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"ВКонтакте" закроет свой киевский офис – СМИ

30 мая в 14:20

Руководство приняло решение сократить часть сотрудников киевского офиса, а часть перевести в московский.

вконтакте запрет
«ВКонтакте» решил уйти, не дожидаясь обысков
Социальная сеть "ВКонтакте" приняла решение закрыть свой офис в Киеве. Компания собирается сократить часть сотрудников, а части предложат перейти в московский офис компании, пишет ресурс vc.ru, ссылаясь на свои источники в компании.

При этом по данным издания, официальный представитель "ВКонтакте" Евгений Красников не смог подтвердить эту информацию.

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Президент Украины Петр Порошенко своим указом от 15 мая ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". В частности, провайдерам запретили предоставлять доступ к российским социальным сетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и всем сервисам Yandex и Mail.Ru.

29 мая сотрудники СБУ провели обыски в офисах компании "Яндекс" в Киеве и Одессе.

По материалам: vc.ru
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Тэги сотрудники Вконтакте Киев офис
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