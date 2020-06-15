Что препятствует развитию газодобычи в Украине

Государственной программой 20/20 дочерней компании НАК "Нафтогаз Украины" — ПАО "Укргаздобыча" — была поставлена задача увеличить к 2020 году ежегодную добычу газа до 20 млрд кубометров. На реализацию этой программы уже потрачено свыше 40 млрд грн, но ежегодная добыча газа компанией за последние четыре года не увеличилась, а наоборот, фактически снизилась.

Вследствие невыполнения определенных задач государству нанесены убытки на более чем 100 млрд грн. Размер этой суммы является достаточно убедительным аргументом, чтобы привлечь особое внимание соответствующих контролирующих органов, Кабинета министров, Верховной Рады и даже президента Украины. Но никто из представителей высшего государственного руководства не дал надлежащую оценку этому очевидному факту неприкрытой халатности, в результате которой причинен масштабный ущерб бюджету Украины.

Уместно привести некоторые обнародованные факты бездеятельности наших власть имущих. Так, Владимир Гройсман на заседании КМУ еще в начале 2019 года открыто заявил, что "Укргаздобыча" провалила план по добыче газа. Но каких-либо поручений по тщательному анализу причин и разработке мер по устранению недостатков и безусловному выполнению государственных задач никому не дали.

Создалось впечатление, что такое положение в газодобывающей отрасли вполне устраивает правительство, и якобы все двигается по разработанному сценарию. Вместо наказания виновных — заоблачные вознаграждения. И все это тихо и мирно.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, который обязан был самостоятельно принять все меры по безусловному выполнению государственных задач, оправдывая бездеятельность своих подчиненных, официально заявил, что главной причиной провала программы является истощение месторождений, отсутствие новых лицензий и коррупция. А его заместитель, директор по интегрированному газовому бизнесу Андрей Фаворов также подтвердил, что в ближайшие годы добыча "Укргаздобычи" не будет расти из-за истощения месторождений, разрабатываемых компанией.

Таким образом, после голословных заявлений и расточительства на миллиарды гривен на протяжении четырех лет руководство "Нафтогаза" при попустительстве правительства официально расписалось в своей полнейшей беспомощности и отсутствии какого-либо видения реальных перспектив существенного увеличения добычи газа. А где же авторы популистской программы 20/20? Они тоже резко изменили свои взгляды на противоположные, но остаются безнаказанно работать на своих должностях?

А вот исполнительный директор (уже в прошлом) этой же компании Юрий Витренко смело называет другую причину провала программы — недостаток профессионалов и невозможность в связи с этим обсуждать и принимать правильные решения. Он также призвал к профессиональной дискуссии, в которой специалисты проанализировали бы, почему не выполнены планы по наращиванию добычи и почему она сокращается.

Откликаясь на этот призыв, ученые, специалисты и аналитики отрасли высказывают по этому поводу свои мнения и предлагают научно обоснованные оптимальные пути решения поднятых проблем, не всегда совпадающие с выводами топ-менеджеров НАКа.

Так, профессор Национального университета "Киево-Могилянская академия", доктор наук по вопросам государственного управления, известный эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев считает, что Украина может себе позволить энергетическую самодостаточность в газовом вопросе, но надо устранить противоречие между государственным статусом государственной компании НАК "Нафтогаз Украины" и ее статусом как субъекта хозяйствования.

Наблюдательный совет НАК четко прописал, что добыча газа будет поддерживаться на уровне, определяемом экономической целесообразностью, и не ставится задача увеличить объемы его добычи. Таким образом, главная цель — рост прибыли компании, а не выгода государства.

Предлагается или ликвидировать компанию, или сохранить ее в собственности государства с дальнейшим четким корректированием цели и задач и действенным контролем над их неуклонным выполнением и ответственностью.

За последние годы было минимум шесть решений СНБО по энергетической безопасности страны. Но ни одно из них не выполнено в полном объеме. И никто не понес за это ответственности. В Украине отсутствует политическая культура, предусматривающая четкую политическую ответственность за выполнение тех или иных решений. И это наличие коррупционной составляющей в том или ином виде.

Руководство Союза буровиков Украины после презентации программы 20/20 откровенно выразило непосредственно главе правления АО "Укргаздобыча" Олегу Прохоренко свое негативное отношение к выбранным направлениям реализации этой программы как к научно необоснованным, затратным и даже вредным. Также было обращено внимание на нецелесообразность вкладывания чрезмерных средств в закупку дорогого импортного бурового оборудования.

Специалисты Союза предложили отдать предпочтение лучшим отечественным достижениям в технике и технологиях, которые при соответствующей их модернизации и усовершенствовании обеспечат выполнение поставленных задач с высокой эффективностью и минимальными затратами. Сэкономленные средства было рекомендовано вложить в более разумные реальные проекты, связанные с интенсификацией добычи прежде всего на существующих месторождениях, в частности в следующие: восстановление бездействующего фонда скважин за счет применения новейших технологий направленного, горизонтального и многоствольного бурения, кардинальная переоценка геологической и геофизической информации с учетом новых научных достижений, а также сосредоточение внимания на более тщательном исследовании естественного процесса восстановления глубинных углеводородных ресурсов.

Несмотря на то, что подобные предостережения и предложения неоднократно высказывались разными специалистами в течение последних лет на научных конференциях и в непосредственных письменных обращениях, Олег Прохоренко и вся его самоуверенная и бравая команда к ним не прислушалась.

Экс-гендиректор "Укргаздобычи" (в 1998–2009 годах, с перерывами), кандидат технических наук в сфере бурения скважин Илья Рыбчич обнародовал свои взгляды на причины провала программы 20/20. Он сообщил, что лично встречался с Олегом Прохоренко и сказал ему о непрофессиональности программы и о том, что в ней больше популизма, чем реального содержания.

Объем капитальных инвестиций в размере почти 45 млрд грн вполне достаточен для выполнения задачи, но средства, видимо, пошли где-то на дивиденды.

Стоимость бурения иностранными подрядчиками почти вдвое выше, чем отечественными. За счет высвобожденных средств можно было бы купить больше бурового оборудования, и при правильной организации труда украинские специалисты сделали бы намного дешевле, качественнее и больше. Илья Рыбчич считает, что крупнейшим инвестором в газовую промышленность является народ Украины, который сегодня платит такую цену газа, что позволяет инвестировать в развитие отрасли и таким образом увеличивать добычу. Сегодняшних инвестиций более чем достаточно.

Что же касается наблюдательного совета, то при его создании не все было учтено правильно. "Нафтогаз" является государственной компанией. Кабмин передал "Нафтогаз" для управления наблюдательному совету, но правительство должно было разработать для него четкие задачи, например, увеличить добычу газа, нефти. И именно акционер должен поставить эти задачи и контролировать их выполнение.

Главный научный сотрудник Украинского государственного геологоразведочного института, академик НАН Украины Александр Лукин неоднократно на заседаниях парламента, а также других серьезных собраниях открыто заявлял, что стремительный спад темпов роста газодобычи в Украине обусловлен не мифическим истощением украинских недр, а обвальным падением объемов глубокого бурения и сейсморазведки и порочной экономической политикой. Одновременно все это сопровождается агрессивной дезинформацией "об истощении недр".

Сотрудник Института геофизики им. С.И. Субботина НАН Украины и ООО "СПК-ГЕО", доктор геологических наук Сергей Стовба считает, что главным недостатком программы 20/20 является полное отсутствие ее геологического обоснования. Отсюда следует и ошибочность определения приоритетных направлений работ, а также путей их реализации (новые месторождения, газ плотных коллекторов, гидроразрыв пластов).

Надо также добавить, что программа построена на экстенсивном подходе к увеличению ресурсной базы. Но резкое увеличение количества разбуренных скважин, объемов сейсморазведывательных работ и гидроразрыва пластов, закупка большого количества нового оборудования и программного обеспечения автоматически не приведут к декларируемому росту ресурсной базы и добычи. Поэтому чудо не произошло, — реализация программы прогнозируемо провалена.

Между тем достичь добычи 20 млрд кубометров "Укргаздобыча" сможет через четыре-пять лет единственным реальным путем — резким увеличением добычи газа из существующих месторождений. Два других направления (газ плотных коллекторов и новые месторождения) также очень важны, но на перспективу (более пяти лет).

Но менеджеры ПАО "Укргаздобыча" утверждают, что большинство месторождений компании истощены на более чем 80%. Так ли это?

Проведенные исследования показали, что многие действующие месторождения углеводородов еще недостаточно разведаны. При условии наращивания объемов работ по критическому пересмотру их геологических моделей, повышения дебита действующих скважин (из известных продуктивных интервалов или введения в эксплуатацию новых продуктивных горизонтов) добычу можно значительно увеличить.

Следует отметить, что такие предложения и обоснования увеличения добычи начиная с 2016 года неоднократно направлялись в "Укргаздобычу", но никакого ответа не было. За четыре года сложилось устойчивое впечатление, что этой государственной конторе газ не нужен!

Решающую роль правительства в регулировании газодобычи отмечали даже иностранные консультанты. Так, первый секретарь посольства Великобритании Кэти Коттрелл рассказала нашим депутатам о политике Великобритании по наращиванию собственной добычи газа. В частности, речь шла о том, как правительство стимулирует газодобывающие компании к наращиванию темпов труда. В 2016 году на принципах новой энергетической стратегии был основан государственный регулятор в сфере добычи нефти и газа. Обновленное законодательство предоставило регулятору такие полномочия, как прямые контакты с добывающими компаниями, доступ к их данным, вмешательство в разрешение споров при участии таких предприятий, введение ряда санкций против них, в частности, наложение штрафов в размере до миллиона фунтов стерлингов. По словам Кэти Коттрелл, такая энергетическая стратегия и деятельность регулятора себя оправдывают, и Великобритания постепенно наращивает добычу собственных углеводородов.

А еще есть европейский опыт одной из богатейших стран мира Норвегии. Норвежцы исходят из того, чтобы природные ресурсы, нефть и газ — это достояние не отдельных лиц, отдельных компаний, а только общества, и от их разумного использования зависит будущее страны. Это проявляется в том, что разведка и добыча нефти находятся под постоянным внимательным контролем государства, а с частных иностранных компаний берутся большие проценты (80%) в доход государства. Занимая третье место в мире по экспорту нефти сразу после Саудовской Аравии и России, Норвегия сегодня является мощным нефтяным государством, седьмым по объему производителем нефти в мире.

Несмотря на убедительный иностранный опыт и научно обоснованные предложения отечественных специалистов, менеджеры НАК "Нафтогаз Украины" продолжают внедрять свою ошибочную политику в ущерб Украине, и остановить их никто не может. Разработана новая стратегия, которая опять базируется на следующих недостаточно обоснованных направлениях — глубокие горизонты, газ плотных пород и шельф Черного моря.

Глубокие горизонты, конечно, перспективны, но это направление необходимо отнести к развитию работ на существующих месторождениях и лицензированных участках. Сюда нужно добавить и продуктивные пропущенные горизонты на меньших глубинах. До этого направления целесообразно сосредоточить усилия на уточнении существующих геологических моделей месторождений. Для этого следует привлечь опытных специалистов из других научно-производственных организаций.

Газ плотных пород — направление, несомненно, актуальное, но промышленная добыча невозможна раньше, чем через 7–10 лет, потому что многие геологические и технологические проблемы еще до сих пор не решены. Существенной роли в увеличении добычи газа в ближайшие годы это направление не играет, поэтому его приоритетность необоснованна.

Шельф Черного моря — это направление обещает стать очередной аферой государственного уровня. Многие миллиарды долларов могут быть потрачены зря. А если такие средства вложить в восстановление бездействующего фонда скважин, то это сразу будет ощутимо. Но кому это выгодно?

В новой стратегии совсем не предусмотрено увеличение финансирования на развитие геологической отрасли, без нормального функционирования которой невозможно обеспечить необходимые темпы роста добычи. Но правительство финансирует ее в 20 раз меньше от минимальной потребности. Предположить, что это некомпетентность, не получается, поэтому напрашивается другое объяснение — целенаправленные действия с целью развала экономики страны в угоду нашим конкурентам.

Подытоживая изложенное выше, можно прийти к следующему выводу.

В Украине есть достаточные природные, научные, кадровые и финансовые ресурсы для существенного увеличения темпов добычи газа, и в ближайшей перспективе вполне реально полностью обеспечить энергетическую независимость страны.

Главной причиной торможения процесса нормального развития газодобычи является отсутствие консолидированной политической воли власти, которая полностью устранилась от контроля над формированием и реализацией жизненно важных стратегических государственных программ.

Одним из проявлений безответственности правительства является создание наблюдательных советов государственных компаний, которым не ставятся четкие задачи и не контролируется их выполнение. Вследствие этого наблюдательные советы действуют не в интересах государства и не несут за это никакой ответственности. А Андрею Коболеву, который должен был бы первым понести самую суровую ответственность за провал программы 20/20, наблюдательный совет продлевает контракт еще на четыре года.

Пришло время президенту как главе СНБО поставить задачу и разобраться, почему принятые и зафиксированные его указами решения СНБО по наращиванию добычи газа систематически не выполняются ни правительством, ни НАК "Нафтогаз Украины". Продолжать терять время и делать вид, что в газовом секторе все в порядке, недопустимо.

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