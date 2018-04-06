"Абсолютная свобода" выбора: растет не только трафик, растут и тарифы

Мобильные операторы начали запускать сети 4G. Одновременно появилась одна хорошая новость: тарифы на мобильную связь расти не будут. Ведь они были ранее повышены и оптимизированы под гигабайты трафика. От экономики некуда деваться — при разворачивании сетей по новым технологиям, предусматривающим вложение средств как на покупку и пользование частотами, так и на заказ и установку оборудования, операторы неизбежно повышают тарифы.

Хроника переходов

"Уважаемый абонент! С 15.02.2018 тарифный план "Свобода S" прекращает свое действие. Обслуживание продолжится на условиях тарифа "Абсолютная свобода S": целых 7 ГБ Интернета,

750 минут на *** и другие операторы за 85 грн/30 дней".

"Уважаемый клиент, 20.02 ваш тариф закрывается. К 31.03 он будет бесплатно изменен на ***. Новый тариф подобран согласно вашим расходам: безлимитные звонки в сети —

2 грн в день пользования, по Украине — 1,5 грн/мин., Интернет — 5 грн каждые 100 МБ".

Подобные сообщения в прошлом году или в начале нынешнего получал практически каждый абонент — операторы оптимизировали, а лучше сказать, повышали свои линейки тарифов. Делали это они, конечно, прикрываясь возрастанием трафика в 3G-сетях, предоставляя все больше и больше Гбайт. При этом практически исчезли дешевые тарифные планы (ТП) с одними звонками и SMS, но без передачи данных.

С другой стороны, нельзя не признать, что миллионы абонентов продолжали долгие годы пользоваться ТП, введенными не только до начала разворачивания 3G-сетей, но и до обвала курса гривни в 2014 г.

Кроме того, государство провело тендеры, на которых получило за частоты миллиарды гривен. Потрачены операторами миллиарды гривен и на модернизацию сетей. Даже если компании привлекали под это дело кредиты, они все равно будут их возвращать со своих же абонентов.

Итак, первым осуществил массовый переход со старых тарифов на новые лидер по количеству абонентов — "Киевстар". C 1 cентября компания закрыла практически все старые и невыгодные для оператора (но очень выгодные для абонента) тарифные планы. Пользователи этих планов были автоматически переведены на новые условия, перед этим компания провела SMS-рассылку, уведомляющую о переходе. Конечно же, многие возмущались, особенно недовольны были абоненты, использовавшие номер в качестве второго — они звонили по нему изредка или принимали звонки. Абонентов, которые платили до 50 грн/месяц, перевели в тарифный план за 70 грн/месяц, следующую группу (50—100 грн) — на тариф стоимостью 110 грн и т.д. В новых тарифах абонентам предложили больший объем услуг.

"Vodafone Украина" поднял цены на свои недорогие тарифы в конце октября, хотя баловался повышением и до этого, приводя их в "соответствие с рынком". Напомним, что на старте ребрендинга и запуска 3G они были самыми дешевыми. Но это был типичный маркетинговый ход для отвоевания клиентов.

После октябрьского подорожания цена звонка на другие сети после исчерпания месячного или дневного пакета выросла в два раза, а плата за дневной безлимит на звонки внутри сети Vodafone стала сниматься по 2 грн каждый день, вне зависимости от использования. Что снова же возмутило мало звонящих абонентов. После этого тарифы поднялись и в более дорогих пакетах Vodafone.

Окончательно повысил тарифы и lifecell в середине февраля с.г. До этого у оператора творилась своеобразная тарифная чехарда, в ней были и старые тарифы, и новые, и экспериментальные. Черту под этим периодом подвели 15 февраля. Оператор прекратил действие всех тарифов "3G+ Свобода", а их пользователей вскоре перевел на более дорогие тарифные планы "Абсолютная свобода". Указанные тарифы предоставляют абонентам больший объем услуг, однако их стоимость увеличилась на 25 грн.

Есть ли нарушения?

"Я не юрист, но понимаю, что в данном случае можно говорить о нарушении законодательства (Закона Украины "О защите прав потребителей"?): Меня принуждают к "потреблению" услуги, которой я априори не могу пользоваться (Интернет), но вынужден ее оплачивать", — написал в редакцию ZN.UA по поводу добровольно-принудительного перехода постоянный читатель.

Читаем и в другом обращении: "Получается, что действующим абонентам навязывают переход из Red S старого в Red S новый, ведь переход в Red XS им запрещен? При этом пакет Red XS имеет значительно большие возможности, чем RED S 2015 (см. табл.), но стоит дешевле.

На данный вопрос в пресс-службе Vodafone ответили следующим образом:

"Во-первых, в данном случае абоненту, который пользуется этим действующим тарифом, не обязательно переходить куда-либо, если его устраивают условия (проблема в том, что абонента как раз и не устраивало получать услуг меньше, а платить больше. — Г.Б.).

В данном случае логика действий компании следующая: для новых абонентов мы предлагаем начальные пакеты с минимальным набором услуг, которых достаточно для старта пользования мобильным Интернетом. Многие клиенты, которые попробовали услуги в тарифе XS, далее переходят на тарифы с большими объемами Интернета и с большими возможностями, например, выгодные цены для звонков за границу или безлимит на соцсети.

Для клиентов "со стажем" мы также проводим акции и делаем персонализированные предложения…".

Но можно ли требовать какие-то компенсации от операторов за подобные действия? Тут есть сомнения. Не зря же в дополнительных условиях к каждому тарифу значится: "Минимальный срок действия тарифа — 30 дней со дня его запуска для подключения. По окончании этого срока оператор имеет право изменить тарифы в порядке, установленном действующим законодательством Украины". То есть изначально компания предупреждает клиента о том, что тариф временный и может измениться в любой момент.

"Самостоятельное повышение тарифов или изменение тарифных планов операторами мобильной связи при условии, что потребитель был проинформирован о таком повышении за семь дней, соответствует действующему законодательству в сфере регулирования телекоммуникационных услуг, а также ЗУ "О защите прав потребителей", — считает Андрей Литвин, адвокат, руководитель Харьковского офиса ЮФ "Ильяшев и Партнеры". — Согласовывать изменение тарифов оператор не должен. Это связано с тем, что договор, который заключается между оператором и потребителем, по своей сути является публичным договором присоединения и не ограничивает право оператора на изменение тарифов в одностороннем порядке. В случае изменения тарифа потребитель не лишен права согласиться с ним, может выбрать более подходящий тарифный план или вовсе сменить мобильного оператора".

Тарифы готовы к 4G

Практически во все тарифы, даже самые низкие, предназначенные в основном для разговоров, включены гигабайты трафика. Кроме того, операторы внедрили фактически безлимитные по трафику тарифы, которые предлагают достаточно выгодные условия, но чуть дороже, чем базовые тарифы. Оценим тарифы, предназначенные для Киева.

Начнем с минимальных "разговорных" тарифных планов. Они сейчас предлагаются операторами, как правило, только при подключении, их стоимость составляет 40 грн/месяц у Vodafone (Light+), 45 — у "Киевстар" ("Безлим разговоры") и 50 — у lifecell ("Звонки всем"). И если первых два оператора предлагают в них по 500 МБ Интернета, то третий несколько хитрее —

250 МБ на пять дней за 10 грн в случае использования. Все операторы предлагают бесплатные минуты внутри своей сети. Что касается звонков на другие сети, то lifecell предлагает 75 бесплатных минут (по их истечению будет сниматься по 3 грн за каждые пять минут); Vodafone предоставляет 30 минут (после их расходования снимается 50 коп/мин). "Киевстар" же вообще не дает бесплатных минут, а тарифицирует их по 60 коп. — на мобильные сети и по 1,5 грн — на фиксированные (городские номера). Да, и необходимо, конечно же, помнить, что при несвоевременной предоплате за следующий месяц начнет сниматься определенная сумма каждый день.

Первый базовый тариф обходится у "Киевстара" и Vodafone по 65 грн/месяц, а у lifecell —

75 грн, но с несколько большими предложениями. Во всех данных пакетах бесплатные внутрисетевые звонки. "Безлим соцсети" от "Киевстара" предоставляет 3 ГБ Интернета, безлимитный трафик на 6 онлайн-сервисов и 50 минут звонков на другие мобильные сети. Vodafone RED EXTRA S предлагает 5 ГБ Интернета и безлимитный YouTube на 6 месяцев, а также 75 минут по Украине. lifecell в ТП "ХайП" дает уже

10 ГБ и 75 минут на другие сети.

Далее операторы предлагают, естественно, более дорогие тарифы с резко возрастающим объемом трафика и бесплатных минут, но мы заострим внимание на предложениях с безлимитным или условно безлимитным трафиком. У "Киевстара" есть ТП "Безлим" за 95 грн/мес., но уже при подписании контракта. В тариф сразу включен безлим на мобильный Интернет и звонки в сети "Киевстар", 100 минут на другие мобильные и городские номера, 100 SMS по Украине в месяц. В свою очередь Vodafone Unlim 3G Plus имеет похожие условия с некоторыми "но": оплата производится за четыре недели (вспоминаем бутылки и упаковки по 0,9 л), а за каждый SMS снимается по 20 коп. Несколько другим путем пошел lifecell: чтобы не предлагать безлимит, в компании внедрен ТП "ЛайфХак", предоставляющий 20 ГБ/месяц плюс использованные гигабайты в предыдущем 30-дневном пакете услуг. Кроме того, он дает 150 минут звонков по Украине и 150 SMS. И все это за 89 грн/мес.

Особняком стоит ТП "Абсолютная свобода S" у lifecell, который за 85 грн/мес. предлагает

750 бесплатных минут на все сети (включая собственную) и 7 ГБ Интернета. Кроме того, дополнительно ночью (00.00 — 7.59) предоставляется безлимитный трафик для доступа к видеосервисам YouTube, MEGOGO, OLL.TV, DIVAN.TV, 1+1 video. В тарифах "Абсолютная свобода" M и L за большие деньги пользователь получает еще больше Интернета.

Начинали мы статью с хорошей новости, заканчиваем "оптимистической". Если раньше операторы говорили, что не будут менять тарифы, то на днях Vodafone сообщил: "На первом этапе строительства клиенты оператора могут пользоваться 4G-интернетом в рамках своего действующего тарифа без каких-либо доплат. Первые 4G тарифы появятся несколько позже и будут рассчитаны на разный объем пользования мобильным Интернетом и сервисами в соответствии с потребностями абонентов". Как говорится, "никогда не говори никогда"…