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Американская певица Ариана Гранде даст новый концерт в Манчестере

27 мая в 04:39

Концерт Гранде будет посвящен жертвам теракта, который произошел во время ее же выступления 21 мая.

Ариана Гранде EPA
Ариана Гранде вернется в Манчестер
Американская певица Ариана Гранде, во время концерта которой  в Манчестере (Великобритания) произошел теракт, намерена еще раз выступить в этом городе.

Как сообщила сама певица в своем Twitter, новый концерт будет благотворительным, а средства от него пойдут на помощь семьям погибших в теракте.

 "Я вернусь в невероятно храбрый город Манчестер, чтобы провести время со своими фанатами и дать благотворительный концерт", - написала певица. 

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Больше про теракт в Манчестере читайте в материале ZN.UA "Взрывы на стадионе в Манчестере: главное".

По материалам: ZN.UA
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Тэги концерт певица Манчестер теракт погибшие
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