"ВКонтакте" закроет свой киевский офис – СМИ

Руководство приняло решение сократить часть сотрудников киевского офиса, а часть перевести в московский.

«ВКонтакте» решил уйти, не дожидаясь обысков

Социальная сеть "ВКонтакте" приняла решениесвой офис в Киеве. Компания собирается сократить часть сотрудников, а части предложат перейти в московский офис компании, пишет ресурс vc.ru , ссылаясь на свои источники в компании.

При этом по данным издания, официальный представитель "ВКонтакте" Евгений Красников не смог подтвердить эту информацию.

Президент Украины Петр Порошенко своим указом от 15 мая ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". В частности, провайдерам запретили предоставлять доступ к российским социальным сетям "

29 мая сотрудники СБУ провели обыски в офисах компании "Яндекс" в Киеве и Одессе.