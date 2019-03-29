Земельная реформа и мораторий в цифрах и фактах

Пугающей аналогией декрета большевиков, пообещавших "землю — крестьянам", а потом загнавших их в колхозы, стала земельная реформа Украины, суть которой состояла в приватизации земель коллективных хозяйств советской эпохи путем выделения земельных паев крестьянам, но без права купли и продажи земли. Зато с правом аренды. Блестящее решение разрешить аренду земли послужило тем золотым ключиком, который позволил в дальнейшем открыть путь правящим элитам к масштабному использованию частных крестьянских земель без насилия и покупки земли. Конечно, арендовать землю имели право и зарождающиеся фермерские хозяйства, и собственники земельных паев, но их возможности были несоизмеримо меньше. Декларируя заботу о развитии фермерства и индивидуальных хозяйств, власти не оказывали им надлежащей финансовой и организационной помощи. Не оказывают и по сей день.

Многочисленные постановления, законы и указы постоянно изменяли и дополняли положения земельной реформы. Создавалось ощущение отсутствия у власти стратегического видения реформы, что фактически приводило к ее стихийному развитию. Показательны в этом плане слова тогдашнего претендента на пост премьер-министра Л.Кучмы, сказанные народным депутатам в 1992 г.: "Вы мне скажите, что мы строим, и я это сделаю". Украина не использовала опыт стран Балтии, Польши. Румынии, Болгарии, Словакии, Чехии, где многие фермерские хозяйства сохраняли форму коллективного использования сельскохозяйственной техники, инфраструктурных объектов и перерабатывающих предприятий, что способствовало их развитию. В Украине необходимый для развития фермерства закон Украины от 1996 г. о бесплатной передаче фермерам 51% акций перерабатывающих предприятий не был выполнен. Никак не решался вопрос, кому разрешить приватизацию или передачу в аренду многочисленных животноводческих ферм, построенных в советское время почти при каждом колхозе. Долгое время они оставались бесхозными, пока их не "приватизировали" шустрые дельцы. Уборочно-транспортная техника и инфраструктурные объекты (токи, хранилища удобрений, гербицидов и инсектицидов, амбары, элеваторы) не достались фермерам и владельцам паев и были "приобретены" или арендованы обладавшими административным ресурсом лицами и различными финансово-промышленными группами.

Только небольшой, наиболее активной части сельского населения, которая обладала минимально необходимой обрабатывающей техникой и смогла получить в аренду дополнительное количество земли, удалось создать фермерские хозяйства. Однако их образование продвигалось с трудом. В 2010-е годы фермерских хозяйств, обрабатывающих до

70 га земель, насчитывалось в Украине 32–35 тыс., то есть примерно одна ферма на один сельский населенный пункт. Власти не торопились даже с оказанием правовой помощи фермерам, и лишь в 2016 г. постановлением №1599 ВРУ фермерские хозяйства получили права юрлиц и физлиц-предпринимателей, а в 2018 г. были легализованы семейные фермы (законопроект №6490-д). На фоне подобных упущений, игнорирования мирового опыта ведения сельского хозяйства прогрессивной выглядит даже реформа 1906 г. Столыпина в царской России, в результате которой всего за несколько лет возник, в частности, в Украине, класс зажиточных крестьян, так называемых кулаков, впоследствии уничтоженных сталинским режимом. Согласно столыпинской реформе общинные земли частично передавались крестьянским домохозяйствам, которые могли сдавать их в аренду, продавать и покупать землю, используя льготное кредитование Крестьянского банка, а также брать ссуды под залог земли.

Не имея условий и материально-технических возможностей для обработки своих земель, большая часть из 7 млн украинских собственников земельных паев вынуждена была сдавать их в аренду, которая даже в 2017 г. в среднем по Украине составляла в год мизерные 50 долл. за гектар. Однако чаще арендаторы рассчитывались бартером в виде зерна, сахара и других сельскохозяйственных товаров. Такое положение дел явилось удобной возможностью для обладающих материальными ресурсами финансово-промышленных групп и государственных деятелей создавать крупные агрохолдинги с использованием дешевой арендованной земли. При этом возникла забавная коллизия: агрохолдинги нанимали обрабатывать взятую в аренду землю самих владельцев этой земли, которые работали на своей земле, но вся прибыль принадлежала чужому дяде. В результате появилась современная форма крепостничества.

Такое необычное явление я наблюдал в одном из сел Кагарлыкского района Киевской области. В этом селе было всего несколько хозяйств, которые можно было отнести к семейным фермерским хозяйствам и которые могли обрабатывать свои земельные паи, а большая часть села работала на агрохолдинги. За 15–20 лет на землях этого села сменилось около десяти крупных арендаторов, которые передавали полученную в аренду землю друг другу, даже не извещая об этом собственников. Разумеется, арендаторы, не являясь собственниками земли, почем зря эксплуатировали арендованную землю.

В очередной раз ВРУ пошла навстречу агрохолдингам в 2015 г. и для облегчения их бизнеса приняла закон №191-VIII о эмфитевзисе. Если ранее при сдаче земли в аренду участники заключали типовой договор с определенным сроком действия в 7–50 лет, то для эмфитевзиса не существует установленных государством условий типового договора. Такой договор может быть произвольным, бессрочным, а собственнику земли придется платить земельный налог за сданную в аренду землю. Столь выгодные условия аренды земли запустили процесс стремительного создания агрохолдингов и роста их банка земель, чему способствовало продление моратория на продажу земли с 2001-го по 2018 г. Нельзя не отметить, что по части моратория мы в мире не одиноки и находимся не в самой лучшей компании из пяти стран, таких, как Конго, Таджикистан, Северная Корея, Куба и Венесуэла.

При рассмотрении результатов голосованиядепутатов ВРУ 20 декабря 2018 г. особенно впечатляет трогательное единение в голосовании за мораторий коалиционных и оппозиционных партий и всего остального депутатского корпуса. Своим решением о продлении моратория депутаты в очередной раз показали свое стойкое отрицательное отношение к рыночным земельным отношениям в Украине, нарушили статью 41 Конституции Украины, согласно которой каждый гражданин имеет право владеть, использовать и распоряжаться своей собственностью, а также права человека, о чем недавно заявил Европейский суд по правам человека.

Удивительно, но, вопреки мораторию, земля сельскохозяйственного назначения в Украине каким-то образом продается. В 2011 г. было продано 11 тыс. участков общей площадью более 400 тыс. га. Согласно данным Latifundist.com на 1 января 2014 г., сто крупных аграрных компаний контролируют почти 6 млн га земель. Но уже за период с 2015-го по 2017 г. было арендовано еще 13,5 млн га. Итого 19,5 млн га (60%) из всех 32,5 млн га пахотных земель Украины сельскохозяйственного назначения находятся в аренде у крупных аграрных компаний.

Противоположный процесс потери земель наблюдался среди собственников земельных паев.Средний возраст собственников паев еще в начале земельной реформы составлял около 55 лет, из которых пенсионерами были 4,5 млн (65%), а более четверти — старше 70 лет. Неудивительно, что уже около 1,4 млн собственников земли, по данным Госгеокадастра, умерли, так и не получив достойного вознаграждения за владение собственной землей. Из-за невозможности получить наследство 400 тыс. из них не смогли передать землю по наследству и оставили около 1,6 млн га земель бесхозными. Зато, пользуясь огромным банком плодородных украинских черноземов и дотациями государства, которые в 2018 г. составили 4 млрд 166,2 млн грн, хорошо себя чувствуют агрохолдинги, правда, не все. Так, из этой суммы дотаций 970 млн грн досталось владельцу агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт", Герою Украины Ю.Косюку. Не обижены были также компании, связанные с народными депутатами, членами комитета ВРУ по вопросам аграрной политики А.Кузьменко (БПП), О.Дмитренко (БПП), С.Лабазюком ("Воля народа"). А вот фермеров Украины обидели, выделив им всего 203,3 миллиона гривен.

Агрохолдинги Украины свои усилия сосредотачивают на производстве товарных культур: пшеницы, подсолнечника, рапса, но урожаев, как в развитых странах, не достигают. Так, урожайность пшеницы в ЕС в среднем составляет 60 ц/га, в Германии — 80 ц/га, Ирландии — 96 ц/га, Новой Зеландии — 120 ц/га. В Украине она колеблется обычно от 22 до 35 ц/га. В СССР с 1948 г. за урожайность пшеницы не менее 30 ц/га присваивали звание Героя Социалистического труда. Как видно, с тех пор особых достижений по увеличению урожайности пшеницы в Украине не достигнуто, или они есть, может быть, только в отдельных агрохолдингах или опытных хозяйствах. Зачем тратить деньги на инвестирование, внедрять современные технологии, ведь земля не является собственностью агрохолдингов, а высокая прибыль получается и без этого за счет самой низкой в Европе арендной платы. При таких выгодных условиях мораторий можно продлевать бесконечно. Но даже заинтересованные в продлении моратория лица не смеют отрицать, что конечной целью земельной реформы является введение рынка земли, хотя при этом оговаривают, что только не сейчас, а в будущем, когда будут созданы условия.

Создавать условия не спешат. Одним из таких условий, например, является создание Государственного земельного кадастра, для разработки которого в кратчайшие сроки (2,5 года) Госкомзем получил в 2009 г. ссуду в 349,3 млн евро от Deutshe Bank под гарантии Всемирного банка. Однако Закон "О Государственном земельном кадастре" №3613-VI был принят только 7 июля 2011 г., и даже в 2015-м ГЗК был заполнен всего на 11%. До настоящего времени продолжается работа над созданием электронной версии кадастра. Из-за отсутствия кадастра владельцы земельных паев, за редким исключением, не могут указать, где расположены их паи, и не смогут продать свою землю, даже если завтра получат на это право. Еще одним условием запуска рынка земли называют закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. И хотя такие законопроекты регулярно появляются и рассматриваются парламентом, ни один из них до сих пор так и не был принят. Для функционирования рынка земли необходимо также создание Аграрного банка и Аграрной биржи. Все эти проблемы, конечно, решаемы, и необходима лишь воля властных и законодательных органов, чтобы решить их в кратчайшие сроки. Многие годы специалисты-аграрии говорят в СМИ о вреде, который мораторий наносит экономике Украины.

По прогнозам Всемирного банка, при отмене моратория на куплю/продажу земли цены на землю в Украине достигнут 3–3,5 тыс. долл. за гектар. Однако партийные функционеры, многие депутаты и лобби аграрных баронов, выступая как "защитники" крестьян, повторяют как мантру, что отмена моратория на рынок земли "не на часі", и высказывают опасения, что земля может быть сосредоточена только в руках земельных олигархов и, не дай Бог, иностранцев. При этом умалчивают о том, что уже более половины паев, а также половина государственных земель находятся в руках крупного аграрного бизнеса. Да, в аренде. Но если произойдет чудо, и в Украине состоится рынок земли, большой проблемой арендодателя будет возможность вернуть свою землю у арендатора для продажи, а не наоборот. Ведь в случае одностороннего расторжения договора об аренде земли владельцем пая спор должен рассматриваться в суде. Разумеется, финансовые ресурсы и возможность привлечь продвинутых адвокатов для участия в судебных слушаниях у влиятельного арендатора несравнимы с возможностями крестьянина, поэтому решение суда предсказать будет несложно.

Относительно опасений "защитников" крестьян", что землю скупят иностранцы, то голосующие за мораторий слегка опоздали. Такой процесс с использованием каких-то непонятных схем давно идет. Так, агрохолдинг "Мрия" был продан саудовской компании SALIC, а львовская компания Continental Farmers Croup с земельным банком в 33 тыс. га продана саудовской United Farmers Holding Company. Украинские земли уже обрабатывают 20 иностранных компаний, которые купили корпоративные права наших компаний. Вопреки стремлениям депутатов запретить продажу земли иностранцам, распространено мнение специалистов-аграриев о том, что приход иностранных фирм в АПК Украины в соответствии с цивилизованными нормами ведения бизнеса является положительным фактором. Они считают, что за счет покупки по мировым ценам земли иностранцами, которые будут платить налоги, вносить инвестиции и внедрять передовые технологии, существенно увеличится урожайность, повысятся доходы собственников земли и бюджета государства. А влияние иностранцев в агрофирмах легко ограничить принятием закона о запрете приобретения ними более 49% акций, чтобы контрольный пакет принадлежал украинскому собственнику.

Что же дальше и сколько будет длиться эта вредная для государства неопределенность? Драгоценное время уходит, а решений нет, как нет и смелых политиков, и государственных мужей, решительно выступающих за рынок земли. С большой долей вероятности можно предсказать продление моратория на продажу земли еще на пять, а возможно, и на десять лет. Ведущие социологи и экономисты мира (З.Бжезинский, Э.Тоффлер, Ж.Эллюль и др.), описывая стремительный переход человечества в XXI веке к сверхиндустриальной цивилизации, для которой характерны глобальная конкуренция, информационная революция, ведущая роль науки, разделяют мир на быстрые и медленные общества и экономики. Быстрые экономики принимают быстрые решения по развитию рынка, конкурентной борьбе, реализации новых научных идей и прогрессивных технологий, порождают таким образом благосостояние. Напротив, в медленных обществах, обремененных традициями, отсутствием конкуренции, нерешительностью в решениях и реализации новых идей, эгоизмом правящих элит, происходит отставание в развитии, что исключает их из будущего. Как ни прискорбно, но приходится констатировать, что Украина сейчас развивается по медленному сценарию. Что же делать, и возможно ли выбраться из этой ловушки? Теоретически — да, ведь потенциал для этого есть. В Украине сохраняется довольно высокий уровень образования большинства населения, украинцы активны и трудолюбивы, еще существует отчаянно борющаяся за выживание наука, ценным ресурсом является рынок земли. Главное, не упустить время и реализовать в полной мере свои возможности.