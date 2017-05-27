Американская певица Ариана Гранде даст новый концерт в Манчестере

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Концерт Гранде будет посвящен жертвам теракта, который произошел во время ее же выступления 21 мая.

Ариана Гранде вернется в Манчестер

Американская певица Ариана Гранде, во время концерта которой в Манчестере (Великобритания) произошел теракт , намерена еще раз выступить в этом городе.

Как сообщила сама певица в своем Twitter, новый концерт будет благотворительным, а средства от него пойдут на помощь семьям погибших в теракте.

"Я вернусь в невероятно храбрый город Манчестер, чтобы провести время со своими фанатами и дать благотворительный концерт", - написала певица.

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Больше про теракт в Манчестере читайте в материале ZN.UA "Взрывы на стадионе в Манчестере: главное".