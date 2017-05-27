Жертвами теракта с участием водителя-смертника стали около 20 человек на востоке Афганистана

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Целью смертника были сотрудники сил безопасности.

Террорист смертник напал на конвой сил безопасности Афганистана Reuters

Не менее 18 человек погибли в результате нападенияна конвой сил безопасности в провинции Хост на востоке Афганистана, сообщили в МВД страны.

Агентство Associated Press отмечает, что целью смертника, находившегося за рулем начиненного взрывчаткой автомобиля, были сотрудники сил безопасности, жертвами стали, в основном, гражданские лица.

Ответственность за нападение пока никто на себя не взял.

Ранее сообщалось, что взрыв в Манчестере произошел после концерта певицы Арианы Гранде в ночь на 23 мая. Правоохранительные органы предполагают, что взрыв на стадионе являлся терактом, который был осуществлен террористом смертником, однако на данный момент устанавливаются подробности инцидента. Полиция заблокировала все улицы вокруг Манчестер арены, на которой произошел взрыв.

Больше про теракт в Манчестере читайте в материале ZN.UA "Взрывы на стадионе в Манчестере: главное".