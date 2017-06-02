Выход США из Парижского соглашения подрывает усилия по обеспечению глобальной безопасности – Гутерриш

Генсек ООН высказал позицию относительно выхода США из Парижского соглашения по климату.
Согласно заявлению Генсека, с которым выступил его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик, в 2015 году Парижское соглашение одобрили все государства мира, поскольку они признали угрозу, которую представляют собой последствия изменения климата. Они также оценили возможности, которые открываются перед международным сообществом в результате объединения усилий в противостоянии этой угрозе, сообщает Центр новостей ООН.
В заявлении говорится о том, что страны мира уже готовы начать реализацию мер, предусмотренных соглашением. Глава ООН выразил уверенность в том, что города, штаты и частные предприятия США, а также другие государства планеты будут работать в направлении низкоуглеродной и устойчивой экономики.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что США выходят из Парижского соглашения о климате, заключенного в 2015 году.ZN.UA