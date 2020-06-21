Лидер "Шахтера" присоединился к протестам против расизма

Вчера, 20 июня, полузащитник "Шахтера" Тайсон в матче 27-го тура УПЛ с "Александрией" (3:2) встал на одно колено после реализованного на 13-й минуте пенальти.

Отметим, что данный жест является символом солидарности с жертвами расизма.

ФК Шахтер

Позже Тайсон опубликовал и пост в Instagram:

"Мы всегда вспоминаем Малкольма Икса или Мартина Лютера Кинга младшего, но сейчас пришло время, чтобы быть похожими на них. Необходимо стать такими же сильными. Как и мы все, они были простыми смертными. Мы можем делать то, что делали они. Продолжаем борьбу вместе", - написал бразилец.

Напомним, 25 мая в Миннеаполисе полицейские задержали Джорджа Флойда по подозрению в использовании фальшивого чека. При задержании один из полицейских давил на шею Флойда коленом. Флойд жаловался, что он не может дышать. В результате задержания он скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет.

Убийство темнокожего спровоцировало массовые протесты и беспорядки в США, а позже демонстрации переросли в столкновения с полицией.

Ранее сообщалось о том, что футболисты дортмундской "Боруссии" посвятили голы убитому в США Джорджу Флойду.