Цена на газ: чего больше — экономики или политики?

Еще в прошлом году Международный валютный фонд недвусмысленно заявил, что установление рыночных цен на газ является одним из главных условий финансирования со стороны Фонда. Причем такое обязательство взяло на себя еще правительство Яценюка. В конце весны 2018 г. этот тезис подтвердил представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман. А последний гвоздь в крышку гроба по этому вопросу забила пресс-секретарь Госдепа США Хезер Науэрт, процитировавшая своего босса Джона Салливана ( HYPERLINK "https://twitter.com/statedeptspox/status/987882656024223745" https://twitter.com/statedeptspox/status/987882656024223745). Последний "призвал Украину удвоить усилия относительно реформ" и среди прочего "придерживаться программ МВФ путем... повышения тарифов на газ до паритетного уровня относительно импорта".

Если удвоение усилий относительно реформ для большинства из нас имеет относительное значение, то "повышение тарифов на газ до паритетного уровня относительно импорта" затрагивает конкретно каждого.

Тема повышения цен газа как для промышленного производителя, так и для населения является перманентной. На ней спекулируют и зарабатывают все без исключения: и те, кто повышает цены, и те, кто критикует такое решение. А вот страдает от этого потребитель. Так как именно он платит живые деньги по установленным (по непонятным ему правилам) тарифам.

Себестоимость добычи газа — 2,5 тыс. грн за тысячу кубометров, платим почти 7 тыс. грн

Поскольку власть не в состоянии объяснить нам с вами эти правила, их пытается навязывать тот, кто собственно и представляет интересы МВФ, озвучивая конкретные условия для Украины.

На сайте НАК "Нафтогаз Украины" есть информация о динамике цен на природный газ для потребителей Украины начиная с 2013 г. ( HYPERLINK "http://www.naftogaz.com/files/Information/Dynamika-cina-2013-2017-Naselennya.pdf" http://www.naftogaz.com/files/Information/Dynamika-cina-2013-2017-Naselennya.pdf). Если в 2013-м самая высокая цена за тысячу кубометров составляла почти 3 тыс. грн с НДС (цена зависела от объема использованного газа), то в отопительном сезоне 2016–2107 гг. она достигла около 7 тыс. грн. Ежегодно цену увеличивали по два, а то и четыре раза. В этот раз причиной очередного повышения может стать выполнение условий предоставления транша от МВФ — о необходимости повысить тарифы на газ.

Этому предшествовали систематические заявления членов Кабмина, что газ для населения стоит дешевле, чем для промышленности. И такая ситуация — источник коррупции. Так как часто газ, предназначенный для населения, используют в промышленном производстве, получая таким образом значительные прибыли.

Кстати, о газе собственной, украинской, добычи. В 2017 г. в Украине, по информации "Нафтогаза", было добыто 20,5 млрд кубометров природного газа, в 2016 г. — 20,1 млрд ( HYPERLINK "http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/8737DCC4D7A68FBDC22582260058B448?OpenDocument&year=2018&month=01&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&" http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/8737DCC4D7A68FBDC22582260058B448?OpenDocument&year=2018&month=01&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&).

А вот потребление газа в Украине по итогам 2016-го, по данным "Укртрансгаза", составляло 30,3 млрд кубометров ( HYPERLINK "http://utg.ua/utg/contacts/for-mass-media.html" http://utg.ua/utg/contacts/for-mass-media.html). То есть импортируем мы только треть необходимого для собственного потребления объема. Как утверждают правительственные чиновники, Украина в 2018 г. сможет обеспечить все потребности населения газом собственной добычи. По словам главы Кабмина, у Украины есть 276 млрд кубометров разведанных запасов газа, а общий потенциал наших месторождений — свыше 900 млрд ( HYPERLINK "http://eizvestia.com/uk/markets-ukr/full/1312-ukraina-eksportuvatime-gaz" http://eizvestia.com/uk/markets-ukr/full/1312-ukraina-eksportuvatime-gaz). В конце прошлого года правительство заявляло, что до 2035 г. мы даже будем экспортировать собственный газ. Именно в этих деталях и содержится ответ на вопрос: чего все же больше в цене газа — политики или экономики?

По оценкам официальной финансовой отчетности ПАО "Укргаздобыча", в 2016 г. себестоимость газа, добытого в Украине, составляла 2468 грн за тысячу кубометров, учитывая налоги ( HYPERLINK "http://publicaudit.com.ua/news/ofitsiyna-zvitnist-ukrhazvydobuvannya-sobivartist-ukrayinskoho-hazu-mayzhe-2500-hrn-za-tysyachu-kubiv/" http://publicaudit.com.ua/news/ofitsiyna-zvitnist-ukrhazvydobuvannya-sobivartist-ukrayinskoho-hazu-mayzhe-2500-hrn-za-tysyachu-kubiv/). А для населения газ в том же 2016-м продавали по цене, которая мало отличается от нынешней, — почти 6879 грн с НДС. Разница — более 4 тыс. грн!

Какой цены ждать украинцам с июня?

При импорте любого товара основой формирования внутренней цены является цена контракта или мировая цена товара. Нас сейчас вынуждают учесть европейские цены газа для населения. По данным январского выпуска мониторинга HEPI (Household Energy Price Index for Europe, HYPERLINK "https://www.energypriceindex.com/" https://www.energypriceindex.com/), средняя цена, например, в Западной Европе составляет 500–1000 евро за тысячу кубометров. Соответственно, для выполнения условия МВФ цена газа для населения в Украине должна подняться до европейского уровня. Но вместе с тем возникает вопрос: за счет чего поднимутся до того же европейского уровня украинские зарплаты и пенсии?

Конечно, повышение цен до такого уровня не состоится одномоментно, но с учетом желание Кабмина получить очередной транш от МВФ в размере 2 млрд долл. (и надо быть искренними, в этом есть необходимость) он будет вынужден увеличивать тарифы на газ (чтобы не допустить дефолта).

В "Нафтогазе Украины" уже успели подготовить свои предложения по изменению цены газа по принципу "больше сжег — дороже заплатишь" ( HYPERLINK "https://ukranews.com/publication/2432-neftegaz-predlagaet-dyfferencyrovat-ceny-na-gaz-s-povyshenyem-na-60-65" https://ukranews.com/publication/2432-neftegaz-predlagaet-dyfferencyrovat-ceny-na-gaz-s-povyshenyem-na-60-65). Согласно этим предложениям до конца 2018 г. цена за тысячу кубометров газа может достичь почти 11,5 тыс. грн. Если эти предложения будут приняты.

Как известно, цена газа для коммерческих потребителей в Украине формируется на рыночных условиях, исходя из спроса-предложения, а для бытовых потребителей и религиозных организаций ее регулирует Кабмин. Следовательно, премьер Гройсман торгуется с МВФ, оттягивая дату повышения тарифов для населения. Соответствующее постановление об отсрочке было принято на заседании правительства 28 марта 2018 г. и оставляет цену газа без изменений до 1 июня. А вот в дальнейшем нас неизбежно ожидает новое судьбоносное решение. И именно летные отпуска позволят украинцам переосмыслить наличие дров, денег и силы воли в подготовке к новому отопительному сезону.

Пар будет выпущен, и он вряд ли ударит по рейтингу премьер-министра. Работа у него такая. Повышение тарифов существенно снизит рейтинг главы государства. Поэтому Порошенко пытается дистанцироваться от цен на газ для населения, в общем-то справедливо перекладывая это бремя на Кабмин и премьера ( HYPERLINK "http://podrobnosti.ua/2222723-tseny-na-gaz-poroshenko-soglasen-povysit-tarify.html" http://podrobnosti.ua/2222723-tseny-na-gaz-poroshenko-soglasen-povysit-tarify.html).

С началом отопительного сезона каждый из нас хватается за голову и кошелек в ожидании счетов за использованный газ и чувствует себя несколько лучше только с наступлением теплых весенних дней. Для жителей частных домов наступает пора охоты за дармовыми дровами, заготовка начинается с таянием снега и продолжается до глубокой осени. Так как платить за природный газ сейчас могут далеко не все. Точнее сказать, платить могут единицы. Преобладающее же большинство украинцев научилось сжигать в своих котлах не только дрова и опилки.

Но дыру в бюджете, уже достигающую нескольких десятков миллиардов гривен, правительству придется чем-то латать. Кроме того, как сообщил сам премьер на встрече с представителями региональных СМИ, на протяжении 2018 г. Украина потратит 130 млрд грн только на обслуживание внешнего долга, без учета его погашения. К этому списку следует добавить субсидии, "осовременивание" пенсий, строительство дорог и т.д. и т.п. Деньги нужны всегда.