Военная разведка США подтвердила пуск ракеты в КНДР

КНДР осуществила пуск ракеты малой дальности EPA / KCNA

Американская военная разведка подтвердила, что Северная Корея 29 мая провела очередные

Как сообщило Тихоокеанское командование ВМС США, в этот раз КНДР осуществила пуск баллистической ракеты малой дальности, которая упала в Японское море. Ракета находилась в воздухе шесть минут. Данный пуск не представлял опасности для США.

В заявлении командования сказано, что США продолжают внимательно отслеживать действия Пхеньяна, а также подтверждается "твердая приверженность обеспечению безопасности наших союзников - Республики Корея и Японии".

Президента США Дональда Трампа оперативно проинформировали о ракетных испытаниях в КНДР.

"Правительство США в курсе. Президент проинформирован", – сообщил журналистам представитель Совета национальной безопасности.

Ранее южнокорейская разведка сообщила о проведении КНДР 29 мая очередных испытаний баллистической ракеты.

В связи с пуском ракеты президент Республики Корея Мун Чжэ Ин распорядился экстренно созвать Совет безопасности в 7:30 по местному времени.

Перед этим в Пхеньян осуществил пуски ракет 14 и 21 мая, а 28 мая в Пхеньяне отчитались об успешных испытаниях новой системы противовоздушной обороны.