АМКУ вошел в газ

В августе 2017 года цены на автомобильный газ на заправках улетели в космос.

С подачи премьера за дело взялся Антимонопольный комитет Украины. Недавно эта работа была окончена, вердикт вынесен ожидаемый — крупнейших игроков обвинили в сговоре. Последние, как всегда, не согласны и готовятся к судебным тяжбам.

Однако независимо от их результатов, ход расследования и найденные "комитетчиками" факты весьма красочно дополнили картину рынка того времени, заставив посмотреть на некоторых фигурантов по-новому. Те, кто громче всех кричал о причинах кризиса, активно подбрасывали дровишки в костер разгоревшихся цен, считают в Комитете.

Пик потребления автогаза в 2018 г. не за горами, и уже можно утверждать, что в этом году сезон пройдет успешно. Особенно по сравнению с прошлым годом, когда на рынке автогаза разразился сильнейший в его относительно недолгой истории кризис. Перераспределение потоков российского сжиженного газа в Украину, паралич "Укрзалізниці" и дефицит газа в Восточной Европе мощно качнули рынок (анализ той ситуации в материале "Цены дали газу" zn.ua № 32 от 2.09.2017).

Цена взлетела в полтора раза за считанные дни (с 17 августа 2017-го) — до 16,50 грн/л. Такой цены на колонках нет до сих пор, несмотря на перипетии последних полутора лет и подорожавшую за год нефть.

Держи вора!

В пик кризиса, 29 августа 2017-го, премьер-министр Владимир Гройсман пригласил газовиков на открытый разговор. На тот момент причины уже были очевидны — дефицит газа на внешних рынках, откуда мы импортируем 70% объемов. Однако с подачи Украинской ассоциации сжиженного газа дело приобрело оборот, который сразу понравился всем, — был назван виновный в людском горе. По словам участников совещания, глава УАСГ и лидер компании "Надежда" Станислав Батраченко объяснил рост цен монополизмом в поставках газа из России. Такая смесь популярных ингредиентов возмутила премьера, который сразу позабыл о предыдущих взвешенных оценках ситуации со стороны Минэнергоугольпрома и Нефтегазовой ассоциации Украины и дал команду "фас" АМКУ. Одновременно премьер настойчиво попросил снизить цены, что спустя две недели и было сделано. Возможно, прислушались к инстинкту самосохранения?..

Спустя год АМКУ огласил вердикт и наложил крупнейший в истории рынка штраф в 41 млн грн на пятерых операторов (см. табл. 1).

Однако интересны не сами штрафы, а факты, ставшие известными в ходе расследования. Характерно, что крупнейшим поставщикам и производителям автогаза — "Укрнафте", "Укргаздобыче" и "Глуско-Украина" — по итогам проверки никаких претензий не предъявили.

У страха глаза велики

Главная зацепка Комитета — четкое совпадение темпов динамики оптовых и розничных цен в кризисный период (вторая половина августа) на фоне разных темпов роста закупочных цен. Такая претензия предъявлена всем оштрафованным фигурантам дела. Темпы роста на АЗС коррелировали с точностью 98–100%, тогда как диапазон закупочных цен оказался намного шире (см. табл. 2).

"Комитетчики" отмечают, что они не нашли каких-либо оснований для такой синхронности, а значит, это сговор.

Самый большой и познавательный раздел отчета посвящен возражениям ответчиков и контраргументам АМКУ. На каждую апелляцию операторов ведомство извлекает свой козырь. Например, АМКУ отвергает заявления всех ответчиков о дефиците. "Надежде" напомнили, что на ценовом пике с 20 по

30 августа запасы компании были больше, чем до и после кризиса, когда цены были существенно ниже. По подсчетам антимонополистов, компании "Авантаж 7" запасов хватало на 13–15 дней средней реализации. А остатки на базах и заправках БРСМ в критический период августа росли каждый день.

Перечисленные компании пробовали апеллировать к росту цен на границе, однако АМКУ вооружился данными котировочного агентства Argus Media, которые показывают не такие стремительные темпы роста.

Аргумент, что, мол, пришлось закупать дорогой украинский газ, тоже не прокатил. АМКУ указывает, что по заоблачным 29000 грн/т на аукционе "Укргаздобычи" 22 августа в значительном объеме закупались только ОККО и WOG. А также отметил, что на аукционе 8 августа "Укргаздобычи" более 2 тыс. т вообще остались невостребованными…

Поплатился рынок и за свою "гибкость". По просьбе Гройсмана, в сентябре трейдеры снизили цены на заправках, хотя закупочные цены на тот момент продолжали идти вверх. АМКУ жест не оценил и тут же нанес прицельный удар. "В августе, значит, на высокой закупке розницу снизить смогли, а в сентябре, значит, при дорогой закупке на колонках упали. Зачем же было повышать в августе?" — читается между строк в решении Комитета.

Из России... с прибылью

АМКУ подчеркивает, что хотя прямой импорт из РФ в 2017 г. и сократился, на общем уровне поставок и запасов ответчиков это сильно не сказалось. Как следует из текста решения, в июне—августе 2017-го группа "Надежда" вместе с ООО "Глуско-Украина" были крупнейшими оптовыми операторами в стране, а их политика в значительной мере влияла на весь розничный рынок. WOG, БРСМ, "Авантаж 7" в опте появлялись эпизодически, а ОККО до августа 2018 г. вообще оптом не занималась.

Единственный открытый по "Глуско" раздел гласит, что динамика закупочных цен компании отвечала темпу изменения цен реализации. "В августе 2017 г. общество существенно не повышало цены на СУГ в опте, и его ценовая политика не могла стать основанием для повышения, в том числе его контрагентами, цен на СУГ в розницу", — пишет АМКУ.

Это было известно и во время заседания у премьера. Мало того, поставки газа от "Глуско", а также от ее материнской компании Proton Energy Group S.A. (Швейцария) были крайне выгодны украинским компаниям. "В августе, когда на внутреннем рынке оптовая стоимость газа превысила 1100 долл./т, мы поставляем пропан-бутан нашим контрагентам — крупнейшим розничным сетям Украины — в среднем по 635 долл./т с учетом акциза и НДС", — заявил в ответ на критику прошлым летом владелец Proton Energy Group S.A. Нисан Моисеев.

Характерно, что крупнейшим покупателем российского газа тем летом была полтавская "Надежда". По открытой информации АМКУ, именно эта компания сыграла ключевую роль в ускоренном росте оптовых цен. Так, согласно данным Комитета, "Надежда" в лице аффилированной компании "Газ постачання" в августе купила 15 тыс. т у Proton Energy Group. Маржа полтавчан выросла за август с 1,8–2 тыс. до 10 тыс. грн, или порядка 400 долл./т, подсчитали в АМКУ (см. рис. 1).

На этом открытия АМКУ не закончились. В его поле зрения оказался контракт на поставку автогаза "Газ постачанням" компании "Альянс Холдинг" (сеть Shell). В нем прописано формульное ценообразование с привязкой к европейским котировкам и ценам на украинский СУГ. В итоге получилось, что цена газа от "Надежды" для Shell оказалась ощутимо ниже, чем для других контрагентов. У пула полтавских компаний второй по размеру штраф от АМКУ — 12 млн грн, и по имеющимся данным, он готовится частично оспаривать его в суде.

Зыбкая незыблемость

В отличие от очень прочной позиции по опту, претензии к розничникам очень шаткие. Главным образом это касается доказательства факта сговора. "В выводах АМКУ речь идет не об идентичных ценах, а об идентичных темпах. А кто сказал, что в кризисный период цены должны двигаться по-разному?!" — вопрошает один из юристов газовых компаний, добавляя, что цены на стеле отличались в августе на 1,5–2 грн.

Отнюдь не железобетонно выглядит и аргумент по запасам. Сети абсолютно очевидно лихорадило, газ пропадал в том числе на ОККО, WOG и БРСМ. Вероятно, имеет место географический фактор: большинство заправок "высохло" в западной части страны, тогда как упомянутые запасы могли быть доступны где-то в Харькове. "На счету была каждая машина газа, запасов практически не было. Мы просто не понимаем, как нам насчитали эти цифры", — говорит руководитель другой компании-ответчика.

Также вызвала удивление часть расследования, в которой АМКУ утверждает, что железнодорожные задержки не повлияли на рынок. Сигналы о бедственном положении были слышны отовсюду, и острота проблемы не вызывала сомнений.

Откровенно удивляет доказательство влияния на рынок импортеров ценами своих закупок, от которых "танцуют" стартовые цены на внутренних аукционах. Таким образом, ответчики якобы находились в более выгодном положении относительно не имеющих более дешевого импортного ресурса операторов. Доступ к импортному СУГ давно не относится к экзотике (см. рис. 2).

Кстати, о внутренних аукционах. Каким-то таинственным образом в отчете АМКУ не уделено внимание "Укрнафте". За июль-август компания, объемы производства которой за этот период могли составлять до 30 тыс. т, продала лишь 6,5 тыс. т, из которых 3,7 тыс. — на спецаукционе. Единственный коммерческий аукцион состоялся 9 августа. На нем было продано 2,8 тыс. т в одни руки — компании "Нефтехимик Прикарпатья" из группы "Приват". Цена продажи — 17800 грн/т, тогда как днем ранее "Укргаздобыча" на упомянутом АМКУ аукционе реализовала газ по 20100 грн/т. Да и в рознице "Приват", стабильно выдерживающий от коллег по рознице дистанцию в одну гривню, в конце августа побежал впереди паровоза, превысив средние цены по рынку. Вот где действительно сладкая закупочная и розничная цена, и где стоило бы покопаться тому же АМКУ!

Вспоминая прошлогодний накал страстей, операторы с пониманием относятся к активности АМКУ. "В этом деле много политики. Тогда премьер сказал делать, им деваться некуда — нужно было показывать работу", — говорит представитель крупной сети, готовящей иск.

Группа "Надежда" уже подала иск с требованием признать решение АМКУ частично недействительным. Аналогичные иски готовят и остальные операторы. Сроки подачи истекают 17–18 сентября.

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Многомиллионный штраф стал крупнейшим приговором АМКУ на рынке автогаза. И хотя некоторые аргументы Комитета откровенно слабы, его анализ показывает, что динамика цен в августе 2017 г. могла быть более скромной. В то же время не стоит недооценивать позицию ведомства. В последнее время список выигранных в судах Антимонопольным комитетом дел включает в себя такие компании с мощными юристами, как Shell, Socar, AMIC, "Параллель"… Поэтому мы будем с нетерпением ждать результатов "газового" спора.