение "Нафтогаза Украины"?

Как сказал в приватной беседе один "дважды министр", "Нафтогаз" был черной дырой, в которую все правительства независимой Украины сваливали внутренние долги госбюджета: дотации коммунальщикам, разницу в цене газа для населения и промышленности, убытки государственных добывающих компаний, разные тарифы на тепло для различных категорий потребителей, запутанную сетку тарифов на электроэнергию и т.д., и т.п.

С приходом постмайданной власти стало очевидно, что не только терпение МВФ истощилось, но и ситуация с крупнейшей государственной компанией страны застыла в шаге от падения в экономическую пропасть. Из дальнейшего развития событий видно, что перед командой новых менеджеров "Нафтогаза" были поставлены следующие задачи: ликвидировать перекрестное субсидирование — раз (т.е. выровнять цены газа для населения, бюджета и бизнеса), нарастить добычу собственного газа — два (чтобы хватило хотя бы для населения) и, как результат, сделать НАК прибыльной — три.

Понятно, что вариант снижения цены газа для промышленности до уровня цены для населения (для ликвидации перекрестного субсидирования) даже не рассматривался — так не то что старые долги не вернуть, но и лишить газовых олигархов их прибылей, что просто невозможно! Поэтому цена газа для населения прогнозировано должна была вырасти, но тут есть нюансы — лечить осторожно или… резать быстро?

25 марта 2014 г. Кабинет министров принял постановление №81 "О совершенствовании государственной политики регулирования цен на природный газ и тарифов на тепловую энергию и обеспечении усиления социальной защиты населения при оплате жилищно-коммунальных услуг". Документом устанавливалась следующая цена газа для населения:

— 1197 грн за тысячу кубометров (при потреблении до 2500 кубометров в год);

— 1965 грн за тысячу кубометров (от 2500 до 6000 кубометров в год);

— 4011 грн за тысячу кубометров (более 6000 кубометров в год).

Для жителей многоквартирных домов с централизованным отоплением — 1299 грн. Это соответствовало росту в 1,5 раза от цен, действовавших с 2010 г. (например, 725,4 грн при потреблении до 2500 кубометров).

Как видим, цифры божеские, но самое главное — предусматривалось плавное их повышение в три этапа:

— с 1 мая 2015 г. — на 40%;

— с 1 мая 2016 г. — на 20%;

— с 1 мая 2017 г. — на 20%.

Это повышение полностью соответствовало рекомендациям МВФ: рост цен на отопление и газ для населения на 40–55% в 2014 г. и регулярное их увеличение на 20–40% в течение следующих трех лет (по словам Реза Могхадам, директора МВФ по Европе).

Параллельно законом №1198 ужесточалась платежная дисциплина — исполнителями услуг тепло- и водоснабжения назначались предприятия ТКЭ и водоканалы, а право определять тарифы на их услуги переходило от местных органов власти к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Вводились прямые договоры между жильцами и коммунальными предприятиями (без посредничества ЖЭКов и других управляющих компаний). Кроме того, вводились транзитные счета, с которых платежи населения за потребленные энергоносители прямо поступали на счета НАК "Нафтогаз Украины".

Все это, естественно, улучшило финансовое положение НАКа, а повышение цены газа достаточно спокойно перенесло население — уровень платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в 2014 г. составил 92,2%, а долг — 14,7 млрд грн (в 2013 г. было 99% и 12,5 млрд грн соответственно). Зачем в этой ситуации надо уходить от прямых договоров жильцов с коммунальными предприятиями, было совершенно непонятно. Тем не менее в 2015-м Верховная Рада принимает закон №417, который провозглашает курс на полную "коллективизацию" жильцов многоэтажек. Их обитателям давался срок — один год — для создания объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД). Затея эта прогнозируемо провалилась. (Задолго до этого о подобном результате ZN.UA рассказывало в статье "ОСМД: акционерное общество или колхоз", №10 за 2011 г.)

Сегодня в стране менее четверти жильцов многоэтажных домов создали ОСМД, в Киеве — менее 4% (вместе с ЖСК — 10%).

Все идеи авторов вышеназванного закона шли вразрез с предыдущими начинаниями правительства и загоняли ситуацию в сфере ЖКХ в состояние неопределенности. Как, скажите, будут работать сотрудники ЖЭКов, если с экранов телевизоров народные депутаты без устали вещают, что через год "ненавистные" ЖЭКи будут ликвидированы как класс? Гражданам ведь было невдомек, что грядет… замена шила на мыло, за которой скрывается передел рынка жилищных услуг, стоимость которого — десятки миллиардов гривен.

Именно со второй половины 2015 г. качество обслуживания многоквартирных домов (и без того оставлявшее желать лучшего) просто сошло на нет. В Киеве, где к грядущему повышению тарифов на тепло почти 99% домов были оборудованы домовыми счетчиками тепла, начались их массовые кражи! А ведь доступ к подвалам, где в основном установлены счетчики тепла, имели отнюдь не сотрудники "Киевэнерго", а работники ЖЭКов (которые активно перерегистрировались в управляющие компании).

Там, где предпринимались попытки создать ОСМД или хотя бы избрать представителя совладельцев, начинались саботаж и обструкция со стороны ЖЭКов.

Принять закон в современных условиях Украины — это даже не полдела. Потому что без пакета подзаконных актов (правил, инструкций, регламентов и пр.) закон не заработает. Более того, необходимо провести серьезную просветительскую кампанию, чтобы каждый исполнитель понимал свою задачу.

Интересно, хоть один из авторов закона побывал на встречах не с абстрактными избирателями, а с конкретными жэковскими работниками? И вряд ли такая встреча закончилась бы мирно.

В чем успех (пока зачастую условный) реформы децентрализации? Да в том, что к ее старту был готов полный пакет "нормативки", разработаны учебники, с самого начала велась активная работа на семинарах и тренингах, даже в Донбассе (был там и сам видел). А к закону №417 до сих пор не утверждено ни одно постановление Кабмина, только сейчас, через три года после его принятия, разрабатывается нормативная база. Но худшее — впереди.

Почему в ЖКХ терапию поменяли на хирургию?

Плавное повышение тарифов поменяло на шоковое не правительство Гройсмана, а правительство Яценюка. В основе таких действий — распоряжение Кабмина от 27 февраля 2015 г. №129-р "Об одобрении проекта Письма о намерениях Правительства Украины и Национального банка Украины в Международный валютный фонд и проекта Меморандума об экономической и финансовой политике", письмо Министерства финансов (от 28 февраля 2015 г. №31-12240-03/6404) и положения Меморандума об экономической и финансовой политике (письмо о намерениях от 27 февраля 2015 г. №3080/0/2-15 Кабмина и Нацбанка в Международный валютный фонд).

Иными словами, на основании трех документов сомнительной правомочности — проекта письма, проекта меморандума и письма о намерениях — НКРЭКУ установила цену газа для населения в многоквартирных домах на уровне 7188 грн за тысячу кубометров на весь год, а тем, кто отапливается газом, — 3600 грн в отопительный сезон за первые 200 кубометров в месяц и те же 7188 грн за перерасход, а также в остальное время года (постановление НКРЭКУ от 3 марта 2015 г. №583).

Конечно, такое разделение цен открывало широкое поле для манипуляций с нормами потребления как со стороны населения, так и со стороны облгазов и… политиков. Один из них, например, прославился "тарифным майданом" под стенами Кабмина — добился от правительства замены формулировки "200 в месяц" на "1200 на 6 месяцев". Полезно, однако, политику помнить арифметику!

Украинцы пережили 2015 г. относительно спокойно, и уровень платежей за ЖКУ составил 95,4%, а долг сократился чуть ли не вдвое — до 8,8 млрд грн. Однако майские праздники 2016-го начались для страны феерически, правда, народ (за исключением немногочисленных экспертов) этого не заметил, а зря.

Первым знаковым шагом нового премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, сделанным уже через неделю после утверждения на должности, было заявление о "последнем изменении цены на газ вообще в жизни нашего государства"! Теперь на весь год и для всех потребителей устанавливалась единая цена — 6879 грн за тысячу кубометров.

Для тех 5,9 млн домохозяйств, которые пользовались только газовой плитой, цена за кубометр снизилась на целую 31 копейку — с 7,19 до 6,88 грн, но они потребляли всего 15% газа. А вот остальные 7,4 млн семей, использовавших газ для отопления, потребляли 85% газа, приходящегося на население. Для них изменение цены с 3,60 до 6,88 грн означало рост в 1,9 раза! Однако и владельцы газовых плит рано обрадовались — для 8 млн семей, которые пользовались централизованным отоплением, его стоимость выросла в два раза! Как и цена горячей воды.

В итоге 15 млн семей — фактически все население страны! — получили горькую тарифную пилюлю, которую правительство подсластило… жилищными субсидиями. В 2015 г. в отделы субсидий с протянутой рукой пришла треть страны — 5,9 млн семей! На выплаты коммунальщикам и газовикам ушло из госбюджета (из наших общих денег!) почти 20 млрд грн. В 2016-м за субсидиями обратилось еще больше — 7,4 млн семей, а из госбюджета было потрачено уже 52,5 млрд грн!

Однако все рекорды, несмотря на заверения президента и правительства об улучшении благосостояния украинцев, побил 2017 г. — за 11 месяцев за субсидиями обратилось 8 млн семей, а выплаты составили 55,4 млрд грн по коммуналке и 1,9 млрд — по сжиженному газу и печному топливу. Легко подсчитать, что за год придется выплатить минимум 62 млрд грн, но есть еще и долг бюджета за предыдущие годы, превышающий 23 млрд! Но и это еще не все.

Задолженность населения за ЖКУ за 2016 г. выросла втрое — с 8,8 млрд до 29 млрд грн и держалась на этом уровне весь 2017-й. В ноябре долг населения побил все предыдущие "рекорды" и составил 30,6 млрд грн, а уровень оплаты опустился до 89%.

В итоге предприятия ЖКХ и облгазы недополучили из-за долгов населения и невыплат из госбюджета колоссальную сумму — 53,6 млрд грн, поэтому задавать вопрос о качестве коммунальных услуг просто некорректно. Понятно, что коммунальщики, как всякие нормальные хозяйственники в такой ситуации, начинают всеми правдами и неправдами "экономить" — недогревать теплоноситель, не подавать горячую воду летом (когда ее себестоимость втрое выше тарифа), недокачивать холодную на верхние этажи, бодяжить природный газ воздухом на ГРС и применять еще немало других хитростей, о которых мы даже не догадываемся.

Что делают народные защитники?

В нормальной парламентско-президентской республике народные депутаты не только влияют на экономическую и социальную политику правительства, но и, используя законодательные инструменты, направляют деятельность исполнительной власти в нужное русло.

Но в Украине не только правительство действует в интересах олигархических групп в сфере ЖКХ, но и, как оказалось, демократическая оппозиция, меньшинство, не говоря уже о большинстве, работает в том же направлении. Закон "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения" (пролоббированный при их активном участии) обязывает жильцов многоэтажек покупать за свой счет общедомовые счетчики холодной и горячей воды и тепла, более того, делает их основными при начислении платы за эти услуги. Фактически закон вводит коллективную ответственность за индивидуально потребляемые услуги — заплати за себя и… за того парня. При этом квартирные счетчики, названные в законе индивидуальными, становятся теперь только механизмом распределения оплаты за весь дом.

Это супервыгодно коммунальщикам (выставили счет всему дому и забыли о должниках), но полностью противоречит закону №1198, духу и букве прямых договоров между потребителями и поставщиками. В этом свете нормы закона об обязательной установке индивидуальных счетчиков выглядят издевательски — в чем их смысл? Более того, если для установки общедомового счетчика расписан весь механизм и предусмотрены санкции, то для квартирных, индивидуальных ничего этого нет.

В таком же ключе выписана и новая редакция закона о жилищно-коммунальных услугах (также пролоббированная "демократической" оппозицией), которую ZN.UA подробно анализировало ("Закон жилищно-коммунального крепостничества", №46 за 2017 г.). Она сохранила все родимые пятна старой "совковой" редакции. То же превосходство прав и санкций у коммунальных монополистов при превосходстве обязанностей и бесправии потребителей. Например, если потребитель не заплатил вовремя, то автоматически получает пеню, а если поставщик предоставил некачественную услугу или совсем не предоставил, закон запускает человека по длинному кругу в суд, где доказать свою правоту практически нереально.

Есть ли выход из тупика?

Тарифная политика исполнительной власти в лице Кабинета министров и президента, ответственного за деятельность НКРЭКУ, и бездумная законодательная деятельность Верховной Рады завели ситуацию в жилищно-коммунальной сфере в никуда.

Дальнейшее повышение тарифов на газ (анонсированное "Нафтогазом Украины") или электроэнергию (уже проведенное НКРЭКУ на оптовом рынке) будет лишь усугублять ситуацию. Оно закономерно приведет к снижению уровня платежей, росту задолженности и населения, и предприятий, увеличению расходов государственного бюджета на субсидии, сокращению количества и снижению качества услуг. Фактически не сегодня, а уже давно все должны всем.

Наращивание цены, как показала действительность, может завести только в тупик. Осуществленное молодыми "менеджОрами" НАК "Нафтогаз Украины" и НКРЭКУ взвинчивание цен и тарифов, пролоббированное отдельными депутатами и членами правительства, поддержанное недостаточно дальновидными министрами социального блока, — и все это без анализа платежеспособности людей и учета украинских реалий — привело к провалу.

Выход из этой ситуации есть, вопрос только в том, решится ли на него власть?

Куда бедному горожанину податься?

Что делать в ситуации, описанной в начале статьи? Если вы не хотите, чтобы ЖЭК, облгаз, водоканал, теплокоммунэнерго, НКРЭКП, Кабинет министров, Верховная Рада и президент Украины использовали вас, как собственный кошелек, — сопротивляйтесь!

Объединяйтесь с соседями, составляйте акты обследования, пишите индивидуальные и коллективные жалобы, судитесь с монополистами, требуйте от мэра и местных депутатов защиты ваших прав, добивайтесь установки счетчиков тепла в каждом доме, проверяйте структуру тарифов на обслуживание вашего дома и для каждой коммунальной услуги, привлекайте всевозможные управления защиты прав потребителей, ценовой политики, местные отделения Антимонопольного комитета, обращайтесь к "грантоедам" и всевозможным международным и правозащитным организациям, которых сейчас множество в Украине, пишите в Министерство региональной политики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Уполномоченному по правам человека в Украине В.Лутковской, президенту Украины П.Порошенко как гаранту ваших конституционных прав.

Статья 42 Конституции Украины прямо указывает: "Государство защищает права потребителей, осуществляет контроль за качеством и безопасностью продукции и всех видов услуг и работ, содействует деятельности общественных организаций потребителей".

Мы все — потребители коммунальных услуг и таких товаров первой необходимости, как вода, тепло, газ и электроэнергия. Все институты государства должны осуществлять контроль над их качеством и безопасностью! От государства мы требуем всего лишь защитить наши конституционные права.