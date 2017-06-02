Выход США из Парижского соглашения подрывает усилия по обеспечению глобальной безопасности – Гутерриш

Генсек ООН высказал позицию относительно выхода США из Парижского соглашения по климату.

Гутерриш раскритиковал решение Трампа EPA

Решение США выйти из Парижского соглашения по климату подрывает усилия международного сообщества по сокращению объема выбросов парниковых газов и обеспечению глобальной безопасности, считает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Согласно заявлению Генсека, с которым выступил его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик, в 2015 году Парижское соглашение одобрили все государства мира, поскольку они признали угрозу, которую представляют собой последствия изменения климата. Они также оценили возможности, которые открываются перед международным сообществом в результате объединения усилий в противостоянии этой угрозе, сообщает Центр новостей ООН.

В заявлении говорится о том, что страны мира уже готовы начать реализацию мер, предусмотренных соглашением. Глава ООН выразил уверенность в том, что города, штаты и частные предприятия США, а также другие государства планеты будут работать в направлении низкоуглеродной и устойчивой экономики.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что США выходят из Парижского соглашения о климате, заключенного в 2015 году.