Climate emergency, или "чрезвычайная климатическая ситуация", признано словосочетанием 2019 года по версии Оксфордского словаря. Это явление стало для мира таким же весомым, как "селфи" в 2013-м или "токсичность" в 2018-м. Одна из причин — усилия миллионов активистов, которые выходят на улицы и требуют от своих правительств активных действий для борьбы с климатическим кризисом. Как амбициозные призывы должны превратиться в реальные политические действия, рассказываем ниже.

Простых решений у сложных проблем не существует. Поэтому нет такого закона или проекта, который достаточно ввести, чтобы стереть последствия многолетних злоупотреблений природными ресурсами. Для этого необходимы системные и коренные изменения на всех уровнях — от международного до индивидуального.

В 2015 году 194 страны и Европейский Союз создали Парижское климатическое соглашение, в котором обязались сокращать выбросы парниковых газов для противодействия изменению климата. Одним из требований Соглашения стала разработка так называемого Национально определенного вклада (НОВ). Это документ, в котором государство, опираясь на имеющиеся предпосылки и возможности, определяет, на сколько оно готово сократить выбросы парниковых газов.

Основные требования к НОВ: быть амбициозным, демонстрировать прогресс и содействовать достижению общей цели — не превысить поднятие глобальной температуры на полтора градуса Цельсия до конца столетия. Этот Вклад подается в Секретариат Рамочной конвенции ООН по вопросам изменения климата — руководящий международный орган, где эксперты анализируют его и определяют, отвечает ли он всем этим требованиям.

В Украине сейчас разрабатывается уже второй Национально определенный вклад. Первая его версия оказалась неамбициозной и даже предусматривала рост выбросов по сравнению с тогдашней ситуацией. Поэтому в 2018 году правительство объявило о его пересмотре, и уже в этом году мы должны подать новый Вклад.

Как проходит процесс разработки НОВ?

С помощью математических моделирований разрабатываются несколько сценариев развития экономики страны. Как правило, это сценарии трех типов:

— базовый, в котором все сектора развиваются без изменений;

— сценарий, учитывающий имплементацию новых политик, законов и стратегий;

— революционный, который учитывает потенциальные тенденции развития рынков (например дальнейшее удешевление возобновляемой энергетики), опираясь на уже принятые законы и другие документы национального значения.

Иногда рассматриваются также дополнительные сценарии, например такой, где страна отказывается от строительства новых угольных и атомных мощностей. Поскольку наибольшим источником выбросов парниковых газов в мире является сжигание ископаемого топлива в энергетике, то первым шагом для достижения нейтральности должен стать полный переход на возобновляемую энергетику. Ведь строительство и эксплуатация солнечных или ветровых станций, в отличие от сжигания угля или полного ядерно-топливного цикла, дают меньше всего этих выбросов.

В Украине в 2017 году Институт экономики и прогнозирования НАНУ при поддержке Фонда им. Гайнриха Бёлля провел моделирование и подсчитал, что мы можем достичь 91% возобновляемой энергетики к 2050 году. Недавнее исследование финской компании Wärtsilä показало, что возможен и экономически целесообразен даже полный переход Украины на возобновляемую энергию.

В то же время самый амбициозный сценарий, который пока что рассматривается Министерством энергетики и защиты окружающей среды, предусматривает переход только на 70% возобновляемой энергетики всего лишь в производстве электроэнергии к середине столетия, а в общем производстве энергии — еще меньше. Такая цель заложена в Концепции "зеленого" энергетического перехода до 2050 года. Что же касается НОВ, разрабатываемого на десять лет, то он в лучшем случае будет содержать те цели, которые закреплены в Концепции. Ведь оба документа базируются на тех же моделированиях. В начале разработки в течение года общественность требовала моделирования сценария полного перехода Украины на возобновляемые источники энергии к 2050 году, но министерство не учло эти требования.

Как обстоят дела с климатической политикой в мире

Неамбициозный НОВ — это проблема не только Украины. Крупнейшие страны-загрязнители традиционно меньше всего хотят вкладываться в преодоление последствий своих же действий. Как так происходит, что международные обязательства вроде бы есть, а соблюдают их далеко не все?

Во-первых, НОВ каждая страна определяет для себя самостоятельно, и Парижским соглашением не предусмотрен какой-либо механизм контроля или наказания ни за низкие цели, ни за их невыполнение. Международные органы только оценивают поданные вклады и определяют, достаточны ли они для преодоления кризиса или нет. Остальное — на совести государств. Лидеры в климатическом движении (тот же Европейский Союз) в будущем рассматривают варианты наложения санкций или экономических ограничений на страны, проявляющие недостаточную активность. Пока же никаких рычагов влияния на "аутсайдеров" нет.

Именно поэтому в данном процессе важно участие ученых и общественности. Первые показывают, каким может стать мир, если мы будем бездействовать, и как мы можем изменить ситуацию. Самый главный научный орган в этой сфере — Межправительственная группа экспертов по вопросам изменения климата (МГЭИК) — объединяет тысячи ученых со всего мира, собирающих и анализирующих уже существующие исследования и оценки. Исходя из этих данных, они публикуют тематические отчеты. Эти документы показывают, например, как изменится мир при повышении глобальной температуры на 1,5–2ºС и больше, как повлияет изменение климата на океаны, ледовый покров или сельское хозяйство.

Именно опираясь на отчеты МГЭИК, страны мира установили целью Парижского соглашения "не допустить поднятия средней глобальной температуры выше 2ºС и сделать все, чтобы удержать его на уровне не выше 1,5ºС". Такая необычная формулировка — результат продолжительных политических споров, в ходе которых страны так и не пришли к согласию. Ученые же единодушны, — нам нельзя переходить границу в 1,5ºС.

Именно на многочисленных данных от ученых базируются аргументы и призывы миллионов людей, которые выходят на акции, проводят забастовки, объединяются в движения, сообщества или даже организации. Они показывают своим правительствам, что им не все равно, и что они готовы к изменениям, которых требует углеродная нейтральность.

Во-вторых, нет никакого универсального стандарта, согласно которому страны декларировали бы свои вклады. Кто-то объявляет, что сократит выбросы парниковых газов на определенный процент, кто-то — на какое-то их количество. Кто-то разрабатывает вклады на пять лет, кто-то — на десять. Нет даже единодушия в том, какой год считать базовым, относительно которого будут рассчитываться сокращения. Это усложняет подсчеты общего прогресса, а также оставляет для не очень добросовестных стран пространство для маневра.

Путаница сыграла на руку Украине при разработке первой версии НОВ. Тогда наше правительство в качестве базового года взяло 1990-й и запланировало значительное "сокращение", хотя на практике выбросы, наоборот, возрастали. Как у нас получился этот фокус? После распада СССР в Украине начали закрываться предприятия-загрязнители, что и послужило причиной снижения выбросов. Но меры для модернизации предприятий, экологизации транспорта или перехода на более чистые и безопасные источники энергии при этом не принимались. В последнее время резкое сокращение выбросов в Украине наблюдалось в 2009 году вследствие мирового экономического кризиса и в 2014–2015 годах, когда с началом войны Россия захватила украинские территории, и часть предприятий была закрыта.

В-третьих, страны находятся в неравных условиях. Например, США и Китай ответственны за почти треть мировых выбросов, а одна лишь Индия выбрасывает столько же, сколько весь Европейский Союз. Поэтому некоторым странам надо прилагать значительно большие усилия и инвестировать больше средств в противодействие изменению климата, чем другим. Это существенно замедляет прогресс.

Ярчайший пример — Соединенные Штаты. Отдельные сообщества и предприятия провозглашают планы стать углеродно-нейтральными. И даже весь штат Калифорния, рискующий потерять Сан-Диего (прощай, Комик-Кон) и Лос-Анджелес (никакого вам больше Голливуда) из-за повышения уровня моря, обещает стать нейтральным к 2045-му — на пять лет раньше, чем этого требуют ученые, общественность и Парижское соглашение. Но государство в целом остается климатическим аутсайдером, тормозя важные международные решения, отказываясь принимать общие правила и иногда вообще игнорируя существование климатического кризиса.

Предыдущий подобный договор — Киотский протокол — был жестче, чем Парижское соглашение, и определял четкие проценты, на которые страны должны были сократить выбросы парниковых газов. Тогда США не только угрожали выйти из соглашения, а все же вышли из него, поскольку на первом этапе сокращать выбросы должны были только развитые страны, к которым относились США, но не относился Китай. Тогда Штаты увидели в этом угрозу своей экономике и отказались следовать общим правилам, словно изменение климата — проблема, которая их не касается.

Также исторически сложилось, что страны, больше всего приложившие руку к климатическому кризису, будут ощущать его последствия едва ли не последними. Поэтому одни могут себе позволить отсрочить действия, зная, что пострадают меньше. Тогда как малые островные страны, в частности Маршалловы Острова, провозглашают амбициозные планы, консолидируют вокруг себя другие страны, но все же рискуют полностью уйти под воду, потому что их вклад в глобальное изменение климата сравнительно невелик.

Все пропало?

В целом, по оценке уже поданных НОВ, сейчас мир движется в сторону поднятия глобальной температуры на 3ºС, — и это лишь при условии достижения определенных целей. Последствия этого могут быть катастрофическими, ведь более масштабные пожары, засухи, бесснежные зимы, пылевые бури, наводнения и другие неожиданные катастрофы, с которыми человечество сталкивается уже сегодня, — это только начало. Так неужели все потеряно?

К счастью, надежда есть. За прошлый год проблема климатического кризиса получила большую огласку. На нее обращают внимание представители совершенно разных сфер: на Всемирном экономическом форуме проблемы окружающей среды признали главной угрозой мировой экономике, десятки стран, а также Европейский парламент провозгласили чрезвычайное климатическое положение, и даже Папа Римский призывает мировые правительства действовать. Международные банки отказываются финансировать проекты, вредные для климата. Сотни городов по всему миру, среди которых Житомир, Львов, Полтава, Каменец-Подольский и Чортков, декларируют планы перейти на 100% возобновляемой энергетики не позднее 2050 года. Даже Киевская городская государственная администрация признает существование изменения климата, официально объявляя его причиной аномальных пылевых бурь в городе. Голоса активистов и ученых звучат все громче, и сейчас как никогда важно их усиливать.

Но не следует также забывать о времени, которого почти не осталось. Необходимы активные действия каждого. Правительство должно прежде всего принять амбициозный Национально определенный вклад — такой, который будет содействовать достижению глобальных целей. Для противодействия климатическому кризису необходимо достичь углеродной нейтральности уже в 2050 году. Это означает, что за ближайшие десять лет выбросы парниковых газов должны сократиться почти наполовину, — именно такой должна быть цель обновленного украинского НОВ.

Общественность, в свою очередь, может присоединиться к противодействию изменению климата, принимать участие в акциях, забастовках, подписывая или запуская петиции, общаясь со своими представителями во власти о необходимости активных действий в защиту окружающей среды.