Невъездные

В полночь 21 марта на турецких КПП упали шлагбаумы на въезд и выезд перед грузовиками, ехавшими из стран, где зафиксированы случаи заболевания COVID-19. Ни субъекты предпринимательской деятельности, ни сами водители не были предупреждены о внезапном введении жестких карантинных мер. Таким образом, на турецкой границе с Болгарией и Грузией оказались заблокированными украинские дальнобойщики.Тем временем российские и белорусские машины везут товар беспрепятственно.

Пытаясь привлечь внимание украинской власти к этой проблеме, буковинские автотранспортные компании, работающие в сфере международных грузовых перевозок, начали на территории контрольно-пропускного пункта "Порубное" (украино-румынская граница) бессрочную мирную акцию протеста в поддержку своих сотрудников и коллег из других областей Украины, которые попали в ловушку введенных Турцией антикоронавирусных мер.

Надев маски и респираторы, водители почти 50 грузовиков с черновицкими номерами медленно ездят по кругу на трассе международного сообщения, не давая возможности заехать на территорию Украины грузовым машинам с турецкими номерами.

Изоляция под надзором военных

По словам водителя одной из черновицких транспортных фирм Ивана Гонтюка, который находится на территории Болгарии, его остановили на болгарско-турецкой границе и приказали отъехать на заброшенный аэродром. Там, посреди поля, он узнал, что оказался на 14-дневном принудительном карантине.

"Мы абсолютно не были к этому готовы. Едва ли не с первых дней начались спекуляции пищей и питьевой водой. На днях, правда, приехала машина Красного Креста, нам раздали по круасану и полулитровой бутылке воды. Еще нам дали экстренный номер и сказали звонить по телефону в случае летального исхода или тяжелого заболевания. Санитарные условия неприемлемые. Нас охраняют военные. Это какая-то резервация, чтобы не сказать хуже. Причем, как теперь видим, только для украинцев", — рассказывает И.Гонтюк.

По его словам, на водителей из других стран карантин почему-то не распространяется. Спокойно повезли свой товар в Турцию фуры из Молдовы после того, как сюда приехал их посол. "Мы сидим с 21 марта. За все это время никто из украинской власти к нам не приехал, общаются с нами только по телефону. В посольствах и на горячих линиях Нацполиции и МИД слышим только: "Ждите, вопрос решаем", — жалуется дальнобойщик.

России и Беларуси карантин не писан

"Мы не сидим сложа руки, а действительно пытаемся решить ситуацию, — пишет на своей странице Фейсбук посольство Украины в Республике Болгария. — Один из вариантов для наших водителей — перегрузить товар на болгарские машины, которые доставят его в Турцию по месту назначения. Да, за средства наших перевозчиков. Или пусть возвращаются домой, хотя это уже будет реимпорт их товара с соответствующей уплатой пошлины".

Болгарию тоже можно считать стороной, пострадавшей из-за одностороннего решения Турции неожиданно закрыть сухопутную границу. В авральном порядке вблизи КПП пришлось создавать парковочную площадку "Узунджово" на три тысячи мест, с привлечением к охране и поддержанию порядка полиции и армии. Это позволило убрать с обочин болгарских автобанов десятикилометровые колоны TIR-грузовиков.

"По нашей информации, в болгарском пункте пропуска "Капитан-Андреево" стоят в очереди на Турцию 1400 машин, и еще 800 — на паркингах. Среди них много наших перевозчиков. На турецкой стороне, на КПП "Капикуле", отстаиваются больше полутора тысяч авто. Кроме того, украинские водители были заблокированы в морском порту Зонгулдак, — рассказывает президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины Леонид Костюченко. — Мы понимаем необходимость применения странами карантинных мер во время объявленной пандемии. Но непонятно, почему эти меры правительство Турции ввело избирательно. Турецкие перевозчики спокойно преодолевают маршруты по всей Европе, включая Украину, несмотря на требования карантина. Карантинные меры не распространяются также на транспортные средства российской и белорусской регистрации. Они могут беспрепятственно выполнять перевозку, поскольку Россия и Беларусь почему-то не внесены в карантинный перечень, определенный властью Турции, хотя там тоже есть случаи коронавирусного инфицирования".

Звоните по телефону — вас услышат!

Эпидемия отрицательно повлияла не только на производство, но и на функционирование цепочек поставок товаров, а они зависят от международных автомобильных перевозок, отмечают в Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины. Национальные транспортные компании столкнулись не только с уменьшением объемов перевозок, финансовыми потерями, но и запретами и ограничениями при пересечении границы.

Международный союз автомобильного транспорта призывает правительства держать открытыми трансграничные логистические потоки, смягчить влияние ограничений на цепочки снабжений.

Страны ЕС скоординировано действуют для бесперебойной перевозки товаров автотранспортом. Ведь это поддержка экономики вообще.

Европейская комиссия открыла "зеленые коридоры" на международных трассах, чем обеспечила доступность товаров. Однако Турция без предупреждения ввела беспрецедентные меры, закрыв сухопутные границы на въезд и выезд для грузового транспорта.

Пока о пропуске наших грузовиков ведут телефонные переговоры министры иностранных дел Украины и Турции, пока консулы наших посольств в Турции и Болгарии пишут разъяснительные посты в соцсетях, на территории Болгарии без пищи и воды находятся в принудительной изоляции почти 200 украинских водителей, среди них 90 буковинцев-дальнобойщиков.

"Просим украинскую власть принять срочные меры для защиты здоровья и жизни, прав и интересов граждан Украины, заблокированных сейчас на КПП "Капитан-Андреево" на болгарско-турецкой границе, — говорит Григорий Томчишин, директор одной из черновицких фирм, выполняющих перевозку грузов автотранспортом на международных сообщениях. — Вынуждены обратиться к акции протеста на "Порубном", потому что все другие методы повлиять на нашу и турецкую власть уже исчерпаны".

* * *

ZN.UA обратилось за комментарием к Чрезвычайному и Полномочному послу Украины в Турции Андрею Сибиге:

Посольство Украины в Турции

По состоянию на 1 апреля на турецко-болгарской и грузинско-турецкой границе застряли более 60 грузовиков с украинскими водителями. МИД Украины и посольство Украины в Турецкой Республике совместно с причастными компетентными органами Турции принимает все меры для решения вопроса о пропуске украинских грузовиков.

Сразу после получения первых сигналов от водителей была немедленно послана нота в МИД Турецкой Республики, а также проведены соответствующие разговоры. Кроме того, об этом шла речь во время телефонного разговора министров иностранных дел Украины и Турции. Министр инфраструктуры в Киеве провел разговор с послом ТР в Украине. Совместно с турецкими партнерами мы ищем пути к разблокированию ситуации. С этой же целью установлен прямой контакт между автомобильными ассоциациями обеих стран.

Мы считаем, что наша позиция достаточно аргументированная, поскольку, в частности турецкие грузовики и водители сейчас беспрепятственно допускаются в Украину. Наши водители готовы пройти соответствующий медицинский осмотр для пропуска их через границу. Кроме того, они выехали в ТР, до того как было принято решение о закрытии границы Турции для граждан из стран нормативно определенного списка, куда, в частности, включена и Украина.

Хочу напомнить, что согласно циркуляру турецкого МВД, в рамках мероприятий Турции по противодействию распространению вируса COVID-19, сухопутные и железнодорожные пункты пропуска через границу с Грецией и Болгарией остаются закрытыми. Морское сообщение между Турцией и Грецией также приостановлено.

Украинская сторона считает, что транспортировка грузов должна продолжаться согласно процедурам, введенным турецкими министерствами здравоохранения и торговли. В этом контексте, следует заметить, что во время практического применения ТР антивирусных мер, турецкая сторона причисляет украинских водителей транспортных средств к категории лиц, которым временно запрещен въезд на турецкую территорию, что фактически делает невозможным транспортировку ими любых грузов.

Как вариант мы предложили турецкой стороне пропустить грузовики в сопровождении конвоя. К сожалению, пока ситуация остается не разблокированной и возможно для ее решения понадобится вмешательство на высшем политическом уровне. Нужно также подчеркнуть, что своим решением турецкая сторона не дискриминирует украинских водителей, эта ситуация касается граждан 68 стран, в том числе из стран Европейского Союза.

Украинская сторона исходит из того, что мы должны найти формулу беспрепятственного перемещения грузов и водителей между нашими государствами, поскольку это чрезвычайно важно для минимизации последствий пандемии в двухсторонней торговле между нашими странами.