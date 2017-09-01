Борьба за украинский транзит: империя готовится нанести ответный удар

Путин спешит — появление азербайджанского газа в Европе может стать сигналом для потенциальных потребителей, что существует и такая альтернатива "Газпрому".

Поэтому поставлена задача не только проложить трубу в Турцию и Европу, но и сделать это раньше консорциума "ТАНАП".

Жаркий август, когда энергетикам, казалось бы, самое время сделать передышку, принес сразу несколько тревожных новостей с полей энергетической геополитики. Прежде всего, президент европейского Общего суда отклонил иск польской газовой компании PGNiG относительно решения ЕС разрешить "Газпрому" участие в аукционах на использование оставшихся 50% газопровода OPAL, что фактически открывало бы российскому монополисту возможность почти стопроцентной загрузки мощностей "Северного потока" и поставки 55 млрд кубометров газа напрямую в Германию, минуя не то что Украину, но и страны ЕС, включая Польшу.

Основой иска польской компании был тот факт, что использование OPAL даже на 50% уже привело к значительному сокращению поставок газа через газопроводы Ямал—Западная Европа и "Дружба", что стало угрожать энергетической безопасности Польши и оказало негативное влияние на конкурентную среду на центральноевропейском рынке газа. Возможность загрузить этот газопровод полностью ухудшила бы ситуацию кардинально.

Тем не менее суд отклонил аргументы поляков, заявив, что "истцы не смогли доказать, что причиненный им вследствие принятого (ЕС) решения вред является существенным, поэтому это решение остается в силе до окончательного вердикта суда".

Это не означает, что суд принял решение в пользу "Газпрома", оно просто отложено до 2019 г. Тем не менее "Газпром" сможет увеличить поставки газа через OPAL, хотя первый аукцион по этому поводу состоится не ранее августа 2018-го.

Как и во многих других случаях рассмотрения подобных дел, решение суда является компромиссным. С одной стороны, истец получил время для дополнительного обоснования своей позиции, и, кроме того, пусть и временно, но устранена опасность немедленной монополизации газопровода OPAL "Газпромом" на ближайшие 15 лет. С другой — "Газпром" сможет, если не будут предприняты адекватные меры, уже в следующем году продолжить политику экспансии на европейский рынок, а также активизировать усилия по блокировке любых конкурентов, будь то Азербайджан или США.

О том, что "Газпром" не сбавляет темпы работ на европейском направлении, свидетельствует сухая статистика. С начала года экспорт российского газа в Германию увеличился на 14,5%, Австрию — на 66,7, Словакию — на 28, Чехию — на 27,9, Турцию — на 22,4, Сербию — на 40,8, Болгарию — на 11,1, Венгрию — на 24,4%, Грецию — на 13,2%. Возросла и добыча газа — почти на 20%.

О чем статистика говорит менее охотно, так это о том, что средняя цена на российский газ упала до 185 долл. за тысячу кубометров, и это по сравнению с 400 и 500 долл. еще восемь лет назад.

На фоне фактической стагнации широко разрекламированных газовых проектов с Китаем (а в 2016-м Китай вошел вместе с США и Канадой в тройку мировых лидеров по добыче сланцевого газа) активность "Газпрома" в Европе вполне понятна — потеря рынков ЕС будет означать фактический коллапс не только финансовых показателей "Газпрома", но и всего бюджета РФ. С целью воспрепятствовать такому развитию событий Москва использует все возможные неординарные приемы, включая традиционное "непрямое взяточничество". В дополнение к тому, что бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер возглавляет комитет акционеров компании NordStream A.G., ему предложено войти в совет директоров святая святых российской экономики — компании "Роснефть". В Москве уверены, что связи Шредера в Европе, которые он с особым рвением будет использовать в целях РФ, помогут и обойти американские санкции, и существенно укрепить позиции России в Германии, находящейся на пороге выборов и в состоянии острых дискуссий с США. Кроме того, коллегой Шредера по совету директоров может стать Дональд Хамфриз, бывший казначей ExxonMobil, на которого возлагаются особые надежды по налаживанию связей со своей бывшей компанией.

Разумеется, что кодификация Конгрессом США санкций против России и особенно прямое упоминание в соответствующем законе энергетических проектов с РФ в целом, и "Северного потока-2", в частности, не могло не вызвать крайне негативную реакцию в Москве, которая, по редкому стечению обстоятельств, совпала с резкой критикой европейцев и, в первую очередь, немцев в адрес США. Очевидно, что не без участия Москвы высокие должностные лица Германии и ЕС поспешили предположить, что за интересами США стоят не политические соображения — не допустить усиления влияния России в Европе, заблокировать обход газотранспортной системы Украины, через санкционный режим принудить агрессора уйти с Донбасса и вернуть Крым, а чистый расчет — расчистить рынок для американского сжиженного газа.

При этом со стороны России поступили, как это обычно бывает, крайне противоречивые сигналы. Представитель РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что у США не хватит экспортных мощностей заместить российский газ в Европе, поскольку "на сегодняшний день у них действует только один экспортный терминал в Луизиане; они планируют построить еще полдюжины в разным местах страны, но для этого потребуется время, да и самого газа может не хватить".

Озабоченность Чижова количеством американских терминалов и объемами газа, видимо, не разделяет "Газпром", который за 35 млн руб. заказал всеобъемлющее исследование по рынку газа США. К середине 2019-го газовый монополист хочет знать, что будет происходить на рынке американского газа в средне- и долгосрочной перспективе с учетом строительства новых экспортных мощностей.

А все потому, что, вопреки словам Чижова, США наращивают свое присутствие в Европе. Доля газа из США выросла на рынке ЕС в первом квартале 2017 г. до 6%, что означает десятикратное увеличение по сравнению с 2016-м. США вышли на шестое место среди поставщиков сжиженного газа в ЕС. При этом, кроме Польши, первый танкер с американским LNG приняла Литва, а еще раньше это сделала Турция.

Российские "эксперты" немедленно окрестили эти поставки "политическими" и "экономически невыгодными", поскольку, по их данным, цена тысячи кубометров газа из США на 100 долл. выше, чем цена российского трубопроводного газа. Закон о санкциях, запрещающий инвестиции в российские энергетические проекты, создает неуверенность на европейском рынке углеводородов, что делает затруднительным реализацию проектов "обходных" газопроводов, повышает шансы Украины сохранить транзитный бизнес и увеличить заинтересованность европейцев в американском газе — примерно такова логика их рассуждений. Тот же Чижов как бы с издевкой заявил, что строительство "Северного потока-2" и "Турецкого потока" не лишит Украину транзитных платежей, поскольку, к примеру, нет другого пути поставок газа в Молдову (но потребление газа в этой стране сравнимо с потреблением в одной области Украины, причем значительно меньшей, чем Киевская). По его словам, ЕС удалось повлиять на США и несколько скорректировать окончательный текст закона, в котором "кое-какие углы удалось сгладить, кое-какие цифры подправить" и тем самым вывести из-под удара часть энергопроектов с участием России. К примеру, повысилась допустимая планка участия РФ в международных энергетических проектах — с 10% в первоначальном варианте законопроекта до 33% в итоговом тексте закона.

В Москве ожидают, что Евросоюз и далее будет давить на США в этом вопросе, поскольку существует огромная заинтересованность Германии стать фактически газовым центром Европы и именно за счет российского газа. Международные рейтинговые агентства негативно оценили влияние угрозы санкций на деловую активность, связанную с российскими компаниями в Европе, что, зная методы и тактику "Газпрома", вполне может привести и к росту цен, и к определенным сложностям с поставками.

Министр энергетики РФ Новак в интервью одному из российских каналов заявил, что "Газпром" продолжает работы над "Северным потоком-2", невзирая на угрозу санкций, однако для того чтобы трубопровод был построен до конца 2019-го, все разрешения на строительство должны быть получены до конца первого квартала 2018 г. Иначе "Газпрому" придется вступать в переговоры с Украиной о новом газотранзитном соглашении. Разумеется, подобное развитие событий будет означать крах "обходной" политики Кремля, которую Путин реализует уже второе десятилетие.

В то же время, запугивая ЕС потенциальными проблемами, порожденными самой же Россией, внимание еврочиновников уводится в сторону от комплекса мер, реализуемых "Газпромом" с тем, чтобы не допустить даже малейшей конкуренции со своими "трубами". Так, Азербайджан и Турция активно продвигаются в реализации проекта "ТАНАП-ТАП", по которому азербайджанский газ с месторождения Шах-Дениз должен прийти в Турцию (6 млрд кубометров ежегодно на первом этапе) и Италию (до 10 млрд).

17 августа британская компания ВР объявила, что выполнила работы по второй фазе разработки месторождения Шах-Дениз, которое станет источником газа для "ТАНАП-ТАП". Этот проект, который в Европе называют "Южным транспортным коридором", поддерживается ЕС и группой международных банков, предоставивших Азербайджану и Турции необходимые кредиты на сумму 3,7 млрд долл. Именно с

целью остановить этот проект (и, во вторую очередь, увести с рынка Украины очередные 16 млрд кубометров транзита газа) Россия ускоренными темпами взялась строить "Турецкий поток" и уже успела проложить 170 км из

900 км глубоководной части.

Глава "Газпрома" Миллер считает, что первая нитка вступит в строй уже в марте 2018-го, а вскоре после этого появится и вторая, экспортная, нитка, нацеленная на Европу. О чем Миллер умалчивает, это о том, что и для этого проекта все еще не получены окончательные согласования и разрешения, и уж тем более нет необходимых ресурсов.

Однако Путин спешит — появление азербайджанского газа в Европе может стать сигналом для потенциальных потребителей, что существует и такая альтернатива "Газпрому". Поэтому поставлена задача не только проложить трубу в Турцию и в Европу, но и сделать это раньше консорциума "ТАНАП".

Удивительным образом рядовые, в общем-то, газотранспортные проекты высветили серьезную проблему в политической плоскости — о европейской солидарности, балансе политических и экономических интересов, степени готовности со стороны ЕС придерживаться собственных принципов диверсификации, прозрачности и минимизации рисков в энергетической политике. Последовательность в реализации политики санкций и поддержка Украины со стороны Германии, с одной стороны, сочетается с устойчивым прагматизмом, который касается деловых взаимоотношений с агрессором и фактического экономического удушения Украины, — с другой.

В Польше уже прямо говорят, что реализация "Северного потока-2" даст серьезные козыри в руки тех популистов в Центральной Европе, которые ставят под сомнение саму суть Европейского проекта и способность Брюсселя не идти на поводу у отдельных стран, а отстаивать солидарные интересы сообщества.

Совершенно очевидно, что трансформация Германии в газовый центр Европы произойдет за счет Украины в первую очередь, но и Словакии и Польши — во вторую. Неумолимые цифры говорят о том, что в свое время вступление в строй каждой из веток "Северного потока", а затем и внутриевропейских газопроводов OPAL и NEL последовательно приводило к снижению транзита через украинскую газотранспортную систему, трубопроводы Ямал—Западная Европа и "Дружба". Количество тех, кто выиграл от этих изменений, оказалось значительно меньше числа тех, кто проиграл. Четкая позиция Брюсселя является не менее важным фактором, чем американский закон о санкциях. Задача заключается в том, чтобы в сложившихся обстоятельствах империя просто не смогла нанести ответный удар.