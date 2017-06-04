Крылатые велосипедисты

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

У нас в Новоселице, маленьком нарядном старинном городе на берегу Прута, рядом со стадионом есть уникальная трасса BMX. Одна из первых, лучших, многим известных трасс в Украине. Уникальна она тем, что создана без помощи государства, администраций, министерств, комитетов, комиссий и депутатов — руками двух братьев. Иван и Илья Ефтеньевы — родные братья.

У нас в Новоселице, маленьком нарядном старинном городе на берегу Прута, рядом со стадионом есть уникальная трасса BMX. Одна из первых, лучших, многим известных трасс в Украине.

Уникальна она тем, что создана без помощи государства, администраций, министерств, комитетов, комиссий и депутатов — руками двух братьев. Иван и Илья Ефтеньевы — родные братья. По крови. По духу. По разуму. По своей преданности спорту и детям.

Юные и совсем маленькие спортсмены разных возрастов собрались на старой велобазе. Они, мальчики и девочки, меня уже ждали. Почему-то волновались. Маленький Ростик симпатичный и задиристый, как воробей, сразу заявил: "Я не буду говорить. Ничего не скажу вам! Я молчаливый".

— А зачем вы сюда приходите?

— Как это — зачем? Тренироваться, — ответил "молчаливый" Ростик, — чтобы стать чемпионами Европы. Ну и… чемпионами мира.

Дима: Мы приходим сюда не только тренироваться, но еще и с друзьями встретиться. И с тренерами.

Богдан: У нас много чего нельзя. У нас здесь баловаться нельзя. Ни курить, ни пить алкоголь, ни приводить сюда курящих и пьющих друзей. Если кого-то из старших заметят с сигаретой — всё, не садишься на велосипед.

Настя (беленькая): Это очень влияет на концентрацию, внимание, на реакцию.

Дима: Баловаться на велосипеде нельзя. Это тран… трамва…

Ростик: Травматично! У нас железная дисциплина! Это закон. Мы его соблюдаем.

Богдан: Нельзя сильно заниматься "фанатизмом"!

— Чем?

Валентин: Ну, фанатизмом. Тренироваться, когда уже сильно-пресильно устал. Потому что можно потерять бдительность от переутомления, набрать скорость, не рассчитать и не долететь до трамплина.

Саша: Первый раз было страшно. Особенно на трамплинах. Сейчас привык. Я уже учусь взлетать.

Вася: И я пытаюсь…

Валик: И я…

Ростик: А я умею!

Никто не смеется. Все с уважением смотрят на маленького Ростика.

Ростик: Вот смотрите, надо так: всё правильно рассчитать, когда въезжаешь на трамплин, а потом р-р-раз — и всё, полетел!

— У тебя крылья, Ростик?

— Нет. У меня на спине защита, нахребетник. Это у моего велосипеда есть крылья. (Улыбается.) Невидимые.

— Дети, а какими качествами должен обладать, как вы себя называете, биэмиксер?

Дети (почти хором): Физическая сила и выносливость — нужно очень крепко держать руль. Мы занимаемся акробатикой, общей физподготовкой.

— Девочки, а для вас есть нормативы или послабления?

Настя (беленькая): Нет почти. У нас такие же велосипеды. Трасса для нас такая же, никто не стёсывает для нас трамплины. А если мы участвуем в байкинге, гонке по лесу, не вырубают специально деревья для девушек и не делают тропинку шире. Велоспорт очень приближен к трудностям нашей жизни.

— Да вы философы!

Настя (высокая): Вроде того. Наши тренеры учат нас думать.

— Ездите на соревнования?

Дети: Да, но часто соревнования и сборы проводятся у нас, потому что у нас одна из первых трасс BMX в Украине.

Настя (беленькая): А вообще недавно ездили в Харьков. Классно ездить вместе. Старшие смотрят за младшими. Мы — команда. А команда — это как семья. И если кто-то побеждает, а у нас побеждают практически все, мы едем домой такие счастливые!

Вася: А еще мы празднуем дни рождения, праздники…

Ростик: Новый год отмечаем всей командой. С тренерами.

Шпирка Марчелла (3-й курс Черновицкого национального университета. Девушка модельной внешности. Мастер спорта Украины. Неоднократный чемпион Украины. Обладательница Кубка Украины по маунтенбайку): Моего старшего брата привели сюда, а я всегда ему подражала и тоже попросилась. И мама разрешила. Я занимаюсь здесь уже более 10 лет. Проехать на велосипеде из Новоселицы в Черновцы и обратно (25 км в одну сторону) — для меня легкая тренировка. Хочу быть в форме. Поэтому — ежедневные тренировки, дробное пятиразовое питание. Велосипедистка должна быть сильной и легкой. Учусь в университете на факультете физической культуры и воспитания. Хотела бы работать тренером. Прихожу сюда как домой. Иван Флорович и Илья Флорович — наши… золотые. Они нам родные.

— Расскажите о них, о ваших тренерах.

Дети (хором): О, Илья Флорович и Иван Флорович — они такие!.. Они сами строили нашу трассу. Вдвоем. Сами искали землю, специальные катки, машины, сами эту землю разбрасывали, закатывали. А сейчас и мы им помогаем. И наши родители тоже. И больше никто.

— А какие они? Строгие?

Дети: Строгие, если это касается тренировок, дисциплины, точности… Особенно когда это затрагивает нашу безопасность, форму — шлем, налокотники, наколенники, нахребетник.

А так они очень добрые и заботливые. Мы особенно любим ехать с ними куда-нибудь на соревнования, на велокроссы, и праздновать наши праздники, дни рождения. Или просто так приходим. Помогать чинить велосипеды. Поговорить или спросить совета. Они у нас умные. И веселые.

— О чем разговариваете, когда просите совета?

— О будущем.

— О проблемах с учебой.

— Про любовь! (Смеются.)

— А что такое любовь? (Малышня стеснительно визжит.) Самая красивая девочка — это…

— Самая красивая девочка — это девочка-BMX на велосипеде!

— Потому что би-эм-иксеры — терпеливые, умные, надежные, воспитанные, выносливые и легкие. И, это… красивые!

— Мы без велосипедов не можем, и без команды, и без наших тренеров. Потому что мы с ними друзья.

— Потому что мышцы уже требуют нагрузок каждый день.

— Мы срастаемся с велосипедом. Иногда кажется, что я и велосипед — это один организм. Мы как…

— …терминаторы! — подает реплику Ростик (взрыв хохота).

— Драйв — когда побеждаешь.

— Тренер чинит мой велосипед, я помогаю. Я уже знаю свой велосипед.

— У нас у каждого три разных велосипеда: BMX, шоссе и байк. У некоторых, конечно, есть свои, а многим дают тут. По три разных велосипеда.

— Родители волнуются, но доверяют тренерам и нам. Но надо быть очень внимательным.

— И как? Страшно?

— Я, например, больше за велосипед боюсь. У нас защита — мы закрываем все тело, чтобы не пострадать. Мне иногда больше жалко велосипед. И тренеров. Они расстраиваются, если у нас травмы. А это я сам виноват. Я отвлекся… Хотел подразнить соперника…

— На BMX соревнованиях и тренировках мы стаей летим, как птицы. Если на вираже один падает, то все за ним. Поэтому главное — быть внимательным.

Дети ушли переодеваться. Иду в мастерскую. Оба тренера, Иван и Илья, возятся с велосипедами, готовят к тренировке.

Иван: Эта трасса в Украине — одна из первых. В начале века начали. У власти тогда были люди, которым совершенно не нужен был ни велоспорт, ни спорт вообще. И вот тогда мы начали строить трассу. Сами. И, между прочим, до сих пор не достроили. Мы бы давно ее закончили, если бы в требованиях к BMX ничего не менялось. Но в Европе этот вид спорта, и особенно трасса, постоянно совершенствуются.

Илья: Предела же совершенству нет. И мы с нашими лопатами не успеваем. Мы ведь не только тренируем наших чемпионов, но и вместе с ними работаем. Всё — сами. Если бы не они, наши воспитанники, не их родители, не наши бывшие воспитанники, которые стали настоящими людьми, мы бы не справились.

Наш бывший гонщик Виталий Лупу нам помогал с землей. Сегодня он — президент Федерации MTB и BMX Новоселицкого района и продолжает нам помогать. Понятно, что на общественных началах. Из любви к спорту. Везде были подключены только, как говорят, личные ресурсы. Кто-то помогал землей, кто-то — машинами, кто-то — катками, кто-то приходил работать вместе с нами.

Иван: Я сначала вел учет, насчитал 500 КамАЗов земли, а потом счет потерял, тут более 1000 КамАЗов грунта. Там ведь была яма с болотом. Мы всё засыпали вручную и сами подсыпали наши трамплины. Когда появляется вода после дождей, мы собираем воспитанников и сами закатываем рукава, просим родителей наших спортсменов, знакомых, добываем землю и подсыпаем, подсыпаем. Я иногда проклинаю тот момент, когда начали эту трассу. На стройке мы убили более 15 лет нашей жизни. Когда мы занимались на шоссе, у нас были (мы ведь уже не молодые) чемпионы Союза и члены сборной Союза и Украины. Чемпионы Украины у нас тогда были. Но сейчас, несмотря ни на что, я с каждым днем убеждаюсь: BMX — очень нужно. Каждая спортивная школа должна иметь такую трассу!

Илья: К нам приходят совсем маленькие детки, 5—6 лет. На шоссе их не выпустишь, федерация спорта вообще запрещает выпускать на трассу детей до 14 лет, а тем более на шоссе. А тут ребенок учится на самой короткой, специально для малышей созданной дистанции с маленькими трамплинами. Учится не бояться, рассчитывать силы свои, велосипеда, становится крепеньким, смелым. Это же красота!

Конечно, такой трек должен быть узаконен — должен быть работник какой-то, наверное. И не один, чтобы не тренер в моем возрасте бегал с лопатой, а чтобы были специальные люди, которые бы следили за треком.

Иван: Мы проводили в начале мая многодневную гонку, приехало много спортсменов со всей Украины. Это значило, что нагрузка на трек была высокая. Так мы здесь накануне полтора месяца лопат из рук не выпускали. Трек ведь у нас земляной. Сорняки растут, трамплины оседают, дожди размывают. Всё правим вручную.

Илья: Странно, что велосипед — BMX, шоссе, мунтинбайк — совсем не поддерживается государством. А я вам скажу как человек уже не очень молодой и достаточно опытный. Занятия велоспортом не только укрепляют организм человека на таком же уровне, что и престижные занятия плаваньем, но и обостряют внимание, логику. Ребенок учится концентрироваться, предвидеть, анализировать, считать, в конце концов. Нести ответственность за себя, за свое здоровье в экстремальных ситуациях и быстро принимать решение. При этом, как и в плаванье, работают все мышцы тела.

Иван: Почему-то некоторые родители этого не понимают. И ведут ребенка за ручку на дзюдо, на бокс, где лупят по голове; на футбол, где лупят по ногам… И вот на футболе мальчишка два часа стоит сбоку, гадает, дадут ему пас или нет. Отстоял, пошел домой. А у нас каждый имеет свое время, с каждым мы занимаемся индивидуально, внимательно. И детвора развивается. У нас каждый год — минимум один мастер спорта Украины. За 15 лет — более 25 мастеров спорта.

Илья: По-моему, больше. А на чемпионатах Украины по всем трем видам — в году не менее 10 золотых медалей. А есть еще и серебряные и бронзовые призеры. В прошлом году на чемпионате Украины было24 медали.

Иван: Раньше мы в сентябре ходили в школы, приглашали попробовать себя в велоспорте. А сейчас наши бывшие воспитанники ведут своих детей, а эти дети ведут своих друзей. У нас здесь, в Новоселице, полставки… На двоих.

Илья: Я получаю…

Иван: А я нет. Мы вообще работаем и получаем зарплату в Черновицкой школе высшего спортивного мастерства. А здесь мы просто как волонтеры. Тренируем детей. Продолжаем совершенствовать трек. Сами добываем запчасти для велосипедов. Чиним сами. Не потому, что мы не доверяем детям, а потому, что ребенок может перетянуть дефицитную гайку, сломать. А она редкая. Мы месяцами можем бегать за какими-то деталями. И потом, мы же несем ответственность за безопасность детей. Поэтому проводим технический осмотр сами, а дети рядом, учатся. Приходим за два-три часа до тренировки, чтобы подготовить велосипеды, а после тренировки проверяем каждый велосипед снова и опять их чиним, если надо.

Илья: Проводятся сборы и чемпионаты на нашей трассе. Сто с лишним участников были у нас недавно на многодневной гонке. В День города, 5 мая, они, красавцы, все проехали по центральной улице. Были участники из Луганска, с Волыни. Из Харькова приехали две команды, Киев привез три, Черновцы — две команды, и Новоселица, то есть мы.

Иван: Наша гордость? Все! Настя Бернадская была четвертой на чемпионате Европы. Саша Сиряков — в восьмерке лучших в Европе. А на соревнованиях в Австрии, в Венгрии девочки наши, две Насти, заняли первые места. Зачем мы этим занимаемся? Мы на это учились. Сами тренировались, участвовали в соревнованиях… Любим.

Илья: Раньше быть спортсменом, чемпионом, мастером спорта — было очень престижно. Сейчас у них нет никаких привилегий… А наш спорт воспитывает личность: силу воли, умение концентрироваться, упорство. Умение управлять своим телом, например, умение правильно падать, чтобы не травмироваться. Вот смотрите: в футболе упал — всё: лежит, ждет, когда прибегут с носилками. Наш — упал, встал, прыгнул на велосипед и поехал дальше.

Иван: Я работаю тренером с 1972 года. Все наши гонщики, наши воспитанники стали приличными людьми. Ни алкоголиков нет, ни бандитов, ни наркоманов. Наш вид спорта воспитывает характер. И дети, и родители ценят это. И помнят. Есть те, которым уже по 50 лет. Они говорят: "Если бы не было этого, не знаем, кем бы мы стали".

* * *

Этот материал весь состоит из реплик и ответов на вопросы, из живой речи детей и их учителей. А теперь оглянитесь: что сейчас делают ваши дети? Большинство играет в игры на телефоне или пялится в монитор компьютера. Нет? Тогда вы — человек состоятельный, и ваш ребенок — на занятиях в бассейне, в ледовом дворце или в клубе спортивного танца. Нет? Значит, он на улице, уже познакомился с сомнительными ребятами постарше, и они вместе уже что-то затевают.

Как-то Ее Величество Королева Великобритании Елизавета II сказала: "Обычные люди, совершающие необычайно добрые дела, дают мне силу". Казалось бы, причем тут королева? Да, короли, президенты меняются, а главным достоянием страны были, есть и будут ее особенные люди. И у нас в Украине есть такие люди, которые делают для страны в сто раз больше, чем армии политиков, влияют на уровень доверия и симпатии к нашему государству. Это люди, которые своими поступками отстаивают подлинные человеческие ценности. И на них держится наше настоящее и наше будущее.

Такие вот у нас, в нашем маленьком нарядном старинном городе, Иван и Илья Ефтеньевы. Те самые редкие, штучные люди, которые и есть наше национальное достояние…