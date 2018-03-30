Бесхозных электросетей не бывает

Как заставить облэнерго взять

на баланс бесхозные электросети и выполнить их модернизацию

В Интернете можно встретить немало информации о некачественном или неполном обслуживании электросетей жителей украинских городов и поселков энергопоставляющими компаниями. Часто люди уже и не жалуются никому, и не протестуют, что приходится дважды платить за потребленную электроэнергию — один раз в банк по счетчику согласно тарифу, а второй раз в карман чиновнику за ремонт своих изношенных электросетей, потому что у облэнерго на это якобы нет средств. При этом будем четко понимать, что в состав электросетей входят подстанции, понижающие трансформаторы и линии электропередачи, состоящие из электропроводки и электроопор, которые служат для распределения и передачи энергии от энергопоставщика до потребителя (п. 2 постановления Кабинета министров №1357 от 26 июля 1999 г. "Об утверждении Правил пользования электрической энергией для населения" (далее — ППЭЭн).

Наиболее часто от поборов на ремонты электросетей страдают жители тех улиц, чьи электросети признаны бесхозными (согласно ч. 1 ст. 335 Гражданского кодекса Украины, бесхозная электросеть — это электросеть, которая не имеет собственника или собственник которой неизвестен). Таких бесхозных трансформаторов и ничейных прогнивших линий электропередачи в Украине тысячи. Именно пользователям бесхозными электросетями будет особо полезна предложенная мною тактика эффективной борьбы, в результате которой они смогут заставить облэнерго взять эти бесхозные электросети на баланс и провести необходимый их ремонт или модернизацию.

Сразу следует оговорить одно условие, обязательное в ваших отношениях с облэнерго, — у вас должны быть заключены с ним типовые договоры согласно образцу, указанному в приложении к ППЭЭн. Если у вас при себе нет таких договоров, то нужно обратиться в соответствующее подразделение облэнерго (городское, районное) для получения его дубликата, ибо без договора поставка электроэнергии в принципе недопустима (см. cт. 1 ЗУ "Об электроэнергетике", п. 3 ст. 13 ЗУ "Об основах функционирования рынка электроэнергии Украины" и

п. 3 ППЭЭн), а успешная борьба с облэнерго за свои права абсолютно невозможна.

Прежде всего, нужно разобраться в вопросе, кем и как образованы бесхозные электросети? Это, с одной стороны, поможет понять, почему так цепко держатся за эти схемы руководящие чиновники. К примеру, жители моей улицы 15 лет, с 2000 г., безрезультатно мыкались с проблемами нашей бесхозной электросети по кабинетам облэнерго и местной власти, пытаясь решить там вопросы ее обслуживания. И только мне, выйдя на пенсию и взявшись основательно за это дело, в упорной борьбе в течение года удалось добиться в этом вопросе справедливости и законности. А с другой стороны, понимание этих грязных схем позволит жителям избавиться от чувства вины, которое им упорно насаждают руководители облэнерго и местной власти, чтобы они молча несли им дополнительную плату и не вздумали при этом жаловаться и протестовать.

Более того, особо бессовестные чиновники могут еще и угрожать потребителям электроэнергии обесточиванием. Так, однажды на совещании с жителями поселка в присутствии заместителя мэра один из райисполкомовских начальников нагло пригрозил людям: "Благодарите облэнерго за то, что у вас есть свет, а будете возмущаться — они откажутся его вам поставлять и мигом вас отрежут". Не бойтесь, если вы у энергопоставщика не воруете электроэнергию и не являетесь должниками по оплате, то он никогда не посмеет в одностороннем порядке расторгнуть договоры на поставку электроэнергии и обесточить вашу квартиру.

Итак, типичная схема образования бесхозных электросетей следующая. Еще в советские времена многие предприятия самостоятельно строили жилье для своих работников и подводили к этому жилью соответствующую электросеть. Работники этих предприятий оплачивали облэнерго за потребленную электроэнергию согласно тарифу и в полном объеме, а обслуживались эти электросети обычно за средства предприятия. То есть облэнерго при таком раскладе хорошо наживались на этом, ведь они не тратились на ремонт и обслуживание электросетей, хотя в тариф это было включено. Никого этот вопрос в те времена особо не беспокоил, ведь все выплаты шли в закрома родины, да и тарифы за электроэнергию были просто смешные.

После перестройки и прихватизации произошло разделение карманов на частные и государственные, да и цены за пользование электроэнергией выросли в разы. Тогда многие руководители предприятий передали свой жилой фонд в частные руки квартиросъемщиков, под их ответственность. Электросети, подведенные к этому жилью, с молчаливого согласия местной власти эти директора просто бросили на произвол судьбы, хотя должны были по акту передать в собственность энергопоставщика или территориальной громады. Облэнерго, в свою очередь, якобы из жалости заключили договоры с жителями под этими бесхозными электросетями и взимали с них плату за поставленную электроэнергию по полному тарифу, хотя ни ремонты, ни модернизацию не проводили — мол, ваши сети не находятся у нас на балансе. И так годами все эти паразитирующие на людях чиновники спокойно обогащались за счет народа: руководители предприятий — собственников этих изношенных сетей клали в карман суммы, предусмотренные на их модернизацию и передачу по акту другому собственнику. Облэнерго, отказываясь обслуживать и модернизировать бесхозные электросети, по сути, открыто грабили людей, незаконно присваивая неотработанную часть тарифа. А руководители местных органов власти, очевидно не бескорыстно, покрывали и курировали эти процессы.

Таким образом, бесхозные электросети — это результат договорняка между руководителями местной власти, дирекцией облэнерго и дирекцией предприятий — бывших собственников с целью получения незаконной прибыли. Поэтому страдания населения с бесхозными электросетями являются разменной монетой в коррупционной игре — чем дольше и сильнее люди страдают, тем больше прибыль у махинаторов. Следовательно, если желаете восстановить законность с обслуживанием и ремонтом своих электросетей, будьте готовы к отчаянному сопротивлению грабительской системы и настраивайтесь на грамотную и длительную борьбу с чиновниками на всех уровнях. Мне, чтобы добиться законности в этом вопросе, пришлось потратить на это много нервов и усилий, чтобы написать более сотни писем в различные инстанции, инициировать и добиться проведения более десятка совещаний разного уровня и даже в одиночку выходить на демонстрацию под стены горисполкома и офиса облэнерго. Только тотальная и регулярная долбежка этой коррупционной стены может ее проломить и восстановить справедливость.

Теперь перейдем к анализу алгоритма борьбы с олигархической системой за восстановление наших прав потребителей на качественное обслуживание энергопоставщиком электрических сетей, как это оговорено в п. 8.6 договоров между населением и облэнерго. В принципе, если бы наши чиновники были честными или законопослушными людьми (как, допустим, в США или Германии), то напоминание им о требованиях договоров с потребителями мигом бы решило наши проблемы. Но мы живем в стране, где законы системно нарушаются

властью, и где о нарушении ваших прав нужно долго и регулярно заявлять во все инстанции (руководителям РЭС, городских электросетей, облэнерго, НКРЭКУ, АМКУ, Госэнергонадзор, Кабмин), а также во все эшелоны власти (райисполком, горисполком, облисполком, Верховную Раду, администрацию президента), и непременно в СМИ и антикоррупционные органы и службы. Из сотни обращений вы обязательно получите 2–3 толковых ответа, которые вам существенно помогут проломить эту стену.

В письмах нужно детально прописывать все возможные аргументы в обоснование ваших требований качественного и надежного обслуживания. Например, "поскольку изношенным электросетям десятки лет, то население за это время оплаты по тарифу сполна оплатило государству и его правопреемникам — облэнерго модернизацию этих электросетей, так как в состав тарифа за электроэнергию входят оптовая рыночная цена, тариф на передачу электроэнергии, тариф на поставку электроэнергии и стоимость нормативных потерь электроэнергии в сетях (постановление НКРЭКУ №564 от 06.05.98 г. "Методика расчета розничного тарифа на потребленную электроэнергию"; публикация НКРЭКУ "О структуре тарифов для населения в 2015 г." http://www.nerc.gov.ua/?id=15338). Туда же, конечно, входят и затраты на ремонт и модернизацию электросетей".

И еще: "Также права потребителя электроэнергии на "качественное обслуживание энергопоставщиком электрических сетей" узаконены ч. 7 ст. 41 ППЭЭн. В свою очередь, согласно ч. 5 ст. 24 ЗУ "Об электроэнергетике", ч. 1, 3, 10 ст. 38 ППЭЭн, п. 1.11 того же договора облэнерго с населением энергопоставщик обязан надежно, качественно и безопасно поставлять электроэнергию потребителю".

Непременно нужно сфотографировать разрушения в электросети, составить соответствующие типовые акты-претензии (см. приложение ППЭЭн), заверить такие акты в Госэнергонадзоре, то есть официально зафиксировать нарушения закона поставщиком энергии, и разослать это по инстанциям. И долбить неустанно эту стену!

Если же ваши электросети бесхозные, а коррупционная система упорно стоит на том, что эти электросети не находятся на балансе энергопоставщика, и ничего не собирается менять, тогда вам нужно законодательно обосновать, на каком основании облэнерго обязано незамедлительно взять на баланс ваши электросети, и заставить систему сделать это. Для этого существуют несколько процедур, и вам нужно настоять на наиболее для вас подходящей.

Первая, самая быстрая, но маловероятная. Дирекция бывшего предприятия — собственника электросетей подает в БТИ заявление об отказе от собственности на электросеть в соответствии со ст. 347 Гражданского кодекса Украины (ГКУ). После соответствующей записи в госреестре облэнерго будет иметь первостепенное право как пользователь этой электросети претендовать на ее приобретение в собственность незамедлительно, согласно п. 1 ст. 336 ГКУ.

Вторая процедура самая долгая и хлопотная. В соответствии с ч. 2 ст. 335 ГКУ орган местного самоуправления, на территории которого находится бесхозная электросеть, подает соответствующее заявление в орган, осуществляющий госрегистрацию прав на недвижимое имущество, после чего этот орган берет электросеть на учет. О взятии бесхозной электросети на учет орган местного самоуправления дает объявление в СМИ. Спустя год после взятия бесхозной электросети на учет, если не объявится прежний хозяин, она по заявлению органа местного самоуправления передается по решению суда в коммунальную собственность. После этого электросеть решением того же органа местного самоуправления передается в хозяйственное ведение (на баланс) или в собственность облэнерго. Если облэнерго будет противиться этой передаче, то орган местного самоуправления может заставить его это сделать через суд.

Третья, наиболее реальная и быстрая. Предварительно надо уяснить, что у любой электросети есть граница распределения (п. 2 ППЭЭн) — точка электросети, относительно которой распределена электросеть между потребителем и энергопоставщиком. Расположение этой точки всегда указывается в договоре между облэнерго и жителями, обычно в п. 7 или 9. Эта граница распределения для индивидуальных потребителей совпадает с границей балансовой принадлежности и границей эксплуатационной ответственности (п. 1.2 постановления НКРЭ №28 от 31.07.96 г. "Об утверждении Правил пользования электрической энергией" (далее — ППЭЭ). В п. 2.4 тех же ППЭЭ указано, что данная граница для населения обычно устанавливается либо на изоляторах дома, либо на входных клеммах электросчетчиков. А в п. 2.7 тех же ППЭЭ есть следующая прекрасная норма: "Якщо до електричних мереж електропередавальної організації приєднані електричні мережі, які на підставі права власності не належать жодному суб'єкту господарювання та через які електрична енергія передається до технологічних електричних мереж споживача, межа експлуатаційної відповідальності та точка продажу електричної енергії встановлюються на межі балансової належності споживача. Такі електричні мережі в установленому законодавством України порядку мають бути передані в господарське відання електропередавальної організації, до мереж якої вони приєднані". Проще говоря, согласно этой норме и договору любая бесхозная электросеть от изоляторов дома или клемм электросчетчиков потребителей до электросетей облэнерго должна быть передана на баланс облэнерго незамедлительно.

В этом случае хозяина бесхозных электросетей искать не надо, он указан однозначно — облэнерго. Тогда вся наша процедура значительно упрощается и ускоряется. Орган местного самоуправления одним решением переводит бесхозную электросеть в коммунальную собственность. А затем вторым решением передает эту электросеть на баланс или в собственность облэнерго. И все это происходит без годичного ожидания.

Но не обольщайтесь, все это легко и просто выглядит на бумаге. А в реальной жизни эти истины нужно настойчиво вбивать в головы чиновников. Вот некоторые препятствия, которые могут быть воздвигнуты властью на вашем пути к победе, и мои подсказки по их преодолению:

1. Чиновники отказываются собирать на совещания руководителей соответствующих организаций (облэнерго, НКРЭКУ, АМКУ, Госэнергонадзора, рай- или горадминистрации), где бы вы могли убедить их в законности своих требований. Главный аргумент власти — время уже не советское, и органы власти не могут вмешиваться в производственный процесс частных компаний. Ваша аргументация — на совещании речь будет идти о правильном понимании и исполнении законодательства по качественной поставке населению услуг ЖКХ. Требуйте решительно, напористо и добьетесь.

2. Надо всегда быть готовым к борьбе в условиях специально созданной стрессовой ситуации. Например, о важном совещании вам могут сообщить по телефону за два часа до его начала.

3. Вы должны взять на себя обязанность вести аудио- или видеозапись всех совещаний и переговоров. Это дисциплинирует и умиротворяет противника.

4. Чиновники будут всячески затягивать и тормозить процесс решения вашей проблемы, даже если официально приняты все правильные решения. Тут ваш главный аргумент — массовая активность громады в выходе на митинги и демонстрации протеста.

5. Наконец, вам потребуется просто удача, чтобы избежать форс-мажорных ситуаций.

Например, из-за поголовной пассивности жителей моей улицы в акциях протеста чиновники смогли шесть месяцев умышленно затягивать принятие решения горрады о передаче бесхозных электросетей в собственность "Запорожьеоблэнерго". За это время олигархи успели капитально обанкротить эту энергокомпанию и приостановить начавшуюся модернизацию нашей линии электропередачи. А если конкретнее, то 17 февраля 2016 г. на совещании в городской раде была принята к исполнению процедура работы с бесхозной электросетью по третьему варианту. Только 25 августа 2016 г. сессия горрады своим решением передала наши электросети в собственность облэнерго. Через пять (!) дней работники "Запорожьеоблэнерго" заменили на новые пять старых электроопор и 300 м провода нашей электролинии. А через неделю работники облэнерго вышли на акции протеста в связи с банкротизацией предприятия и задержкой выплаты зарплат. И, наконец, за последующие полтора года и до сего дня ЧАО "Запорожьеоблэнерго" с целью его более выгодной покупки, как говорят, друзьями президента Порошенко доведено до полного обнищания и потери половины квалифицированных кадров. Вот он — яркий пример реализации "жизни по-новому" от президента-бизнесмена для олигархов и для простых украинцев.

И пусть вас подобные препятствия не загоняют в депрессию, ведь то, что нас не убивает, делает нас только мудрее и сильнее!