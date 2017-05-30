"ВКонтакте" закроет свой киевский офис – СМИ

Руководство приняло решение сократить часть сотрудников киевского офиса, а часть перевести в московский.
«ВКонтакте» решил уйти, не дожидаясь обысков
Социальная сеть "ВКонтакте" приняла решение закрыть
свой офис в Киеве. Компания собирается сократить часть сотрудников, а части предложат перейти в московский офис компании, пишет ресурс vc.ru
, ссылаясь на свои источники в компании.
При этом по данным издания, официальный представитель "ВКонтакте" Евгений Красников не смог подтвердить эту информацию.
Президент Украины Петр Порошенко своим указом от 15 мая ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". В частности, провайдерам запретили предоставлять доступ к российским социальным сетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и всем сервисам Yandex и Mail.Ru.
29 мая сотрудники СБУ провели обыски в офисах компании "Яндекс" в Киеве и Одессе.
По материалам:
vc.ru