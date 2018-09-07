Фальстарт большой украинской приватизации?

Надежда умирает последней.

Народная мудрость

Действительно ли большая приватизация в Украине стартовала или мы являемся свидетелями еще одного досадного фальстарта? Чего добиваются своими судебными заявлениями участники конкурсов по отбору советников для подготовки жемчужин государства к приватизации — срыва большой приватизации или гарантированного ее проведения на началах прозрачности и законности? Какие возможны пути выхода из ситуации и как она может повлиять на дальнейшую судьбу большой приватизации в Украине?

Как-то незаметно, если учесть летные отпуска, 30—31 июля 2018 г. стартовала долгожданная большая украинская приватизация. Впервые в истории имплементации нового Закона Украины "О приватизации государственного и коммунального имущества" от 18.01.2018 № 2269-19 (далее — Закон) Фонд государственного имущества Украины провел конкурсы по отбору советников для подготовки к продаже объектов большой приватизации в Украине.

Начиналось все хорошо…

Конкурсы проводились во исполнение распоряжения Кабинета министров Украины от 10.05.2018 г. № 358-р. Конкретная процедура их проведения установлена Порядком привлечения советников в процессе приватизации объектов государственной собственности, утвержденным постановлением Кабинета министров Украины от 30.11.2016 г. №878 (далее — Порядок) и Положением о Конкурсной комиссии по отбору советников в процессе приватизации объектов государственной собственности, утвержденным приказом фонда от 29.03.2018 №458 (далее — Положение). Конкурсная комиссия в составе пяти человек утверждается приказом фонда (далее — Конкурсная комиссия).

Согласно Порядку, конкурсы проходили в два этапа. Во второй этап были приглашены в частности три компании, входящие в международную сеть Grant Thornton International, которая представлена более чем в 130 странах мира и имеет годовой оборот свыше 5 млрд долл. США, а именно: RIA GRANT THORNTON S.P.A. (Италия) — в конкурс по отбору советника для ПАО "Одесский припортовый завод"; "Грант Торнтон Консалтинг ДОО Скопье" (Македония) — в конкурс по отбору советника для ПАО "Объединенная горно-химическая компания"; ООО "Грант Торнтон" (Украина) — в конкурсы по отбору советников для ЧАО "Индар", ГП "Завод "Электротяжмаш", ГП "Угольная компания "Краснолиманская".

Победителями конкурсов, согласно заявлению председателя Конкурсной комиссии г-на Трубарова (и.о. председателя фонда) в социальной сети Facebook от 30 июля и 3 августа 2018 г., стали: компания "Конкорд Консалтинг" — относительно приватизации предприятий ЧАО "Индар", "Президент Отель" и ГП "Угольная компания "Краснолиманская"; компания Pericles Global Advisory LLC — относительно приватизации Одесского припортового завода; компания "BDO корпоративные финансы" — относительно приватизации ПАО "Объединенная горно-химическая компания" и компания "KPMG Украина" — относительно приватизации ГП "Завод "Электротяжмаш". 3 сентября г-н Трубаров также сообщил через Facebook о подписании всех договоров с инвестиционными советниками первого пула предприятий. Бесспорно, главным сюрпризом по результатам первых конкурсов стала неожиданная победа в трех приватизационных лотах компании "Конкорд Консалтинг", которая не является международной по своей сути.

Продолжается в суде...

4 сентября компании "Грант Торнтон" публично заявили о допущенных при проведении конкурсов правонарушениях и об обращении ООО "Грант Торнтон" в Окружной административный суд города Киева с административными исками против Фонда государственного имущества Украины, в которых просит признать недействительными результаты конкурсов по отбору советников по приватизации для ГП "Завод "Элетротяжмаш", ГП "Угольная компания "Краснолиманская" и ЧАО "Индар".

28 августа 2018 г. Окружной административный суд города Киева принял соответствующие постановления о принятии исковых заявлений к рассмотрению и открытию производства по делам относительно двух из указанных выше объектов большой приватизации. В заявлении также говорится о том, что еще один участник обжаловал в Киевском окружном суде результаты конкурсов по отбору советников для ПАО "Одесский припортовый завод" и ПАО "Объединенная горно-химическая компания".

В свою очередь, 5 сентября Фонд госимущества (ФГИУ) разместил на своем сайте заявление, в котором требует от "Грант Торнтон" (Украина) опровергнуть информацию относительно нарушений в ходе работы Комиссии по отбору советников.

Что требует опровергнуть Фонд госимущества и почему безосновательно?

Во-первых, и это главное: учитывая сказанное выше, "Грант Торнтон" не собирается выполнять требование Фонда госимущества и опровергать распространенную от своего имени информацию относительно правонарушений, которые произошли 30 и 31 июля во время работы Комиссии. Нас не пугает намерение фонда обратиться в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации в случае отсутствия опровержения с вашей стороны! Наоборот, как отмечалось выше, мы уже обратились в суд для защиты наших законных прав и надеемся, что справедливый суд прислушается к нашим аргументам при рассмотрении дела.

Мы также подробно информировали о возможных правонарушениях при определении победителей конкурсов правительство Украины и Специальную комиссию Верховной Рады по вопросам приватизации, предложив им провести всестороннее оперативное расследование предоставленных нами фактов и в случае их подтверждения отменить результаты второго этапа конкурсов.

Другими словами, мы являемся свидетелями, скорее, досадного фальстарта, чем успешного запуска большой приватизации в Украине. Но возможность предотвратить досадный фальстарт все еще существует. Для этого все рычаги — у правительства Украины, специальной парламентской комиссии, украинских судебных и правоохранительных органов.

Во-вторых, "Грант Торнтон" рассматривает сам факт обнародования Фондом госимущества жесткого заявления как некоторый позитив. Это придает затронутым в нашем обращении вопросам немаловажное публичное измерение, которое, очевидно, будет способствовать нахождению конструктивных ответов на них.

Главное, что это открывает путь к широкой открытой общественной дискуссии о том, как гарантировать реализацию большой приватизации в Украине на началах законности, прозрачности и честной конкурентности. Надеемся, что в ней примут участие и другие участники конкурсов.

В-третьих, "Грант Торнтон" категорически не разделяет позицию фонда о том, что "сознательно ложные" заявления вредят процессу приватизации и мешают приходу инвесторов. Каждое из наших заявлений мы подтверждаем конкретными доказательными фактами и призываем фонд опровергать сами факты, а не ограничиваться общими обвинениями.

"Грант Торнтон" не является противником большой приватизации в Украине и не имеет никаких намерений ее затормозить. Но мы убеждены, что на ее старте только решительное устранение правонарушений, о которых речь идет в нашем обращении, позволит установить доверие стратегических инвесторов к проведению конкурсов по отбору советников и соответственно повысить инвестиционную привлекательность объектов большой приватизации. Только это будет гарантировать то, что большая украинская приватизация пройдет в исключительно рыночных условиях: будет прозрачной и открытой, а не контролируемой и в интересах отдельных лиц, что существенно уменьшит поступление от приватизации в государственный бюджет Украины.

Вообще стратегическая цель заявления "Грант Торнтон" — добиться того, чтобы первые шаги на пути большой приватизации в Украине, а именно: выбор советников, делались законно и прозрачно конкурентными, открытым и справедливым способом, как это указано в действующем законодательстве Украины и заявлениях премьер-министра Украины г-на Гройсмана. Мы убеждены, что этого же от нас ожидают международные стратегические и портфельные инвесторы, международные финансовые учреждения, прежде всего МВФ и Всемирный банк.

В-четвертых, ФГИУ особенно делает ударение на том, что "у участников конкурса во время работы Комиссии как на первом, так и на втором этапе отбора никаких замечаний не было. В частности и у "Грант Торнтон", который обвинил фонд уже после обнародования результатов конкурсного отбора".

Это утверждение не соответствует действительности, поскольку 31 июля во время рассмотрения Комиссией конкурсного предложения ООО "Грант Торнтон" относительно приватизации ПАО "Объединенная горно-химическая компания" мной было заявлено о непонятных подходах к вычислению баллов для определения победителей, которые применяла Комиссия на предыдущем заседании. Именно поэтому было объявлено о желании нашей компании получить все протоколы ее заседаний. Последнее требование вызвало некоторое сопротивление членов Конкурсной комиссии, но мы обосновали его ссылками на соответствующие статьи Порядка и, наконец, получили эти протоколы.

uprom.info Карьер "Объединенной горно-химической компании"

Перечень незаконных действий, допущенных Конкурсной комиссией

Готовясь к большой приватизации, Украина значительно обновила свое законодательство, приблизив его к лучшим европейским и мировым практикам. При этом ощутимого оптимизма в том, что в этот раз украинское законодательство будет надлежащим образом имплементировано и приватизация пройдет успешно, придало выступление Владимира Гройсмана на заседании правительства Украины 10 мая 2018 г., в котором он пообещал покончить с теневой приватизацией и практикой "прихватизации" 90-х годов, в частности путем привлечения к процессам приватизации высококвалифицированных советников с мировым именем. Именно это выступление вдохновило команду "Грант Торнтон" принять участие в стартовых конкурсах.

Часть 2 ст. 2 Закона обязывает осуществлять приватизацию на основе законности, открытости и прозрачности. Конкретизируя эти требования Закона о порядке отбора советников по подготовке к приватизации и продаже объектов большой приватизации, часть 2 ст. 19 Закона четко устанавливает, что конкурсный отбор советников осуществляется с соблюдением принципов конкурентности, равноправия, общедоступности, гласности и прозрачности.

Вопреки этим императивным требованиям Закона, Конкурсная комиссия, фактически в закрытом режиме (по "старым" правилам игры) провела конкурсы по отбору и выбрала их победителей при отсутствии участников.

Конкурсной комиссией в ходе проведения второго этапа конкурсов были нарушены практически все требования пункта 23 Порядка. В частности: 1) не были распечатаны в присутствии участников всех конкурсов конверты с конкурсными предложениями, то есть публично не были зафиксированы их ценовые предложения и сроки предоставления услуг; 2) не было определено в присутствии участников соответствие конкурсных предложений действующим законодательным требованиям и не выбраны лучшие конкурсные предложения путем подсчета баллов по критериям, определенным пунктом 5 Порядка; 3) не были избраны в присутствии участников конкурсов победители этих конкурсов.

Допустимо представить, что бюрократ от приватизации, привыкший работать по старым правилам игры, может и согласиться с тем, что определенные мелкие нарушения п. 23 могли иметь место. Но разве это меняет суть демократического и единогласного, как это видно из протоколов, утверждения победителей всех шести конкурсов ?! Как в старые добрые времена. Словом, главное — содержание единогласно принятых решений, а не процедура их принятия.

Однако лучшие международные практики принятия законных, эффективных и некоррупционных решений как раз и требуют неуклонного соблюдения установленной законом процедуры. Международный и украинский опыт свидетельствуют, что действия должностных лиц вопреки законной процедуре создают условия для возможного манипулирования фактами, документами, критериями, а в нашем случае ставят под законное сомнение процесс подсчета баллов при определении возможных победителей конкурсов.

Относительно конкретных фактов предвзятых и несправедливых действий Конкурсной комиссии

Фонд госимущества несколько с опозданием, но все же прислал копии соответствующих протоколов. После их тщательного изучения и содержательного анализа были установлены конкретные примеры предвзятого и несправедливого подсчета баллов, допущенного Конкурсной комиссией о конкурсных предложениях компаний "Грант Торнтон". Это нарушило принципы справедливой конкурентности и не позволило этим компаниям занять первые места в ряде конкурсных номинаций.

Пример № 1. Отбор советника по приватизации акций ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (протокол заседания комиссии от 31 августа 2018 г.). Согласно приложению 1, в протоколе количество баллов, которое набрал "Грант Торнтон" (Македония), равно 35, а победитель этого конкурса — ООО "БДО корпоративные финансы" соответственно набрало 37 баллов.

Вместе с тем по четвертому критерию "Эффективность предложенной претендентом методики подготовки к продаже, стратегии продажи, уровень материально-технического обеспечения и организации проекта" в графе "Документально подтвержденное наличие материально-технических ресурсов в достаточном объеме для обеспечения предоставления услуг советника согласно требованиям этого Порядка", Конкурсная комиссия выставляет "Грант Торнтон" (Македония) — 0 баллов.

При этом по аналогичному критерию в той же графе Конкурсная комиссия в конкурсах на приватизацию ПАО "Одесский припортовый завод" выставляет "Грант Торнтон" (Италия) — 2 балла; в конкурсе относительно ЧАО "Индар" и ГП "Завод "Электротяжмаш" выставляет "Грант Торнтон" (Украина) по 2 балла соответственно.

Следует отметить, что все тексты в соответствующих разделах конкурсных документов, поданных на рассмотрение Конкурсной комиссии для экспертной оценки участниками-компаниями "Грант Торнтон" являются абсолютно идентичными и во всех пяти случаях речь идет о материально-технической базе "Грант Торнтон" (Украина), расположенной в Киеве.

Таким образом, из-за очевидной ошибки Конкурсная комиссия незаконно и несправедливо лишила по вышеупомянутому критерию компанию "Грант Торнтон" (Македония) 2 баллов и тем самым лишила ее возможности разделить первое место в конкурсе по отбору советника по приватизации акций ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" вместе с ООО "БДО корпоративные финансы". В таком случае п. 31 Порядка предусматривает, что правительство Украины определяет советника из победителей конкурса по результатам рассмотрения конкурсных предложений.

Пример № 2. Отбор советника по приватизации ГП "Завод "Электротяжмаш" (протокол заседания комиссии от 31 августа 2018 г.).

Согласно приложению 2, в протоколе количество баллов, набранное "Грант Торнтон" (Украина), равно 35, а победитель конкурса ООО "КПМГ" соответственно набрало 37 баллов.

Вместе с тем по четвертому критерию "Эффективность предложенной претендентом методики подготовки к продаже, стратегии продажи, уровень материально-технического обеспечения и организации проекта" в графе "Документально подтвержденное наличие собственной методики подготовки к продаже объекта приватизации" Конкурсная комиссия выставляет "Грант Торнтон" (Украина) — 0 баллов.

При этом по аналогичному критерию в той же графе Конкурсная комиссия в конкурсах на приватизацию ЧАО "Индар" и ГП "Угольная компания "Краснолиманская" выставляет "Грант Торнтон" (Украина) по 2 балла соответственно; относительно консультирования по продаже пакета акций ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" выставляет "Грант Торнтон" (Македония) 2 балла.

Следует отметить, что все тексты в соответствующих разделах подтверждающих документов, которые были предоставлены на рассмотрение Конкурсной комиссии для экспертной оценки компаниями "Грант Торнтон", абсолютно идентичны.

При этом совершенно очевидно, что методика подготовки к продаже разных объектов приватизации является по определению однотипной и в нашем случае определяется стандартами, действующими в международной сети "Грант Торнтон".

Следовательно, из-за очевидной ошибки Конкурсная комиссия незаконно и несправедливо лишила по вышеупомянутому критерию компанию "Грант Торнтон" (Украина) 2 баллов и тем самым лишила возможности разделить первое место вместе с ООО "КПМГ" в конкурсе по отбору советника по приватизации ГП "Завод "Электротяжмаш". Как уже отмечалось, в таком случае правительство Украины определяет советника из победителей конкурса по результатам рассмотрения конкурсных предложений.

Пример 3. Отбор советника по приватизации акций ЧАО "Индар" (протокол заседания комиссии от 30 августа 2018 г.). Согласно приложению 3 в протокол количество баллов, набранное "Грант Торнтон" (Украина) равно 31, а победитель конкурса ООО "Конкорд консалтинг" соответственно набрало 34 балла.

А). По первому критерию "Наличие опыта у претендента в выполнении аналогичных задач" в графе "Документальное подтверждение предоставления консультаций в сфере приватизации в Украине, обеспечивших успешную продажу объектов государственной собственности", Конкурсная комиссия выставляет "Грант Торнтон" (Украина) 0 баллов.

Вместе с тем по аналогичному критерию в той же графе Конкурсная комиссия в конкурсе на приватизацию пакета акций ЧАО "Одесский припортовый завод" выставляет "Грант Торнтон" (Италия) 2 балла.

Б). По второму критерию "Наличие у участника конкурса представительства и возможности привлечения других консультантов" в графе "Наличие договорных отношений с экспертами, консультантами, имеющими опыт предоставления консультаций и обеспечения успешного заключения соглашений в сфере деятельности предприятия или предоставления на договорной основе консультаций (услуг советника) в сфере приватизации в Украине, обеспечивших успешную продажу государственной собственности", Конкурсная комиссия выставляет "Грант Торнтон" (Украина) — 0 баллов.

По аналогичному критерию в той же графе Конкурсная комиссия в конкурсе на приватизацию и продажу пакета акций ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" выставляет "Грант Торнтон" (Македония) — 2 балла; государственных предприятий "Угольная компания "Краснолиманская" и "Завод "Электротяжмаш" — выставляет "Грант Торнтон" (Украина) по 2 балла соответственно.

Кроме того, в подпункте 5 пункта 2 раздела 5 Подтверждающих документов "Грант Торнтон" (Украина) есть прямые ссылки на необходимый опыт экспертов и консультантов, а именно — предоставление аудиторских и юридических услуг предприятиям, в частности, фармацевтической отрасли.

В). По четвертому критерию "Эффективность предложенной претендентом методики подготовки к продаже, стратегии продажи, уровень материально-технического обеспечения и организации проекта" в графе "Документально подтвержденное наличие собственной стратегии продажи объекта приватизации" Конкурсная комиссия выставляет "Грант Торнтон" (Украина) — 0 баллов.

В то же время по аналогичному критерию в той же графе Конкурсная комиссия в конкурсе на приватизацию и продажу пакета акций ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" выставляет "Грант Торнтон" (Македония) — 2 балла; государственного предприятия и "Завод "Электротяжмаш" выставляет "Грант Торнтон" (Украина) по 2 балла соответственно.

Следует отметить, что часть текстов в соответствующих четырех разделах Подтверждающих документов, касающихся стратегии приватизации и предоставленных на рассмотрение Конкурсной комиссии для экспертной оценки участниками-компаниями "Грант Торнтон", практически идентичны.

Такая идентичность не случайна, поскольку успешный практический опыт команды специалистов компаний "Грант Торнтон" в сфере приватизации показал, что более детализированная стратегия приватизации конкретного предприятия должна быть прописана только после его всесторонней диагностики, аудита и оценки.

Именно из-за этого руководителем команды, которая должна была определить конкретную стратегию приватизации ЧАО "Индар", был выбран управляющий директор "Грант Торнтон" (Венгрия) с более чем 20-летним опытом в сфере приватизации и слияниях/поглощениях на фармацевтических европейских рынках.

В частности, он был советником в проекте продажи контрольного пакета акций Венгерской фармацевтической компании Human Oltóanyag стратегическому инвестору — группе фармацевтических компаний TEVA Group; предоставлял в составе команды Nomura CF консультационные услуги компании Albany Molecular по приобретению Comgenex — ведущей венгерской молекулярно-диагностической компании; был консультантом Государственного агентства приватизации Венгрии по вопросам приватизации и приобретения компании Chinoin Pharma (1993–1994 гг.) компанией Bank Austria GiroCredit Securities.

В то же время Конкурсная комиссия в двух аналогичных случаях предоставляет компаниям "Грант Торнтон" по 2 балла, а в случае с ЧАО "Индар", не принимая во внимание чрезвычайно высокую профессиональную специализацию в фармацевтической отрасли привлеченных советников и экспертов, дает "Грант Торнтон" (Украина) ноль баллов.

Следовательно, из-за очевидной ошибки или сознательной манипуляции Конкурсная комиссия незаконно и несправедливо лишила по трем вышеупомянутым критериям компанию "Грант Торнтон" (Украина) в целом шести баллов.

Согласно приложению 3 Протокола, количество баллов, набранное "Грант Торнтон" (Украина), равняется 31, а победитель конкурса ООО "Конкорд консалтинг" соответственно набрал 34 балла. В случае справедливой экспертной оценки конкурсного предложения компании количество набранных баллов "Грант Торнтон" (Украина) должно было составлять 37.

Исходя из общей суммы лишенных баллов, Конкурсная комиссия тем самым очевидно незаконно и несправедливо лишила возможности "Грант Торнтон" (Украина) занять первое место в конкурсе по отбору советника по приватизации акций ЧАО "Индар".

Обращаю особое внимание, что в случае с ЧАО "Индар" действия комиссии могут нанести государству Украина значительный материальный ущерб, с учетом того факта, что ценовое предложение, как видно из протокола, предложенное ООО "Грант Торнтон" как в фиксированной, так и в сменной частях вознаграждения меньше, чем соответствующее ценовое предложение ООО "Конкорд Консалтинг".

Приведенные примеры очевидно демонстрируют сознательные или несознательные грубые ошибки, допущенные Конкурсной комиссией при подсчете баллов компаниям "Грант Торнтон", следствием которых стали предвзятое и несправедливое определение победителей на конкурсах по избранию советников по приватизации ЧАО "Объединенная горно-химическая компания", ЧАО "Индар" и ГП "Завод "Электротяжмаш".

Сознательные или несознательные ошибки Конкурсной комиссии, на наш взгляд, очевидно нарушают основы законности, конкурентности, равноправия, прозрачности, гласности, и в случае принятия правительством Украины предложений Фонда о победителях соответствующих конкурсов могут привести к значительным материальным и репутационным потерям для Украины.

Вместо эпилога, или Как должна работать Конкурсная комиссия?

Свое первое заседание Конкурсная комиссия начинает в открытом режиме, приглашает всех участников конкурса. Вместе с ними в заседании, по желанию, могут принимать участие представители украинского парламента, правоохранительных и антикоррупционных органов (им пойдет на пользу), соответствующих международных и общественных организаций, заинтересованных международных партнеров и средств массовой информации.

В их присутствии глава Конкурсной комиссии сообщает о составе, представляет всех других должностных лиц, присутствующих на ее заседании, объявляет обо всех участниках конкурса, прошедших во второй этап, и распечатывает конверты с их конкурсными предложениями, публично заносит в протокол их ценовые предложения и сроки предоставления услуг.

В дальнейшем работа Комиссии может проходить в более ограниченном составе, но при обязательном участии всех участников конкурса. В их присутствии Комиссия устанавливает соответствие конкурсных предложений участников законодательным требованиям и выбирает путем подсчета баллов по критериям, установленным п. 5 указанного Порядка, победителя (победителей) конкурса.

В присутствии всех заинтересованных лиц, принимавших участие в открытии конкурса, Комиссия объявляет победителя (победителей) конкурса.

В течение суток пор члены Конкурсной комиссии подписывают соответствующий протокол заседания, который оперативно размещается на сайте Фонда госимущества.

Далее Конкурсная комиссия на протяжении 10 дней в рабочем порядке предоставляет любую дополнительную информацию участникам конкурса по их запросам.

На наш взгляд, именно такой подход Конкурсной комиссии к рассмотрению конкурсных предложений наиболее соответствует букве и духу положений п.23 Порядка и максимально обеспечит имплементацию принципов открытости, общедоступности, гласности и прозрачности в текущую работу Конкурсной комиссии, и вызовет доверие со стороны участников, потенциальных инвесторов, общественности и международных финансовых партнеров к результатам ее решений по выбору инвестиционных советников.

Большинство, очевидно, скажет, что в нашей стране это невозможно, но надо верить в креативное меньшинство и "камикадзе" в украинском правительстве. В тех, кому небезразлично, кто получит и за какую цену последние унаследованные от советских времен государственные активы, созданные руками украинского народа.

Не знаю, как кому, а мне за Государство грустно!